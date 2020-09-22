Минздрав заложил в бюджет повышенный тариф на первичную медпомощь, - Степанов

Министерство здравоохранения в бюджете на 2021 год повысило тариф на первичную медпомощь до 710 грн за одного пациента. В целом на финансирование "первички" по программе медгарантий заложено 23,5 млрд грн.

Об этом сообщил Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В этом году сумма составляет 600 грн, в следующем году мы заложили 710 грн. Мы повысили этот тариф. Он не повышался два года и с учетом индекса инфляции, коэффициентов инфляции мы повысили этот тариф", - сказал он.

По словам министра, также внедряются корректирующие коэффициенты.

"Мы внедряем соответствующие коэффициенты помимо количества пациентов, с которыми подписывает декларацию врач. Это пациенты с гипертонической болезнью, сахарным диабетом или с другими заболеваниями, работа врача в горных районах. Также через коэффициенты мы будем требовать максимального качества предоставления помощи семейными врачами. У нас есть соответствующие критерии, например, сопровождение иммунизации. Также мы заложили сумму за ведение на амбулаторном уровне больных туберкулезом", - добавил Степанов.

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