МОЗ заклав у бюджет підвищений тариф на первинну меддопомогу, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я в бюджеті на 2021 рік підвищило тариф на первинну медичну допомогу до 710 грн за одного пацієнта. Загалом на фінансування "первинки" за програмою медгарантій закладено 23,5 млрд грн.

Про це повідомив Степанов під час пресбрифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цього року сума становить 600 грн, наступного року ми заклали 710 грн. Ми підвищили цей тариф. Він не підвищувався два роки і з урахуванням індексу інфляції, коефіцієнтів інфляції ми підвищили цей тариф", - сказав він.

За словами міністра, також впроваджуються коригувальні коефіцієнти.

"Ми впроваджуємо відповідні коефіцієнти, крім кількості пацієнтів, з якими підписує декларацію лікар. Це пацієнти з гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом або з іншими захворюваннями, робота лікаря в гірських районах. Також через коефіцієнти ми будемо вимагати максимальної якості надання допомоги сімейними лікарями. У нас є відповідні критерії, наприклад, супровід імунізації. Також ми заклали суму за ведення на амбулаторному рівні хворих на туберкульоз", - додав Степанов.

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