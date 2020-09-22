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Новости Коронавирус и карантин
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Требованиям для смягчения карантина отвечают лишь Кировоградщина и Херсонщина, загрузка коек превышает 50% в 11 областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 22 сентября Киев и 22 области Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Критериям Минздрава соответствут только Кировоградская и Херсонская области.

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Требованиям для смягчения карантина отвечают лишь Кировоградщина и Херсонщина, загрузка коек превышает 50% в 11 областях, - Минздрав 01

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карантин (16729) Минздрав (4902) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Эта патамучта там все без масок ходят - вот и не болеют
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22.09.2020 11:31 Ответить
Вимогам для пом'якшення карантину відповідають лише Кіровоградщина і Херсонщина, завантаженість ліжок перевищує 50% в 11 областях, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5602
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22.09.2020 11:35 Ответить
 
 