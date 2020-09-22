Требованиям для смягчения карантина отвечают лишь Кировоградщина и Херсонщина, загрузка коек превышает 50% в 11 областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 22 сентября Киев и 22 области Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Критериям Минздрава соответствут только Кировоградская и Херсонская области.
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