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Новини Коронавірус і карантин
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Вимогам для пом'якшення карантину відповідають лише Кіровоградщина і Херсонщина, завантаженість ліжок перевищує 50% в 11 областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 22 вересня Київ і 22 області України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Вінницькій, Донецькій, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Критеріям МОЗ відповідають лише Кіровоградська та Херсонська області.

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Вимогам для помякшення карантину відповідають лише Кіровоградщина і Херсонщина, завантаженість ліжок перевищує 50% в 11 областях, - МОЗ 01

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карантин (18172) МОЗ (5399) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Эта патамучта там все без масок ходят - вот и не болеют
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22.09.2020 11:31 Відповісти
Вимогам для пом'якшення карантину відповідають лише Кіровоградщина і Херсонщина, завантаженість ліжок перевищує 50% в 11 областях, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5602
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22.09.2020 11:35 Відповісти
 
 