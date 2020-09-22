В ООН никто не считает Поклонскую представителем Крыма, - посол Кислица

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица уверяет, что никто из чиновников Организации Объединенных Наций не считает официальным представителем Крыма Наталью Поклонскую, которая после оккупации полуострова возглавила подконтрольную Кремлю прокуратуру Крыма, а позже стала депутатом Госдумы.

Об этом он сказал в интервью Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

Он также назвал все слова Поклонской относительно ее якобы разговоров и переписок с представителями ООН "бреднями".

"Не имейте никакого сомнения. Никто из чиновников секретариата ООН не считает Поклонскую официальным представителем Крыма. После принятия резолюции по Крыму была разослана инструкция всем агентствам и структурам секретариата ООН, в которой написано, что Крым это оккупированная территория Украины. Ни один из чиновников ООН, который хочет оставаться чиновником ООН, никогда не скажет, что Поклонская является представителем Крыма. Поэтому это все бредни", - отметил Кислица.

Ранее Поклонская заявила, что собрала и направила дополнительные материалы по вопросу доступа к воде в Крыму комиссару по правам человека ООН госпоже Мишель Бачелет. 1 сентября Поклонская опубликовала в соцсетях пост, в котором сообщила, что "приятно удивлена конструктивной реакцией Управления Верховного комиссара ООН по правам человека" на свое обращение "по нарушению украинской стороной прав человека в Крыму в связи с незаконным лишением людей пресной питьевой воды". Поклонская утверждала, что ООН чуть ли не признала ее статус, как "представителя Крыма в парламенте России".​

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура АРК объявила Поклонской два подозрения по нескольким статьям, также она фигурирует в ряде расследований, по которым подозрения не объявлялись