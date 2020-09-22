В ООН ніхто не вважає Поклонську представником Криму, - посол Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця запевняє, що ніхто з чиновників Організації Об'єднаних Націй не вважає офіційним представником Криму Наталю Поклонську, яка після окупації півострова очолила підконтрольну Кремлеві прокуратуру Криму, а пізніше стала депутатом Держдуми .

Про це він сказав в інтерв'ю Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

Він також назвав усі слова Поклонської щодо її нібито розмов і листування з представниками ООН "маячнею".

"Не майте жодного сумніву. Ніхто з чиновників секретаріату ООН не вважає Поклонську офіційним представником Криму. Після ухвалення резолюції щодо Криму була розіслана інструкція всім агентствам і структурам секретаріату ООН, в якій написано, що Крим – це окупована територія України. Жоден з чиновників ООН, який хоче залишатися чиновником ООН, ніколи не скаже, що Поклонська є представником Криму. Тому це все маячня", – зазначив Кислиця.

Раніше Поклонська заявила, що зібрала і направила додаткові матеріали щодо питання доступу до води в Криму комісару з прав людини ООН пані Мішель Бачелет. 1 вересня, Наталя Поклонська опублікувала в соцмережах пост, в якому повідомила, що "приємно здивована конструктивною реакцією Управління Верховного комісара ООН з прав людини" на своє звернення "щодо порушення українською стороною прав людини в Криму у зв'язку з незаконним позбавленням людей прісної питної води". Поклонська стверджувала, що ООН мало не визнала її статус як "представника Криму в парламенті Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму "вимивають" проукраїнське населення, і в ООН в курсі цього, - посол Кислиця