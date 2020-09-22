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Новини Окупація Криму
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В ООН ніхто не вважає Поклонську представником Криму, - посол Кислиця

В ООН ніхто не вважає Поклонську представником Криму, - посол Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця запевняє, що ніхто з чиновників Організації Об'єднаних Націй не вважає офіційним представником Криму Наталю Поклонську, яка після окупації півострова очолила підконтрольну Кремлеві прокуратуру Криму, а пізніше стала депутатом Держдуми .

Про це він сказав в інтерв'ю Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

Він також назвав усі слова Поклонської щодо її нібито розмов і листування з представниками ООН "маячнею".

"Не майте жодного сумніву. Ніхто з чиновників секретаріату ООН не вважає Поклонську офіційним представником Криму. Після ухвалення резолюції щодо Криму була розіслана інструкція всім агентствам і структурам секретаріату ООН, в якій написано, що Крим – це окупована територія України. Жоден з чиновників ООН, який хоче залишатися чиновником ООН, ніколи не скаже, що Поклонська є представником Криму. Тому це все маячня", – зазначив Кислиця.

Раніше Поклонська заявила, що зібрала і направила додаткові матеріали щодо питання доступу до води в Криму комісару з прав людини ООН пані Мішель Бачелет. 1 вересня, Наталя Поклонська опублікувала в соцмережах пост, в якому повідомила, що "приємно здивована конструктивною реакцією Управління Верховного комісара ООН з прав людини" на своє звернення "щодо порушення українською стороною прав людини в Криму у зв'язку з незаконним позбавленням людей прісної питної води". Поклонська стверджувала, що ООН мало не визнала її статус як "представника Криму в парламенті Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму "вимивають" проукраїнське населення, і в ООН в курсі цього, - посол Кислиця

Автор: 

Крим (14176) Поклонська Наталія (166) Кислиця Сергій (208)


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мало ли сумасшедших пишут в ООН...
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22.09.2020 12:28 Відповісти
Пусть безумная идея - Вы не рубайте сгоряча. Вызывайте нас скорее Через гада главврача! С уваженьем... Дата. Подпись. Отвечайте нам, а то, Если вы не отзовётесь, Мы напишем... в "Спортлото"!
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22.09.2020 12:41 Відповісти
В ООН ніхто не вважає Поклонську представником Криму, - посол Кислиця - Цензор.НЕТ 4573
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22.09.2020 12:31 Відповісти
Я бы на эту кацапскую стерву не тратил IР-ресурс.
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22.09.2020 12:43 Відповісти
Поклонская в Спортлото еще не писала, что она представить Крыма от РФ?
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22.09.2020 12:49 Відповісти
Ну так если не считают, так почему ей отвечают?
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22.09.2020 13:15 Відповісти
а ей отвечают?
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22.09.2020 13:26 Відповісти
больная на всю голову марионетка ещё раз доказала,что её место в дурке,а глядя на её фейс убеждаешься,что не забаром случится.
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22.09.2020 19:03 Відповісти
 
 