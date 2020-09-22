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Планируется введение факультативного предмета о предпринимательстве для старшеклассников, - Минцифры

Планируется введение факультативного предмета о предпринимательстве для старшеклассников, - Минцифры

Министерство цифровой трансформации планирует внедрить школьный учебный предмет о предпринимательстве, который будет ориентирован на учеников старших классов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан на пресс-конференции в Киеве.

"Мы в Минцифры планируем запустить в этом году факультативный предмет о предпринимательстве для школьников 10-11 классов. Я надеюсь, что в конце этой осени мы сможем это сделать", - сказала она.

Кроме этого, Ионан сообщила, что в ближайшие годы Минцифры планирует открыть центры поддержки предпринимательства "Дія.Бізнес" во всех городах.

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Автор: 

образование (2271) предприниматели (1234) школа (3016) Минцифры (317)


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Топ комментарии
+4
Шкиле надо ещё 2-й факультатив : кому и сколько заносить, ну чтобы бизнес успешнее шёл. У нас это неразрывные вещи
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22.09.2020 13:05
+3
Саме смішне що, викладати предмет будуть ті, хто все життя просидів на бюджеті і не має ніякого досвіду ведення власної справи. Не кажучи вже про успішний досвід ведення власної справи. Зверху спустять методички написані такими самими бюджетниками і сліпі за вказівками сліпих будуть вчити сліпих образотворчому мистецтву. Все, як завжди.
До речі, в українських школах досі не вивчають основи філософії, логіку та риторику- вміння зв'язно висловлювати свою думку.
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22.09.2020 13:15
+2
И обязательно расскажите об геморрое с РРО и о суммах штрафов за малейшие ошибки...
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22.09.2020 13:09
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Шкиле надо ещё 2-й факультатив : кому и сколько заносить, ну чтобы бизнес успешнее шёл. У нас это неразрывные вещи
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22.09.2020 13:05 Ответить
Шкіле це 5. Азіровка?
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22.09.2020 13:20 Ответить
а факультатив клованов из цирка...пока не планируют
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22.09.2020 13:07 Ответить
Кароче, викладатимуть як купити-продати і мати на цьому навар.
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22.09.2020 13:07 Ответить
А діти буршинових мафіозі Полісся вчать тілько два предмета - математику (шоб рахувати гроші) і англійську (шоб продавати товар)
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22.09.2020 13:16 Ответить
Ви що, готувати конкурентів сильним цього світу?
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22.09.2020 13:17 Ответить
И обязательно расскажите об геморрое с РРО и о суммах штрафов за малейшие ошибки...
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22.09.2020 13:09 Ответить
Я считаю что обрызование не нужно как таковое. Что бы поставить галку за клавуна достаточно трех классов церковно приходской школы
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22.09.2020 13:15 Ответить
Саме смішне що, викладати предмет будуть ті, хто все життя просидів на бюджеті і не має ніякого досвіду ведення власної справи. Не кажучи вже про успішний досвід ведення власної справи. Зверху спустять методички написані такими самими бюджетниками і сліпі за вказівками сліпих будуть вчити сліпих образотворчому мистецтву. Все, як завжди.
До речі, в українських школах досі не вивчають основи філософії, логіку та риторику- вміння зв'язно висловлювати свою думку.
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22.09.2020 13:15 Ответить
нєєє, там будут менеджеры дитджитализаторы выкладать с зарплатой в 4000 у.йо
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22.09.2020 13:17 Ответить
Начинать надо с азов...
Планується впровадження факультативного предмета про підприємництво для старшокласників, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 2380
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22.09.2020 13:18 Ответить
по конспекту ринатика.
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22.09.2020 22:06 Ответить
Бюджетники будуть вчити дітей як бути підприємцем? Краще скопіюйте шкільну систему Фінляндії та не займайтеся дурницею.
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22.09.2020 13:22 Ответить
Не вийде, совок і з неї зробить совок.
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22.09.2020 14:54 Ответить
 
 