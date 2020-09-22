Планируется введение факультативного предмета о предпринимательстве для старшеклассников, - Минцифры
Министерство цифровой трансформации планирует внедрить школьный учебный предмет о предпринимательстве, который будет ориентирован на учеников старших классов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан на пресс-конференции в Киеве.
"Мы в Минцифры планируем запустить в этом году факультативный предмет о предпринимательстве для школьников 10-11 классов. Я надеюсь, что в конце этой осени мы сможем это сделать", - сказала она.
Кроме этого, Ионан сообщила, что в ближайшие годы Минцифры планирует открыть центры поддержки предпринимательства "Дія.Бізнес" во всех городах.
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