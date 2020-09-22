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Планується впровадження факультативного предмета про підприємництво для старшокласників, - Мінцифри

Планується впровадження факультативного предмета про підприємництво для старшокласників, - Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації планує впровадити шкільний навчальний предмет про підприємництво, який буде орієнтований на учнів старших класів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан на пресконференції в Києві.

"Ми в Мінцифри плануємо запустити цього року факультативний предмет про підприємництво для школярів 10-11 класів. Я сподіваюся, що наприкінці цієї осені ми зможемо це зробити", - сказала вона.

Крім цього, Іонан повідомила, що в найближчі роки Мінцифри планує відкрити центри підтримки підприємництва "Дія.Бізнес" у всіх містах.

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Автор: 

освіта (1308) підприємці (620) школа (2219) Мінцифри (1192)


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Топ коментарі
+4
Шкиле надо ещё 2-й факультатив : кому и сколько заносить, ну чтобы бизнес успешнее шёл. У нас это неразрывные вещи
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22.09.2020 13:05
+3
Саме смішне що, викладати предмет будуть ті, хто все життя просидів на бюджеті і не має ніякого досвіду ведення власної справи. Не кажучи вже про успішний досвід ведення власної справи. Зверху спустять методички написані такими самими бюджетниками і сліпі за вказівками сліпих будуть вчити сліпих образотворчому мистецтву. Все, як завжди.
До речі, в українських школах досі не вивчають основи філософії, логіку та риторику- вміння зв'язно висловлювати свою думку.
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22.09.2020 13:15
+2
И обязательно расскажите об геморрое с РРО и о суммах штрафов за малейшие ошибки...
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22.09.2020 13:09
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Шкиле надо ещё 2-й факультатив : кому и сколько заносить, ну чтобы бизнес успешнее шёл. У нас это неразрывные вещи
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22.09.2020 13:05 Відповісти
Шкіле це 5. Азіровка?
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22.09.2020 13:20 Відповісти
а факультатив клованов из цирка...пока не планируют
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22.09.2020 13:07 Відповісти
Кароче, викладатимуть як купити-продати і мати на цьому навар.
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22.09.2020 13:07 Відповісти
А діти буршинових мафіозі Полісся вчать тілько два предмета - математику (шоб рахувати гроші) і англійську (шоб продавати товар)
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22.09.2020 13:16 Відповісти
Ви що, готувати конкурентів сильним цього світу?
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22.09.2020 13:17 Відповісти
И обязательно расскажите об геморрое с РРО и о суммах штрафов за малейшие ошибки...
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22.09.2020 13:09 Відповісти
Я считаю что обрызование не нужно как таковое. Что бы поставить галку за клавуна достаточно трех классов церковно приходской школы
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22.09.2020 13:15 Відповісти
Саме смішне що, викладати предмет будуть ті, хто все життя просидів на бюджеті і не має ніякого досвіду ведення власної справи. Не кажучи вже про успішний досвід ведення власної справи. Зверху спустять методички написані такими самими бюджетниками і сліпі за вказівками сліпих будуть вчити сліпих образотворчому мистецтву. Все, як завжди.
До речі, в українських школах досі не вивчають основи філософії, логіку та риторику- вміння зв'язно висловлювати свою думку.
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22.09.2020 13:15 Відповісти
нєєє, там будут менеджеры дитджитализаторы выкладать с зарплатой в 4000 у.йо
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22.09.2020 13:17 Відповісти
Начинать надо с азов...
Планується впровадження факультативного предмета про підприємництво для старшокласників, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 2380
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22.09.2020 13:18 Відповісти
по конспекту ринатика.
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22.09.2020 22:06 Відповісти
Бюджетники будуть вчити дітей як бути підприємцем? Краще скопіюйте шкільну систему Фінляндії та не займайтеся дурницею.
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22.09.2020 13:22 Відповісти
Не вийде, совок і з неї зробить совок.
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22.09.2020 14:54 Відповісти
 
 