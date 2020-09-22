Планується впровадження факультативного предмета про підприємництво для старшокласників, - Мінцифри
Міністерство цифрової трансформації планує впровадити шкільний навчальний предмет про підприємництво, який буде орієнтований на учнів старших класів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан на пресконференції в Києві.
"Ми в Мінцифри плануємо запустити цього року факультативний предмет про підприємництво для школярів 10-11 класів. Я сподіваюся, що наприкінці цієї осені ми зможемо це зробити", - сказала вона.
Крім цього, Іонан повідомила, що в найближчі роки Мінцифри планує відкрити центри підтримки підприємництва "Дія.Бізнес" у всіх містах.
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