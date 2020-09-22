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На пост мэра Киева зарегистрированы пока четыре кандидата, - Киевский теризбирком

На пост мэра Киева зарегистрированы пока четыре кандидата, - Киевский теризбирком

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на должность городского головы столицы.

Соответствующие постановления опубликованы на странице комиссии на сайте Киевского городского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что первым в комиссию для регистрации обратился уполномоченный представитель Киевской городской организации партии "Победа Пальчевского". Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на пост городского головы столицы Андрея Пальчевского.

20 сентября были зарегистрированы кандидаты на пост мэра Киева от городской организации "Слуга народа" Ирина Верещук и от территориальной организации Радикальной партии Олега Ляшко - Михаил Поживанов.

Кроме того, 21 сентября комиссия зарегистрировала кандидатом на пост мэра Киева действующего городского голову Виталия Кличко, выдвинутого Киевской городской местной организацией политической партии "УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко".

В то же время кандидат на эту должность Борис Сахно получил отказ в регистрации – он не предоставил документ, подтверждающий внесение денежного залога.

Регистрация кандидатов продлится до 24 сентября включительно. Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

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Автор: 

КГГА (2985) Киев (25588) местные выборы (2752) мэр (1649)


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Топ комментарии
+9
Щось я там не замітив чотирьох кандидатів: бачу Кличка, Поживанова, одну малороську сучку, одного кацапського гавнюка - як не крути, виходить - 2 кандидата, 1 ***** і 1 кідар.
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22.09.2020 14:35
+8
На пост мера Києва зареєстровані поки чотири кандидати, - Київський тервиборчком - Цензор.НЕТ 8547Зе Ко бореться з проблемами
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22.09.2020 14:37
+2
Не, наверно не подадут. ЕС Кличко поддерживают .
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22.09.2020 15:23
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Щось я там не замітив чотирьох кандидатів: бачу Кличка, Поживанова, одну малороську сучку, одного кацапського гавнюка - як не крути, виходить - 2 кандидата, 1 ***** і 1 кідар.
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22.09.2020 14:35 Ответить
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22.09.2020 16:02 Ответить
Ляшко начал опять преданно вылизывать жульку?
Для жителей удаленных хуторов докладаю, поживанов - подельник Омельченко по разрушению Киева, днепропетровский кадр, долго метавшийсч по разным партиям и присаливший к БЮТ.
От БЮТ будет целых три кандидата?
Омельченко - тоже близок к белью мадам капительман..
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22.09.2020 14:36 Ответить
Поживанов когда-то был мэром Мариуполя. Но из-за конфликта с заводским руководством его выжили.
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22.09.2020 15:18 Ответить
На пост мера Києва зареєстровані поки чотири кандидати, - Київський тервиборчком - Цензор.НЕТ 8547Зе Ко бореться з проблемами
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22.09.2020 14:37 Ответить
Это да. Говна слишком много.
Зеля слабоват, чтоб с ним как-то бороться.
Основная тактика - сбежать и спрятаться.
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22.09.2020 15:04 Ответить
это на него "мир" из рашки говноволной валит. Как понял что притопит, рванул не переводя духу.
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22.09.2020 15:05 Ответить
у Sivokhy були б шанси, а так
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22.09.2020 14:44 Ответить
Лёша Гончаренко - наш кандидат!
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22.09.2020 15:09 Ответить
Не, наверно не подадут. ЕС Кличко поддерживают .
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22.09.2020 15:23 Ответить
Кличко не поддержал ПЕСа !
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22.09.2020 16:29 Ответить
Еще целых 2 дня для подачи заявлений. Еще могут быть кандидаты.
Интересно, а Кернес в Харькове подаст заявление? 2 дня осталось.
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22.09.2020 15:21 Ответить
Притула зарегился?
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22.09.2020 17:59 Ответить
 
 