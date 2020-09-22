На пост мэра Киева зарегистрированы пока четыре кандидата, - Киевский теризбирком
Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на должность городского головы столицы.
Соответствующие постановления опубликованы на странице комиссии на сайте Киевского городского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что первым в комиссию для регистрации обратился уполномоченный представитель Киевской городской организации партии "Победа Пальчевского". Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на пост городского головы столицы Андрея Пальчевского.
20 сентября были зарегистрированы кандидаты на пост мэра Киева от городской организации "Слуга народа" Ирина Верещук и от территориальной организации Радикальной партии Олега Ляшко - Михаил Поживанов.
Кроме того, 21 сентября комиссия зарегистрировала кандидатом на пост мэра Киева действующего городского голову Виталия Кличко, выдвинутого Киевской городской местной организацией политической партии "УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко".
В то же время кандидат на эту должность Борис Сахно получил отказ в регистрации – он не предоставил документ, подтверждающий внесение денежного залога.
Регистрация кандидатов продлится до 24 сентября включительно. Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.
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Для жителей удаленных хуторов докладаю, поживанов - подельник Омельченко по разрушению Киева, днепропетровский кадр, долго метавшийсч по разным партиям и присаливший к БЮТ.
От БЮТ будет целых три кандидата?
Омельченко - тоже близок к белью мадам капительман..
Зеля слабоват, чтоб с ним как-то бороться.
Основная тактика - сбежать и спрятаться.
Интересно, а Кернес в Харькове подаст заявление? 2 дня осталось.