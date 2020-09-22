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На пост мера Києва зареєстровані поки чотири кандидати, - Київський тервиборчком

На пост мера Києва зареєстровані поки чотири кандидати, - Київський тервиборчком

Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала чотирьох кандидатів на посаду міського голови столиці.

Відповідні постанови опубліковано на сторінці комісії на сайті Київської міської ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що першим в комісію для реєстрації звернувся уповноважений представник Київської міської організації партії "Перемога Пальчевського". Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатом на посаду міського голови столиці Андрія Пальчевського.

20 вересня було зареєстровано кандидатів на пост мера Києва від міської організації "Слуга народу" Ірину Верещук і від територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка - Михайла Поживанова.

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Крім того, 21 вересня комісія зареєструвала кандидатом на пост мера Києва чинного міського голову Віталія Кличка, висунутого Київською міською місцевою організацією політичної партії "УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка".

У той же час кандидат на цю посаду Борис Сахно отримав відмову в реєстрації - він не надав документ, що підтверджує внесення грошової застави.

Реєстрація кандидатів триватиме до 24 вересня включно. Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Автор: 

КМДА (2373) Київ (19542) місцеві вибори (1366) мер (507)


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Топ коментарі
+9
Щось я там не замітив чотирьох кандидатів: бачу Кличка, Поживанова, одну малороську сучку, одного кацапського гавнюка - як не крути, виходить - 2 кандидата, 1 ***** і 1 кідар.
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22.09.2020 14:35
+8
На пост мера Києва зареєстровані поки чотири кандидати, - Київський тервиборчком - Цензор.НЕТ 8547Зе Ко бореться з проблемами
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22.09.2020 14:37
+2
Не, наверно не подадут. ЕС Кличко поддерживают .
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22.09.2020 15:23
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Щось я там не замітив чотирьох кандидатів: бачу Кличка, Поживанова, одну малороську сучку, одного кацапського гавнюка - як не крути, виходить - 2 кандидата, 1 ***** і 1 кідар.
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22.09.2020 14:35 Відповісти
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22.09.2020 16:02 Відповісти
Ляшко начал опять преданно вылизывать жульку?
Для жителей удаленных хуторов докладаю, поживанов - подельник Омельченко по разрушению Киева, днепропетровский кадр, долго метавшийсч по разным партиям и присаливший к БЮТ.
От БЮТ будет целых три кандидата?
Омельченко - тоже близок к белью мадам капительман..
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22.09.2020 14:36 Відповісти
Поживанов когда-то был мэром Мариуполя. Но из-за конфликта с заводским руководством его выжили.
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22.09.2020 15:18 Відповісти
На пост мера Києва зареєстровані поки чотири кандидати, - Київський тервиборчком - Цензор.НЕТ 8547Зе Ко бореться з проблемами
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22.09.2020 14:37 Відповісти
Это да. Говна слишком много.
Зеля слабоват, чтоб с ним как-то бороться.
Основная тактика - сбежать и спрятаться.
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22.09.2020 15:04 Відповісти
это на него "мир" из рашки говноволной валит. Как понял что притопит, рванул не переводя духу.
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22.09.2020 15:05 Відповісти
у Sivokhy були б шанси, а так
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22.09.2020 14:44 Відповісти
Лёша Гончаренко - наш кандидат!
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22.09.2020 15:09 Відповісти
Не, наверно не подадут. ЕС Кличко поддерживают .
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22.09.2020 15:23 Відповісти
Кличко не поддержал ПЕСа !
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22.09.2020 16:29 Відповісти
Еще целых 2 дня для подачи заявлений. Еще могут быть кандидаты.
Интересно, а Кернес в Харькове подаст заявление? 2 дня осталось.
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22.09.2020 15:21 Відповісти
Притула зарегился?
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22.09.2020 17:59 Відповісти
 
 