На пост мера Києва зареєстровані поки чотири кандидати, - Київський тервиборчком
Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала чотирьох кандидатів на посаду міського голови столиці.
Відповідні постанови опубліковано на сторінці комісії на сайті Київської міської ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що першим в комісію для реєстрації звернувся уповноважений представник Київської міської організації партії "Перемога Пальчевського". Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатом на посаду міського голови столиці Андрія Пальчевського.
20 вересня було зареєстровано кандидатів на пост мера Києва від міської організації "Слуга народу" Ірину Верещук і від територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка - Михайла Поживанова.
Крім того, 21 вересня комісія зареєструвала кандидатом на пост мера Києва чинного міського голову Віталія Кличка, висунутого Київською міською місцевою організацією політичної партії "УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка".
У той же час кандидат на цю посаду Борис Сахно отримав відмову в реєстрації - він не надав документ, що підтверджує внесення грошової застави.
Реєстрація кандидатів триватиме до 24 вересня включно. Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.
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Для жителей удаленных хуторов докладаю, поживанов - подельник Омельченко по разрушению Киева, днепропетровский кадр, долго метавшийсч по разным партиям и присаливший к БЮТ.
От БЮТ будет целых три кандидата?
Омельченко - тоже близок к белью мадам капительман..
Зеля слабоват, чтоб с ним как-то бороться.
Основная тактика - сбежать и спрятаться.
Интересно, а Кернес в Харькове подаст заявление? 2 дня осталось.