Пожар на свалке в Дарницком районе Киева ликвидирован, - ГСЧС

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 22 июня потушили пожар на свалке в Дарницком районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"21 сентября, из-за пожара на свалке в Дарницком районе, в некоторых районах города наблюдалось значительное задымление, потому, что в ходе ликвидации, пожар частично перекинулся на торфяники. В 16:12 22 сентября пожар пожарным удалось ликвидировать", - говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что пожар сопровождался тлением отдельных ячеек мусора, а также возгоранием торфа. В течение двух суток спасатели осуществляли проливание всех очагов тления, наибольшая общая площадь возгорания достигала 21 сентября ориентировочно 2 тыс. кв. м.

Напомним, сообщение о пожаре на свалке на в Дарницком районе столицы поступило в воскресенье, 20 сентября, в 12:45.

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