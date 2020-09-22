УКР
Пожежу на звалищі в Дарницькому районі Києва ліквідовано, - ДСНС

Пожежу на звалищі в Дарницькому районі Києва ліквідовано, - ДСНС

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій 22 червня загасили пожежу на звалищі в Дарницькому районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"21 вересня, через пожежу на звалищі в Дарницькому районі, в деяких районах міста спостерігалося значне задимлення, тому, що в ході ліквідації, пожежа частково перекинулася на торфовища. О 16:12 22 вересня пожежу пожежникам вдалося ліквідувати", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Зазначається, що пожежа супроводжувалася тлінням окремих осередків сміття, а також загорянням торфу. Протягом двох діб рятувальники здійснювали проливання всіх осередків тління, найбільша загальна площа загоряння досягала 21 вересня орієнтовно 2 тис. кв. м.

Також читайте: Рятувальники третій день гасять пожежу на звалищі в Дарницькому районі Києва, - КМДА

Нагадаємо, повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі на в Дарницькому районі столиці надійшло в неділю, 20 вересня, о 12:45.

