Руководство НКРЭКУ планирует увеличить себе зарплаты на 50%, - нардеп

Проект государственного бюджета на 2021 предусматривает увеличение расходов на содержание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в 1,5 раза и почти все средства будут направлены на увеличение фонда заработной платы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил народный депутат Алексей Кучеренко.

"В НКРЭКУ в разгар кризиса в 1,5 раза растут зарплаты! На 2021 расходы бюджета на содержание этого органа руководство комиссии предлагает увеличить в 1,5 раза. В 2020 году бюджет комиссии составлял 487,5 млн грн, а в 2021 году они запросили сразу 713,6 млн грн. Почти 90% всего фонда пойдет на повышение зарплат ", - написал народный депутат.

Кучеренко отметил, что увеличение финансирования НКРЭКУ сразу на 50% происходит на фоне крупнейшего с 1990-х годов кризисе в энергетике, расцвета коррупционных схем и полного отсутствия доверия к этому органу.

"Чем же руководство комиссии заслужило надбавку в 215 млн грн к заработной плате? Впервые с 90-х годов на энергорынке миллиардные долги, государственные энергокомпании в рекордных убытках, у гарантированного покупателя - дыра в бюджете в 20 млрд грн На рынке процветают коррупционные схемы, уже в следующем году населению придется платить полный тариф по ряду преступных непрофессиональных действий этого состава НКРЭКУ", - отметил Кучеренко.

По его словам, финансирование НКРЭКУ осуществляется за счет уплаты в спецфонд госбюджета всеми субъектами рынка энергетики и коммунальных услуг фиксированной ставки за регулирование, размер которой устанавливает НКРЭКУ.

"Их платит каждый облгаз, каждое облэнерго, водоканал - то есть все участники рынка и поставщиками коммунальных услуг. Эти средства закладываются в тарифах, то есть за рост зарплат руководства НКРЭКУ в 2021 году на 50% заплатим мы из своих карманов", - пояснил Кучеренко.

Депутат требует пересмотреть смету комиссии на 2021 г.

"Такой бюджет и такие заработные платы тарифного регулятора недопустимы. Понимаю, что в НКРЭКУ с восторгом в глазах смотрят на миллионную зарплату руководителя "Нафтогаза" Коболева, но столько "коболевых" украинская энергетика и экономика не выдержит", - подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее депутат Михаил Волынец обратился в Кабмин с просьбой прекратить полномочия председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка через имеющийся у него конфликт интереса, связанный с семейным энергетическим бизнесом.

По данным временной следственной комиссии Верховной Рады Валерий Тарасюк на момент назначения в НКРЭКУ возглавлял "Эф энд Эм Украина" и владел 10% ее уставного капитала. После назначения он передал управление компании родному брату Артему Тарасюку, который возглавляет ее и поныне. После назначения Валерия Тарасюка главой НКРЭКУ, активность компании его брата на энергетическом рынке резко возросла.

Впервые информация о бизнес-интересах семьи председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка в энергетике появилась в СМИ еще 10 сентября. В тот же день на сайте НКРЭКУ был опубликован проект постановления об аннулировании лицензии компании "Эф энд Эм Украина".

На ближайшем заседании НКРЭКУ 16 сентября лицензия была аннулирована. СМИ на заседание не были допущены, а сам глава комиссии Валерий Тарасюк на него не явился.