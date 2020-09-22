РУС
Руководство НКРЭКУ планирует увеличить себе зарплаты на 50%, - нардеп

Проект государственного бюджета на 2021 предусматривает увеличение расходов на содержание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в 1,5 раза и почти все средства будут направлены на увеличение фонда заработной платы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил народный депутат Алексей Кучеренко.

"В НКРЭКУ в разгар кризиса в 1,5 раза растут зарплаты! На 2021 расходы бюджета на содержание этого органа руководство комиссии предлагает увеличить в 1,5 раза. В 2020 году бюджет комиссии составлял 487,5 млн грн, а в 2021 году они запросили  сразу 713,6 млн грн. Почти 90% всего фонда пойдет на повышение зарплат ", - написал народный депутат.

Кучеренко отметил, что увеличение финансирования НКРЭКУ сразу на 50% происходит на фоне крупнейшего с 1990-х годов кризисе в энергетике, расцвета коррупционных схем и полного отсутствия доверия к этому органу.

"Чем же руководство комиссии заслужило надбавку в 215 млн грн к заработной плате? Впервые с 90-х годов на энергорынке миллиардные долги, государственные энергокомпании в рекордных убытках, у гарантированного покупателя - дыра в бюджете в 20 млрд грн На рынке процветают коррупционные схемы, уже в следующем году населению придется платить полный тариф по ряду преступных непрофессиональных действий этого состава НКРЭКУ", - отметил Кучеренко.

По его словам, финансирование НКРЭКУ осуществляется за счет уплаты в спецфонд госбюджета всеми субъектами рынка энергетики и коммунальных услуг фиксированной ставки за регулирование, размер которой устанавливает НКРЭКУ.

"Их платит каждый облгаз, каждое облэнерго, водоканал - то есть все участники рынка и поставщиками коммунальных услуг. Эти средства закладываются в тарифах, то есть за рост зарплат руководства НКРЭКУ в 2021 году на 50% заплатим мы из своих карманов", - пояснил Кучеренко.

Депутат требует пересмотреть смету комиссии на 2021 г.

"Такой бюджет и такие заработные платы тарифного регулятора недопустимы. Понимаю, что в НКРЭКУ с восторгом в глазах смотрят на миллионную зарплату руководителя "Нафтогаза" Коболева, но столько "коболевых" украинская энергетика и экономика не выдержит", - подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее депутат Михаил Волынец обратился в Кабмин с просьбой прекратить полномочия председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка через имеющийся у него конфликт интереса, связанный с семейным энергетическим бизнесом.

По данным временной следственной комиссии Верховной Рады Валерий Тарасюк на момент назначения в НКРЭКУ возглавлял "Эф энд Эм Украина" и владел 10% ее уставного капитала. После назначения он передал управление компании родному брату Артему Тарасюку, который возглавляет ее и поныне. После назначения Валерия Тарасюка главой НКРЭКУ, активность компании его брата на энергетическом рынке резко возросла.

Впервые информация о бизнес-интересах семьи председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка в энергетике появилась в СМИ еще 10 сентября. В тот же день на сайте НКРЭКУ был опубликован проект постановления об аннулировании лицензии компании "Эф энд Эм Украина".
На ближайшем заседании НКРЭКУ 16 сентября лицензия была аннулирована. СМИ на заседание не были допущены, а сам глава комиссии Валерий Тарасюк на него не явился.

+14
"Эпоха бедности" прошла.. Жируют, .ляди..
22.09.2020 18:29
+8
"5-6 тысяч гривень в месяц - это хорошая зарплата для лохтората"(с)зеленский
а вот "слугам народа" - "не прожить на 50-70 тысяч гривень в месяц!.. а ведь им еще детей нужно кормить и собак"))
22.09.2020 18:42
+4
Это не чужие деньги - это наши деньги - деньги налогоплательщиков.
22.09.2020 18:51
"Эпоха бедности" прошла.. Жируют, .ляди..
22.09.2020 18:29
И конечно же в этом опять виноват зеленый тариф, да *******?
22.09.2020 18:48
Бедненькие...Хотя, может повысив себе зарплаты они не будут так поднимать тарифы? Всем хорошо
22.09.2020 18:32
вот думаю дать 50 гривен этим ублюдкам в НКРЕКП... с пенсии им на бензин или сразу на гробик...????? эй гопники в НКРЕКП хоть успейте Заповит составить а то вынесут прямо с кабинетов и к Богу на беседу отправят....
22.09.2020 18:36
"5-6 тысяч гривень в месяц - это хорошая зарплата для лохтората"(с)зеленский
а вот "слугам народа" - "не прожить на 50-70 тысяч гривень в месяц!.. а ведь им еще детей нужно кормить и собак"))
22.09.2020 18:42
Тоже на минималке видать корячились.
22.09.2020 18:33
Сам таким был, зачем считать чужие деньги перед выборами?
22.09.2020 18:34
Это не чужие деньги - это наши деньги - деньги налогоплательщиков.
22.09.2020 18:51
У нас просто их законно отжали
22.09.2020 19:01
Не отжали - мы из заплатили в качестве налогов, которые должны использоваться для нас же - для НАШЕГО государства. Эти деньги не перестали быть нашими после того, как мы их перечислили нашему государству.
23.09.2020 06:45
Ну это по правильному, по книге,а в Украине пока всё наоборот.
23.09.2020 07:06
Правильно . Что в этом плохого ? Убогих можно вылечить только так . Скоро сезон холодов . Пусть зелёные прозреют . И мы вместе с ними .
22.09.2020 18:38
"Руководство НКРЭКУ планирует увеличить себе зарплаты на 50%, - нардеп" - За самоотверженный труд на благо олигархов, ага. Вот кстати.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Стоимость электроэнергии в Украине оказалась выше, чем в ЕС - Еврокомиссия
22.09.2020 18:41
всего 50%... а почему так мало ??? курс доллара вырос, цены ростут, население нещает - нужно минимум 75%!!!
22.09.2020 18:41
75% ? Где-то я уже это слышал . Наш народ доверчивый и наивный за счёт этих 75% . Это уже не трогает душу остальных вменяемых 25-ти % .
22.09.2020 18:46
Нехай їм ті надбавки підуть на вінки, від вдячних громадян України.
22.09.2020 18:42
Руководство НКРЭКУ планирует увеличить себе зарплаты на 50%, - нардеп - Цензор.НЕТ 8075
22.09.2020 18:51
Руководство НКРЭКУ планирует увеличить себе зарплаты на 50%, - нардеп - Цензор.НЕТ 6116
22.09.2020 18:53
чому б і ні - стрижка зЄ=баранів іде успішно....
22.09.2020 18:56
Нагадую всім, особливо зебілам. При правлінні Порошенко і Яценюка було принято рішення зменшити депутатам ВР міністрам і другим чиновникам на половину. і це при умові що вона була в них низька. БО БУЛА ВІЙНА. Економіка потроху підіймалась,ЗСУ перевозброювались. А зараз зелена чума почала своє володарювання з встановлення собі захмарних зарплат. при різкому подінні економіки. Ви таких хотілі "нових облич" взамін "баригі" які наживались на війні???
22.09.2020 19:05
Не розказуй казочки. Погугли яка зарплата була в наглядових радах Нацбанку, Укрзалізниці, Укрпошти, у судей Верховного Суду при Порошенко. "Економіка потроху підіймалась"? Який може бути підйом при олігархічній системі? Це добробут Ахмєтова, Фірташа, Коломойського та інших кровососів піднімався, а не в народу. І це пряма заслуга олігарха Порошенка. А те, що Зеленський перейняв у нього естафету - так закінчить точно так, як і Порошенко, на наступних виборах.
22.09.2020 20:18
покращення аж гуде... по гаманцям
22.09.2020 19:06
"Кучеренко отметил, что увеличение финансирования НКРЭКУ сразу на 50% происходит на фоне крупнейшего с 1990-х годов кризисе в энергетике, расцвета коррупционных схем и полного отсутствия доверия к этому органу." - Полного, постоянного и абсолютного недоверия.
22.09.2020 19:16
Слава зелебобикам !!!!!
22.09.2020 19:34
БЮТ котить бочку на зелень. Негідники такі.
22.09.2020 19:42
слугам надо харашо питацца
22.09.2020 20:12
дегенраты, бл*дь. зеленая мразота никак не нажрется.
22.09.2020 20:37
 
 