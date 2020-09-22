Керівництво НКРЕКП планує збільшити собі зарплати на 50%, - нардеп

Проєкт державного бюджету на 2021 передбачає збільшення видатків на утримання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) в 1,5 рази і майже всі кошти буде направлено на збільшення фонду заробітної плати.

"В НКРЕКП у розпал кризи в 1,5 рази зростають зарплати! На 2021 рік витати бюджету на утримання цього органу керівництво комісії пропонує збільшити в 1,5 рази. У 2020 році бюджет комісії складав 487,5 млн грн, а у 2021 році вони запросили відразу 713,6 млн грн.

Майже 90% усього фонду піде на підвищення зарплат!", - написав народний депутат.

Кучеренко зазначив, що збільшення фінансування НКРЕКП відразу на 50% відбувається на тлі найбільшої з 1990-х років кризи в енергетиці, розквіту корупційних схем і повної відсутності довіри до цього органу.

"Чим же керівництво комісії заслужило надбавку в 215 млн грн до заробітної плати? Вперше з 90-х років на енергоринку мільярдні борги, державні енергокомпанії в рекордних збитках, у гарантованого покупця - дірка в бюджеті в 20 млрд грн! На ринку процвітають корупційні схеми, Вже в наступному році населенню прийдеться платити повний тариф через низку злочинних непрофесійних дій цього складу НКРЕКП", - зазначив Кучеренко.

За його словами, фінансування НКРЕКП здійснюється за рахунок сплати до спецфонду держбюджету всіма суб'єктами ринку енергетики і комунальних послуг фіксованої ставки за регулювання, розмір якої встановлює НКРЕКУ.

"Їх сплачує кожен облгаз, кожне обленерго, водоканал - тобто всі учасники ринку і надавачі комунальних послуг. Ці кошти закладаються в тарифах, тобто за ріст зарплат керівництва НКРЕКП в 2021 році на 50% заплатимо ми зі своїх кишень", - пояснив Кучеренко.

Депутат вимагає переглянути кошторис комісії на 2021 р.

"Такий бюджет і такі заробітні плати тарифного регулятора неприпустимі. Розумію, що в НКРЕКП із захватом в очах дивляться на мільйонну заробітну плату керівника "Нафтогазу" Коболєва, але стільки "коболєвих" українська енергетика і економіка не витримає", - подчеркнул нардеп.

Нагадаємо, раніше депутат Михайло Волинець звернувся до Кабміну з проханням припинити повноваження голови НКРЕКП Валерія Тарасюка через наявний у нього конфлікт інтересів, пов'язаний із сімейним енергетичним бізнесом.

За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Валерій Тарасюк на момент призначення в НКРЕКП очолював "Еф енд Ем Україна" і володів 10% її статутного капіталу. Після призначення він передав управління компанії рідному брату Артему Тарасюку, який очолює її і понині. Після призначення Валерія Тарасюка главою НКРЕКП, активність компанії його брата на енергетичному ринку різко зросла.

Вперше інформація про бізнес-інтереси сім'ї голови НКРЕКП Валерія Тарасюка в енергетиці з'явилася в ЗМІ ще 10 вересня. У той же день на сайті НКРЕКП був опублікований проєкт постанови про анулювання ліцензії компанії "Еф енд Ем Україна".

На найближчому засіданні НКРЕКП 16 вересня ліцензія була анульована. ЗМІ на засідання не були допущені, а сам голова комісії Валерій Тарасюк на нього не з'явився.