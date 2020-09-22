УКР
Керівництво НКРЕКП планує збільшити собі зарплати на 50%, - нардеп

Проєкт державного бюджету на 2021 передбачає збільшення видатків на утримання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) в 1,5 рази і майже всі кошти буде направлено на збільшення фонду заробітної плати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив народний депутат Олексій Кучеренко.

"В НКРЕКП у розпал кризи в 1,5 рази зростають зарплати! На 2021 рік витати бюджету на утримання цього органу керівництво комісії пропонує збільшити в 1,5 рази. У 2020 році бюджет комісії складав 487,5 млн грн, а у 2021 році вони запросили відразу 713,6 млн грн.
Майже 90% усього фонду піде на підвищення зарплат!", - написав народний депутат.

Кучеренко зазначив, що збільшення фінансування НКРЕКП відразу на 50% відбувається на тлі найбільшої з 1990-х років кризи в енергетиці, розквіту корупційних схем і повної відсутності довіри до цього органу.

"Чим же керівництво комісії заслужило надбавку в 215 млн грн до заробітної плати? Вперше з 90-х років на енергоринку мільярдні борги, державні енергокомпанії в рекордних збитках, у гарантованого покупця - дірка в бюджеті в 20 млрд грн! На ринку процвітають корупційні схеми, Вже в наступному році населенню прийдеться платити повний тариф через низку злочинних непрофесійних дій цього складу НКРЕКП", - зазначив Кучеренко.

Читайте також: Компанія брата глави НКРЕКП намагалася позбутися ліцензії на торгівлю струмом у перший день скандалу

За його словами, фінансування НКРЕКП здійснюється за рахунок сплати до спецфонду держбюджету всіма суб'єктами ринку енергетики і комунальних послуг фіксованої ставки за регулювання, розмір якої встановлює НКРЕКУ.

"Їх сплачує кожен облгаз, кожне обленерго, водоканал - тобто всі учасники ринку і надавачі комунальних послуг. Ці кошти закладаються в тарифах, тобто за ріст зарплат керівництва НКРЕКП в 2021 році на 50% заплатимо ми зі своїх кишень", - пояснив Кучеренко.

Депутат вимагає переглянути кошторис комісії на 2021 р.

"Такий бюджет і такі заробітні плати тарифного регулятора неприпустимі. Розумію, що в НКРЕКП із захватом в очах дивляться на мільйонну заробітну плату керівника "Нафтогазу" Коболєва, але стільки "коболєвих" українська енергетика і економіка не витримає", - подчеркнул нардеп.

Нагадаємо, раніше депутат Михайло Волинець звернувся до Кабміну з проханням припинити повноваження голови НКРЕКП Валерія Тарасюка через наявний у нього конфлікт інтересів, пов'язаний із сімейним енергетичним бізнесом.

За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Валерій Тарасюк на момент призначення в НКРЕКП очолював "Еф енд Ем Україна" і володів 10% її статутного капіталу. Після призначення він передав управління компанії рідному брату Артему Тарасюку, який очолює її і понині. Після призначення Валерія Тарасюка главою НКРЕКП, активність компанії його брата на енергетичному ринку різко зросла.

Вперше інформація про бізнес-інтереси сім'ї голови НКРЕКП Валерія Тарасюка в енергетиці з'явилася в ЗМІ ще 10 вересня. У той же день на сайті НКРЕКП був опублікований проєкт постанови про анулювання ліцензії компанії "Еф енд Ем Україна".

На найближчому засіданні НКРЕКП 16 вересня ліцензія була анульована. ЗМІ на засідання не були допущені, а сам голова комісії Валерій Тарасюк на нього не з'явився.

Топ коментарі
+14
"Эпоха бедности" прошла.. Жируют, .ляди..
показати весь коментар
22.09.2020 18:29 Відповісти
+8
"5-6 тысяч гривень в месяц - это хорошая зарплата для лохтората"(с)зеленский
а вот "слугам народа" - "не прожить на 50-70 тысяч гривень в месяц!.. а ведь им еще детей нужно кормить и собак"))
показати весь коментар
22.09.2020 18:42 Відповісти
+4
Это не чужие деньги - это наши деньги - деньги налогоплательщиков.
показати весь коментар
22.09.2020 18:51 Відповісти
"Эпоха бедности" прошла.. Жируют, .ляди..
показати весь коментар
22.09.2020 18:29 Відповісти
И конечно же в этом опять виноват зеленый тариф, да *******?
показати весь коментар
22.09.2020 18:48 Відповісти
Бедненькие...Хотя, может повысив себе зарплаты они не будут так поднимать тарифы? Всем хорошо
показати весь коментар
22.09.2020 18:32 Відповісти
вот думаю дать 50 гривен этим ублюдкам в НКРЕКП... с пенсии им на бензин или сразу на гробик...????? эй гопники в НКРЕКП хоть успейте Заповит составить а то вынесут прямо с кабинетов и к Богу на беседу отправят....
показати весь коментар
22.09.2020 18:36 Відповісти
"5-6 тысяч гривень в месяц - это хорошая зарплата для лохтората"(с)зеленский
а вот "слугам народа" - "не прожить на 50-70 тысяч гривень в месяц!.. а ведь им еще детей нужно кормить и собак"))
показати весь коментар
22.09.2020 18:42 Відповісти
Тоже на минималке видать корячились.
показати весь коментар
22.09.2020 18:33 Відповісти
Сам таким был, зачем считать чужие деньги перед выборами?
показати весь коментар
22.09.2020 18:34 Відповісти
Это не чужие деньги - это наши деньги - деньги налогоплательщиков.
показати весь коментар
22.09.2020 18:51 Відповісти
У нас просто их законно отжали
показати весь коментар
22.09.2020 19:01 Відповісти
Не отжали - мы из заплатили в качестве налогов, которые должны использоваться для нас же - для НАШЕГО государства. Эти деньги не перестали быть нашими после того, как мы их перечислили нашему государству.
показати весь коментар
23.09.2020 06:45 Відповісти
Ну это по правильному, по книге,а в Украине пока всё наоборот.
показати весь коментар
23.09.2020 07:06 Відповісти
Правильно . Что в этом плохого ? Убогих можно вылечить только так . Скоро сезон холодов . Пусть зелёные прозреют . И мы вместе с ними .
показати весь коментар
22.09.2020 18:38 Відповісти
"Руководство НКРЭКУ планирует увеличить себе зарплаты на 50%, - нардеп" - За самоотверженный труд на благо олигархов, ага. Вот кстати.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Стоимость электроэнергии в Украине оказалась выше, чем в ЕС - Еврокомиссия
показати весь коментар
22.09.2020 18:41 Відповісти
всего 50%... а почему так мало ??? курс доллара вырос, цены ростут, население нещает - нужно минимум 75%!!!
показати весь коментар
22.09.2020 18:41 Відповісти
75% ? Где-то я уже это слышал . Наш народ доверчивый и наивный за счёт этих 75% . Это уже не трогает душу остальных вменяемых 25-ти % .
показати весь коментар
22.09.2020 18:46 Відповісти
Нехай їм ті надбавки підуть на вінки, від вдячних громадян України.
показати весь коментар
22.09.2020 18:42 Відповісти
Руководство НКРЭКУ планирует увеличить себе зарплаты на 50%, - нардеп - Цензор.НЕТ 8075
показати весь коментар
22.09.2020 18:51 Відповісти
Руководство НКРЭКУ планирует увеличить себе зарплаты на 50%, - нардеп - Цензор.НЕТ 6116
показати весь коментар
22.09.2020 18:53 Відповісти
чому б і ні - стрижка зЄ=баранів іде успішно....
показати весь коментар
22.09.2020 18:56 Відповісти
Нагадую всім, особливо зебілам. При правлінні Порошенко і Яценюка було принято рішення зменшити депутатам ВР міністрам і другим чиновникам на половину. і це при умові що вона була в них низька. БО БУЛА ВІЙНА. Економіка потроху підіймалась,ЗСУ перевозброювались. А зараз зелена чума почала своє володарювання з встановлення собі захмарних зарплат. при різкому подінні економіки. Ви таких хотілі "нових облич" взамін "баригі" які наживались на війні???
показати весь коментар
22.09.2020 19:05 Відповісти
Не розказуй казочки. Погугли яка зарплата була в наглядових радах Нацбанку, Укрзалізниці, Укрпошти, у судей Верховного Суду при Порошенко. "Економіка потроху підіймалась"? Який може бути підйом при олігархічній системі? Це добробут Ахмєтова, Фірташа, Коломойського та інших кровососів піднімався, а не в народу. І це пряма заслуга олігарха Порошенка. А те, що Зеленський перейняв у нього естафету - так закінчить точно так, як і Порошенко, на наступних виборах.
показати весь коментар
22.09.2020 20:18 Відповісти
покращення аж гуде... по гаманцям
показати весь коментар
22.09.2020 19:06 Відповісти
"Кучеренко отметил, что увеличение финансирования НКРЭКУ сразу на 50% происходит на фоне крупнейшего с 1990-х годов кризисе в энергетике, расцвета коррупционных схем и полного отсутствия доверия к этому органу." - Полного, постоянного и абсолютного недоверия.
показати весь коментар
22.09.2020 19:16 Відповісти
Слава зелебобикам !!!!!
показати весь коментар
22.09.2020 19:34 Відповісти
БЮТ котить бочку на зелень. Негідники такі.
показати весь коментар
22.09.2020 19:42 Відповісти
слугам надо харашо питацца
показати весь коментар
22.09.2020 20:12 Відповісти
дегенраты, бл*дь. зеленая мразота никак не нажрется.
показати весь коментар
22.09.2020 20:37 Відповісти
 
 