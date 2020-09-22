Макрон потребовал от России объяснений из-за отравления Навального

Во вторник, 22 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от России немедленных объяснений по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Он предупредил, что Париж не позволит пересечь "красные линии" по применению химического оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Макрон заявил, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, передает агентство Reuters.

"Мы не потерпим применения химического оружия ни в Европе, ни в России, ни в Сирии. Это разъяснение должно быть быстрым и безупречным", - сказал Макрон, не уточнив, что будет сделано, если Россия не предоставит удовлетворительных объяснений.

