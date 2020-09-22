РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8991 посетитель онлайн
Новости
2 921 37

Макрон потребовал от России объяснений из-за отравления Навального

Макрон потребовал от России объяснений из-за отравления Навального

Во вторник, 22 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от России немедленных объяснений по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Он предупредил, что Париж не позволит пересечь "красные линии" по применению химического оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Макрон заявил, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, передает агентство Reuters.

"Мы не потерпим применения химического оружия ни в Европе, ни в России, ни в Сирии. Это разъяснение должно быть быстрым и безупречным", - сказал Макрон, не уточнив, что будет сделано, если Россия не предоставит удовлетворительных объяснений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон лично рассказал Путину о результатах проб Навального: Французские эксперты подтвердили отравление "Новичком"

Автор: 

россия (96899) Навальный Алексей (856) Макрон Эмманюэль (1414)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Путин ему ответил, что Навальный сам где-то надыбал фуфырик с "Новичком" и сам же его выпил.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:13 Ответить
+3
Мощно "дал" хохот слышен аж из заболотного *************))
показать весь комментарий
22.09.2020 22:05 Ответить
+3
более 10 тыс убитых в Украине лягушатника не смущают.
А вот г* на п* навальный - это красная линия.
Кто-то может объяснить, это уже двойные стандарты, или еще нет???
показать весь комментарий
22.09.2020 22:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Он предупредил, что Париж не позволит пересечь "красные линии" по применению химического оружия."

А? Кто здесь?!
показать весь комментарий
22.09.2020 22:02 Ответить
Мощно "дал" хохот слышен аж из заболотного *************))
показать весь комментарий
22.09.2020 22:05 Ответить
Как сказал Соловей : а путин послал его на йух. Так как вообще не воспринимает его всерьёз. Вот такие озабоченности и объяснения. Так что господа европейцы надо пересматривать свою концепцию "реал политик" и усиливать Вежливые санкции, а не лезть с диалогами
показать весь комментарий
22.09.2020 22:06 Ответить
Дык, демократия же, это уговаривание медведя отвалить от палатки. А че потом из этой демократии получается, мы знаем)
показать весь комментарий
22.09.2020 22:10 Ответить
У европейцев слова имеют значение.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:19 Ответить
Хватит лизать дупу Пу ! Макрон с Меркель поимели Вольдемара в Париже на саммите Норманди , скоро будут иметь в Берлине . Не без участия Зеленского...
показать весь комментарий
22.09.2020 22:38 Ответить
более 10 тыс убитых в Украине лягушатника не смущают.
А вот г* на п* навальный - это красная линия.
Кто-то может объяснить, это уже двойные стандарты, или еще нет???
показать весь комментарий
22.09.2020 22:09 Ответить
Смущают. Но есть еще 300 тыс. убитых в Сирии (бывшая французская колония на минуточку). Европейцы не будут драться на смерть за Украину вместо украинцев.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:21 Ответить
при чем здесь сирия?? там 300 тыс. хим. оружием уничтожили? а тех, что уничтожили, то что за них было? глубокая обеспокоенность? не он ли после этого на ЧМ в россию полетел ручки жать путину? снилась ему тогда бывшая фр. колония??

"они не потерпят"... а отравление в солсбери тоже не потерпят? а по факту? сглотнули? утерлись?
и за кого это и когда дрались европейцы?? у меня есть подозрение, что если путин нападет на европу, они и за себя драться не будут. Стадо дегенератов.

еще раз: это уже двойные стандарты, или еще нет?
показать весь комментарий
22.09.2020 22:34 Ответить
Если за себя драться не будут, то это точно не двойные стандарты.
Сирия здесь при том, что украинский конфликт в мировом масштабе не является самым важным.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:38 Ответить
сирия х* зна где, а Украина - 2 часа лету.
Надо быть отбитому на голову, чтобы не нервничать, когда война смещается к твоим границам.
Вон Польша и Балтия нервничают. И правильно делают
показать весь комментарий
22.09.2020 22:44 Ответить
Польша с Балтией нервничают. А Франция где?
показать весь комментарий
22.09.2020 22:48 Ответить
вместе с ними в НАТО. Не?
показать весь комментарий
22.09.2020 22:49 Ответить
Не. Мы не в НАТО.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:51 Ответить
вопрос был о франции))
показать весь комментарий
22.09.2020 23:07 Ответить
Скорее о НАТО. Ну нервничает Польша. Но это совершенно гипотетически. Россия хотела осуществить проект "Новороссия". Но да же эта "Новороссия" не имеет границ с Польшей. Россия не собирается оккупировать западную Украину по причине полной невозможности и бессмысленности. Украина -- это три эшелона обороны перед Польшей. Польша гипотетически нервничает. НАТО усиляет оборону Польши. Усё. Что еще?
показать весь комментарий
22.09.2020 23:13 Ответить
"Боюсь, что французские аристократки рассуждали точно так же, как вы, пока их не посадили на тележки" (с)
будьте дальновиднее))
показать весь комментарий
22.09.2020 23:22 Ответить
Они дальновидны. Но повода ити в атаку у них нет.
показать весь комментарий
22.09.2020 23:24 Ответить
І півроку не минуло...
показать весь комментарий
22.09.2020 22:10 Ответить
и еще как потерпите, с 14-го терпилы
показать весь комментарий
22.09.2020 22:12 Ответить
Как минимум с 10.
Когда путлер демонстративно убил высшее военное и политическое руководство страны ЕС и НАТО!
показать весь комментарий
22.09.2020 22:19 Ответить
+
показать весь комментарий
22.09.2020 22:28 Ответить
100%
показать весь комментарий
22.09.2020 23:44 Ответить
Путин ему ответил, что Навальный сам где-то надыбал фуфырик с "Новичком" и сам же его выпил.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:13 Ответить
И не фуфырик, а ведро. 15 л.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:16 Ответить
«Он отравился» (с)
показать весь комментарий
22.09.2020 22:23 Ответить
Ответ писькова, макарон сделай ка себе подливы
показать весь комментарий
22.09.2020 22:26 Ответить
Путин срал на Макрона на голову.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:27 Ответить
Та взагалі то у них «69»
показать весь комментарий
22.09.2020 22:59 Ответить
гробовщики интересуются

https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Постоянно в ленте муссируют вопрос о росте Путина.
Это важно, конечно.
Но я всё жду, когда актуальным станет и вопрос о ширине его плеч.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:32 Ответить
Неважна ширина, он сгорит.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:37 Ответить
но кремируют то все равно в гробу...
показать весь комментарий
23.09.2020 08:09 Ответить
Макарон, ты макаронник не больше. Наполеона Бонапарта I, II ***** бы послушало, но тебя никогда
показать весь комментарий
22.09.2020 22:43 Ответить
За трусами надо следить.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:47 Ответить
Який мужній ... Гітлера такі во Францію запустили...за 2 тижні зайшли...зустрічали квітами. Путін та його банда у Франції вже придбала все, що можливо...як і в Англії та Германії...Вони допитаються, йолопи безголові, доки танки російскі не будуть біля їх домівок...з зірками та "новічками"...захищати "руський мир".
показать весь комментарий
22.09.2020 23:00 Ответить
когда едешь по северо-востоку Франции, то через каждые 5 км встречаешь огромные, аж до самой линии горизонта военные кладбища времён 1-ой и 2-ой мировых войн: по 30 тыс, по 40 тыс и даже по 100 тысяч белых крестов над могилами убитых французских и британских солдат. А в районе Вердена французский военный мемориал насчитывает вообще страшную цифру: 327 тысяч солдатских могил с именами и фамилиями погибших.

С такой коллективной и визуальной массовой памятью о войнах Франция никогда не станет участвовать в крупномасштабной войне за пределами своей территории. Только прямое военное нападения Московской Орды на Польшу или Литву вызовет участие Франции в войне и ничто другое.
показать весь комментарий
22.09.2020 23:47 Ответить
Он все готов обьяснить и приглашает всех заинтересованных на неформальную встречу за чашкой чая.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:05 Ответить
 
 