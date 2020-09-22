Макрон потребовал от России объяснений из-за отравления Навального
Во вторник, 22 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от России немедленных объяснений по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Он предупредил, что Париж не позволит пересечь "красные линии" по применению химического оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Макрон заявил, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, передает агентство Reuters.
"Мы не потерпим применения химического оружия ни в Европе, ни в России, ни в Сирии. Это разъяснение должно быть быстрым и безупречным", - сказал Макрон, не уточнив, что будет сделано, если Россия не предоставит удовлетворительных объяснений.
А? Кто здесь?!
А вот г* на п* навальный - это красная линия.
Кто-то может объяснить, это уже двойные стандарты, или еще нет???
"они не потерпят"... а отравление в солсбери тоже не потерпят? а по факту? сглотнули? утерлись?
и за кого это и когда дрались европейцы?? у меня есть подозрение, что если путин нападет на европу, они и за себя драться не будут. Стадо дегенератов.
еще раз: это уже двойные стандарты, или еще нет?
Сирия здесь при том, что украинский конфликт в мировом масштабе не является самым важным.
Надо быть отбитому на голову, чтобы не нервничать, когда война смещается к твоим границам.
Вон Польша и Балтия нервничают. И правильно делают
будьте дальновиднее))
Когда путлер демонстративно убил высшее военное и политическое руководство страны ЕС и НАТО!
https://twitter.com/Anakoyher
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Постоянно в ленте муссируют вопрос о росте Путина.
Это важно, конечно.
Но я всё жду, когда актуальным станет и вопрос о ширине его плеч.
С такой коллективной и визуальной массовой памятью о войнах Франция никогда не станет участвовать в крупномасштабной войне за пределами своей территории. Только прямое военное нападения Московской Орды на Польшу или Литву вызовет участие Франции в войне и ничто другое.