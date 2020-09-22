Макрон зажадав від Росії пояснень через отруєння Навального

У вівторок, 22 вересня, президент Франції Еммануель Макрон зажадав від Росії негайних пояснень із приводу отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Він попередив, що Париж не дозволить перетнути "червоні лінії" щодо застосування хімічної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Макрон заявив, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН, передає агентство Reuters.

"Ми не потерпимо застосування хімічної зброї ні в Європі, ні в Росії, ні в Сирії. Це роз'яснення повинно бути швидким і бездоганним", - сказав Макрон, не уточнивши, що буде зроблено, якщо Росія не надасть задовільних пояснень.

