Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Макрон зажадав від Росії пояснень через отруєння Навального

Макрон зажадав від Росії пояснень через отруєння Навального

У вівторок, 22 вересня, президент Франції Еммануель Макрон зажадав від Росії негайних пояснень із приводу отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Він попередив, що Париж не дозволить перетнути "червоні лінії" щодо застосування хімічної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Макрон заявив, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН, передає агентство Reuters.

"Ми не потерпимо застосування хімічної зброї ні в Європі, ні в Росії, ні в Сирії. Це роз'яснення повинно бути швидким і бездоганним", - сказав Макрон, не уточнивши, що буде зроблено, якщо Росія не надасть задовільних пояснень.

Читайте також: Столтенберг закликав Росію розслідувати замах на Навального

росія (67226) Навальний Олексій (613) Макрон Емманюель (1567)
Топ коментарі
+7
Путин ему ответил, что Навальный сам где-то надыбал фуфырик с "Новичком" и сам же его выпил.
22.09.2020 22:13 Відповісти
+3
Мощно "дал" хохот слышен аж из заболотного *************))
22.09.2020 22:05 Відповісти
+3
более 10 тыс убитых в Украине лягушатника не смущают.
А вот г* на п* навальный - это красная линия.
Кто-то может объяснить, это уже двойные стандарты, или еще нет???
22.09.2020 22:09 Відповісти
"Он предупредил, что Париж не позволит пересечь "красные линии" по применению химического оружия."

А? Кто здесь?!
22.09.2020 22:02 Відповісти
Мощно "дал" хохот слышен аж из заболотного *************))
22.09.2020 22:05 Відповісти
Как сказал Соловей : а путин послал его на йух. Так как вообще не воспринимает его всерьёз. Вот такие озабоченности и объяснения. Так что господа европейцы надо пересматривать свою концепцию "реал политик" и усиливать Вежливые санкции, а не лезть с диалогами
22.09.2020 22:06 Відповісти
Дык, демократия же, это уговаривание медведя отвалить от палатки. А че потом из этой демократии получается, мы знаем)
22.09.2020 22:10 Відповісти
У европейцев слова имеют значение.
22.09.2020 22:19 Відповісти
Хватит лизать дупу Пу ! Макрон с Меркель поимели Вольдемара в Париже на саммите Норманди , скоро будут иметь в Берлине . Не без участия Зеленского...
22.09.2020 22:38 Відповісти
более 10 тыс убитых в Украине лягушатника не смущают.
А вот г* на п* навальный - это красная линия.
Кто-то может объяснить, это уже двойные стандарты, или еще нет???
22.09.2020 22:09 Відповісти
Смущают. Но есть еще 300 тыс. убитых в Сирии (бывшая французская колония на минуточку). Европейцы не будут драться на смерть за Украину вместо украинцев.
22.09.2020 22:21 Відповісти
при чем здесь сирия?? там 300 тыс. хим. оружием уничтожили? а тех, что уничтожили, то что за них было? глубокая обеспокоенность? не он ли после этого на ЧМ в россию полетел ручки жать путину? снилась ему тогда бывшая фр. колония??

"они не потерпят"... а отравление в солсбери тоже не потерпят? а по факту? сглотнули? утерлись?
и за кого это и когда дрались европейцы?? у меня есть подозрение, что если путин нападет на европу, они и за себя драться не будут. Стадо дегенератов.

еще раз: это уже двойные стандарты, или еще нет?
22.09.2020 22:34 Відповісти
Если за себя драться не будут, то это точно не двойные стандарты.
Сирия здесь при том, что украинский конфликт в мировом масштабе не является самым важным.
22.09.2020 22:38 Відповісти
сирия х* зна где, а Украина - 2 часа лету.
Надо быть отбитому на голову, чтобы не нервничать, когда война смещается к твоим границам.
Вон Польша и Балтия нервничают. И правильно делают
22.09.2020 22:44 Відповісти
Польша с Балтией нервничают. А Франция где?
22.09.2020 22:48 Відповісти
вместе с ними в НАТО. Не?
22.09.2020 22:49 Відповісти
Не. Мы не в НАТО.
22.09.2020 22:51 Відповісти
вопрос был о франции))
22.09.2020 23:07 Відповісти
Скорее о НАТО. Ну нервничает Польша. Но это совершенно гипотетически. Россия хотела осуществить проект "Новороссия". Но да же эта "Новороссия" не имеет границ с Польшей. Россия не собирается оккупировать западную Украину по причине полной невозможности и бессмысленности. Украина -- это три эшелона обороны перед Польшей. Польша гипотетически нервничает. НАТО усиляет оборону Польши. Усё. Что еще?
22.09.2020 23:13 Відповісти
"Боюсь, что французские аристократки рассуждали точно так же, как вы, пока их не посадили на тележки" (с)
будьте дальновиднее))
22.09.2020 23:22 Відповісти
Они дальновидны. Но повода ити в атаку у них нет.
22.09.2020 23:24 Відповісти
І півроку не минуло...
22.09.2020 22:10 Відповісти
и еще как потерпите, с 14-го терпилы
22.09.2020 22:12 Відповісти
Как минимум с 10.
Когда путлер демонстративно убил высшее военное и политическое руководство страны ЕС и НАТО!
22.09.2020 22:19 Відповісти
+
22.09.2020 22:28 Відповісти
100%
22.09.2020 23:44 Відповісти
Путин ему ответил, что Навальный сам где-то надыбал фуфырик с "Новичком" и сам же его выпил.
22.09.2020 22:13 Відповісти
И не фуфырик, а ведро. 15 л.
22.09.2020 22:16 Відповісти
«Он отравился» (с)
22.09.2020 22:23 Відповісти
Ответ писькова, макарон сделай ка себе подливы
22.09.2020 22:26 Відповісти
Путин срал на Макрона на голову.
22.09.2020 22:27 Відповісти
Та взагалі то у них «69»
22.09.2020 22:59 Відповісти
гробовщики интересуются

https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Постоянно в ленте муссируют вопрос о росте Путина.
Это важно, конечно.
Но я всё жду, когда актуальным станет и вопрос о ширине его плеч.
22.09.2020 22:32 Відповісти
Неважна ширина, он сгорит.
22.09.2020 22:37 Відповісти
но кремируют то все равно в гробу...
23.09.2020 08:09 Відповісти
Макарон, ты макаронник не больше. Наполеона Бонапарта I, II ***** бы послушало, но тебя никогда
22.09.2020 22:43 Відповісти
За трусами надо следить.
22.09.2020 22:47 Відповісти
Який мужній ... Гітлера такі во Францію запустили...за 2 тижні зайшли...зустрічали квітами. Путін та його банда у Франції вже придбала все, що можливо...як і в Англії та Германії...Вони допитаються, йолопи безголові, доки танки російскі не будуть біля їх домівок...з зірками та "новічками"...захищати "руський мир".
22.09.2020 23:00 Відповісти
когда едешь по северо-востоку Франции, то через каждые 5 км встречаешь огромные, аж до самой линии горизонта военные кладбища времён 1-ой и 2-ой мировых войн: по 30 тыс, по 40 тыс и даже по 100 тысяч белых крестов над могилами убитых французских и британских солдат. А в районе Вердена французский военный мемориал насчитывает вообще страшную цифру: 327 тысяч солдатских могил с именами и фамилиями погибших.

С такой коллективной и визуальной массовой памятью о войнах Франция никогда не станет участвовать в крупномасштабной войне за пределами своей территории. Только прямое военное нападения Московской Орды на Польшу или Литву вызовет участие Франции в войне и ничто другое.
22.09.2020 23:47 Відповісти
Он все готов обьяснить и приглашает всех заинтересованных на неформальную встречу за чашкой чая.
23.09.2020 11:05 Відповісти
 
 