Макрон зажадав від Росії пояснень через отруєння Навального
У вівторок, 22 вересня, президент Франції Еммануель Макрон зажадав від Росії негайних пояснень із приводу отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Він попередив, що Париж не дозволить перетнути "червоні лінії" щодо застосування хімічної зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Макрон заявив, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН, передає агентство Reuters.
"Ми не потерпимо застосування хімічної зброї ні в Європі, ні в Росії, ні в Сирії. Це роз'яснення повинно бути швидким і бездоганним", - сказав Макрон, не уточнивши, що буде зроблено, якщо Росія не надасть задовільних пояснень.
А? Кто здесь?!
А вот г* на п* навальный - это красная линия.
Кто-то может объяснить, это уже двойные стандарты, или еще нет???
"они не потерпят"... а отравление в солсбери тоже не потерпят? а по факту? сглотнули? утерлись?
и за кого это и когда дрались европейцы?? у меня есть подозрение, что если путин нападет на европу, они и за себя драться не будут. Стадо дегенератов.
еще раз: это уже двойные стандарты, или еще нет?
Сирия здесь при том, что украинский конфликт в мировом масштабе не является самым важным.
Надо быть отбитому на голову, чтобы не нервничать, когда война смещается к твоим границам.
Вон Польша и Балтия нервничают. И правильно делают
будьте дальновиднее))
Когда путлер демонстративно убил высшее военное и политическое руководство страны ЕС и НАТО!
https://twitter.com/Anakoyher
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Постоянно в ленте муссируют вопрос о росте Путина.
Это важно, конечно.
Но я всё жду, когда актуальным станет и вопрос о ширине его плеч.
С такой коллективной и визуальной массовой памятью о войнах Франция никогда не станет участвовать в крупномасштабной войне за пределами своей территории. Только прямое военное нападения Московской Орды на Польшу или Литву вызовет участие Франции в войне и ничто другое.