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Столтенберг закликав Росію розслідувати замах на Навального

Столтенберг закликав Росію розслідувати замах на Навального

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального потребує рішучої міжнародної відповіді і закликав Росію провести ретельне і відкрите розслідування.

Столтенберг зробив цю заяву під час онлайн-форуму вашингтонського Центру аналізу європейської політики (CEPA), на якому обговорювали майбутнє трансатлантичних відносин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це було посягання не на одну людину, а на основні демократичні права. Це також серйозне порушення міжнародного права і Договору про контроль над озброєннями – Конвенції про заборону хімічної зброї. Тож це вимагає рішучої міжнародної відповіді", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про отруєння Навального: Докази Берліна не викликають сумнівів. РФ повинна відповісти на "серйозні запитання"

Для подолання нових викликів і загроз, зокрема з боку Росії і Китаю, НАТО має бути не тільки військовим, а й політичним альянсом", – заявив Столтенберг.

На думку глави Альянсу, це дозволить "послати очевидний і єдиний політичний сигнал, тому що країни-союзники по НАТО представляють половину світової економічної та військової могутності і майже мільярд громадян".

Також читайте: НАТО вимагає від Росії розкрити подробиці програми "Новачок"

Автор: 

Навальний Олексій (612) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+6
вот же дурак..как ты можеш просить волка расследовать убийство ягнёнка который "пречистое мутил питьё его"...хотя этот ягнёнок фсбшный своял якутский скульптор
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22.09.2020 01:12
+5
Преступник сам должен расследовать свои преступления...отличная идея! 😀
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22.09.2020 03:15
+4
Давай інтимні дрібниці!
Навальний Мені - такаж падлюка, як і *****..))
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22.09.2020 01:35
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істінно к нєй!
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22.09.2020 01:17 Відповісти
це він так знущається з тих москалів, чи шо?
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22.09.2020 01:08 Відповісти
Це юридична процедура..
А таки людожерів змусити стати веганами-марна справа..))
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22.09.2020 01:11 Відповісти
Украинцы это вы должны прочитать минимум пять раз И понять что такое русский мир и что будет с вами куда он придёт в Украину и будет президентом Медведчук или такие как он

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/09/21/119312/mnenie--tengiz-ablotiya-antichechnya--!.shtml
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22.09.2020 01:12 Відповісти
Тююю.. Бовдур Ви??
))
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22.09.2020 01:31 Відповісти
👃🏿
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22.09.2020 01:40 Відповісти
Буратин??
))
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22.09.2020 01:45 Відповісти
вот же дурак..как ты можеш просить волка расследовать убийство ягнёнка который "пречистое мутил питьё его"...хотя этот ягнёнок фсбшный своял якутский скульптор
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22.09.2020 01:12 Відповісти
можёт протокол у нёго такой? понятно шо он сам нё вёрит в чёстность Путина.
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22.09.2020 07:20 Відповісти
с апреля будет новый бесплатный интернет по всему миру от илона маска.росия готовит ответ.
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22.09.2020 01:13 Відповісти
чебурнет?
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22.09.2020 01:30 Відповісти
Локшину з вух зніми!))
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22.09.2020 01:32 Відповісти
Шеф НАТО хочет, чтобы Пуйло пришёл на пресс-конференцию и сказал: "Это я, простите меня"?
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22.09.2020 01:13 Відповісти
"Столтенберг призвал Россию расследовать покушение на Навального" - И вот такое вот ****** - генсек НАТО в канун Третьей Всемирной... Просто на голову не налазит!
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22.09.2020 01:14 Відповісти
навального не существует в природе.зайдите в его инстаграм и убедитесь сами.это фейк и 2 милиона подписчиков тоже фейк.
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22.09.2020 01:18 Відповісти
гі
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22.09.2020 01:19 Відповісти
у настоящего навального была ямка на бороде.у сегодняшнего ее нет.
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22.09.2020 01:25 Відповісти
Давай інтимні дрібниці!
Навальний Мені - такаж падлюка, як і *****..))
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22.09.2020 01:35 Відповісти
По-моему, это бот. Тупо генерит невтемные сообщения по всем веткам.
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22.09.2020 01:37 Відповісти
Щось не помітив..
Бот "МГМ" -150%%..)))
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22.09.2020 01:41 Відповісти
Може це той самий іспанський диспетчер?
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22.09.2020 07:32 Відповісти
конечно бот.
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22.09.2020 01:39 Відповісти
навальный 2010 года есть фото и недавнее.это два разных бота.
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22.09.2020 01:41 Відповісти
Виклади фотки...))
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22.09.2020 01:52 Відповісти
"послать очевидный и единственный политический сигнал,"(c)

------------
Сигнал вы можете в космос посылать , с путиным надо говорить с позиции силы ,а не пустопорожних призывов и озабоченностей .
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22.09.2020 01:51 Відповісти
Ага. А ***** еще сам себя выпорет и сядет на бутылку
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22.09.2020 02:12 Відповісти
Лучше один точный выстрел чем 20 лет призывать массового убийцу и тирана к покаянию.
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22.09.2020 02:13 Відповісти
*****, загнанный в бункер, злобно и яростно оттягивает свой "конец"...
))
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22.09.2020 02:58 Відповісти
Так воно ж саме і є "КОНЄЦ" ! Як х.. може відтягувати х.. ?
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22.09.2020 06:43 Відповісти
Преступник сам должен расследовать свои преступления...отличная идея! 😀
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22.09.2020 03:15 Відповісти
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22.09.2020 07:29 Відповісти
Та елементарно, Ватсон. Запросто проведуть як по справі про вбивство Нємцова, виставлять якогось "козлика", а про замовника залишиться тільки здогадуватися.
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22.09.2020 07:13 Відповісти
"Ну расслєдуй же скорєє, пратівний...", - суворий оклик з ЄС
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22.09.2020 07:28 Відповісти
Нехай кремлівські мудреці спочатку хоч труси і штани віддадуть Навальному. А за все інше я стурбований ситуацією. Може Навальний прозріє і щодо Криму коли, почне розмовляти.
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22.09.2020 08:22 Відповісти
Ты смешной, призывы твои тоже и это грустно!
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22.09.2020 08:32 Відповісти
Просто треба якнайчастіше проводити військові навчання в Чоному морі,раз на тиждень пролітати на В-52 вздовж кацапських кордонів, гонку озброєнь посилити до такого рівня,щоб кацапи аж пищати почали,продовжувати свої військові бази розміщати на кордоні з кацапським мордором,а не хєрню всяку молоти. Бо всі заклики до кацапів про розслідування своїх злочинів виглядають так,як би чикатилі запропонували розслідувати всі вбивства,які він сам і скоїв.
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22.09.2020 08:39 Відповісти
Полагаю, что найдётся в лётном составе какой-нибудь эскадры B-52 лётчик с именем Матиас Руст, который посадит эту грозную машину у кремля под носом, чтобы земля затряслась. Вот это будет "факт на рыло", а за ним, непременно, чтоб Бабченко на Абрамсе.
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22.09.2020 12:57 Відповісти
Словоблудие... Это равносильно обратиться к Германии в 1942 году ( Гитлеру) с требованием провести расследования по холокосту, к СССР (Сталину) по расследованию кровавого террора 1936-1937... Путин уже "расследовал" убийство Немцова, Политковской, Старовойтовой и десятков других, это отравление в Солсбери, отравление Литвиненко, сбитый над Донбассом пассажирский самолет, убийство в Берлине грузинского ( чеченского) активиста, агрессия против Молдовы, Грузии, Украины, военные преступления в Сирии и Чечне, финансирование террористов всех мастей от леваков до неонацистов и фундаменталистов и т.д. Запад опять как и перед второй мировой войной пытается то ли сам себя успокоить, то ли спрятать голову в песок при этом показывая " глубокую озабоченность" при этом не проявляя желания реально наказать преступное государство ( хотя такая возможность реальная есть) Так что расследование может быть только в одном случае, когда так как когда то в Нюрнберге, все руководство Раши и их окружение будут сидеть на скамье подсудимых, а во дворе будут сооружать виселицу.
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22.09.2020 08:45 Відповісти
_В твоём, неполном, конечно, списке, отсутствует массовое демонстративное убийство путлеровцами высшего военного и политического руководства страны ЕС. И НАТО, на минуточку!
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22.09.2020 09:27 Відповісти
Призывать можно сколько угодно, это называется озвучивать.все знают , кто отравил, зачем и т д. Но говорить то надо! Призывать то надо этого старого пуйла! А самолёты американские , английские надо ,что б Украине были. И на постоянной основе. Иначе эти сволочи неуспокоятся.
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22.09.2020 09:19 Відповісти
наивный норвежский мальчик
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22.09.2020 09:50 Відповісти
...толстовец. Такие призывы должен изрекать Папа Римский, но не генсек НАТО.
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22.09.2020 13:02 Відповісти
Именно Россия организовала отравление Навального. Поэтому, по крайней мере, смешно призывать Россию расследовать покушение на Навального. Необходимо международное расследование и введение новых разрушительных санкций для экономики России. Не допустимо в 21 веке существования такого государства, как Россия. Это позор
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22.09.2020 09:59 Відповісти
тогда почему не призывает этот натовский охламон Украину расследовать оккупацию рашистом украинской территории и смерть 15000 украинцев.причиной которой есть война начатая за деньги и по инициативе рашиста?
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22.09.2020 12:03 Відповісти
От Лёши в раше остались только штаны с трусами, даже бутылочку бедную вывезли))))) будут трусы нюхать до потери сознания?)
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22.09.2020 13:32 Відповісти
 
 