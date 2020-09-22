Столтенберг закликав Росію розслідувати замах на Навального
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального потребує рішучої міжнародної відповіді і закликав Росію провести ретельне і відкрите розслідування.
Столтенберг зробив цю заяву під час онлайн-форуму вашингтонського Центру аналізу європейської політики (CEPA), на якому обговорювали майбутнє трансатлантичних відносин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Це було посягання не на одну людину, а на основні демократичні права. Це також серйозне порушення міжнародного права і Договору про контроль над озброєннями – Конвенції про заборону хімічної зброї. Тож це вимагає рішучої міжнародної відповіді", – сказав він.
Для подолання нових викликів і загроз, зокрема з боку Росії і Китаю, НАТО має бути не тільки військовим, а й політичним альянсом", – заявив Столтенберг.
На думку глави Альянсу, це дозволить "послати очевидний і єдиний політичний сигнал, тому що країни-союзники по НАТО представляють половину світової економічної та військової могутності і майже мільярд громадян".
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А таки людожерів змусити стати веганами-марна справа..))
https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/09/21/119312/mnenie--tengiz-ablotiya-antichechnya--!.shtml
))
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Навальний Мені - такаж падлюка, як і *****..))
Бот "МГМ" -150%%..)))
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Сигнал вы можете в космос посылать , с путиным надо говорить с позиции силы ,а не пустопорожних призывов и озабоченностей .
))