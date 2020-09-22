Столтенберг закликав Росію розслідувати замах на Навального

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального потребує рішучої міжнародної відповіді і закликав Росію провести ретельне і відкрите розслідування.

Столтенберг зробив цю заяву під час онлайн-форуму вашингтонського Центру аналізу європейської політики (CEPA), на якому обговорювали майбутнє трансатлантичних відносин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це було посягання не на одну людину, а на основні демократичні права. Це також серйозне порушення міжнародного права і Договору про контроль над озброєннями – Конвенції про заборону хімічної зброї. Тож це вимагає рішучої міжнародної відповіді", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про отруєння Навального: Докази Берліна не викликають сумнівів. РФ повинна відповісти на "серйозні запитання"

Для подолання нових викликів і загроз, зокрема з боку Росії і Китаю, НАТО має бути не тільки військовим, а й політичним альянсом", – заявив Столтенберг.

На думку глави Альянсу, це дозволить "послати очевидний і єдиний політичний сигнал, тому що країни-союзники по НАТО представляють половину світової економічної та військової могутності і майже мільярд громадян".

Також читайте: НАТО вимагає від Росії розкрити подробиці програми "Новачок"