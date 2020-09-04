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НАТО вимагає від Росії розкрити подробиці програми "Новачок"

НАТО вимагає від Росії розкрити подробиці програми

Росія має розкрити подробиці програми виробництва отруйних речовин групи "Новачок" Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Взгляд", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками засідання альянсу на рівні послів, присвяченого отруєнню російського опозиціонера Олексія Навального.

"Російський уряд має повністю співпрацювати з ОЗХЗ і з незалежним міжнародним розслідуванням. Відповідальні за цю атаку мають бути притягнуті до відповідальності. Ми також закликаємо Росію до повного розкриття програми "Новачок" ОЗХЗ", - повідомив генсек НАТО.

Він додав, що країни альянсу обговорюють можливі заходи у відповідь.

"Союзники (країни НАТО) будуть консультуватися у відповідь на отруєння Навального. Поки передчасно говорити, якою може бути міжнародна реакція", - сказав Столтенберг.

"Ми вважаємо, що це (отруєння Навального. - Ред.) атака проти фундаментальних прав, проти базових демократичних принципів, на яких базується наш альянс", - сказав він.

Також читайте: Столтенберг про отруєння Навального: Докази Берліна не викликають сумнівів. РФ повинна відповісти на "серйозні запитання"

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Автор: 

НАТО (6431) отруєння (944) Навальний Олексій (612) Столтенберг Єнс (1595) ОЗХЗ (28)


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Топ коментарі
+4
НАТО, ты слышишь это топот? Это рашка бежит раскрывать программу Новичок .
Как дети блин...
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04.09.2020 15:48
+3
Ну да, в убийствах "новичком" уже признались, на очереди подробности программы.
В такие моменты начинаешь верить покойнику Задорнову.
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04.09.2020 15:11
+2
Ага.Щас. Кацапня и Столтенберга отравит,а европейцы будут и дальше сопли жевать.
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04.09.2020 14:55
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Ага.Щас. Кацапня и Столтенберга отравит,а европейцы будут и дальше сопли жевать.
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04.09.2020 14:55 Відповісти
_Будут! Вон верхушку страны ЕС и НАТО массово и демонстративно убили - и ни гу-гу! Подумаешь, одного генсека прикончить...
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04.09.2020 15:53 Відповісти
Когда уже пуйла будете ловить в канализационной трубе?
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04.09.2020 14:56 Відповісти
и Крым деокупировать в придачу!!
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04.09.2020 14:57 Відповісти
Эффективность этой программы нулевая. Старый добрый мышьяк гораздо действенней. Читал, даже Наполеона им травянули.
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04.09.2020 15:07 Відповісти
Мышьяк лекго обнаружит даже задрыпанная лаборатория в каком-нибудь Бердянске. А на эти яды даже не во всех странах оборудование есть.
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04.09.2020 15:15 Відповісти
Но в случае с мышьяком отравление пожно списать на любую столовую общепита, которая травила мышей накануне, да вообще на кого угодно можно спихнуть.
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04.09.2020 15:22 Відповісти
так и тут списали бы на то что "наркоман", если бы врачи Скорой опоздали с уколом адреналина.
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04.09.2020 15:24 Відповісти
Ну да, в убийствах "новичком" уже признались, на очереди подробности программы.
В такие моменты начинаешь верить покойнику Задорнову.
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04.09.2020 15:11 Відповісти
Маньяк ищет возможности, а эти пустозвоны - отговорки. Вот и результаты соответствующие.
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04.09.2020 15:55 Відповісти
НАТО для начала, перед тем как ввести ещё немного санкций, надо предупредить, поставить условия.. Это же дипломатия. Понятно , что товарищи упыри будут как всегда , лгать, изворачиваться, коняка заявит ещё что то не мы, то Украина и т д. И тогда, в свете мудацтва парашки, им введут санкции. Они это понимают.. И уже ждут.
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04.09.2020 16:46 Відповісти
В программу Новичок может поместиться вся оппозиция.
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04.09.2020 15:31 Відповісти
Аллё вата...
В знак протеста против отравления американцами Начального, каждый желающий сможет завтра разбить свой Айфон об кремлёвскую стену....
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04.09.2020 15:37 Відповісти
раньше убивали топором, а сейчас чаем....но в Стамбуле чая не любят
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04.09.2020 15:45 Відповісти
НАТО, ты слышишь это топот? Это рашка бежит раскрывать программу Новичок .
Как дети блин...
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04.09.2020 15:48 Відповісти
Пусть НАТА готовится... подмоется, там. Людоеды готовятся атаковать Балтику.
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04.09.2020 15:57 Відповісти
Нууу...вот єто вот трезво. Но согласитесь необыкновенно медленно. Ох и медляк прет.

Глава правительства Польши подчеркнул, что отравление оппозиционера Алексея Навального - это не первая попытка устранить политических оппонентов главы Кремля Владимира Путина, используя смертельно опасные вещества. Кроме того, Моравецки коротко напомнил о других преступлениях: «Грузия 2008. Крым и Донбасс с 2014. MH17. Солсбери 2018. Берлин 2019. Навальный 2020. Сколько ещё таких событий нам нужно, чтобы наконец понять, что мы имеем дело с враждебным режимом? Диалог, партнерство, компромисс - для них чужие слова. Пора делать выводы», - коротко и чётко написал польский премьер в своём микро-блоге.
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04.09.2020 16:06 Відповісти
Ну если для НАТО - ***** прогнется!
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04.09.2020 16:09 Відповісти
Наивные
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04.09.2020 16:10 Відповісти
анекдот ))))
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04.09.2020 16:15 Відповісти
Это троллинг рашки. Капля Новичка в стакане должна была убить 150 Навальных. Практически невозможно не убить человека Новичком в стакане. Но он ходил со всеми фоткался. И кто-то еще обязательно должен был пострадать. Запад все понимает, но тупо гонит волну.
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04.09.2020 16:56 Відповісти
позорные европейские *****. и это с этой гнилью мы хотим интегрироваться? европейцы поменяли принципы на торговлю с маньяком. для своих избирателей дуют щеки и выражают озабоченность. ***** им уже в открытую по лицу хером водит, и даже вещдок в виде туши навального отдал. Будет очередная озабоченность и ничего более.
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04.09.2020 17:31 Відповісти
НАТО вимагає від Росії розкрити подробиці програми "Новачок" - Цензор.НЕТ 7900
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04.09.2020 17:44 Відповісти
Москва после двух дней ожидания проверила наличие яда в крови, моче, волосах используя аппарат Agilent technology во ВНИИ Склифосовского. Ничего не найдя наверх радостно доложили, что можно Навального отпускать, мол хрен немцы найдут.
Но (!) в военной лаборатории Бундесвера стоит другой значительно более современный аппарат намного чувствительный кацапского стоимостью $2 000 000 который позволил определить наличие яда в моче, крови и пр.
Об этом в интервью подробнее рассказал Фейдин https://www.youtube.com/watch?time_continue=253&v=OmbpqupIW7Y&feature=emb_logo
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04.09.2020 20:54 Відповісти
Ссылка на начало ролика https://youtu.be/OmbpqupIW7Y
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04.09.2020 20:57 Відповісти
счас
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04.09.2020 23:07 Відповісти
И ПУТИНА СДЕЛАТЬ В ОЧОК !)
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05.09.2020 04:40 Відповісти
 
 