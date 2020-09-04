НАТО вимагає від Росії розкрити подробиці програми "Новачок"

Росія має розкрити подробиці програми виробництва отруйних речовин групи "Новачок" Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Взгляд", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками засідання альянсу на рівні послів, присвяченого отруєнню російського опозиціонера Олексія Навального.

"Російський уряд має повністю співпрацювати з ОЗХЗ і з незалежним міжнародним розслідуванням. Відповідальні за цю атаку мають бути притягнуті до відповідальності. Ми також закликаємо Росію до повного розкриття програми "Новачок" ОЗХЗ", - повідомив генсек НАТО.

Він додав, що країни альянсу обговорюють можливі заходи у відповідь.

"Союзники (країни НАТО) будуть консультуватися у відповідь на отруєння Навального. Поки передчасно говорити, якою може бути міжнародна реакція", - сказав Столтенберг.

"Ми вважаємо, що це (отруєння Навального. - Ред.) атака проти фундаментальних прав, проти базових демократичних принципів, на яких базується наш альянс", - сказав він.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.