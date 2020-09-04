НАТО потребовало от России раскрыть подробности программы "Новичок"
Россия должна раскрыть подробности программы производства отравляющих веществ группы "Новичок" Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Взгляд", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания альянса на уровне послов, посвященного отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.
"Российское правительство должно полностью сотрудничать с ОЗХО и с независимым международным расследованием. Ответственные за эту атаку должны быть привлечены к ответственности. Мы также призываем Россию к полному раскрытию программы "Новичок" ОЗХО", – сообщил генсек НАТО.
Он добавил, что страны альянса обсуждают возможные ответные меры.
"Союзники (страны НАТО) будут консультироваться в ответ на отравление Навального. Пока преждевременно говорить, какой может стать международная реакция", – сказал Столтенберг.
"Мы считаем, что это (отравление Навального. - Ред.) атака против фундаментальных прав, против базовых демократических принципов, на которых основан наш альянс", – сказал он.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.
Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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В такие моменты начинаешь верить покойнику Задорнову.
В знак протеста против отравления американцами Начального, каждый желающий сможет завтра разбить свой Айфон об кремлёвскую стену....
Как дети блин...
Глава правительства Польши подчеркнул, что отравление оппозиционера Алексея Навального - это не первая попытка устранить политических оппонентов главы Кремля Владимира Путина, используя смертельно опасные вещества. Кроме того, Моравецки коротко напомнил о других преступлениях: «Грузия 2008. Крым и Донбасс с 2014. MH17. Солсбери 2018. Берлин 2019. Навальный 2020. Сколько ещё таких событий нам нужно, чтобы наконец понять, что мы имеем дело с враждебным режимом? Диалог, партнерство, компромисс - для них чужие слова. Пора делать выводы», - коротко и чётко написал польский премьер в своём микро-блоге.
Но (!) в военной лаборатории Бундесвера стоит другой значительно более современный аппарат намного чувствительный кацапского стоимостью $2 000 000 который позволил определить наличие яда в моче, крови и пр.
Об этом в интервью подробнее рассказал Фейдин https://www.youtube.com/watch?time_continue=253&v=OmbpqupIW7Y&feature=emb_logo