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НАТО потребовало от России раскрыть подробности программы "Новичок"

НАТО потребовало от России раскрыть подробности программы

Россия должна раскрыть подробности программы производства отравляющих веществ группы "Новичок" Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Взгляд", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания альянса на уровне послов, посвященного отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

"Российское правительство должно полностью сотрудничать с ОЗХО и с независимым международным расследованием. Ответственные за эту атаку должны быть привлечены к ответственности. Мы также призываем Россию к полному раскрытию программы "Новичок" ОЗХО", – сообщил генсек НАТО.

Он добавил, что страны альянса обсуждают возможные ответные меры.

"Союзники (страны НАТО) будут консультироваться в ответ на отравление Навального. Пока преждевременно говорить, какой может стать международная реакция", – сказал Столтенберг.

"Мы считаем, что это (отравление Навального. - Ред.) атака против фундаментальных прав, против базовых демократических принципов, на которых основан наш альянс", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг об отравлении Навального: Доказательства Берлина не вызывают сомнений. РФ должна ответить на "серьезные вопросы"

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

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22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

НАТО (9970) отравление (1583) Навальный Алексей (855) Столтенберг Йенс (1619) ОЗХО (28)


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Топ комментарии
+4
НАТО, ты слышишь это топот? Это рашка бежит раскрывать программу Новичок .
Как дети блин...
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04.09.2020 15:48
+3
Ну да, в убийствах "новичком" уже признались, на очереди подробности программы.
В такие моменты начинаешь верить покойнику Задорнову.
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04.09.2020 15:11
+2
Ага.Щас. Кацапня и Столтенберга отравит,а европейцы будут и дальше сопли жевать.
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04.09.2020 14:55
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Ага.Щас. Кацапня и Столтенберга отравит,а европейцы будут и дальше сопли жевать.
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04.09.2020 14:55 Ответить
_Будут! Вон верхушку страны ЕС и НАТО массово и демонстративно убили - и ни гу-гу! Подумаешь, одного генсека прикончить...
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04.09.2020 15:53 Ответить
Когда уже пуйла будете ловить в канализационной трубе?
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04.09.2020 14:56 Ответить
и Крым деокупировать в придачу!!
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04.09.2020 14:57 Ответить
Эффективность этой программы нулевая. Старый добрый мышьяк гораздо действенней. Читал, даже Наполеона им травянули.
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04.09.2020 15:07 Ответить
Мышьяк лекго обнаружит даже задрыпанная лаборатория в каком-нибудь Бердянске. А на эти яды даже не во всех странах оборудование есть.
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04.09.2020 15:15 Ответить
Но в случае с мышьяком отравление пожно списать на любую столовую общепита, которая травила мышей накануне, да вообще на кого угодно можно спихнуть.
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04.09.2020 15:22 Ответить
так и тут списали бы на то что "наркоман", если бы врачи Скорой опоздали с уколом адреналина.
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04.09.2020 15:24 Ответить
Ну да, в убийствах "новичком" уже признались, на очереди подробности программы.
В такие моменты начинаешь верить покойнику Задорнову.
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04.09.2020 15:11 Ответить
Маньяк ищет возможности, а эти пустозвоны - отговорки. Вот и результаты соответствующие.
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04.09.2020 15:55 Ответить
НАТО для начала, перед тем как ввести ещё немного санкций, надо предупредить, поставить условия.. Это же дипломатия. Понятно , что товарищи упыри будут как всегда , лгать, изворачиваться, коняка заявит ещё что то не мы, то Украина и т д. И тогда, в свете мудацтва парашки, им введут санкции. Они это понимают.. И уже ждут.
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04.09.2020 16:46 Ответить
В программу Новичок может поместиться вся оппозиция.
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04.09.2020 15:31 Ответить
Аллё вата...
В знак протеста против отравления американцами Начального, каждый желающий сможет завтра разбить свой Айфон об кремлёвскую стену....
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04.09.2020 15:37 Ответить
раньше убивали топором, а сейчас чаем....но в Стамбуле чая не любят
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04.09.2020 15:45 Ответить
НАТО, ты слышишь это топот? Это рашка бежит раскрывать программу Новичок .
Как дети блин...
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04.09.2020 15:48 Ответить
Пусть НАТА готовится... подмоется, там. Людоеды готовятся атаковать Балтику.
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04.09.2020 15:57 Ответить
Нууу...вот єто вот трезво. Но согласитесь необыкновенно медленно. Ох и медляк прет.

Глава правительства Польши подчеркнул, что отравление оппозиционера Алексея Навального - это не первая попытка устранить политических оппонентов главы Кремля Владимира Путина, используя смертельно опасные вещества. Кроме того, Моравецки коротко напомнил о других преступлениях: «Грузия 2008. Крым и Донбасс с 2014. MH17. Солсбери 2018. Берлин 2019. Навальный 2020. Сколько ещё таких событий нам нужно, чтобы наконец понять, что мы имеем дело с враждебным режимом? Диалог, партнерство, компромисс - для них чужие слова. Пора делать выводы», - коротко и чётко написал польский премьер в своём микро-блоге.
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04.09.2020 16:06 Ответить
Ну если для НАТО - ***** прогнется!
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04.09.2020 16:09 Ответить
Наивные
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04.09.2020 16:10 Ответить
анекдот ))))
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04.09.2020 16:15 Ответить
Это троллинг рашки. Капля Новичка в стакане должна была убить 150 Навальных. Практически невозможно не убить человека Новичком в стакане. Но он ходил со всеми фоткался. И кто-то еще обязательно должен был пострадать. Запад все понимает, но тупо гонит волну.
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04.09.2020 16:56 Ответить
позорные европейские *****. и это с этой гнилью мы хотим интегрироваться? европейцы поменяли принципы на торговлю с маньяком. для своих избирателей дуют щеки и выражают озабоченность. ***** им уже в открытую по лицу хером водит, и даже вещдок в виде туши навального отдал. Будет очередная озабоченность и ничего более.
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04.09.2020 17:31 Ответить
НАТО вимагає від Росії розкрити подробиці програми "Новачок" - Цензор.НЕТ 7900
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04.09.2020 17:44 Ответить
Москва после двух дней ожидания проверила наличие яда в крови, моче, волосах используя аппарат Agilent technology во ВНИИ Склифосовского. Ничего не найдя наверх радостно доложили, что можно Навального отпускать, мол хрен немцы найдут.
Но (!) в военной лаборатории Бундесвера стоит другой значительно более современный аппарат намного чувствительный кацапского стоимостью $2 000 000 который позволил определить наличие яда в моче, крови и пр.
Об этом в интервью подробнее рассказал Фейдин https://www.youtube.com/watch?time_continue=253&v=OmbpqupIW7Y&feature=emb_logo
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04.09.2020 20:54 Ответить
Ссылка на начало ролика https://youtu.be/OmbpqupIW7Y
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04.09.2020 20:57 Ответить
счас
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04.09.2020 23:07 Ответить
И ПУТИНА СДЕЛАТЬ В ОЧОК !)
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05.09.2020 04:40 Ответить
 
 