Столтенберг призвал Россию расследовать покушение на Навального

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального требует решительной международной ответы и призвал Россию провести тщательное и открытое расследование.

Столтенберг сделал это заявление во время онлайн-форума вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA), на котором обсуждали будущее трансатлантических отношений, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

"Это было посягательства не на одного человека, а на основные демократические права. Это также серьезное нарушение международного права и Договора о контроле над вооружениями - Конвенции о запрещении химического оружия. Так что, это требует решительного международного ответа", - сказал он.

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Для преодоления новых вызовов и угроз, в том числе со стороны России и Китая, НАТО должен быть не только военным, но и политическим альянсом", - заявил Столтенберг.

По мнению главы альянса, это позволит "послать очевидный и единственный политический сигнал, так как страны-союзники по НАТО представляют половину мирового экономического и военного могущества и почти миллиард граждан".

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