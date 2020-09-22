Столтенберг призвал Россию расследовать покушение на Навального
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального требует решительной международной ответы и призвал Россию провести тщательное и открытое расследование.
Столтенберг сделал это заявление во время онлайн-форума вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA), на котором обсуждали будущее трансатлантических отношений, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.
"Это было посягательства не на одного человека, а на основные демократические права. Это также серьезное нарушение международного права и Договора о контроле над вооружениями - Конвенции о запрещении химического оружия. Так что, это требует решительного международного ответа", - сказал он.
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Для преодоления новых вызовов и угроз, в том числе со стороны России и Китая, НАТО должен быть не только военным, но и политическим альянсом", - заявил Столтенберг.
По мнению главы альянса, это позволит "послать очевидный и единственный политический сигнал, так как страны-союзники по НАТО представляют половину мирового экономического и военного могущества и почти миллиард граждан".
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А таки людожерів змусити стати веганами-марна справа..))
https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/09/21/119312/mnenie--tengiz-ablotiya-antichechnya--!.shtml
))
))
Навальний Мені - такаж падлюка, як і *****..))
Бот "МГМ" -150%%..)))
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Сигнал вы можете в космос посылать , с путиным надо говорить с позиции силы ,а не пустопорожних призывов и озабоченностей .
))