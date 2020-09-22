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Столтенберг призвал Россию расследовать покушение на Навального

Столтенберг призвал Россию расследовать покушение на Навального

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального требует решительной международной ответы и призвал Россию провести тщательное и открытое расследование.

Столтенберг сделал это заявление во время онлайн-форума вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA), на котором обсуждали будущее трансатлантических отношений, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой  на Радио Свобода.

"Это было посягательства не на одного человека, а на основные демократические права. Это также серьезное нарушение международного права и Договора о контроле над вооружениями - Конвенции о запрещении химического оружия. Так что, это требует решительного международного ответа", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг об отравлении Навального: Доказательства Берлина не вызывают сомнений. РФ должна ответить на "серьезные вопросы"

Для преодоления новых вызовов и угроз, в том числе со стороны России и Китая, НАТО должен быть не только военным, но и политическим альянсом", - заявил Столтенберг.

По мнению главы альянса, это позволит "послать очевидный и единственный политический сигнал, так как страны-союзники по НАТО представляют половину мирового экономического и военного могущества и почти миллиард граждан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО потребовало от России раскрыть подробности программы "Новичок"

Автор: 

Навальный Алексей (855) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+6
вот же дурак..как ты можеш просить волка расследовать убийство ягнёнка который "пречистое мутил питьё его"...хотя этот ягнёнок фсбшный своял якутский скульптор
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22.09.2020 01:12
+5
Преступник сам должен расследовать свои преступления...отличная идея! 😀
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22.09.2020 03:15
+4
Давай інтимні дрібниці!
Навальний Мені - такаж падлюка, як і *****..))
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22.09.2020 01:35
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істінно к нєй!
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22.09.2020 01:17 Ответить
це він так знущається з тих москалів, чи шо?
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22.09.2020 01:08 Ответить
Це юридична процедура..
А таки людожерів змусити стати веганами-марна справа..))
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22.09.2020 01:11 Ответить
Украинцы это вы должны прочитать минимум пять раз И понять что такое русский мир и что будет с вами куда он придёт в Украину и будет президентом Медведчук или такие как он

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/09/21/119312/mnenie--tengiz-ablotiya-antichechnya--!.shtml
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22.09.2020 01:12 Ответить
Тююю.. Бовдур Ви??
))
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22.09.2020 01:31 Ответить
👃🏿
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22.09.2020 01:40 Ответить
Буратин??
))
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22.09.2020 01:45 Ответить
вот же дурак..как ты можеш просить волка расследовать убийство ягнёнка который "пречистое мутил питьё его"...хотя этот ягнёнок фсбшный своял якутский скульптор
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22.09.2020 01:12 Ответить
можёт протокол у нёго такой? понятно шо он сам нё вёрит в чёстность Путина.
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22.09.2020 07:20 Ответить
с апреля будет новый бесплатный интернет по всему миру от илона маска.росия готовит ответ.
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22.09.2020 01:13 Ответить
чебурнет?
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22.09.2020 01:30 Ответить
Локшину з вух зніми!))
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22.09.2020 01:32 Ответить
Шеф НАТО хочет, чтобы Пуйло пришёл на пресс-конференцию и сказал: "Это я, простите меня"?
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22.09.2020 01:13 Ответить
"Столтенберг призвал Россию расследовать покушение на Навального" - И вот такое вот ****** - генсек НАТО в канун Третьей Всемирной... Просто на голову не налазит!
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22.09.2020 01:14 Ответить
навального не существует в природе.зайдите в его инстаграм и убедитесь сами.это фейк и 2 милиона подписчиков тоже фейк.
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22.09.2020 01:18 Ответить
гі
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22.09.2020 01:19 Ответить
у настоящего навального была ямка на бороде.у сегодняшнего ее нет.
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22.09.2020 01:25 Ответить
Давай інтимні дрібниці!
Навальний Мені - такаж падлюка, як і *****..))
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22.09.2020 01:35 Ответить
По-моему, это бот. Тупо генерит невтемные сообщения по всем веткам.
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22.09.2020 01:37 Ответить
Щось не помітив..
Бот "МГМ" -150%%..)))
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22.09.2020 01:41 Ответить
Може це той самий іспанський диспетчер?
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22.09.2020 07:32 Ответить
конечно бот.
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22.09.2020 01:39 Ответить
навальный 2010 года есть фото и недавнее.это два разных бота.
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22.09.2020 01:41 Ответить
Виклади фотки...))
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22.09.2020 01:52 Ответить
"послать очевидный и единственный политический сигнал,"(c)

------------
Сигнал вы можете в космос посылать , с путиным надо говорить с позиции силы ,а не пустопорожних призывов и озабоченностей .
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22.09.2020 01:51 Ответить
Ага. А ***** еще сам себя выпорет и сядет на бутылку
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22.09.2020 02:12 Ответить
Лучше один точный выстрел чем 20 лет призывать массового убийцу и тирана к покаянию.
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22.09.2020 02:13 Ответить
*****, загнанный в бункер, злобно и яростно оттягивает свой "конец"...
))
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22.09.2020 02:58 Ответить
Так воно ж саме і є "КОНЄЦ" ! Як х.. може відтягувати х.. ?
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22.09.2020 06:43 Ответить
Преступник сам должен расследовать свои преступления...отличная идея! 😀
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22.09.2020 03:15 Ответить
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22.09.2020 07:29 Ответить
Та елементарно, Ватсон. Запросто проведуть як по справі про вбивство Нємцова, виставлять якогось "козлика", а про замовника залишиться тільки здогадуватися.
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22.09.2020 07:13 Ответить
"Ну расслєдуй же скорєє, пратівний...", - суворий оклик з ЄС
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22.09.2020 07:28 Ответить
Нехай кремлівські мудреці спочатку хоч труси і штани віддадуть Навальному. А за все інше я стурбований ситуацією. Може Навальний прозріє і щодо Криму коли, почне розмовляти.
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22.09.2020 08:22 Ответить
Ты смешной, призывы твои тоже и это грустно!
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22.09.2020 08:32 Ответить
Просто треба якнайчастіше проводити військові навчання в Чоному морі,раз на тиждень пролітати на В-52 вздовж кацапських кордонів, гонку озброєнь посилити до такого рівня,щоб кацапи аж пищати почали,продовжувати свої військові бази розміщати на кордоні з кацапським мордором,а не хєрню всяку молоти. Бо всі заклики до кацапів про розслідування своїх злочинів виглядають так,як би чикатилі запропонували розслідувати всі вбивства,які він сам і скоїв.
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22.09.2020 08:39 Ответить
Полагаю, что найдётся в лётном составе какой-нибудь эскадры B-52 лётчик с именем Матиас Руст, который посадит эту грозную машину у кремля под носом, чтобы земля затряслась. Вот это будет "факт на рыло", а за ним, непременно, чтоб Бабченко на Абрамсе.
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22.09.2020 12:57 Ответить
Словоблудие... Это равносильно обратиться к Германии в 1942 году ( Гитлеру) с требованием провести расследования по холокосту, к СССР (Сталину) по расследованию кровавого террора 1936-1937... Путин уже "расследовал" убийство Немцова, Политковской, Старовойтовой и десятков других, это отравление в Солсбери, отравление Литвиненко, сбитый над Донбассом пассажирский самолет, убийство в Берлине грузинского ( чеченского) активиста, агрессия против Молдовы, Грузии, Украины, военные преступления в Сирии и Чечне, финансирование террористов всех мастей от леваков до неонацистов и фундаменталистов и т.д. Запад опять как и перед второй мировой войной пытается то ли сам себя успокоить, то ли спрятать голову в песок при этом показывая " глубокую озабоченность" при этом не проявляя желания реально наказать преступное государство ( хотя такая возможность реальная есть) Так что расследование может быть только в одном случае, когда так как когда то в Нюрнберге, все руководство Раши и их окружение будут сидеть на скамье подсудимых, а во дворе будут сооружать виселицу.
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22.09.2020 08:45 Ответить
_В твоём, неполном, конечно, списке, отсутствует массовое демонстративное убийство путлеровцами высшего военного и политического руководства страны ЕС. И НАТО, на минуточку!
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22.09.2020 09:27 Ответить
Призывать можно сколько угодно, это называется озвучивать.все знают , кто отравил, зачем и т д. Но говорить то надо! Призывать то надо этого старого пуйла! А самолёты американские , английские надо ,что б Украине были. И на постоянной основе. Иначе эти сволочи неуспокоятся.
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22.09.2020 09:19 Ответить
наивный норвежский мальчик
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22.09.2020 09:50 Ответить
...толстовец. Такие призывы должен изрекать Папа Римский, но не генсек НАТО.
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22.09.2020 13:02 Ответить
Именно Россия организовала отравление Навального. Поэтому, по крайней мере, смешно призывать Россию расследовать покушение на Навального. Необходимо международное расследование и введение новых разрушительных санкций для экономики России. Не допустимо в 21 веке существования такого государства, как Россия. Это позор
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22.09.2020 09:59 Ответить
тогда почему не призывает этот натовский охламон Украину расследовать оккупацию рашистом украинской территории и смерть 15000 украинцев.причиной которой есть война начатая за деньги и по инициативе рашиста?
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22.09.2020 12:03 Ответить
От Лёши в раше остались только штаны с трусами, даже бутылочку бедную вывезли))))) будут трусы нюхать до потери сознания?)
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22.09.2020 13:32 Ответить
 
 