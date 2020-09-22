НАБУ перешло к открытому давлению на суд в деле "Роттердам+", - адвокат

Национальное антикоррупционное бюро накануне рассмотрения Высшим антикоррупционным судом жалобы экс-нардепа Виктора Чумака на закрытие дела "Роттердам+" перешло к открытому давлению на суд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей колонке в издании "Обозреватель" пишет адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

"22 сентября НАБУ опубликовало статью о расследовании дела "Роттердам+". Детективы НАБУ фактически обвиняют прокурора САП в необоснованном закрытии уголовного дела. Учитывая, что завтра, 23 сентября запланировано судебное слушание по вопросу законности закрытия дела САП, данное заявление НАБУ выглядит как попытка оказать давление на суд", - отмечает адвокат.

Также в обнародованном накануне судебного заседания заявлении НАБУ напрямую обвиняет участников дела еще до вынесения решения суда по сути.

"Это грубое нарушение представителями НАБУ презумпции невиновности, закрепленной в Конституции Украины, не говоря о разглашении материалов дела на этапе его досудебного расследования", - отмечает Дригваль.

Она напомним, что значительная часть обвинений детективов в деле "Роттердам+" строиться на предположении и неустановленных фактах, которые никем и ничем не подтверждены.

"Формировать допущения на этапе досудебного расследования и потом доказывать их или опровергать – это правильно и допустимо. Но, согласно, высшему закону публично обвинять кого-либо, не имея доказательств, когда вина не установлена, когда большая часть – это догадки и предположения – нельзя", - подчеркнула Дригваль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП официально сообщила стороне защиты о закрытии дела "Роттердам +", - адвокат