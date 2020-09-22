НАБУ перейшло до відкритого тиску на суд у справі "Роттердам+", - адвокатка

Національне антикорупційне бюро напередодні розгляду Вищим антикорупційним судом скарги екснардепа Віктора Чумака на закриття справи "Роттердам+" перейшов до відкритого тиску на суд.

пише адвокатка сторони захисту Наталя Дригваль.

"22 вересня НАБУ опублікувало статтю про розслідування справи "Роттердам+". Детективи НАБУ фактично звинувачують прокурора САП у необґрунтованому закритті кримінальної справи. З огляду на те, що завтра, 23 вересня заплановано судове слухання з питання законності закриття справи САП, ця заява НАБУ видається спробою чинити тиск на суд", - зазначає адвокатка.

Також в оприлюдненій напередодні судового засідання заяві НАБУ безпосередньо звинувачує учасників справи ще до винесення рішення суду по суті.

"Це грубе порушення представниками НАБУ презумпції невинності, закріпленої в Конституції України, не кажучи про розголошення матеріалів справи на етапі його досудового розслідування", - зазначає Дригваль.

Вона нагадує, що значна частина звинувачень детективів у справі "Роттердам+" ґрунтувалася на припущеннях і невстановлених фактах, які ніким і нічим не підтверджені.

"Формувати припущення на етапі досудового розслідування і потім доводити їх або спростовувати - це правильно і допустимо. Але, згідно з вищим законом публічно звинувачувати когось, не маючи доказів, коли вина не встановлена, коли більша частина - це здогадки і припущення - не можна", - підкреслила Дригваль.

