Укрзализныця возобновила посадку пассажиров в городах "красной зоны" карантина
Во вторник, 22 сентября, "Укрзализныця" возобновила посадку пассажиров на станциях Нежин и Носовка. Они находятся в "красной зоне" карантина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отныне, пассажиры смогут приобрести билеты из указанных станций на поезда сообщением:
- №45 / 46 Ужгород - Лисичанск;
- №774 / 773 Киев - Шостка;
- №779 / 780 Сумы - Киев, Винница;
- №786 / 785 Киев - Шостка;
Отмечается, что решение о возобновлении посадки пассажиров связано с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 сентября.
