Укрзализныця возобновила посадку пассажиров в городах "красной зоны" карантина

Во вторник, 22 сентября, "Укрзализныця" возобновила посадку пассажиров на станциях Нежин и Носовка. Они находятся в "красной зоне" карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отныне, пассажиры смогут приобрести билеты из указанных станций на поезда сообщением:

№45 / 46 Ужгород - Лисичанск;

№774 / 773 Киев - Шостка;

№779 / 780 Сумы - Киев, Винница;

№786 / 785 Киев - Шостка;

Отмечается, что решение о возобновлении посадки пассажиров связано с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда из Ивано-Франковска, Тернополя, Черновцов и ряда других городов