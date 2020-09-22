РУС
Новости Коронавирус и карантин
Укрзализныця возобновила посадку пассажиров в городах "красной зоны" карантина

Укрзализныця возобновила посадку пассажиров в городах

Во вторник, 22 сентября, "Укрзализныця" возобновила посадку пассажиров на станциях Нежин и Носовка. Они находятся в "красной зоне" карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отныне, пассажиры смогут приобрести билеты из указанных станций на поезда сообщением:

  • №45 / 46 Ужгород - Лисичанск;
  • №774 / 773 Киев - Шостка;
  • №779 / 780 Сумы - Киев, Винница;
  • №786 / 785 Киев - Шостка;

Отмечается, что решение о возобновлении посадки пассажиров связано с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда из Ивано-Франковска, Тернополя, Черновцов и ряда других городов

В Англии отмены из-за вируса. «Тоттенхэм» настоял на тестировании соперника по Кубку, итог - почти весь состав соперника заражен - 18 человек. Все они ушли на самоизоляцию... хм.. а если бы Тотенхем не настоял !? По ходу Британию накрывает новой волной пандемии. Планы по возвращению зрителей на стадионы свернули...(с) .. это я о посадки в поезда с красной зоны - такие решения принимают только диверсанты !!!

23.09.2020 00:08
показать весь комментарий
23.09.2020 00:08 Ответить
футбол - для дегенератов.
показать весь комментарий
23.09.2020 00:20 Ответить
Согласен..футбол НЕ ДЛЯ дегенератов.. им и так весело...

23.09.2020 00:28
показать весь комментарий
23.09.2020 00:28 Ответить
Прогнулись перед мстными властями - ведь выборы на носу. Здоровье граждан на втором плане.

23.09.2020 00:27
показать весь комментарий
23.09.2020 00:27 Ответить
если бы тоттенхем не настоял - играли бы дальше и знать не знали ни о каком ковиде )))

23.09.2020 09:08
показать весь комментарий
23.09.2020 09:08 Ответить
дядя ты дурак !?
показать весь комментарий
23.09.2020 12:37 Ответить
Треба ж якось вирівнювать ситуацію...

23.09.2020 00:37
показать весь комментарий
23.09.2020 00:37 Ответить
на біса було нищити економіку.зелене лайно а не влада.

23.09.2020 01:13
показать весь комментарий
23.09.2020 01:13 Ответить
Бойкот огурцам!
Они все нежинские!
показать весь комментарий
23.09.2020 08:16 Ответить
 
 