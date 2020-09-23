1 873 9
Укрзалізниця відновила посадку пасажирів у містах "червоної зони" карантину
У вівторок, 22 вересня, "Укрзалізниця" відновила посадку пасажирів на станціях Ніжин і Носівка. Вони належать до "червоної зони" карантину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УЗ.
Відтепер, пасажири зможуть придбати квитки із згаданих станцій на поїзди сполученням:
- №45/46 Ужгород - Лисичанськ;
- №774/773 Київ - Шостка;
- №779/780 Суми - Київ, Вінниця;
- №786/785 Київ - Шостка;
Зазначається, що рішення про відновлення посадки пасажирів пов'язано з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 вересня.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Они все нежинские!