Укрзалізниця відновила посадку пасажирів у містах "червоної зони" карантину

У вівторок, 22 вересня, "Укрзалізниця" відновила посадку пасажирів на станціях Ніжин і Носівка. Вони належать до "червоної зони" карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Відтепер, пасажири зможуть придбати квитки із згаданих станцій на поїзди сполученням:

№45/46 Ужгород - Лисичанськ;

№774/773 Київ - Шостка;

№779/780 Суми - Київ, Вінниця;

№786/785 Київ - Шостка;

Зазначається, що рішення про відновлення посадки пасажирів пов'язано з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 вересня.

