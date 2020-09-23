УКР
Укрзалізниця відновила посадку пасажирів у містах "червоної зони" карантину

У вівторок, 22 вересня, "Укрзалізниця" відновила посадку пасажирів на станціях Ніжин і Носівка. Вони належать до "червоної зони" карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Відтепер, пасажири зможуть придбати квитки із згаданих станцій на поїзди сполученням:

  • №45/46 Ужгород - Лисичанськ;
  • №774/773 Київ - Шостка;
  • №779/780 Суми - Київ, Вінниця;
  • №786/785 Київ - Шостка;

Зазначається, що рішення про відновлення посадки пасажирів пов'язано з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 вересня.

Читайте також: "Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на потяги з Івано-Франківська, Тернополя, Чернівців та низки інших міст

карантин (18172) Укрзалізниця (6998) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
В Англии отмены из-за вируса. «Тоттенхэм» настоял на тестировании соперника по Кубку, итог - почти весь состав соперника заражен - 18 человек. Все они ушли на самоизоляцию... хм.. а если бы Тотенхем не настоял !? По ходу Британию накрывает новой волной пандемии. Планы по возвращению зрителей на стадионы свернули...(с) .. это я о посадки в поезда с красной зоны - такие решения принимают только диверсанты !!!
23.09.2020 00:08 Відповісти
футбол - для дегенератов.
23.09.2020 00:20 Відповісти
Согласен..футбол НЕ ДЛЯ дегенератов.. им и так весело...
23.09.2020 00:28 Відповісти
Прогнулись перед мстными властями - ведь выборы на носу. Здоровье граждан на втором плане.
23.09.2020 00:27 Відповісти
если бы тоттенхем не настоял - играли бы дальше и знать не знали ни о каком ковиде )))
23.09.2020 09:08 Відповісти
дядя ты дурак !?
23.09.2020 12:37 Відповісти
Треба ж якось вирівнювать ситуацію...
23.09.2020 00:37 Відповісти
на біса було нищити економіку.зелене лайно а не влада.
23.09.2020 01:13 Відповісти
Бойкот огурцам!
Они все нежинские!
23.09.2020 08:16 Відповісти
 
 