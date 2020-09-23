Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска. ДОКУМЕНТ

Бывшего мэра Славянска Нелю Штепу, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, зарегистрировали кандидатом на местные выборах.

Об этом Штепа сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и Развития! Нас с Вами ждет победа! Вместе мы сделаем Славянск достойным, красивым и комфортным городом! Только вперед!" - написала Штепа.

Согласно данным из открытых реестров, "Партия Мира и Развития", кандидатом от которой является Неля Штепа, до недавнего времени называлась "Оппозиционный блок — Партия Мира и Развития", отмечает издание "Буквы".

Напомним, Штепа была арестована в июле 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск якобы под давлением террористов. Штепа утверждает, что в плену ее били, а интервью российским изданиям она давала "под дулом автомата".

20 января 2020 года экс-мэр Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.

Сначала суд избрал для Штепы меру пресечения в виде содержания под стражей. Впоследствии мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Суд по делу Штепы до сих пор продолжается.