Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска. ДОКУМЕНТ
Бывшего мэра Славянска Нелю Штепу, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, зарегистрировали кандидатом на местные выборах.
Об этом Штепа сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и Развития! Нас с Вами ждет победа! Вместе мы сделаем Славянск достойным, красивым и комфортным городом! Только вперед!" - написала Штепа.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": "Русская весна" возвращается. Как Штепа и обменянный сепаратист Коваленко идут на местные выборы. ВИДЕО
Согласно данным из открытых реестров, "Партия Мира и Развития", кандидатом от которой является Неля Штепа, до недавнего времени называлась "Оппозиционный блок — Партия Мира и Развития", отмечает издание "Буквы".
Напомним, Штепа была арестована в июле 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск якобы под давлением террористов. Штепа утверждает, что в плену ее били, а интервью российским изданиям она давала "под дулом автомата".
Также на Цензор.НЕТ: "Почему я должна быть в Донецке? Я в своем городе", - экс-мэр Славянска Штепа, подозреваемая в сепаратизме, делает покупки в киевском супермаркете. ВИДЕО
20 января 2020 года экс-мэр Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.
Сначала суд избрал для Штепы меру пресечения в виде содержания под стражей. Впоследствии мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
Суд по делу Штепы до сих пор продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слышал они тоже в меры Киева метят...
Штепа же балотується в мери
https://youtu.be/dI2FaRNiiaM
За це, за великим рахунком, розстрілювати треба, але ж вища міра покарання у нас відмінена, то пожиттєво, як мінімум з конфіскацією, а не в мери
Страна крыс, воров и предателей. Сепары и предатели сейчас в почете, получают государственные должности и стают мэрами.
так можно смело призывать путин веди войска, отделению части территорий от УКраины. Штепа доказала что за это ничего не будет. Кернес тоже доказал, так же доказал Андрей Аксенов мэр Доброполья донецкой обл. что ничего не будет за Гос. измену и посягательство на территории. Только на повышение пойдешь.
А усе із-за імпотентної правохоронної системи, яка тільки і знає як на Пороха, Стерненка, Антоненка та ін. справи заводити, ну, і судівської мафії
продажные прогнившие СБУ, ГПУ... вместе с продажными судами коррумпироваными, ихнее место сидеть в тюрьме вместе с нелькой Штепой. Если не садят откровенных сепаров, и предателей, а это уже угроза национальной безопасности страны.
ГПУ СБУ, Суды покрывают откровенных врагов Украины! Таких правоохранительные органах нужно увольнять и делать чистку.
В Украине давно справедливость отсутствует. Такой маразм возможен только в Украине, коррупированой прогнившей мафиозной-олигархической системе.