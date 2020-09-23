РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10357 посетителей онлайн
Новости
10 391 190

Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска. ДОКУМЕНТ

Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска. ДОКУМЕНТ

Бывшего мэра Славянска Нелю Штепу, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, зарегистрировали кандидатом на местные выборах.

Об этом Штепа сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и Развития! Нас с Вами ждет победа! Вместе мы сделаем Славянск достойным, красивым и комфортным городом! Только вперед!" - написала Штепа.

Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": "Русская весна" возвращается. Как Штепа и обменянный сепаратист Коваленко идут на местные выборы. ВИДЕО

Согласно данным из открытых реестров, "Партия Мира и Развития", кандидатом от которой является Неля Штепа, до недавнего времени называлась "Оппозиционный блок — Партия Мира и Развития", отмечает издание "Буквы".

Напомним, Штепа была арестована в июле 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск якобы под давлением террористов. Штепа утверждает, что в плену ее били, а интервью российским изданиям она давала "под дулом автомата".

Также на Цензор.НЕТ: "Почему я должна быть в Донецке? Я в своем городе", - экс-мэр Славянска Штепа, подозреваемая в сепаратизме, делает покупки в киевском супермаркете. ВИДЕО

20 января 2020 года экс-мэр Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.

Сначала суд избрал для Штепы меру пресечения в виде содержания под стражей. Впоследствии мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Суд по делу Штепы до сих пор продолжается.

Автор: 

местные выборы (2753) реванш (32) Донецкая область (10506) Штепа Неля (156) Славянск (2641)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Скоро Штепа снова будет звать Гиркина. На этот раз с разрешения ЗЕ.
показать весь комментарий
23.09.2020 01:02 Ответить
+25
Ватный кремлёвский ЗЕскот во главе с нанятым актёром - клоуном продолжают ползучую окупацию Украины. Но виноват конечно агент крумля Порошенко, вобщем ЗЕбилы щас всё обьяснят , почему нужно винить именно Порошенко..
показать весь комментарий
23.09.2020 01:04 Ответить
+23
да последнне время за сепаратизм на повышение идут
показать весь комментарий
23.09.2020 01:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Государство не смогло ее защитить от плена, не смогло защитить Славянск от оккупации . Янукович ( тогдашний президент) сбежал. А теперь предъявляет претензии мэру, который обманом победил врага. И что помогло освободить город. Если бы у Гиркина оставались бы в плену эти 200 заложников, то освободить Славянск было бы гораздо труднее .
показать весь комментарий
23.09.2020 08:15 Ответить
Слушай, а ты не Штепа? Уж больно усердно ты ее вылизываешь.
показать весь комментарий
23.09.2020 08:45 Ответить
А кроме оскорблений есть что возразить по теме? Что бы ты делал на ее месте в той обстановке? Предложи что- нибудь умное.
показать весь комментарий
23.09.2020 08:57 Ответить
Штепа, я на своем месте, а ты на своем. Я всеми силами и возможностями давил и буду давить сепаров. Ты меня рядом с собой не ставь. Твое место на нарах.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:04 Ответить
Ах, как ты мягко сошел с ответа. Похоже ты не тот, за кого себя выдаешь. Ты даже ничего не знаешь о заложниках в Славянске. Как такое может быть? Ты был не в Украине тогда?
показать весь комментарий
23.09.2020 10:10 Ответить
у тебя стокгольмский синдром
показать весь комментарий
23.09.2020 12:20 Ответить
Давишь сепаров? Не вставая с дивана! Ай, молодца..!
показать весь комментарий
17.10.2020 15:58 Ответить
Янека ще верніть ВЗАД... вже нічому не дивуюсь, ще з часів кретина ющенка
показать весь комментарий
23.09.2020 07:21 Ответить
Радная мая ! Кагда ти вже хлібатимеш лагерну бурду ??? За сімь років ніхто курва так й не посадив цю сепарську паскуду !!Найближчі 15- 20 років нічого в цій краіні не буде ... дай боже що б сама краіна хоч була б..
показать весь комментарий
23.09.2020 07:34 Ответить
А тебе интересна правда? Или тебе лишь бы сажать как при сталине?
показать весь комментарий
23.09.2020 08:58 Ответить
Звичайно правда , і ту правду я бачив на багатьох відео ! Можно щось прочитати не так можно щось зрозуміти не так але від відеодоказів ну ніяк не відбрешешься
показать весь комментарий
23.09.2020 09:43 Ответить
А флажок у тебя не украинский. И где ж ты эту правду ищешь?
показать весь комментарий
23.09.2020 10:13 Ответить
Глупе питання . Як казав колись мій кумпель Борька Шнепер - Бьют не по паспорту , бьют по морде
показать весь комментарий
23.09.2020 12:14 Ответить
Не садишь ты, садят тебя...
показать весь комментарий
23.09.2020 07:38 Ответить
А Азирову, Яныку, Клюеву на когда назначено ?
Слышал они тоже в меры Киева метят...
показать весь комментарий
23.09.2020 07:39 Ответить
Висувати мона кого завгодно, хоч Верещучку яка висить на крані як сопля на дроті, тільки чи проголосують за таких мерів.
показать весь комментарий
23.09.2020 07:42 Ответить
Маєш сумнів у мудрості наріду?
показать весь комментарий
23.09.2020 07:44 Ответить
Я люблю Украину, очень, но иногда мне кажется, что я живу в "стране дураков"
показать весь комментарий
23.09.2020 07:56 Ответить
И ты - один из них.
показать весь комментарий
23.09.2020 08:31 Ответить
Штепа, брысь в камеру!
показать весь комментарий
23.09.2020 08:54 Ответить
Как при сталине? Без решения суда? Уже больше 5 судей сменились - и ничего не нашли. А ты типа самый умный и все уже знаешь .. на диване .. А вот где ты был в 2014 году? В апреле месяце? Когда Штепа была фактически в плену под дулом автомата? Вспомни.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:01 Ответить
В 2014 я сепаров "сокращал", а ты гиркину сапоги лизала.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:07 Ответить
В каком городе? В Киеве?
показать весь комментарий
23.09.2020 09:17 Ответить
В Гранитном и Старомарьевке (Черниговская танковая бригада), сепарша славинская.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:33 Ответить
Так вот, когда военные вошли в Мариуполь на 9 мая, они просто разбомбили ГУМВД. И тут же вышли. И после этого захватили начальника милиции, убили начальника Даи и фактически захватили город. И только Азов смог его освободить. Потому что действовал не как слон в посудной лавке, а грамотно: отделяя сепаратистов от простых горожан. В городе нет линии фронта. И поэтому нельзя освободить город просто если сжечь какое- то здание. Тут все перепутано. Поэтому угомонись и шевели мозгами.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:20 Ответить
Ты, гнида, на военных напраслину не возводи. Наши ребята, ценой своих жизней, гнали сепарскую шваль и наемников путина, освобождая свою страну. А ты выла, призывая путина напасть на Украину всей армией. Ничего, дай время и продажные политики, вместе с тобой, полетят кувырком в Ростов.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:26 Ответить
А "Азов" - действительно молодцы! Мочили сепарье, аж стволы перегревались. Жалко Штепа, в этот момент, заныкалась.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:29 Ответить
Вот именео Азов и рассказал, что ВСУ недовыполнили свои обязанности при освобождении : выпускал из окружения всех одетых в гражданское, и даже мужчин. А после освобождения им пришлось самим, уставшими делать зачистку города и лазить по подвалам и чердакам. Белецкий это сказал. Именно поэтому были созданы подразделения именно для освобождкния городов, как Азов. А ВСУ будут в полях, где можно и артиллерию спокойно применять, и минометы: потому что противника видно. А в городе противник часто прикрывается украинскими флагами и вышиванками. Точно так же как Штепа прикрывалась российскими, чтобы освободить заложников.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:41 Ответить
Иногда российским пропагандистам удается использовать в своих целях даже военных, даже патриотов. Например, когда они голосовали в 2019 против своего Главнокомандующего, с которым они отбили российских оккупантов и были вместе 5 лет. И выбрали это.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:00 Ответить
В полоні? І з полону звала Путіна з військами?
показать весь комментарий
23.09.2020 09:32 Ответить
Путина звали пророссийские жители города . Проукраинские жители готовы были тоже убивать. Штепа не хотела допустить кровавых разборок и успокаивала жителей. В общем ей это удалось.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:23 Ответить
Нагадаю, що за такі заклики (ввести війська Путіну) Януковича засудили (хоч і заочно) на 13 років
Штепа же балотується в мери
показать весь комментарий
23.09.2020 10:40 Ответить
Она не звала Путина, а призывала не провоцировать кровопролития и действовать умно.
https://youtu.be/dI2FaRNiiaM
показать весь комментарий
23.09.2020 10:54 Ответить
Пряма мова Штепи в інтерв"ю Комсомольській правді: https://youtu.be/TIATfyG28aE "Я прошу Владимира Владимировича, как единственная женщина-мэр. Зайдите в этот город, станьте и защитите меня" . Там ця с*ка багато чого наговорила.
За це, за великим рахунком, розстрілювати треба, але ж вища міра покарання у нас відмінена, то пожиттєво, як мінімум з конфіскацією, а не в мери

показать весь комментарий
23.09.2020 11:18 Ответить
Саме ці слова вона промовляє на відео на 13:15
показать весь комментарий
23.09.2020 11:35 Ответить
Подождем решения суда. От себя она это сказала или под дулами автоматов.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:44 Ответить
вы дура, простите? или прикидыватесь?
показать весь комментарий
23.09.2020 21:16 Ответить
А чего кажется? Там ещё и клоуны есть. Действительно - "і здавалось, що до віку отака неволя буде".
показать весь комментарий
23.09.2020 10:07 Ответить
да уж, я думал что мне только одному такое кажется
показать весь комментарий
23.09.2020 11:10 Ответить
А хіба так МОЖНА ?! Те що я живу в країні дурнів,знаю давно!
показать весь комментарий
23.09.2020 15:04 Ответить
Позор и стыд
показать весь комментарий
23.09.2020 08:15 Ответить
Это не позор и стыд, а надо судить тех кто ее отпустил за госизмену. А если схаваем то и Янукович завтра будет.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:12 Ответить
СБУ, Суды и ГПУ - веры им нет давно! Все прогнило, коррумпированно в правоохранительных органах. Раз до пустили предательницу, сепаршу Штепу к выборам. Отсталая- коррумпировнаая, прогнившая страна.
Страна крыс, воров и предателей. Сепары и предатели сейчас в почете, получают государственные должности и стают мэрами.

так можно смело призывать путин веди войска, отделению части территорий от УКраины. Штепа доказала что за это ничего не будет. Кернес тоже доказал, так же доказал Андрей Аксенов мэр Доброполья донецкой обл. что ничего не будет за Гос. измену и посягательство на территории. Только на повышение пойдешь.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:26 Ответить
А и з д е ц 😡
показать весь комментарий
23.09.2020 08:16 Ответить
Еще раз вспомним обстановку в 2014 году в Сл⁶авянске: город захвачен 52 человеками Гиркина; милиционеры, которые должны были защищать город - в плену; президент тогдашний ( Янукович) сбежал; армия неизвестно где; таможня, которая пропустила опг Гиркина из Крыма тоже неизвестно где. И только слабая женщина без оружия, без поддержки решила обмануть вооруженных до зубов 52 ********, которые готовы убивать все и всех. Особенно мэра города. Она спасла обманным путем 200 заложников, что потом при освобождении города конечно сыграло свою роль. Представьте, если бы у Гиркина при окружении были бы эти 200 заложников. Он конечно же прикрывался бы ими как живым щитом. И неизвестно, что было бы. Давайте смотреть на результат ее действий, а не повторять как мантру ложь российских троллей.
показать весь комментарий
23.09.2020 08:29 Ответить
Штепинский троль, угомонись.
показать весь комментарий
23.09.2020 08:47 Ответить
Я за справедливость и разум. И не повторяю мантры российских троллей. Я анализирую те события. И тебе советую.
показать весь комментарий
23.09.2020 08:50 Ответить
Вот мне интересно, что бы ты предложил тогда на ее месте? Как бы ты действовал тогда? Смело погиб бы ( что вряд ли) и оставил бы тех 200 человек в плену? Не очень мудрый выход. Предложи что- то получше.
показать весь комментарий
23.09.2020 08:53 Ответить
Штепа, не ври о заложниках, их не было. Капо в фашистких концлагерях оправдывались тем же, что и ты - я слабый был, без оружия, голодал, меня били. Вот только после войны их прилюдно вешали на площадях городов.
показать весь комментарий
23.09.2020 08:58 Ответить
Если ты думаешь, что заложников не было, значит ты плохо осведомлен о тех событиях. И значит тебе рано делать какие- то выводы и заявления. И ты похож на слона в посудной лавке.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:21 Ответить
Давай соя, розповідай, як відмазували Штепу.
показать весь комментарий
23.09.2020 08:57 Ответить
хай зеголосилки розповідають, як жаба штепу видпустила i зарегила в мери
показать весь комментарий
23.09.2020 09:23 Ответить
Я так розумію, що то проба пера чи привчання народу до гидоти. Проковтнуть, то далі можна і Пушиліну з Гіркіним балотуватися.
А усе із-за імпотентної правохоронної системи, яка тільки і знає як на Пороха, Стерненка, Антоненка та ін. справи заводити, ну, і судівської мафії
показать весь комментарий
23.09.2020 09:06 Ответить
кожен народ достойний своїх правителів🤦‍♂️...не дурний це придумав🤔
показать весь комментарий
23.09.2020 09:06 Ответить
А почему военные еще не в киеве? Это теперь всу в словянске штепу будет защищать?
показать весь комментарий
23.09.2020 09:11 Ответить
Любителям ватного мира. "Луганский нацист и насильник в 2014 пошел в "ополчение". Так с какой стороны воюют фашисты?https://m.youtube.com/watch?v=i1sMDZVicZw
показать весь комментарий
23.09.2020 09:14 Ответить
Ватная моя,так правильнее😆
показать весь комментарий
23.09.2020 09:15 Ответить
Куда катимся? Полная сдача Украины врагам. Позор Зеленскому.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:15 Ответить
Петю на нари, на які він не спрпомігся посадити нікого з запроданців.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:17 Ответить
при нашем она сидела зесрань)а на нарах ,повезет если, окажется зеля, а ты в могиле если рыпнишься против
показать весь комментарий
23.09.2020 09:26 Ответить
жополиз петфн, кокажи статтю по якій при петі її осудили? чи весь той час людина просто просиділа в СІЗО так і не отримавши осуду?
показать весь комментарий
23.09.2020 09:41 Ответить
штепа сидела при Порохе ,а твоя жаба ее выпустил и отправил в мэры -а ты хоть сраку тут на немецкий крест порви, зесрань )
показать весь комментарий
23.09.2020 10:08 Ответить
При "Петі" вона в СІЗО сиділа, при Вові - в мери преться
показать весь комментарий
23.09.2020 09:29 Ответить
Роскажи мені про ось таке.. сидіння в сізо це судимість? чи коли випустять с сізо в тебе ні судимісті ні 4 років життя ?
показать весь комментарий
23.09.2020 09:39 Ответить
І я зрозумів чому. Ця чортиця агітувала у 2019 за Нелоха
показать весь комментарий
23.09.2020 11:41 Ответить
Почему при "Пете" ее не оформили на окончательную отсидку с судебным решением ?
показать весь комментарий
23.09.2020 12:00 Ответить
Тому що був спротив вати і судівської мафії, на яку президент не мав впливу. Повторюю, що при Порошенку Штепа в СІЗО сиділа
показать весь комментарий
23.09.2020 12:12 Ответить
Еще раз, президент не имел влияние на судей, которых сам имел право назначать ?
показать весь комментарий
23.09.2020 12:21 Ответить
Свободу Нелли Штепе!

Штепу зареєстрували кандидатом у мери Слов'янська - Цензор.НЕТ 5510
показать весь комментарий
23.09.2020 09:29 Ответить
Штепу зареєстрували кандидатом у мери Слов'янська - Цензор.НЕТ 8082
показать весь комментарий
23.09.2020 09:31 Ответить
При Пете такого не было....
показать весь комментарий
23.09.2020 09:43 Ответить
Напомни, какой ей срок при Пете дали ?
показать весь комментарий
23.09.2020 12:03 Ответить
Это никуда не годится. Власть явно стала на путь предательства, раз позволяет такое.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:44 Ответить
Королевство абсурда.Украинцев- в тюрьмы,сепаров-в мэры.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:54 Ответить
Кто б сомневался. Готовьте лошадь для въезда "лошади" в мэрию.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:03 Ответить
это все что надо знать о зеленом цирке и его фанатах.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:02 Ответить
********** и его зеленая шобла в очередном зашкваре. пора гнать. даешь досрочные!!
показать весь комментарий
23.09.2020 11:18 Ответить
Штепа в Славянске. Сосна Корабельная в Николаеве... Надеюсь в 2020 году народ тупанет меньше 2019-го.
показать весь комментарий
23.09.2020 12:05 Ответить
вот Вам и закон Зе который позволили осужденным баллотироваться на выборах это клоун подпитывает все подряд что ему подсунут безлера еще выдвиньте в меры что бо окончательно по глумиться над здравым смыслом
показать весь комментарий
23.09.2020 12:06 Ответить
При порошенко эта шляпа сидела-при зебуинах балотируется в мэры,но виноват Порох.Л-зелогика.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:13 Ответить
Шикарно
показать весь комментарий
23.09.2020 16:43 Ответить
Люди которые воюют за такую страну как Украина, вы люди высочайшей чести и достоинства. Потому что у меня уже желание воевать в сторону Киева, Днепра, Харькова и убивать, убивать и убивать наших представников влады та великого бизнеса
показать весь комментарий
23.09.2020 19:28 Ответить
Слепые коррумпированые суды, СбУ не видят фактов и доказательств...что эта предательница Штепа на работала на статью 111. звала ***** путина вести войска в Украину.

продажные прогнившие СБУ, ГПУ... вместе с продажными судами коррумпироваными, ихнее место сидеть в тюрьме вместе с нелькой Штепой. Если не садят откровенных сепаров, и предателей, а это уже угроза национальной безопасности страны.
ГПУ СБУ, Суды покрывают откровенных врагов Украины! Таких правоохранительные органах нужно увольнять и делать чистку.

В Украине давно справедливость отсутствует. Такой маразм возможен только в Украине, коррупированой прогнившей мафиозной-олигархической системе.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:40 Ответить
ну так спасибо потужной папердней владе, что не осудили и выпустили.
показать весь комментарий
24.09.2020 02:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 