Штепу зареєстрували кандидатом у мери Слов'янська. ДОКУМЕНТ

Штепу зареєстрували кандидатом у мери Слов'янська. ДОКУМЕНТ

Колишнього мера Слов'янська Нелю Штепу, яку звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, зареєстрували кандидатом на місцеві вибори.

Про це Штепа повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Рідні мої, тепер офіційно, я є кандидатом на посаду Слов'янського міського голови від "Партії Миру та Розвитку"! Нас із Вами чекає перемога! Разом ми зробимо Слов'янськ гідним, гарним і комфортним містом! Тільки вперед!" - написала Штепа.

Штепу зареєстрували кандидатом у мери Словянська 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": "Русская весна" повертається. Як Штепа і виміняний сепаратист Коваленко йдуть на місцеві вибори. ВIДЕО

Згідно з даними з відкритих реєстрів, "Партія Миру та Розвитку", кандидатом від якої є Неля Штепа, до недавнього часу називалася "Опозиційний блок - Партія Миру та Розвитку", зазначає видання "Букви".

Нагадаємо, Штепу було заарештовано в липні 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ нібито під тиском терористів, нібито в полоні її били, а інтерв'ю для російських видань нібито надавала "під дулом автомата".

Також дивіться: "Чому я маю бути в Донецьку? Я у своєму місті", - ексмерка Слов'янська Штепа, підозрювана в сепаратизмі, скуповується в київському супермаркеті. ВIДЕО

20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.

Спочатку суд обрав для Штепи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згодом запобіжний захід було змінено на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Суд у справі Штепи досі триває.

місцеві вибори (1367) реванш (22) Донецька область (9325) Штепа Неля (92) Слов’янськ (669)
+30
Скоро Штепа снова будет звать Гиркина. На этот раз с разрешения ЗЕ.
23.09.2020 01:02 Відповісти
+25
Ватный кремлёвский ЗЕскот во главе с нанятым актёром - клоуном продолжают ползучую окупацию Украины. Но виноват конечно агент крумля Порошенко, вобщем ЗЕбилы щас всё обьяснят , почему нужно винить именно Порошенко..
23.09.2020 01:04 Відповісти
+23
да последнне время за сепаратизм на повышение идут
23.09.2020 01:34 Відповісти
Государство не смогло ее защитить от плена, не смогло защитить Славянск от оккупации . Янукович ( тогдашний президент) сбежал. А теперь предъявляет претензии мэру, который обманом победил врага. И что помогло освободить город. Если бы у Гиркина оставались бы в плену эти 200 заложников, то освободить Славянск было бы гораздо труднее .
23.09.2020 08:15 Відповісти
Слушай, а ты не Штепа? Уж больно усердно ты ее вылизываешь.
23.09.2020 08:45 Відповісти
А кроме оскорблений есть что возразить по теме? Что бы ты делал на ее месте в той обстановке? Предложи что- нибудь умное.
23.09.2020 08:57 Відповісти
Штепа, я на своем месте, а ты на своем. Я всеми силами и возможностями давил и буду давить сепаров. Ты меня рядом с собой не ставь. Твое место на нарах.
23.09.2020 09:04 Відповісти
Ах, как ты мягко сошел с ответа. Похоже ты не тот, за кого себя выдаешь. Ты даже ничего не знаешь о заложниках в Славянске. Как такое может быть? Ты был не в Украине тогда?
23.09.2020 10:10 Відповісти
у тебя стокгольмский синдром
23.09.2020 12:20 Відповісти
Давишь сепаров? Не вставая с дивана! Ай, молодца..!
17.10.2020 15:58 Відповісти
Янека ще верніть ВЗАД... вже нічому не дивуюсь, ще з часів кретина ющенка
23.09.2020 07:21 Відповісти
Радная мая ! Кагда ти вже хлібатимеш лагерну бурду ??? За сімь років ніхто курва так й не посадив цю сепарську паскуду !!Найближчі 15- 20 років нічого в цій краіні не буде ... дай боже що б сама краіна хоч була б..
23.09.2020 07:34 Відповісти
А тебе интересна правда? Или тебе лишь бы сажать как при сталине?
23.09.2020 08:58 Відповісти
Звичайно правда , і ту правду я бачив на багатьох відео ! Можно щось прочитати не так можно щось зрозуміти не так але від відеодоказів ну ніяк не відбрешешься
23.09.2020 09:43 Відповісти
А флажок у тебя не украинский. И где ж ты эту правду ищешь?
23.09.2020 10:13 Відповісти
Глупе питання . Як казав колись мій кумпель Борька Шнепер - Бьют не по паспорту , бьют по морде
23.09.2020 12:14 Відповісти
Не садишь ты, садят тебя...
23.09.2020 07:38 Відповісти
А Азирову, Яныку, Клюеву на когда назначено ?
Слышал они тоже в меры Киева метят...
23.09.2020 07:39 Відповісти
Висувати мона кого завгодно, хоч Верещучку яка висить на крані як сопля на дроті, тільки чи проголосують за таких мерів.
23.09.2020 07:42 Відповісти
Маєш сумнів у мудрості наріду?
23.09.2020 07:44 Відповісти
Я люблю Украину, очень, но иногда мне кажется, что я живу в "стране дураков"
23.09.2020 07:56 Відповісти
И ты - один из них.
23.09.2020 08:31 Відповісти
Штепа, брысь в камеру!
23.09.2020 08:54 Відповісти
Как при сталине? Без решения суда? Уже больше 5 судей сменились - и ничего не нашли. А ты типа самый умный и все уже знаешь .. на диване .. А вот где ты был в 2014 году? В апреле месяце? Когда Штепа была фактически в плену под дулом автомата? Вспомни.
23.09.2020 09:01 Відповісти
В 2014 я сепаров "сокращал", а ты гиркину сапоги лизала.
23.09.2020 09:07 Відповісти
В каком городе? В Киеве?
23.09.2020 09:17 Відповісти
В Гранитном и Старомарьевке (Черниговская танковая бригада), сепарша славинская.
23.09.2020 09:33 Відповісти
Так вот, когда военные вошли в Мариуполь на 9 мая, они просто разбомбили ГУМВД. И тут же вышли. И после этого захватили начальника милиции, убили начальника Даи и фактически захватили город. И только Азов смог его освободить. Потому что действовал не как слон в посудной лавке, а грамотно: отделяя сепаратистов от простых горожан. В городе нет линии фронта. И поэтому нельзя освободить город просто если сжечь какое- то здание. Тут все перепутано. Поэтому угомонись и шевели мозгами.
23.09.2020 10:20 Відповісти
Ты, гнида, на военных напраслину не возводи. Наши ребята, ценой своих жизней, гнали сепарскую шваль и наемников путина, освобождая свою страну. А ты выла, призывая путина напасть на Украину всей армией. Ничего, дай время и продажные политики, вместе с тобой, полетят кувырком в Ростов.
23.09.2020 10:26 Відповісти
А "Азов" - действительно молодцы! Мочили сепарье, аж стволы перегревались. Жалко Штепа, в этот момент, заныкалась.
23.09.2020 10:29 Відповісти
Вот именео Азов и рассказал, что ВСУ недовыполнили свои обязанности при освобождении : выпускал из окружения всех одетых в гражданское, и даже мужчин. А после освобождения им пришлось самим, уставшими делать зачистку города и лазить по подвалам и чердакам. Белецкий это сказал. Именно поэтому были созданы подразделения именно для освобождкния городов, как Азов. А ВСУ будут в полях, где можно и артиллерию спокойно применять, и минометы: потому что противника видно. А в городе противник часто прикрывается украинскими флагами и вышиванками. Точно так же как Штепа прикрывалась российскими, чтобы освободить заложников.
23.09.2020 10:41 Відповісти
Иногда российским пропагандистам удается использовать в своих целях даже военных, даже патриотов. Например, когда они голосовали в 2019 против своего Главнокомандующего, с которым они отбили российских оккупантов и были вместе 5 лет. И выбрали это.
23.09.2020 11:00 Відповісти
В полоні? І з полону звала Путіна з військами?
23.09.2020 09:32 Відповісти
Путина звали пророссийские жители города . Проукраинские жители готовы были тоже убивать. Штепа не хотела допустить кровавых разборок и успокаивала жителей. В общем ей это удалось.
23.09.2020 10:23 Відповісти
Нагадаю, що за такі заклики (ввести війська Путіну) Януковича засудили (хоч і заочно) на 13 років
Штепа же балотується в мери
23.09.2020 10:40 Відповісти
Она не звала Путина, а призывала не провоцировать кровопролития и действовать умно.
https://youtu.be/dI2FaRNiiaM
23.09.2020 10:54 Відповісти
Пряма мова Штепи в інтерв"ю Комсомольській правді: https://youtu.be/TIATfyG28aE "Я прошу Владимира Владимировича, как единственная женщина-мэр. Зайдите в этот город, станьте и защитите меня" . Там ця с*ка багато чого наговорила.
За це, за великим рахунком, розстрілювати треба, але ж вища міра покарання у нас відмінена, то пожиттєво, як мінімум з конфіскацією, а не в мери

23.09.2020 11:18 Відповісти
Саме ці слова вона промовляє на відео на 13:15
23.09.2020 11:35 Відповісти
Подождем решения суда. От себя она это сказала или под дулами автоматов.
23.09.2020 11:44 Відповісти
вы дура, простите? или прикидыватесь?
23.09.2020 21:16 Відповісти
А чего кажется? Там ещё и клоуны есть. Действительно - "і здавалось, що до віку отака неволя буде".
23.09.2020 10:07 Відповісти
да уж, я думал что мне только одному такое кажется
23.09.2020 11:10 Відповісти
А хіба так МОЖНА ?! Те що я живу в країні дурнів,знаю давно!
23.09.2020 15:04 Відповісти
Позор и стыд
23.09.2020 08:15 Відповісти
Это не позор и стыд, а надо судить тех кто ее отпустил за госизмену. А если схаваем то и Янукович завтра будет.
23.09.2020 09:12 Відповісти
СБУ, Суды и ГПУ - веры им нет давно! Все прогнило, коррумпированно в правоохранительных органах. Раз до пустили предательницу, сепаршу Штепу к выборам. Отсталая- коррумпировнаая, прогнившая страна.
Страна крыс, воров и предателей. Сепары и предатели сейчас в почете, получают государственные должности и стают мэрами.

так можно смело призывать путин веди войска, отделению части территорий от УКраины. Штепа доказала что за это ничего не будет. Кернес тоже доказал, так же доказал Андрей Аксенов мэр Доброполья донецкой обл. что ничего не будет за Гос. измену и посягательство на территории. Только на повышение пойдешь.
23.09.2020 21:26 Відповісти
А и з д е ц 😡
23.09.2020 08:16 Відповісти
Еще раз вспомним обстановку в 2014 году в Сл⁶авянске: город захвачен 52 человеками Гиркина; милиционеры, которые должны были защищать город - в плену; президент тогдашний ( Янукович) сбежал; армия неизвестно где; таможня, которая пропустила опг Гиркина из Крыма тоже неизвестно где. И только слабая женщина без оружия, без поддержки решила обмануть вооруженных до зубов 52 ********, которые готовы убивать все и всех. Особенно мэра города. Она спасла обманным путем 200 заложников, что потом при освобождении города конечно сыграло свою роль. Представьте, если бы у Гиркина при окружении были бы эти 200 заложников. Он конечно же прикрывался бы ими как живым щитом. И неизвестно, что было бы. Давайте смотреть на результат ее действий, а не повторять как мантру ложь российских троллей.
23.09.2020 08:29 Відповісти
Штепинский троль, угомонись.
23.09.2020 08:47 Відповісти
Я за справедливость и разум. И не повторяю мантры российских троллей. Я анализирую те события. И тебе советую.
23.09.2020 08:50 Відповісти
Вот мне интересно, что бы ты предложил тогда на ее месте? Как бы ты действовал тогда? Смело погиб бы ( что вряд ли) и оставил бы тех 200 человек в плену? Не очень мудрый выход. Предложи что- то получше.
23.09.2020 08:53 Відповісти
Штепа, не ври о заложниках, их не было. Капо в фашистких концлагерях оправдывались тем же, что и ты - я слабый был, без оружия, голодал, меня били. Вот только после войны их прилюдно вешали на площадях городов.
23.09.2020 08:58 Відповісти
Если ты думаешь, что заложников не было, значит ты плохо осведомлен о тех событиях. И значит тебе рано делать какие- то выводы и заявления. И ты похож на слона в посудной лавке.
23.09.2020 09:21 Відповісти
Давай соя, розповідай, як відмазували Штепу.
23.09.2020 08:57 Відповісти
хай зеголосилки розповідають, як жаба штепу видпустила i зарегила в мери
23.09.2020 09:23 Відповісти
Я так розумію, що то проба пера чи привчання народу до гидоти. Проковтнуть, то далі можна і Пушиліну з Гіркіним балотуватися.
А усе із-за імпотентної правохоронної системи, яка тільки і знає як на Пороха, Стерненка, Антоненка та ін. справи заводити, ну, і судівської мафії
23.09.2020 09:06 Відповісти
кожен народ достойний своїх правителів🤦‍♂️...не дурний це придумав🤔
23.09.2020 09:06 Відповісти
А почему военные еще не в киеве? Это теперь всу в словянске штепу будет защищать?
23.09.2020 09:11 Відповісти
Любителям ватного мира. "Луганский нацист и насильник в 2014 пошел в "ополчение". Так с какой стороны воюют фашисты?https://m.youtube.com/watch?v=i1sMDZVicZw
23.09.2020 09:14 Відповісти
Ватная моя,так правильнее😆
23.09.2020 09:15 Відповісти
Куда катимся? Полная сдача Украины врагам. Позор Зеленскому.
23.09.2020 09:15 Відповісти
Петю на нари, на які він не спрпомігся посадити нікого з запроданців.
23.09.2020 09:17 Відповісти
при нашем она сидела зесрань)а на нарах ,повезет если, окажется зеля, а ты в могиле если рыпнишься против
23.09.2020 09:26 Відповісти
жополиз петфн, кокажи статтю по якій при петі її осудили? чи весь той час людина просто просиділа в СІЗО так і не отримавши осуду?
23.09.2020 09:41 Відповісти
штепа сидела при Порохе ,а твоя жаба ее выпустил и отправил в мэры -а ты хоть сраку тут на немецкий крест порви, зесрань )
23.09.2020 10:08 Відповісти
При "Петі" вона в СІЗО сиділа, при Вові - в мери преться
23.09.2020 09:29 Відповісти
Роскажи мені про ось таке.. сидіння в сізо це судимість? чи коли випустять с сізо в тебе ні судимісті ні 4 років життя ?
23.09.2020 09:39 Відповісти
І я зрозумів чому. Ця чортиця агітувала у 2019 за Нелоха
23.09.2020 11:41 Відповісти
Почему при "Пете" ее не оформили на окончательную отсидку с судебным решением ?
23.09.2020 12:00 Відповісти
Тому що був спротив вати і судівської мафії, на яку президент не мав впливу. Повторюю, що при Порошенку Штепа в СІЗО сиділа
23.09.2020 12:12 Відповісти
Еще раз, президент не имел влияние на судей, которых сам имел право назначать ?
23.09.2020 12:21 Відповісти
Свободу Нелли Штепе!

Штепу зареєстрували кандидатом у мери Слов'янська - Цензор.НЕТ 5510
23.09.2020 09:29 Відповісти
Штепу зареєстрували кандидатом у мери Слов'янська - Цензор.НЕТ 8082
23.09.2020 09:31 Відповісти
При Пете такого не было....
23.09.2020 09:43 Відповісти
Напомни, какой ей срок при Пете дали ?
23.09.2020 12:03 Відповісти
Это никуда не годится. Власть явно стала на путь предательства, раз позволяет такое.
23.09.2020 09:44 Відповісти
Королевство абсурда.Украинцев- в тюрьмы,сепаров-в мэры.
23.09.2020 09:54 Відповісти
Кто б сомневался. Готовьте лошадь для въезда "лошади" в мэрию.
23.09.2020 10:03 Відповісти
это все что надо знать о зеленом цирке и его фанатах.
23.09.2020 11:02 Відповісти
********** и его зеленая шобла в очередном зашкваре. пора гнать. даешь досрочные!!
23.09.2020 11:18 Відповісти
Штепа в Славянске. Сосна Корабельная в Николаеве... Надеюсь в 2020 году народ тупанет меньше 2019-го.
23.09.2020 12:05 Відповісти
вот Вам и закон Зе который позволили осужденным баллотироваться на выборах это клоун подпитывает все подряд что ему подсунут безлера еще выдвиньте в меры что бо окончательно по глумиться над здравым смыслом
23.09.2020 12:06 Відповісти
При порошенко эта шляпа сидела-при зебуинах балотируется в мэры,но виноват Порох.Л-зелогика.
23.09.2020 15:13 Відповісти
Шикарно
23.09.2020 16:43 Відповісти
Люди которые воюют за такую страну как Украина, вы люди высочайшей чести и достоинства. Потому что у меня уже желание воевать в сторону Киева, Днепра, Харькова и убивать, убивать и убивать наших представников влады та великого бизнеса
23.09.2020 19:28 Відповісти
Слепые коррумпированые суды, СбУ не видят фактов и доказательств...что эта предательница Штепа на работала на статью 111. звала ***** путина вести войска в Украину.

продажные прогнившие СБУ, ГПУ... вместе с продажными судами коррумпироваными, ихнее место сидеть в тюрьме вместе с нелькой Штепой. Если не садят откровенных сепаров, и предателей, а это уже угроза национальной безопасности страны.
ГПУ СБУ, Суды покрывают откровенных врагов Украины! Таких правоохранительные органах нужно увольнять и делать чистку.

В Украине давно справедливость отсутствует. Такой маразм возможен только в Украине, коррупированой прогнившей мафиозной-олигархической системе.
23.09.2020 20:40 Відповісти
ну так спасибо потужной папердней владе, что не осудили и выпустили.
24.09.2020 02:17 Відповісти
