Штепу зареєстрували кандидатом у мери Слов'янська. ДОКУМЕНТ

Колишнього мера Слов'янська Нелю Штепу, яку звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, зареєстрували кандидатом на місцеві вибори.

Про це Штепа повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Рідні мої, тепер офіційно, я є кандидатом на посаду Слов'янського міського голови від "Партії Миру та Розвитку"! Нас із Вами чекає перемога! Разом ми зробимо Слов'янськ гідним, гарним і комфортним містом! Тільки вперед!" - написала Штепа.

Згідно з даними з відкритих реєстрів, "Партія Миру та Розвитку", кандидатом від якої є Неля Штепа, до недавнього часу називалася "Опозиційний блок - Партія Миру та Розвитку", зазначає видання "Букви".

Нагадаємо, Штепу було заарештовано в липні 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ нібито під тиском терористів, нібито в полоні її били, а інтерв'ю для російських видань нібито надавала "під дулом автомата".

20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.

Спочатку суд обрав для Штепи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згодом запобіжний захід було змінено на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Суд у справі Штепи досі триває.