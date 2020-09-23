Штепу зареєстрували кандидатом у мери Слов'янська. ДОКУМЕНТ
Колишнього мера Слов'янська Нелю Штепу, яку звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, зареєстрували кандидатом на місцеві вибори.
Про це Штепа повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Рідні мої, тепер офіційно, я є кандидатом на посаду Слов'янського міського голови від "Партії Миру та Розвитку"! Нас із Вами чекає перемога! Разом ми зробимо Слов'янськ гідним, гарним і комфортним містом! Тільки вперед!" - написала Штепа.
Згідно з даними з відкритих реєстрів, "Партія Миру та Розвитку", кандидатом від якої є Неля Штепа, до недавнього часу називалася "Опозиційний блок - Партія Миру та Розвитку", зазначає видання "Букви".
Нагадаємо, Штепу було заарештовано в липні 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ нібито під тиском терористів, нібито в полоні її били, а інтерв'ю для російських видань нібито надавала "під дулом автомата".
20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.
Спочатку суд обрав для Штепи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згодом запобіжний захід було змінено на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.
Суд у справі Штепи досі триває.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слышал они тоже в меры Киева метят...
Штепа же балотується в мери
https://youtu.be/dI2FaRNiiaM
За це, за великим рахунком, розстрілювати треба, але ж вища міра покарання у нас відмінена, то пожиттєво, як мінімум з конфіскацією, а не в мери
Страна крыс, воров и предателей. Сепары и предатели сейчас в почете, получают государственные должности и стают мэрами.
так можно смело призывать путин веди войска, отделению части территорий от УКраины. Штепа доказала что за это ничего не будет. Кернес тоже доказал, так же доказал Андрей Аксенов мэр Доброполья донецкой обл. что ничего не будет за Гос. измену и посягательство на территории. Только на повышение пойдешь.
А усе із-за імпотентної правохоронної системи, яка тільки і знає як на Пороха, Стерненка, Антоненка та ін. справи заводити, ну, і судівської мафії
продажные прогнившие СБУ, ГПУ... вместе с продажными судами коррумпироваными, ихнее место сидеть в тюрьме вместе с нелькой Штепой. Если не садят откровенных сепаров, и предателей, а это уже угроза национальной безопасности страны.
ГПУ СБУ, Суды покрывают откровенных врагов Украины! Таких правоохранительные органах нужно увольнять и делать чистку.
В Украине давно справедливость отсутствует. Такой маразм возможен только в Украине, коррупированой прогнившей мафиозной-олигархической системе.