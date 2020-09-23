РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4228 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 147 124

Зеленский искренен в желании достичь мира на Донбассе, - посол ЕС Маасикас

Зеленский искренен в желании достичь мира на Донбассе, - посол ЕС Маасикас

Президент Владимир Зеленский действительно пытается добиться мира на Донбассе. Но, на шаги, сделанные Зеленским, Россия должна отвечать взаимностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас.

"Зеленский - искренний в этом желании. Посмотрите на шаги, которые он сделал, пусть иногда и противоречивые для некоторой части украинского общества, например, согласование формулы Штайнмайера. Абсолютно ясно, что президент Зеленский и нынешняя украинская администрация искренни в своих стремлениях. И большим успехом было то, что саммит в Париже состоялся", - сказал он.

По словам Маасикаса, страны-члены ЕС, которые принимают участие в переговорах, Франция и Германия, делают все возможное, чтобы дать новый толчок процесу урегулирования на Донбассе.

"Обе страны и ЕС в целом очень ясно дают понять, что на шаги, сделанные Зеленским, Россия должна отвечать взаимностью. Нам абсолютно понятно, на чьей стороне сейчас мяч", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Зеленский не увольняет Фокина после его заявлений о Донбассе, значит он поддерживает такую риторику, - Ирина Геращенко

Посол ЕС отметил, что нынешнее перемирие - самое долгое за все время агрессии.

"К сожалению, с одним инцидентом, но в общем и целом оно соблюдается. Это достижение, на основе которого можно делать следующие шаги. Я абсолютно уверен, что время саммита и других контактов на самом высоком уровне, которые будут вскорости, будет обсуждаться, как побудить Россию делать ответные шаги", - сказал дипломат.

Зеленский Владимир (21582) Матти Маасикас (98)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
Сколько раз уже это слышим Зеленский искрененн в своей искренности. А это не признак состоятельного политика. Искрений в политике это синоним наивный (или дурак по простому)
показать весь комментарий
23.09.2020 08:24 Ответить
+29
Ні. Цей все розуміє. Просто Європі теж вигідно було б забути про цей конфлікт та всі ці санкції на кацапію. Дуже вже хочеться кацапське бабло. Тому їм пофіг, як там цей конфлікт вирішиться і що буде з Україною, аби він пошвидше закінчився і можна було б знову торгувати по повній. Хоч трохи не насрати тільки американцям, через те, що їх не особливо цікавить кацапське бабло, а більше цікавить геополітика.
показать весь комментарий
23.09.2020 08:41 Ответить
+24
Зеля и этому смог в глаза нассать. Ростет малец гнусавый
показать весь комментарий
23.09.2020 08:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
фамилия эстонца Маасикас - в переводе "клубничка"
показать весь комментарий
23.09.2020 20:26 Ответить
Дурак тоже всегда искренен в своей глупости.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:01 Ответить
Ідіот щирий у своєму ідіотизмі і що з того?
показать весь комментарий
23.09.2020 10:02 Ответить
Порошенко цілеспрямовано, постійно, наполегливо ЗАСТАВЛЯВ Європу приймати санкції проти росії. Це неподобалося деяким "європейцям" які сидять на грантах путіна. А зараз при владі в УКраїні такі ж наші "європейці"
показать весь комментарий
23.09.2020 10:11 Ответить
Прямо таки "заставлял" ) Тогда после Майдана, анексии Крыма и части Донбасса Запад сам по себе был возмущен и был готов нас поддерживать. А Петя тем временем 5 лет сам приторговывал с Россией (один Рошен чего стоит), спустил на тормозах все судейские, антикоррупционные и проч. реформы, которые Запад поддерживал. Так что ты от них еще хочешь? Кто Минские соглашения в 2015 подписывал? Кто сдал Илловайск и Дебальцево? Напомнить?
показать весь комментарий
23.09.2020 10:25 Ответить
этот посол еще с Медведчуком не говорил... тот тоже искренен в своих желаниях, ага...
показать весь комментарий
23.09.2020 10:19 Ответить
Искренен?Да,да...помним..."Картежи-нах! Дачи-нах! Зарплаты-по 4килоевро!"Как это было...по-зеленски искренне!!!А это-"яжнелох!"и"явамничегонедолжен!"и вообще "мы все президенты" только "кто-то прячет от меня булаву", а про микробов,что путаются у него междуног,то вообще...вершина искренности.Отака вона .уйня ,малята!Не вимикайте телевiзора,долiбуде...
показать весь комментарий
23.09.2020 10:21 Ответить
Такой прям искренний шут , искренний значит если поджечь то заискрится.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:29 Ответить
Дыбил он просто. Искренний.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:32 Ответить
если такого мирЯ как вместе со сдачей интересов Украины *****, так идите вы все наХ...!
показать весь комментарий
23.09.2020 10:37 Ответить
А кто неискренен? Только каким путём? А один "искренний" похоже избрал путь уступок и капитуляции.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:39 Ответить
****** собирается сдать ***** всех украинцев за своё дебильное искреннее желание.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:44 Ответить
Европе нужен мир любой ценой, тем более ценой кого то, ценой хоть всей Украины,они двоечники по истории, никаких выводов из второй мировой, на сегодня купить мир, а что завтра, может пронесет, из такой когорты наш блазень, правополушарный недоумок, конечно в Европе есть трезвомыслящие, но их меньшинство, как и у нас, вариантов нет, только силу можно противопоставить агрессии.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:47 Ответить
Порох організував "антипутінську" коаліцію. Яка щимила фуйла, змушувала прибратися з України.
Зеленський організував "запутінську" коаліцію. Яка догоджає фуйлу і шукає спосіб втюхати хАхлам гуззкіймір.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:04 Ответить
мир можно достичь и путем капитуляции, что этот цирк и предлагает.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:05 Ответить
Які можливі варіанти цієї фрази?
показать весь комментарий
23.09.2020 11:07 Ответить
Ребята! Я не люблю Зе-соплю!!! И считаю, что человек стучащий членом по пианино не должен управлять государством. Но есть элементарный здравый смысл. Тут вопрос другой: договариваться все равно надо и от этого никуда не уйти, надо договариваться не для себя, а для того чтобы сохранить жизни людей, жизни наших молодых пацанов. В соотвествии с Конституцией Украины - именно человеческая жизнь является наивысшей социальной ценностью, а не какая-то там часть территории. Крути-не крути есть неоспоримый факт, гибнуть на фронте наших солдат при Зеленском стало меньше чем при Порохе, и поверьте уже хотя бы за это многие матери скажут ему спасибо.....П.С. А вообще любые переговоры с врагом можно рассматривать как "капитуляцию", не важно о чем бы там договаривалась Зе-сопля с Европой, ОРДЛО и Россией - радикалы и "любители войны" все равно сказали что это капитуляция и "зрада", тут всем не угодить нереально.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:23 Ответить
гибнуть на фронте наших солдат стало меньше еще при Порошенко начиная с 2018 года путем санкций против Расеи , укрепления армии и информации для всего мира о бесчинствах и поведении Расейки.
показать весь комментарий
23.09.2020 19:20 Ответить
еще один Дурик!!! ваЗЕлиновский, бенин, малоПИД...роский нарко-Задрот искренен в том что хочет сохранить свой "бизнес" и офшоры связанные с ПИД...рашей+ недвижимость в Крыму, которую к стати это существо узаконило по ПИД,,,рашенским законом, что по сути является признанием Крыма за рашкой и гос.изменой!!!!
показать весь комментарий
23.09.2020 11:53 Ответить
У клоуна одно искреннее желание -
Сыграть хером на рояле перед дядей Вавой.
Остальное - кагальное лицемерие...
показать весь комментарий
23.09.2020 11:53 Ответить
Пассиный п*д*р*к искренний в желании почувствовать в своем анусе член царя.
показать весь комментарий
23.09.2020 12:02 Ответить
Навіть Європа зазначає "на шаги, сделанные Зеленским, Россия должна отвечать взаимностью". 73/43%зебіли, односторонні кроки України з виконання мінських протоколів - це капітуляція!
показать весь комментарий
23.09.2020 12:15 Ответить
Вполне может быть...Но мир миру рознь...Мир стоя с высоко поднятой головой или мир стоя на коленях.Выбор....
показать весь комментарий
23.09.2020 12:20 Ответить
Конечно, искренен! Ведь он изначально планировал сдать Украину засрашке.
показать весь комментарий
23.09.2020 13:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 