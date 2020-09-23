Зеленский искренен в желании достичь мира на Донбассе, - посол ЕС Маасикас

Президент Владимир Зеленский действительно пытается добиться мира на Донбассе. Но, на шаги, сделанные Зеленским, Россия должна отвечать взаимностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас.

"Зеленский - искренний в этом желании. Посмотрите на шаги, которые он сделал, пусть иногда и противоречивые для некоторой части украинского общества, например, согласование формулы Штайнмайера. Абсолютно ясно, что президент Зеленский и нынешняя украинская администрация искренни в своих стремлениях. И большим успехом было то, что саммит в Париже состоялся", - сказал он.

По словам Маасикаса, страны-члены ЕС, которые принимают участие в переговорах, Франция и Германия, делают все возможное, чтобы дать новый толчок процесу урегулирования на Донбассе.

"Обе страны и ЕС в целом очень ясно дают понять, что на шаги, сделанные Зеленским, Россия должна отвечать взаимностью. Нам абсолютно понятно, на чьей стороне сейчас мяч", - сказал он.

Посол ЕС отметил, что нынешнее перемирие - самое долгое за все время агрессии.

"К сожалению, с одним инцидентом, но в общем и целом оно соблюдается. Это достижение, на основе которого можно делать следующие шаги. Я абсолютно уверен, что время саммита и других контактов на самом высоком уровне, которые будут вскорости, будет обсуждаться, как побудить Россию делать ответные шаги", - сказал дипломат.