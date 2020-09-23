Зеленський щирий у бажанні досягти миру на Донбасі, - посол ЄС Маасікас
Президент Володимир Зеленський справді намагається домогтися миру на Донбасі. Але на кроки, зроблені Зеленським, Росія має відповідати взаємністю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.
"Зеленський - щирий у цьому бажанні. Подивіться на кроки, які він зробив, нехай іноді і суперечливі для певної частини українського суспільства, наприклад, узгодження формули Штайнмаєра. Абсолютно ясно, що президент Зеленський і нинішня українська адміністрація щирі в своїх прагненнях. І великим успіхом було те, що саміт у Парижі відбувся", - сказав він.
За словами Маасікаса, країни-члени ЄС, які беруть участь у переговорах, Франція і Німеччина, роблять усе можливе, щоб дати новий поштовх процесу врегулювання на Донбасі.
"Обидві країни і ЄС в цілому дуже чітко дають зрозуміти, що на кроки, зроблені Зеленським, Росія має відповідати взаємністю. Нам абсолютно зрозуміло, на чиєму боці зараз м'яч", - зазначив він.
Посол ЄС зауважив, що нинішнє перемир'я - найдовше за весь час агресії.
"На жаль, з одним інцидентом, але загалом воно дотримується. Це досягнення, на підставі якого можна робити наступні кроки. Я абсолютно впевнений, що під час саміту та інших контактів на найвищому рівні, які будуть незабаром, буде обговорюватися, як спонукати Росію робити відповідні кроки", - сказав дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеленський організував "запутінську" коаліцію. Яка догоджає фуйлу і шукає спосіб втюхати хАхлам гуззкіймір.
Сыграть хером на рояле перед дядей Вавой.
Остальное - кагальное лицемерие...