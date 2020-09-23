УКР
Зеленський щирий у бажанні досягти миру на Донбасі, - посол ЄС Маасікас

Зеленський щирий у бажанні досягти миру на Донбасі, - посол ЄС Маасікас

Президент Володимир Зеленський справді намагається домогтися миру на Донбасі. Але на кроки, зроблені Зеленським, Росія має відповідати взаємністю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

"Зеленський - щирий у цьому бажанні. Подивіться на кроки, які він зробив, нехай іноді і суперечливі для певної частини українського суспільства, наприклад, узгодження формули Штайнмаєра. Абсолютно ясно, що президент Зеленський і нинішня українська адміністрація щирі в своїх прагненнях. І великим успіхом було те, що саміт у Парижі відбувся", - сказав він.

За словами Маасікаса, країни-члени ЄС, які беруть участь у переговорах, Франція і Німеччина, роблять усе можливе, щоб дати новий поштовх процесу врегулювання на Донбасі.

"Обидві країни і ЄС в цілому дуже чітко дають зрозуміти, що на кроки, зроблені Зеленським, Росія має відповідати взаємністю. Нам абсолютно зрозуміло, на чиєму боці зараз м'яч", - зазначив він.

Посол ЄС зауважив, що нинішнє перемир'я - найдовше за весь час агресії.

"На жаль, з одним інцидентом, але загалом воно дотримується. Це досягнення, на підставі якого можна робити наступні кроки. Я абсолютно впевнений, що під час саміту та інших контактів на найвищому рівні, які будуть незабаром, буде обговорюватися, як спонукати Росію робити відповідні кроки", - сказав дипломат.

+37
Сколько раз уже это слышим Зеленский искрененн в своей искренности. А это не признак состоятельного политика. Искрений в политике это синоним наивный (или дурак по простому)
23.09.2020 08:24 Відповісти
+29
Ні. Цей все розуміє. Просто Європі теж вигідно було б забути про цей конфлікт та всі ці санкції на кацапію. Дуже вже хочеться кацапське бабло. Тому їм пофіг, як там цей конфлікт вирішиться і що буде з Україною, аби він пошвидше закінчився і можна було б знову торгувати по повній. Хоч трохи не насрати тільки американцям, через те, що їх не особливо цікавить кацапське бабло, а більше цікавить геополітика.
23.09.2020 08:41 Відповісти
+24
Зеля и этому смог в глаза нассать. Ростет малец гнусавый
23.09.2020 08:23 Відповісти
фамилия эстонца Маасикас - в переводе "клубничка"
23.09.2020 20:26 Відповісти
Дурак тоже всегда искренен в своей глупости.
23.09.2020 10:01 Відповісти
Ідіот щирий у своєму ідіотизмі і що з того?
23.09.2020 10:02 Відповісти
Порошенко цілеспрямовано, постійно, наполегливо ЗАСТАВЛЯВ Європу приймати санкції проти росії. Це неподобалося деяким "європейцям" які сидять на грантах путіна. А зараз при владі в УКраїні такі ж наші "європейці"
23.09.2020 10:11 Відповісти
Прямо таки "заставлял" ) Тогда после Майдана, анексии Крыма и части Донбасса Запад сам по себе был возмущен и был готов нас поддерживать. А Петя тем временем 5 лет сам приторговывал с Россией (один Рошен чего стоит), спустил на тормозах все судейские, антикоррупционные и проч. реформы, которые Запад поддерживал. Так что ты от них еще хочешь? Кто Минские соглашения в 2015 подписывал? Кто сдал Илловайск и Дебальцево? Напомнить?
23.09.2020 10:25 Відповісти
этот посол еще с Медведчуком не говорил... тот тоже искренен в своих желаниях, ага...
23.09.2020 10:19 Відповісти
Искренен?Да,да...помним..."Картежи-нах! Дачи-нах! Зарплаты-по 4килоевро!"Как это было...по-зеленски искренне!!!А это-"яжнелох!"и"явамничегонедолжен!"и вообще "мы все президенты" только "кто-то прячет от меня булаву", а про микробов,что путаются у него междуног,то вообще...вершина искренности.Отака вона .уйня ,малята!Не вимикайте телевiзора,долiбуде...
23.09.2020 10:21 Відповісти
Такой прям искренний шут , искренний значит если поджечь то заискрится.
23.09.2020 10:29 Відповісти
Дыбил он просто. Искренний.
23.09.2020 10:32 Відповісти
если такого мирЯ как вместе со сдачей интересов Украины *****, так идите вы все наХ...!
23.09.2020 10:37 Відповісти
А кто неискренен? Только каким путём? А один "искренний" похоже избрал путь уступок и капитуляции.
23.09.2020 10:39 Відповісти
****** собирается сдать ***** всех украинцев за своё дебильное искреннее желание.
23.09.2020 10:44 Відповісти
Европе нужен мир любой ценой, тем более ценой кого то, ценой хоть всей Украины,они двоечники по истории, никаких выводов из второй мировой, на сегодня купить мир, а что завтра, может пронесет, из такой когорты наш блазень, правополушарный недоумок, конечно в Европе есть трезвомыслящие, но их меньшинство, как и у нас, вариантов нет, только силу можно противопоставить агрессии.
23.09.2020 10:47 Відповісти
Порох організував "антипутінську" коаліцію. Яка щимила фуйла, змушувала прибратися з України.
Зеленський організував "запутінську" коаліцію. Яка догоджає фуйлу і шукає спосіб втюхати хАхлам гуззкіймір.
23.09.2020 11:04 Відповісти
мир можно достичь и путем капитуляции, что этот цирк и предлагает.
23.09.2020 11:05 Відповісти
Які можливі варіанти цієї фрази?
23.09.2020 11:07 Відповісти
Ребята! Я не люблю Зе-соплю!!! И считаю, что человек стучащий членом по пианино не должен управлять государством. Но есть элементарный здравый смысл. Тут вопрос другой: договариваться все равно надо и от этого никуда не уйти, надо договариваться не для себя, а для того чтобы сохранить жизни людей, жизни наших молодых пацанов. В соотвествии с Конституцией Украины - именно человеческая жизнь является наивысшей социальной ценностью, а не какая-то там часть территории. Крути-не крути есть неоспоримый факт, гибнуть на фронте наших солдат при Зеленском стало меньше чем при Порохе, и поверьте уже хотя бы за это многие матери скажут ему спасибо.....П.С. А вообще любые переговоры с врагом можно рассматривать как "капитуляцию", не важно о чем бы там договаривалась Зе-сопля с Европой, ОРДЛО и Россией - радикалы и "любители войны" все равно сказали что это капитуляция и "зрада", тут всем не угодить нереально.
23.09.2020 11:23 Відповісти
гибнуть на фронте наших солдат стало меньше еще при Порошенко начиная с 2018 года путем санкций против Расеи , укрепления армии и информации для всего мира о бесчинствах и поведении Расейки.
23.09.2020 19:20 Відповісти
еще один Дурик!!! ваЗЕлиновский, бенин, малоПИД...роский нарко-Задрот искренен в том что хочет сохранить свой "бизнес" и офшоры связанные с ПИД...рашей+ недвижимость в Крыму, которую к стати это существо узаконило по ПИД,,,рашенским законом, что по сути является признанием Крыма за рашкой и гос.изменой!!!!
23.09.2020 11:53 Відповісти
У клоуна одно искреннее желание -
Сыграть хером на рояле перед дядей Вавой.
Остальное - кагальное лицемерие...
23.09.2020 11:53 Відповісти
Пассиный п*д*р*к искренний в желании почувствовать в своем анусе член царя.
23.09.2020 12:02 Відповісти
Навіть Європа зазначає "на шаги, сделанные Зеленским, Россия должна отвечать взаимностью". 73/43%зебіли, односторонні кроки України з виконання мінських протоколів - це капітуляція!
23.09.2020 12:15 Відповісти
Вполне может быть...Но мир миру рознь...Мир стоя с высоко поднятой головой или мир стоя на коленях.Выбор....
23.09.2020 12:20 Відповісти
Конечно, искренен! Ведь он изначально планировал сдать Украину засрашке.
23.09.2020 13:59 Відповісти
