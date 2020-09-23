После местных выборов вспышки заболеваемости COVID-19 не будет, - Рубан

После проведения местных выборов в Украине не будет вспышки заболеваемости COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

Председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан отметил, что к вспышке приводит длительное общение в организованных коллективах, и на выборах такого не будет.

"Выборы - это то мероприятие, где вспышки не будет. Потому что к вспышке приводит длительное общение в организованных коллективах, более 15 человек. При выборах такого общения нет", - отметил Рубан.

Чиновник добавил, что на выборах должны соблюдать три вещи: ограниченное общение, проветривание помещений и соблюдение санитарных правил.

"Если комиссия сидит, соблюдает масочный режим, помещение проветривается, а общее какое-то общение в помещениях без вентиляции, то это стопроцентное инфицирование", - сказал Рубан.

