После местных выборов вспышки заболеваемости COVID-19 не будет, - Рубан
После проведения местных выборов в Украине не будет вспышки заболеваемости COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.
Председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан отметил, что к вспышке приводит длительное общение в организованных коллективах, и на выборах такого не будет.
"Выборы - это то мероприятие, где вспышки не будет. Потому что к вспышке приводит длительное общение в организованных коллективах, более 15 человек. При выборах такого общения нет", - отметил Рубан.
Чиновник добавил, что на выборах должны соблюдать три вещи: ограниченное общение, проветривание помещений и соблюдение санитарных правил.
"Если комиссия сидит, соблюдает масочный режим, помещение проветривается, а общее какое-то общение в помещениях без вентиляции, то это стопроцентное инфицирование", - сказал Рубан.
