После местных выборов вспышки заболеваемости COVID-19 не будет, - Рубан

После местных выборов вспышки заболеваемости COVID-19 не будет, - Рубан

После проведения местных выборов в Украине не будет вспышки заболеваемости COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

Председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан отметил, что к вспышке приводит длительное общение в организованных коллективах, и на выборах такого не будет.

"Выборы - это то мероприятие, где вспышки не будет. Потому что к вспышке приводит длительное общение в организованных коллективах, более 15 человек. При выборах такого общения нет", - отметил Рубан.

Чиновник добавил, что на выборах должны соблюдать три вещи: ограниченное общение, проветривание помещений и соблюдение санитарных правил.

"Если комиссия сидит, соблюдает масочный режим, помещение проветривается, а общее какое-то общение в помещениях без вентиляции, то это стопроцентное инфицирование", - сказал Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев будет находиться в "оранжевой" зоне как минимум до марта, - Рубан

+4
А доллар упадет?
23.09.2020 11:10 Ответить
+2
То есть избирательные штабы, комиссии это не организованные коллективы?
23.09.2020 11:13 Ответить
+2
Козе понятно, что вирус имеет чисто политическое происхождение.
23.09.2020 12:25 Ответить
Да до 32.
23.09.2020 11:16 Ответить
После выборов.
23.09.2020 12:07 Ответить
Сегодняшняя власть самая честная за все годы Украины.
23.09.2020 11:11 Ответить
Хитрый ты Толик, и нашим и вашим.
23.09.2020 11:16 Ответить
Откуда инфа чувак? Из центра управления Космосом?А если будет и Ветер Перемен споет Виктор Цой?
23.09.2020 11:16 Ответить
В него дух Ванги вселился.
23.09.2020 12:08 Ответить
значит от празднований дней города вспышка будет, а от выборов не будет. Не пойму логики зевласти.
23.09.2020 11:23 Ответить
Зеленский и компания под Колпаком Прокуратуры США за отмывания бабла в Приватбанке.Жаль что не читаете Нюь-Йорк Таймс и Вашингтон пост...
23.09.2020 11:25 Ответить
Так пости прямо сюда, Гугл транслейт как-нибудь поможет.
23.09.2020 11:32 Ответить
А коронавирусу об этом сообщили, а то может не знать?
23.09.2020 11:32 Ответить
Председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан отметил, что к вспышке приводит длительное общение в организованных коллективах.... значит ЦИК и избиркомы не организованные коллективы ? сколько десятков тысяч теть будет сидет по всей стране выдавать бюллетени ?
23.09.2020 11:41 Ответить
Ага. Быстро поднятое упавшим не считается.
23.09.2020 11:56 Ответить
Сказал "не будет", значит, не будет. Классно!
23.09.2020 12:15 Ответить
только зеленые дегенераты открывают хавальник, народ офигивает
нет что бы промолчать, можно и за умного сойти
23.09.2020 12:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OiqpeB2GQHQ Маски способствуют заболеванию COVID-19. Поэтому нас заставляют маски носить.
23.09.2020 14:35 Ответить
 
 