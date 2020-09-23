Коммуникация с Путиным ограниченная, но предметная, - Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы больше эффективности от диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом глава государства заявил в интервью словацкому экономическом изданию Hospodárske noviny, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

По словам Зеленского, с Путиным у него разные форматы общения - это и "нормандский четырехсторонний формат", и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, говорят напрямую.

"Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы. Например, в декабре прошлого года мы достигли договоренности о транзите российского газа через территорию Украины. Это гарантирует энергетическую стабильность для всей нашей части континента", - отметил президент.

Также Зеленский добавил, что разговаривал с Путиным и 26 июля - накануне установления режима прекращения огня на Донбассе.

"И у нас самый длинный режим "тишины". Коммуникация с президентом России ограничена, но предметна. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", - подытожил Зеленский.

