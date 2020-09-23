РУС
Новости
3 878 63

Коммуникация с Путиным ограниченная, но предметная, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы больше эффективности от диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом глава государства заявил в интервью словацкому экономическом изданию Hospodárske noviny, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

По словам Зеленского, с Путиным у него разные форматы общения - это и "нормандский четырехсторонний формат", и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, говорят напрямую.

"Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы. Например, в декабре прошлого года мы достигли договоренности о транзите российского газа через территорию Украины. Это гарантирует энергетическую стабильность для всей нашей части континента", - отметил президент.

Также Зеленский добавил, что разговаривал с Путиным и 26 июля - накануне установления режима прекращения огня на Донбассе.

"И у нас самый длинный режим "тишины". Коммуникация с президентом России ограничена, но предметна. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", - подытожил Зеленский.

Также читайте: Зеленский будет наблюдать за учениями "Объединенные усилия - 2020", где применят Javelin, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (21598) путин владимир (31964) россия (96902)
+18
Конечно предметная. Никто с тобой даже спорить не будет. И это, так, на всякий случай перед кадыровым извинись за свои слова. А то мало ли...
23.09.2020 12:03 Ответить
+14
А на велосипеде Голобородькином тоже Венедиктова ездит ?

Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8209

Венедиктова переехала с семьей в резиденцию президента в Пуща-Водицу - СМИ....

Специально для Венедиктовой Кабинет министров выпустил постановление о возможности проживания в резиденции Пуща-Водицы
Документ защищен грифом "для служебного пользования"Шестикомнатная резиденция общей площадью 675,1 кв.м. расположена по адресу: 04114, г. Киев, ул. Вышгородская, 85.
23.09.2020 12:08 Ответить
+14
Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6044
23.09.2020 12:10 Ответить
Конечно предметная. Никто с тобой даже спорить не будет. И это, так, на всякий случай перед кадыровым извинись за свои слова. А то мало ли...
23.09.2020 12:03 Ответить
предмет общения Вовы с Путиным...
23.09.2020 12:06 Ответить
Коммуникация с Путиным ограниченная, но предметная, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8678
23.09.2020 12:06 Ответить
Коммуникация с Путиным ограниченная, но предметная, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9563
23.09.2020 12:07 Ответить
Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3005 та сторона аль эта сторона???
23.09.2020 12:08 Ответить
Зельц шпион, как-никак.Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6599
23.09.2020 12:12 Ответить
НЕ ПОРНО, НО ЗАДОРНО!
23.09.2020 12:20 Ответить
Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6044
23.09.2020 12:10 Ответить
"ограниченная, но предметная коммуникация"
23.09.2020 12:12 Ответить
Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога",

- подытожил Зеленский.

При чём тут перфекционизм ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Он знает значение этого слова или оно просто показалось ему умным и красивым ?
23.09.2020 12:16 Ответить
для шмаркли слово звучит красиво.. хоть и непонятно))
23.09.2020 12:22 Ответить
По настоящему там должно было прозвучать слово прокрастинатор
23.09.2020 12:25 Ответить
Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати===з інтерв'ю.
23.09.2020 13:13 Ответить
Зеленская очепятка
показать весь комментарий
не опечатка..
шлендра Ермака - она..
23.09.2020 12:05 Ответить
Зеленская? Ленка чтоли? Она в деле)
23.09.2020 12:04 Ответить
да какой ты, жаба, перфекционист новый анекдот про капитулянта
23.09.2020 12:05 Ответить
перфекционист...
оно это слово с первого раза прогундосило?
23.09.2020 12:09 Ответить
не экзистенциализм и слава богу ...
23.09.2020 12:18 Ответить
точно - слава Богу? тада да, хорошо что не экзистенциалист
23.09.2020 12:34 Ответить
Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2573
23.09.2020 12:11 Ответить
...такая же ограниченная, как и ты само, шимпанЗЕ...
23.09.2020 12:05 Ответить
Осел ты вислоухий, а не перфекционист
23.09.2020 12:05 Ответить
"Как перфекционист я хотел бы..."
-------------
А чувак знает, что такое перфекционизм?
23.09.2020 12:06 Ответить
Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4512
23.09.2020 12:15 Ответить
Якщо б ти був перфікционістом, то застрелився давно...
- Побачив цікаве слово та вирішив покрасуватись, перед дятлами...
23.09.2020 12:07 Ответить
То что вся шобла зеленых макак хочет большего диалога с рашей ,это понятно всем и так! А вот как перфекционист , у нашего Вовы видимо желание выступить с безупречным концертом в кремле на новый год !
23.09.2020 12:07 Ответить
И какой предмет сейчас преподает Путинило ученику начальных классов Зе. Язык ( где украинский это выдумки поляков), Историю ( где украинцев и Украины нет, и это просо окраина Московии), География ( где Крым, Донбасс, и весь Юго восток Украины это вообще то РФерия)
23.09.2020 12:07 Ответить
конец эпохи
23.09.2020 12:09 Ответить
Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8342
23.09.2020 12:27 Ответить
на лісапєтє без седла..
23.09.2020 12:16 Ответить
"Шестикімнатна резиденція загальною площею 675,1 кв.м. розташована за адресою: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 85.

Однак користуватися нею, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1994 року №18 можуть тільки три людини - президент України, голова Верховної Ради України та прем'єр-міністр України.
Тоді, як стверджує видання, Венедіктова звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням видати постанову Кабміну, яка дозволяла б їй офіційно жити в державній резиденції.


За даними журналіста Володимира Бойко, 19 червня 2020 року Кабмін ухвалив Постанову №506 "Про внесення змін до пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1994 №18", доповнивши цей пункт реченням такого змісту: "Ці будинки можуть використовуватися в порядку, визначеному суб'єктом управління, в період, коли вони вільні від проведення відповідних заходів та перебування або відпочинку таких осіб".
23.09.2020 12:45 Ответить
Может тебе пора переехать к ***** на ПМЖ в Мацкву чтобы комуницироваться еще лучше?
23.09.2020 12:11 Ответить
Как перфекционист/ нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют .......диджитализацию.-Зеленский / " буллинг и харассмент, - Мендель/ какие они ох….о умные , эти слуги народа Коломойского.
23.09.2020 12:11 Ответить
А Буратіна таки відморожений.
23.09.2020 12:12 Ответить
Начальник приказал, скоморох выполнил. Все предметно и ясно. Какой коммуникации ещё не хватает?
23.09.2020 12:13 Ответить
Диалог? Все что я видел на переговорах ето был монолог от ***** который давал ЗЕ указания. Весь диалог ***** и ЗЕ ето когда ЗЕ стоит раком а ***** его пользует во все дыры. Хоть что то из етих всех диалогов за 7 лет было на пользу Украины?
23.09.2020 12:14 Ответить
https://twitter.com/K3fCPRYT
https://twitter.com/K3fCPRYT

Alex Gord

@K3fCPRYT


Якщо вершину влади очолює бовдур, то він формує своє оточення, і всю вертикаль влади, з таких же бовдурів.., і навпаки (Конфуцій)
23.09.2020 12:14 Ответить
Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6489
23.09.2020 12:17 Ответить
дурень ти, вава
23.09.2020 12:17 Ответить
У президента Эстонии,Литвы- когда была последняя комуникация с путиным?
Я не хочу с ним комуникаций!!!! НИКАКИХ!!!! Я ПРОТИВ!!!
23.09.2020 12:17 Ответить
********** комуницирует с консервой дерьмаком а дерьмак отчитывается перед )()уйлом )(уило членограя даже за говно не держит, так, дешевый клоун для развлечения "сильных" мира сего .
23.09.2020 12:17 Ответить
Зеофилы одобрямс
23.09.2020 12:19 Ответить
а якби на місці зелі був би дурачок? Він би пуйлу не повірив, а-я-яй!
23.09.2020 12:30 Ответить
Аплодисментів не вистачає?
Перфекціонізм це психіатричний термін.
Якщо це серйозно, то потрібно лікуватись.
23.09.2020 12:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/270925 Ему уже поздно лечиться. Все побочные явления на виду.)
Постоянно поддаваясь перфекционизму, человек теряет способность мыслить. Накапливается усталость, и чувство, когда человек всем "должен", но вместе с тем, он испытывает боязнь отвечать за поступки и проступки. Развивается неприязнь к чужим недостаткам, появляется зависть к чужим успехам. Это ведет к разрушению личности. - Читайте подробнее на PSYMOD.ru
23.09.2020 13:27 Ответить
Тоді тим гірше для України.
23.09.2020 14:01 Ответить
«Комуникация» зЭ-уздечки хйла сводиться только к одному : сколько бы ещё уголовных дел на «марадьора» открыть и как хйло от Гааги избавить. И все это охватывается одним общим замыслом: загнать стадо «хахлив» обратно в загон империи
23.09.2020 12:39 Ответить
Що, вже не тільки в очі, а і в очк_ зазирає?
23.09.2020 12:40 Ответить
вАва, ти нам головне скажи, ти бабло своєчасно за продаж України отримуєш??
23.09.2020 12:44 Ответить
Коммуникация с Путиным ограниченная, но предметная, - Зеленский.

Конспирация,конспирация и еще раз конспирация, что бы ни кто не о чем не догадался.
23.09.2020 12:52 Ответить
Такие дела можно в этот исторический момент двигать, когда кремлёвский хер связан санкциями, Навальным, Беларусью, ценой на нефть. Но с нашим главным поцом.....
23.09.2020 12:54 Ответить
Не пиши ОБ ЄТОМ! Нашу простуженную крісу от таких возможностей плющит, и она еще больще тянется к )(уйлу под стегна!
23.09.2020 14:55 Ответить
Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 308
23.09.2020 13:01 Ответить
Позорное публичное унижение эксгибициониста блазня перед кремлевским мясником показало, клоуну позволено больше, чем всем ответственнымгражданам.
23.09.2020 13:02 Ответить
Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 186
23.09.2020 13:04 Ответить
"жму руку", вроде пока не говорил.
24.09.2020 02:30 Ответить
 
 