Коммуникация с Путиным ограниченная, но предметная, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы больше эффективности от диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом глава государства заявил в интервью словацкому экономическом изданию Hospodárske noviny, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
По словам Зеленского, с Путиным у него разные форматы общения - это и "нормандский четырехсторонний формат", и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, говорят напрямую.
"Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы. Например, в декабре прошлого года мы достигли договоренности о транзите российского газа через территорию Украины. Это гарантирует энергетическую стабильность для всей нашей части континента", - отметил президент.
Также Зеленский добавил, что разговаривал с Путиным и 26 июля - накануне установления режима прекращения огня на Донбассе.
"И у нас самый длинный режим "тишины". Коммуникация с президентом России ограничена, но предметна. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", - подытожил Зеленский.
При чём тут перфекционизм ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Он знает значение этого слова или оно просто показалось ему умным и красивым ?
шлендра Ермака - она..
оно это слово с первого раза прогундосило?
-------------
А чувак знает, что такое перфекционизм?
- Побачив цікаве слово та вирішив покрасуватись, перед дятлами...
Я не хочу с ним комуникаций!!!! НИКАКИХ!!!! Я ПРОТИВ!!!
Перфекціонізм це психіатричний термін.
Якщо це серйозно, то потрібно лікуватись.
Постоянно поддаваясь перфекционизму, человек теряет способность мыслить. Накапливается усталость, и чувство, когда человек всем "должен", но вместе с тем, он испытывает боязнь отвечать за поступки и проступки. Развивается неприязнь к чужим недостаткам, появляется зависть к чужим успехам. Это ведет к разрушению личности. - Читайте подробнее на PSYMOD.ru
Конспирация,конспирация и еще раз конспирация, что бы ни кто не о чем не догадался.