Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський хотів би більше ефективності від діалогу з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
За словами Зеленського, з Путіним у нього різні формати спілкування - це і "нормандський чотиристоронній формат", і двосторонній формат: коли є така необхідність, говорять напряму.
"Це допомагає знайти потрібні рішення, важливі не лише для України, але й для всієї Європи. Наприклад, торік у грудні ми досягли домовленості про транзит російського газу через територію України. Це гарантує енергетичну стабільність для всієї нашої частини континенту", - зазначив президент .
Також Зеленський додав, що розмовляв з Путіним і 26 липня - напередодні встановлення режиму припинення вогню на Донбасі.
"І ми маємо найдовший режим "тиші". Комунікація з Президентом Росії обмежена, але предметна. Як перфекціоніст я хотів би більшої ефективності від нашого діалогу", - підсумував Зеленський.
При чём тут перфекционизм ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Он знает значение этого слова или оно просто показалось ему умным и красивым ?
шлендра Ермака - она..
оно это слово с первого раза прогундосило?
-------------
А чувак знает, что такое перфекционизм?
- Побачив цікаве слово та вирішив покрасуватись, перед дятлами...
Венедиктова переехала с семьей в резиденцию президента в Пуща-Водицу - СМИ....
Специально для Венедиктовой Кабинет министров выпустил постановление о возможности проживания в резиденции Пуща-Водицы
Документ защищен грифом "для служебного пользования"Шестикомнатная резиденция общей площадью 675,1 кв.м. расположена по адресу: 04114, г. Киев, ул. Вышгородская, 85.
Однак користуватися нею, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1994 року №18 можуть тільки три людини - президент України, голова Верховної Ради України та прем'єр-міністр України.
Тоді, як стверджує видання, Венедіктова звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням видати постанову Кабміну, яка дозволяла б їй офіційно жити в державній резиденції.
За даними журналіста Володимира Бойко, 19 червня 2020 року Кабмін ухвалив Постанову №506 "Про внесення змін до пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1994 №18", доповнивши цей пункт реченням такого змісту: "Ці будинки можуть використовуватися в порядку, визначеному суб'єктом управління, в період, коли вони вільні від проведення відповідних заходів та перебування або відпочинку таких осіб".
https://twitter.com/K3fCPRYT
Alex Gord
@K3fCPRYT
Якщо вершину влади очолює бовдур, то він формує своє оточення, і всю вертикаль влади, з таких же бовдурів.., і навпаки (Конфуцій)
Я не хочу с ним комуникаций!!!! НИКАКИХ!!!! Я ПРОТИВ!!!
Перфекціонізм це психіатричний термін.
Якщо це серйозно, то потрібно лікуватись.
Постоянно поддаваясь перфекционизму, человек теряет способность мыслить. Накапливается усталость, и чувство, когда человек всем "должен", но вместе с тем, он испытывает боязнь отвечать за поступки и проступки. Развивается неприязнь к чужим недостаткам, появляется зависть к чужим успехам. Это ведет к разрушению личности. - Читайте подробнее на PSYMOD.ru
Конспирация,конспирация и еще раз конспирация, что бы ни кто не о чем не догадался.