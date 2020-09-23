Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський хотів би більше ефективності від діалогу з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За словами Зеленського, з Путіним у нього різні формати спілкування - це і "нормандський чотиристоронній формат", і двосторонній формат: коли є така необхідність, говорять напряму.

"Це допомагає знайти потрібні рішення, важливі не лише для України, але й для всієї Європи. Наприклад, торік у грудні ми досягли домовленості про транзит російського газу через територію України. Це гарантує енергетичну стабільність для всієї нашої частини континенту", - зазначив президент .

Також Зеленський додав, що розмовляв з Путіним і 26 липня - напередодні встановлення режиму припинення вогню на Донбасі.

"І ми маємо найдовший режим "тиші". Комунікація з Президентом Росії обмежена, але предметна. Як перфекціоніст я хотів би більшої ефективності від нашого діалогу", - підсумував Зеленський.

