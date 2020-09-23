УКР
Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський хотів би більше ефективності від діалогу з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За словами Зеленського, з Путіним у нього різні формати спілкування - це і "нормандський чотиристоронній формат", і двосторонній формат: коли є така необхідність, говорять напряму.

"Це допомагає знайти потрібні рішення, важливі не лише для України, але й для всієї Європи. Наприклад, торік у грудні ми досягли домовленості про транзит російського газу через територію України. Це гарантує енергетичну стабільність для всієї нашої частини континенту", - зазначив президент .

Також Зеленський додав, що розмовляв з Путіним і 26 липня - напередодні встановлення режиму припинення вогню на Донбасі.

"І ми маємо найдовший режим "тиші". Комунікація з Президентом Росії обмежена, але предметна. Як перфекціоніст я хотів би більшої ефективності від нашого діалогу", - підсумував Зеленський.

Зеленський Володимир путін володимир росія
+18
Конечно предметная. Никто с тобой даже спорить не будет. И это, так, на всякий случай перед кадыровым извинись за свои слова. А то мало ли...
23.09.2020 12:03
+14
А на велосипеде Голобородькином тоже Венедиктова ездит ?

Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8209

Венедиктова переехала с семьей в резиденцию президента в Пуща-Водицу - СМИ....

Специально для Венедиктовой Кабинет министров выпустил постановление о возможности проживания в резиденции Пуща-Водицы
Документ защищен грифом "для служебного пользования"Шестикомнатная резиденция общей площадью 675,1 кв.м. расположена по адресу: 04114, г. Киев, ул. Вышгородская, 85.
23.09.2020 12:08
+14
Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6044
23.09.2020 12:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Конечно предметная. Никто с тобой даже спорить не будет. И это, так, на всякий случай перед кадыровым извинись за свои слова. А то мало ли...
23.09.2020 12:03
предмет общения Вовы с Путиным...
23.09.2020 12:06
Коммуникация с Путиным ограниченная, но предметная, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8678
23.09.2020 12:06
Коммуникация с Путиным ограниченная, но предметная, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9563
23.09.2020 12:07
Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3005 та сторона аль эта сторона???
23.09.2020 12:08
Зельц шпион, как-никак.Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6599
23.09.2020 12:12
НЕ ПОРНО, НО ЗАДОРНО!
23.09.2020 12:20
Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6044
23.09.2020 12:10
"ограниченная, но предметная коммуникация"
23.09.2020 12:12
Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога",

- подытожил Зеленский.

При чём тут перфекционизм ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Он знает значение этого слова или оно просто показалось ему умным и красивым ?
23.09.2020 12:16
для шмаркли слово звучит красиво.. хоть и непонятно))
23.09.2020 12:22
По настоящему там должно было прозвучать слово прокрастинатор
23.09.2020 12:25
Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати===з інтерв'ю.
23.09.2020 13:13
Зеленская очепятка
23.09.2020 12:03
не опечатка..
шлендра Ермака - она..
23.09.2020 12:05
Зеленская? Ленка чтоли? Она в деле)
23.09.2020 12:04
да какой ты, жаба, перфекционист новый анекдот про капитулянта
23.09.2020 12:05
перфекционист...
оно это слово с первого раза прогундосило?
23.09.2020 12:09
не экзистенциализм и слава богу ...
23.09.2020 12:18
точно - слава Богу? тада да, хорошо что не экзистенциалист
23.09.2020 12:34
Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2573
23.09.2020 12:11
...такая же ограниченная, как и ты само, шимпанЗЕ...
23.09.2020 12:05
Осел ты вислоухий, а не перфекционист
23.09.2020 12:05
"Как перфекционист я хотел бы..."
-------------
А чувак знает, что такое перфекционизм?
23.09.2020 12:06
Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4512
23.09.2020 12:15
Якщо б ти був перфікционістом, то застрелився давно...
- Побачив цікаве слово та вирішив покрасуватись, перед дятлами...
23.09.2020 12:07
То что вся шобла зеленых макак хочет большего диалога с рашей ,это понятно всем и так! А вот как перфекционист , у нашего Вовы видимо желание выступить с безупречным концертом в кремле на новый год !
23.09.2020 12:07
И какой предмет сейчас преподает Путинило ученику начальных классов Зе. Язык ( где украинский это выдумки поляков), Историю ( где украинцев и Украины нет, и это просо окраина Московии), География ( где Крым, Донбасс, и весь Юго восток Украины это вообще то РФерия)
23.09.2020 12:07
А на велосипеде Голобородькином тоже Венедиктова ездит ?

Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8209

Венедиктова переехала с семьей в резиденцию президента в Пуща-Водицу - СМИ....

Специально для Венедиктовой Кабинет министров выпустил постановление о возможности проживания в резиденции Пуща-Водицы
Документ защищен грифом "для служебного пользования"Шестикомнатная резиденция общей площадью 675,1 кв.м. расположена по адресу: 04114, г. Киев, ул. Вышгородская, 85.
23.09.2020 12:08
конец эпохи
23.09.2020 12:09
Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8342
23.09.2020 12:27
на лісапєтє без седла..
23.09.2020 12:16
"Шестикімнатна резиденція загальною площею 675,1 кв.м. розташована за адресою: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 85.

Однак користуватися нею, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1994 року №18 можуть тільки три людини - президент України, голова Верховної Ради України та прем'єр-міністр України.
Тоді, як стверджує видання, Венедіктова звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням видати постанову Кабміну, яка дозволяла б їй офіційно жити в державній резиденції.


За даними журналіста Володимира Бойко, 19 червня 2020 року Кабмін ухвалив Постанову №506 "Про внесення змін до пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1994 №18", доповнивши цей пункт реченням такого змісту: "Ці будинки можуть використовуватися в порядку, визначеному суб'єктом управління, в період, коли вони вільні від проведення відповідних заходів та перебування або відпочинку таких осіб".
23.09.2020 12:45
Может тебе пора переехать к ***** на ПМЖ в Мацкву чтобы комуницироваться еще лучше?
23.09.2020 12:11
Как перфекционист/ нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют .......диджитализацию.-Зеленский / " буллинг и харассмент, - Мендель/ какие они ох….о умные , эти слуги народа Коломойского.
23.09.2020 12:11
А Буратіна таки відморожений.
23.09.2020 12:12
Начальник приказал, скоморох выполнил. Все предметно и ясно. Какой коммуникации ещё не хватает?
23.09.2020 12:13
Диалог? Все что я видел на переговорах ето был монолог от ***** который давал ЗЕ указания. Весь диалог ***** и ЗЕ ето когда ЗЕ стоит раком а ***** его пользует во все дыры. Хоть что то из етих всех диалогов за 7 лет было на пользу Украины?
23.09.2020 12:14
https://twitter.com/K3fCPRYT
https://twitter.com/K3fCPRYT

Alex Gord

@K3fCPRYT


Якщо вершину влади очолює бовдур, то він формує своє оточення, і всю вертикаль влади, з таких же бовдурів.., і навпаки (Конфуцій)
23.09.2020 12:14
Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6489
23.09.2020 12:17
дурень ти, вава
23.09.2020 12:17
У президента Эстонии,Литвы- когда была последняя комуникация с путиным?
Я не хочу с ним комуникаций!!!! НИКАКИХ!!!! Я ПРОТИВ!!!
23.09.2020 12:17
********** комуницирует с консервой дерьмаком а дерьмак отчитывается перед )()уйлом )(уило членограя даже за говно не держит, так, дешевый клоун для развлечения "сильных" мира сего .
23.09.2020 12:17
Зеофилы одобрямс
23.09.2020 12:19
а якби на місці зелі був би дурачок? Він би пуйлу не повірив, а-я-яй!
23.09.2020 12:30
Аплодисментів не вистачає?
Перфекціонізм це психіатричний термін.
Якщо це серйозно, то потрібно лікуватись.
23.09.2020 12:37
https://censor.net/ru/user/270925 Ему уже поздно лечиться. Все побочные явления на виду.)
Постоянно поддаваясь перфекционизму, человек теряет способность мыслить. Накапливается усталость, и чувство, когда человек всем "должен", но вместе с тем, он испытывает боязнь отвечать за поступки и проступки. Развивается неприязнь к чужим недостаткам, появляется зависть к чужим успехам. Это ведет к разрушению личности. - Читайте подробнее на PSYMOD.ru
23.09.2020 13:27
Тоді тим гірше для України.
23.09.2020 14:01
«Комуникация» зЭ-уздечки хйла сводиться только к одному : сколько бы ещё уголовных дел на «марадьора» открыть и как хйло от Гааги избавить. И все это охватывается одним общим замыслом: загнать стадо «хахлив» обратно в загон империи
23.09.2020 12:39
Що, вже не тільки в очі, а і в очк_ зазирає?
23.09.2020 12:40
вАва, ти нам головне скажи, ти бабло своєчасно за продаж України отримуєш??
23.09.2020 12:44
Коммуникация с Путиным ограниченная, но предметная, - Зеленский.

Конспирация,конспирация и еще раз конспирация, что бы ни кто не о чем не догадался.
23.09.2020 12:52
Такие дела можно в этот исторический момент двигать, когда кремлёвский хер связан санкциями, Навальным, Беларусью, ценой на нефть. Но с нашим главным поцом.....
23.09.2020 12:54
Не пиши ОБ ЄТОМ! Нашу простуженную крісу от таких возможностей плющит, и она еще больще тянется к )(уйлу под стегна!
23.09.2020 14:55
Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 308
23.09.2020 13:01
Позорное публичное унижение эксгибициониста блазня перед кремлевским мясником показало, клоуну позволено больше, чем всем ответственнымгражданам.
23.09.2020 13:02
Комунікація з Путіним обмежена, але предметна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 186
23.09.2020 13:04
"жму руку", вроде пока не говорил.
24.09.2020 02:30
 
 