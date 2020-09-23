Зеленський спостерігатиме за навчаннями "Об'єднані зусилля - 2020", де застосують Javelin, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою до Миколаївської області. Він буде спостерігати за ходом стратегічних командно-штабних навчань з командуванням Об'єднаних сил ЗСУ "Об'єднані зусилля - 2020".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційне інтернет-представництво президента.

За інформацією Укрінформ, Зеленський візьме участь у навчаннях окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" на полігоні "Широкий Лан" у Миколаївській області, на яких вперше в Україні буде застосований протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Буде задіяна штурмова і армійська авіація Нацгвардії України. Вперше буде застосований ПТРК FGM- 148 Javelin.

FGM-148 Javelin (англ. "дротик") — переносний протитанковий ракетний комплекс виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin. Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" — оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі.

Javelin призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості — гелікоптерів або БПЛА.

Прийнятий на озброєння армії США в 1996 році. З 30 квітня 2018 року перші комплекти надійшли до України.