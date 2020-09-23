УКР
Зеленський спостерігатиме за навчаннями "Об'єднані зусилля - 2020", де застосують Javelin, - ЗМІ

Зеленський спостерігатиме за навчаннями

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою до Миколаївської області. Він буде спостерігати за ходом стратегічних командно-штабних навчань з командуванням Об'єднаних сил ЗСУ "Об'єднані зусилля - 2020".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційне інтернет-представництво президента.

За інформацією Укрінформ, Зеленський візьме участь у навчаннях окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" на полігоні "Широкий Лан" у Миколаївській області, на яких вперше в Україні буде застосований протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Буде задіяна штурмова і армійська авіація Нацгвардії України. Вперше буде застосований ПТРК FGM- 148 Javelin.

Також дивіться: Навчання "Об'єднані зусилля - 2020" перейшли в активну фазу: Умовний супротивник намагається прорвати оборону військ, ЗСУ відпрацювали вогневе ураження сил ворога. ФОТОрепортаж

FGM-148 Javelin (англ. "дротик") — переносний протитанковий ракетний комплекс виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin. Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" — оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі.

Javelin призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості — гелікоптерів або БПЛА.

Прийнятий на озброєння армії США в 1996 році. З 30 квітня 2018 року перші комплекти надійшли до України.

Зеленський Володимир (25118) Миколаївська область (2349) оборона (4880) військові навчання (2794) Javelin (180)
Топ коментарі
+27
Примерно так...
Зеленский будет наблюдать за учениями "Объединенные усилия - 2020", где применят Javelin, - СМИ - Цензор.НЕТ 53
показати весь коментар
23.09.2020 10:33 Відповісти
+26
из Джавелинов - по клоуну!)) отличная цель...
показати весь коментар
23.09.2020 10:33 Відповісти
+12
танк - жалко, пригодится... А вот кортеж зе-лоха - все 40 с лишним авто с "пассажирами"-клоунами - можно пожертвовать на благое дело))
показати весь коментар
23.09.2020 10:37 Відповісти
І що він там побачить? Може за кошти "кварталу" прикупить для армії з тисячу штук джавелінів?
показати весь коментар
23.09.2020 11:43 Відповісти
він буде у танку-мішені? Не говоріть йому про це.
показати весь коментар
23.09.2020 12:33 Відповісти
А оно что-то там понимает в СКШУ? Что оно там будет наблюдать? Войнушку?
показати весь коментар
23.09.2020 12:38 Відповісти
Откуда это чмо наблюдать будет? Из ядерного бункера?
Дезертир на учениях?
Жаль луи де фюнес помер - зачетная комедия вышла бы...
показати весь коментар
23.09.2020 12:47 Відповісти
Alarm! Он взял их под личный контроль!
показати весь коментар
23.09.2020 13:24 Відповісти
командующий войсками генерал-майор Валерий Залужный:
"Джевелин не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу",


Зеленський спостерігатиме за навчаннями "Об'єднані зусилля - 2020", де застосують Javelin, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1422 Какая сволочь стреляла? - Кузьмич, ты каким номером палил? - Пятёркой... - Кучно пошла. Аккурат между нами.
показати весь коментар
23.09.2020 15:01 Відповісти
Интересно, на сколько фрагментов разлетится Армата, если по ней отработать Джавелином?
показати весь коментар
23.09.2020 15:34 Відповісти
Чего только не сделаешь перед выборами...
показати весь коментар
23.09.2020 16:32 Відповісти
Не по хозяйски как то, лупить из такого высокотехнологичного. Валяйте на фронт и там задвиньте по самые помидоры.
показати весь коментар
23.09.2020 16:56 Відповісти
ой зрадулечка.
показати весь коментар
24.09.2020 02:21 Відповісти
