РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8359 посетителей онлайн
Новости
3 837 41

Кулеба о возможности принятия закона о двойном гражданстве: "Реальные шансы есть"

Кулеба о возможности принятия закона о двойном гражданстве:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность принятия закона, который бы урегулировал ситуацию двойного гражданства в Украине. Он заявил, что реальные шансы на это есть.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил на совместном пресс-брифинге с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде.

"Для нас это вопрос намного шире, чем только в части украинских венгров. Потому я понимаю, что вам болит именно венгерский вопрос, но это намного шире вопрос. Ответ на ваш вопрос такой: реальные шансы есть", - сказал Кулеба.

Отметим, в начале июня глава МИД Украины заявил, что в стране должны найти сбалансированное решение для внедрения двойного гражданства. Однако, должны быть исключения для отдельных категорий украинцев, а также государств.

В мае Верховная Рада решила снять с повестки дня президентский проект закона о двойном гражданстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о гражданстве разработан под патронатом Всемирного конгресса украинцев и предусматривает ограничения для граждан государства-агрессора, - "слуга народа" Юраш

При этом глава парламента Дмитрий Разумков заявлял, что введение двойного гражданства возможно, но требует дополнительного изучения и подготовки законодательных норм для защиты национальных интересов.

закон (3196) МИД (7072) двойное гражданство (163) Кулеба Дмитрий (2881)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
О! Только подумал недавно, что давно про двойное гражданство ничего не было. Как только Бене хвост придавят, так сразу про двойных и тройных граждан вспоминают.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:01 Ответить
+18
як нас планомірно готують до інтеграції з ордло. клас!
показать весь комментарий
23.09.2020 15:02 Ответить
+16
Да, да, именно сейчас в стране главные проблемы это Закон о гражданстве о языках и об образовании. Все остальные проблемы Зеля ликвидировал! На корню.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О! Только подумал недавно, что давно про двойное гражданство ничего не было. Как только Бене хвост придавят, так сразу про двойных и тройных граждан вспоминают.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:01 Ответить
Кулеба про можливість ухвалення закону про подвійне громадянство: "Реальні шанси є" - Цензор.НЕТ 7622
показать весь комментарий
23.09.2020 15:39 Ответить
И кто должен решать "исключения"?
Что будет с теми, кто уже нарушил закон?
показать весь комментарий
23.09.2020 15:02 Ответить
Считаю, что нарушивших закон надо лишать гражданства и предоставить вид на жительство.....Пусть продолжают жить , работать, плодиться, но не лезут в политику.......
показать весь комментарий
23.09.2020 15:31 Ответить
як нас планомірно готують до інтеграції з ордло. клас!
показать весь комментарий
23.09.2020 15:02 Ответить
С рашкой, какое нах ордло.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:11 Ответить
Тогда уже о тройном: Украины, кацапстана и лэнере и дэнэрэ на выбор
показать весь комментарий
23.09.2020 15:02 Ответить
Да, да, именно сейчас в стране главные проблемы это Закон о гражданстве о языках и об образовании. Все остальные проблемы Зеля ликвидировал! На корню.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:07 Ответить
Ага. Узаконить подвійні громадянства зелених та їх хазяїв. Та й населеІю ордло та криму, дати можливість тримати Україну на кацпському повідку. Хрін вам.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:08 Ответить
А о тройном когда?
показать весь комментарий
23.09.2020 15:09 Ответить
два это уже не одно. Будет и много. Для желающих.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:57 Ответить
Шо за маниакальная страсть делать то, чего делать не надо ?
показать весь комментарий
23.09.2020 15:11 Ответить
це одна з причин, чому "аби не Порошенко"
показать весь комментарий
23.09.2020 15:13 Ответить
хоть у меня тут и свой интерес есть, но категорически против.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:15 Ответить
должны найти сбалансированное решение для внедрения двойного гражданства. Однако, должны быть исключения для отдельных категорий украинцев, а также государств.
Источник: https://censor.net/ru/n3220860
панам можно а черни нет
показать весь комментарий
23.09.2020 15:15 Ответить
Зелена мразота вже сьогодні роздає паспорта України кому завгодно, з подвійним громадянством українці взагалі можуть втратити свою країну.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:15 Ответить
не надо ето делать - для кацапни лазейка - от не надо....
показать весь комментарий
23.09.2020 15:18 Ответить
Никаких двойных гражданств.Я вообще этой дичи не понимаю с гражданствами.Ты или гражданин своей страны или нет .А не турист по странам.Хочешь куда то свалить?Не вопрос там получай гражданство здесь автоматом его забирают.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:20 Ответить
во время войны не хер либеральничать... - нет.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:26 Ответить
Кулеба о возможности принятия закона о двойном гражданстве: "Реальные шансы есть".-Для передачи 200 000 гектаров украинской земли в одни российско-израильские руки.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:45 Ответить
Сиярто...а сколько у вас украинских школ, детсадов, факультетов на украинском языке?
что сделано для Украины, а не против ее, чтоб Украина почувствовала дружбу а не шантаж...
и имеет ли права Украина так же диктовать условия для смены Конституции Венгрии и других подзаконных Актов ???
показать весь комментарий
23.09.2020 15:48 Ответить
Типо можно присягу дать сразу двоим государствам а потом выбирать на чьей стороне выгоднее воевать? Если следовать такой логике то и двоежонство нужно узаканивать. По каждой жене на паспорт ето норма.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:50 Ответить
Я закарпатский мадьяров понимаю. Можно будет ездить на евробляхах и тыкать в морду мусорам венгерский паспорт. Тогдадавайте уже всем выдавайте паспорта разных стран по желанию. Я уверен что ето приведет к кону Украине как государству и скорой уже настоящей гражданской войне. Ведь другой паспорт ето только начало. За паспортом будут требовать и другие флаги и законы и условия
показать весь комментарий
23.09.2020 15:53 Ответить
кулебе наверняка давно рожу не полировали . зеленые мрази реально уже достали.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:57 Ответить
Подвійне громадянство спростить скупку іноземцями української землі і окупацію українських територій сусідніми країнами, в т.ч. Угорщиною.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:57 Ответить
Они там всё ********!!! Двойное гражданство во время войны!!!!
Это то же, что и штраф солдату за ответный огонь по врагу!!!
Твари.
Зе лохторат - вы такое же говно, как и ваш избранник.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:57 Ответить
С темного народа какой спрос... А вот с янелоха , да еще с юридическим образованием , спрос - вдвойне
показать весь комментарий
23.09.2020 17:25 Ответить
Людей з подвійним громадянством треба автоматично позбавляти ВИБОРЧОГО ПРАВА ! Не може людина приймати участь у виборах влади в декілька країнах - це нонсенс. А якщо ще й обиратись до влади почне : депутат України і РФ ,наприклад, одночасно ! Це хаос, який вигідний тільки корупціонерам з владними повноваженнями !
показать весь комментарий
23.09.2020 16:14 Ответить
*** ди все под себя красавиц .
показать весь комментарий
23.09.2020 16:26 Ответить
Каждому Украинцу - паспорт гражданина Украины. А остальным - "вид на жительство".
А то сегодня жду лифт, и вдруг выходят две макаки и у одной НАШ кот бездомной породы. Спрашиваю зачем вы нашего кота таскаете с собой, смотрите сколько ваших чёрных - вот их и приручайте. А они как заржут по африкански, что даже кот, и тот глаза выпучил.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:27 Ответить
Про паспорта --- норм!
А вот про лифт..... Какой закрученный сюжет!
показать весь комментарий
23.09.2020 17:43 Ответить
заржут по африкански -- это шедевр!
показать весь комментарий
23.09.2020 17:44 Ответить
Ну треба ж українську землю правильним людям продавати, не українцям же.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:18 Ответить
Это уже перебор, с двойным гражданством + закон о балотировании зэков.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:23 Ответить
Для ніх цей вопрос намного ширє,чим просто українські мадяри...Вони - це вся наша високопоставлена банда,депутатсько-чиновницький шмір...Вони вже давно не українці,вони "гражданє міра",срані космополіти...
показать весь комментарий
23.09.2020 17:40 Ответить
намного шире "вопрос дробленя Украины" - это делается для того,что бы узаконить рашистское гражданство ордло ,и прогнать выборы на этих территориях
показать весь комментарий
23.09.2020 19:10 Ответить
Тогда не называйте это ГРАЖДАНСТВОМ! Классический интитут ГРАЖДАНСТВА (кроме союзного или конфедеративного) только не позволяет быть ПОДДАННЫМ или РАБОМ иностранного государства!
показать весь комментарий
23.09.2020 20:20 Ответить
ГРАЖДАНСТВО может быть только одно (иначе это не гражданство а сто угодно иное) - это ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ВОПРОС, а удобства и выгоды приспособленцев, рабов и барыг - не причина уступок по ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ!
показать весь комментарий
23.09.2020 20:24 Ответить
папа, сын... такой же пацреот...
показать весь комментарий
23.09.2020 22:17 Ответить
Вообще то это какя то дичь - двойное гражданство. Должно быть одно.
показать весь комментарий
24.09.2020 07:34 Ответить
Тогда что, голосовать на выборах будут иностранные граждане?
показать весь комментарий
24.09.2020 10:48 Ответить
 
 