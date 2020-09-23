Кулеба о возможности принятия закона о двойном гражданстве: "Реальные шансы есть"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность принятия закона, который бы урегулировал ситуацию двойного гражданства в Украине. Он заявил, что реальные шансы на это есть.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил на совместном пресс-брифинге с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде.
"Для нас это вопрос намного шире, чем только в части украинских венгров. Потому я понимаю, что вам болит именно венгерский вопрос, но это намного шире вопрос. Ответ на ваш вопрос такой: реальные шансы есть", - сказал Кулеба.
Отметим, в начале июня глава МИД Украины заявил, что в стране должны найти сбалансированное решение для внедрения двойного гражданства. Однако, должны быть исключения для отдельных категорий украинцев, а также государств.
В мае Верховная Рада решила снять с повестки дня президентский проект закона о двойном гражданстве.
При этом глава парламента Дмитрий Разумков заявлял, что введение двойного гражданства возможно, но требует дополнительного изучения и подготовки законодательных норм для защиты национальных интересов.
Что будет с теми, кто уже нарушил закон?
панам можно а черни нет
что сделано для Украины, а не против ее, чтоб Украина почувствовала дружбу а не шантаж...
и имеет ли права Украина так же диктовать условия для смены Конституции Венгрии и других подзаконных Актов ???
Это то же, что и штраф солдату за ответный огонь по врагу!!!
