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Законопроект о гражданстве разработан под патронатом Всемирного конгресса украинцев и предусматривает ограничения для граждан государства-агрессора, - "слуга народа" Юраш

Законопроект о гражданстве разработан под патронатом Всемирного конгресса украинцев и предусматривает ограничения для граждан государства-агрессора, -

Верховная Рада на этой неделе начнет решать "один из оригинальных грехов нашего законодательства" - проблему гражданства.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Слуги народа" Святослав Юраш, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, соответствующий законопроект №2590 разработан Национальном институте стратегических исследований под патронатом Всемирного конгресса украинцев и будет рассматриваться в рамках выполнения предвыборных обещаний "Слуги народа".

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Юраш объяснил основные положения законодательного акта:

  1. Если гражданин Украины получит гражданство другой страны (кроме государства-агрессора), на законодательном уровне это "будет восприниматься Украиной как данность".

"Будут абсолютно исключены возможности любых, хотя бы гипотетических, правовых последствий для таких граждан со стороны нашего государства. Также упрощается процесс обновления гражданства Украины для лиц, отказавшихся от него, независимо от актуального места жительства: теперь им будет достаточно подать декларацию об обязательствах прекратить другое гражданство в течение следующих двух лет. Если это станет фактически невозможным - будет достаточно декларации об отказе с обоснованием невозможности формального прекращения", - пояснил нардеп.

  1. Внимание уделено и иностранцам, которые добровольно вступили в ряды Вооруженных сил и стали на защиту Украины.

"Эти люди получат возможность приобретать гражданство Украины с декларацией об отказе от предыдущего гражданства без принуждения получать подтверждение о прекращении от государства предварительного гражданства. Это особенно актуально в отношении граждан России и Беларуси, где отношение к добровольцам в ВСУ далеко не благоприятное", - подчеркнул Юраш.

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  1. Некоторые получатели гражданства должны будут принести присягу. Нардеп отметил, что это введут "для граждан определенного Кабинетом Министров Украины перечня стран (который, вероятно, будет совпадать с перечнем стран, которые не входят в определенные КМУ страны миграционного риска)". По мнению законодателя, процедура "значительно упростит бюрократические сложности для длительных резидентов Украины", а в перспективе - "будет способствовать и улучшению инвестиционного климата нашей страны".
  2. Украинское гражданство смогут получить родившиеся или имеющие родных, родившихся "на территориях, которые в течение ХХ века входили в те или иные украинские государственные образования".
  3. Для граждан государств, проводящих агрессивную и/или враждебную политику в отношении территориальной целостности Украины (Россия и страны, на международной арене выступающие против признания полноценной территориальной целостности Украины), намеренных принять гражданство Украины, "будет применяться специальный алгоритм, адаптированный больше к фактическому, чем к формальному положению вещей" - "установление фактов преследования этих людей структурами их стран принадлежности, а также их добрых намерений о проживании в Украине будет возложена на вопросы безопасности и правоохранительные структуры Украины, в то время как чисто бюрократические предохранители будут уменьшены".

Юраш также приложил к посту письмо президента Всемирного конгресса украинцев к спикеру Верховной Рады с поддержкой этого законопроекта.

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Законопроект о гражданстве разработан под патронатом Всемирного конгресса украинцев и предусматривает ограничения для граждан государства-агрессора, - слуга народа Юраш 01
Законопроект о гражданстве разработан под патронатом Всемирного конгресса украинцев и предусматривает ограничения для граждан государства-агрессора, - слуга народа Юраш 02
Законопроект о гражданстве разработан под патронатом Всемирного конгресса украинцев и предусматривает ограничения для граждан государства-агрессора, - слуга народа Юраш 03

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Напомним, 18 мая стало известно, что законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении. В "Голосе" заявили, что фракция предварительно выступает против принятия законопроекта №2590, который предусматривает механизм предоставления двойного гражданства, но окончательную позицию политсила определит на своем заседании 18 мая. Глава фракции Сергей Рахманин уточнил, что дело даже не в возможности двойного гражданства, а сам законопроект - это "юридически очень нелепый документ, который не столько предусматривает двойное гражданство, сколько в нарушение Конституции создает лазейку, благодаря которой можно предусмотреть множественное гражданство".

Нардеп Ирина Геращенко заявила, что законопроект фактически легализует российские паспорта на оккупированных территориях Донбасса, даст возможность по сути признать кремлевские марионеточные оккупационные администрации и легализует их участие в украинских местных выборах.

Автор: 

гражданство (1312) законопроект (3219) двойное гражданство (161) Юраш Святослав (17)


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Топ комментарии
+19
Если хотят жить в Украине пусть отказываются от другого гражданства. Иначе это потенциальные предатели готовые в любой момент отказаться от Украины.

За 2 гражданства нужно наказывать, а не давать такие же права как гражданам, которые жили здесь, платили налоги и никуда не уезжали, не давать возможность купить землю и попасть во власть. Этот закон предательство страны. И для ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРЕДАТЕЛЕЙ, готовых продать Украину в любой момент о чем и свидетельствуют ВСЕ действия власти у которых уже по 2 3 паспорта и эти предатели хотят это легализовать. Узаконенная оккупация .
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18.05.2020 19:17
+18
Странно, а глава Всемирного конгресса украинцев пишет уже совсем другое

Законопроект о гражданстве разработан под патронатом Всемирного конгресса украинцев и предусматривает ограничения для граждан государства-агрессора, - "слуга народа" Юраш - Цензор.НЕТ 5886
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18.05.2020 18:41
+15
Цей закон прямо суперече Конституції України.
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18.05.2020 19:25
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Правила форума Совет форумчан
Тобто все, про що сьогодні заявляла опозиція - має місце в цьому законопроекті...
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18.05.2020 18:33 Ответить
Законопроект о гражданстве разработан под патронатом Всемирного конгресса украинцев и предусматривает ограничения для граждан государства-агрессора, - "слуга народа" Юраш - Цензор.НЕТ 9174
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18.05.2020 18:35 Ответить
Брррехня знову...
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18.05.2020 18:36 Ответить
Странно, а глава Всемирного конгресса украинцев пишет уже совсем другое

Законопроект о гражданстве разработан под патронатом Всемирного конгресса украинцев и предусматривает ограничения для граждан государства-агрессора, - "слуга народа" Юраш - Цензор.НЕТ 5886
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18.05.2020 18:41 Ответить
Караул!! Всё пропало!!
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18.05.2020 18:42 Ответить
Сегодня Россия страна-агрессор, а завтра страна-партер. У Нелоха это легко и быстро. А какой профит - пару миллионов голосов на выборах обеспеченно.
Закон может и неплох, но явно не во время военной агрессии России.
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18.05.2020 18:42 Ответить
А Конституцию читать пробовали??
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18.05.2020 18:42 Ответить
хватит патронатов и всякой куйни....которую навязывают Украине ,разные проходимцы,создавая формулы фрицовские ,переговорные групы рашистско ермаковские ,ит,д.Законопроэт о гражданстве должен быть разработан в Украине украинскими юристами и учеными...и обсужден с гражданами Украины ,(где в бумаге указание на ордло .часть Украинской территории.котрая находится под контролем рашиста на протяжении шести лет и в которой ,выдано сотни тысяч рашистских паспортов бывшим гражданам Украины,которые добровольно отказались от украинского гражданства???)
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18.05.2020 18:48 Ответить
Є шанс завалити скаргами канал Горндона за пропаганду тероризму (Інтерв'ю з Гіркіним) https://www.youtube.com/watch?v=hf6K6pjK_Yw Гиркин (Стрелков). Донбасс, MH17, Гаага, ФСБ, полудохлый Путин, Сурков, Божий суд. "ГОРДОН" (2020) .СБУ =ФСБ
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18.05.2020 18:49 Ответить
А щр поганого в інтерью?
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18.05.2020 19:04 Ответить
Я ж написав: пропаганда тероризму.Людина знаходиться в міжнародному розшуку і є міжнародним злочинцем.
Навіть якщо він буде розказувати Горндону дитячі казочки (і тим більш,якщо він їх буде розказувати !),цього не має бути ! Причому протидія має йти в першу чергу на державному рівні.
Це звичайний елемент інформаційної операції,хіба не очевидно ?
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18.05.2020 19:52 Ответить
Богатожурналістів світу спілкуються з Путиним. Вони пропагандують терорізм? І не пішить, що макрон і меркель теж нінідники. Журналісьти зобовязані спілкуватися з вбивцями, героями, подонками і інше. Робота у них така.
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18.05.2020 23:36 Ответить
Може й ваша правда.Але в будь-якій країні проти такого журналіста була б відкрита кримінальна справа й відібрана ліцензія.В держорганах суверенних країн так заведено.
Робота в них така.
(Про путіна-невдалий приклад,він поки не в розшуку,й не веде бойових дій проти Німеччини,чи Франції).
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18.05.2020 23:56 Ответить
Шария завали, уже и мне это чучело фашистское в ленту ютуба выскакивает.
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18.05.2020 21:59 Ответить
Он уже обеспечил гражданам внутри страны комфортную ЖИЗНЬ? ГРАЖДАНЕ ВНУТРИ СТРАНЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ПРАВА РЕШАТЬ, кому давать гражданство а кому нет. Этот зелёный леприкон решает за нас кому отдать землю, кого здесь поселить, он не владеет Украиной единолично, где референдумы?

Этот закон для них самих, власти, с двумя тремя паспортами, которые продают Украину и нас всех.

В то время как фермеры беднеют и вся страна обеднела, делают закон о 5000, чтобы граждане внутри страны даже землю не купили. Но вынуждены было отдать за копейки. Это захват и не рынок, без законов и судов.

И не важно кто будет оккупировать Украину кацапье, китайцы или американцы в засуху, а важно, что мы как индейцы уже на своей земле без прав никто и леприкон нас не во что не ставит, а у власти шанс свалить

Нужно наоборот наказывать лишением гражданства за 2 гражданства, чтобы они не имели право ни голосовать, ни захватывать землю. Этот закон же против всех кто здесь остался и работает на Украину и для тех кто может свалить или уже сваливать из страны.

Этот закон оккупационный и Зеля не спрашивает хотим ли мы, чтобы к нам приезжали люди, которые будут здесь как короли В УЩЕРБ ГРАЖДАНАМ ВНУТРИ СТРАНЫ.

ЛЮДИ ВНУТРИ СТРАНЫ ДЛЯ НЕГО НИЧТО И ОН ВСЕМИ ДЕЙСТВИЯМИ ПОКАЗЫВАЕТ ЭТО. Какого у него такой рейтинг вообще не понятно, это геноцид и освобождение территории ради людей, который готовы ПРЕДАТЬ УКРАИНУ ИМЕЯ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО
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18.05.2020 18:49 Ответить
Повністю підтримую цей закон! Давно треба було його прийняти!
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18.05.2020 19:11 Ответить
https://censor.net/user/461959

Сегодня Россия страна-агрессор, а завтра страна-партер. У Нелоха это легко и быстро. А какой профит - пару миллионов голосов бывших ватных градлан РФ, а ныне граждан Украины - на выборах обеспеченно.
Закон может и неплох, но явно не во время военной агрессии России.
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18.05.2020 19:20 Ответить
Если хотят жить в Украине пусть отказываются от другого гражданства. Иначе это потенциальные предатели готовые в любой момент отказаться от Украины.

За 2 гражданства нужно наказывать, а не давать такие же права как гражданам, которые жили здесь, платили налоги и никуда не уезжали, не давать возможность купить землю и попасть во власть. Этот закон предательство страны. И для ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРЕДАТЕЛЕЙ, готовых продать Украину в любой момент о чем и свидетельствуют ВСЕ действия власти у которых уже по 2 3 паспорта и эти предатели хотят это легализовать. Узаконенная оккупация .
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18.05.2020 19:17 Ответить
Цей закон прямо суперече Конституції України.
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18.05.2020 19:25 Ответить
а їм пох... вони самі у більшості іносранци на заробітках в Україні
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18.05.2020 19:50 Ответить
Гражданство - основополающий институт РЕСПУБЛИКИ, а с учетом того, что Украина полицайско-чиновничьий ОЛИГАРХАТ, а "гражданство" по факту - ПОДДАНСТВО, а то и того хуже РАБСТВО - (с крепостной "регистрацией-пропиской"), то уже ДЕЮРЕ происходит его девальаация и деградация (к пустой формальности и графы в паспортной книжке)! В основополагающих и ************** вопросах государственности вообще не должно быть никаких "парнерств" или "советчиков"!
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18.05.2020 19:37 Ответить
ГРАДАНСТАО МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ОДНО (кроме союзного или конфедерптивного)!
Все остальное называется как угодно: РЕЗИДЕНТСТВО, ПОДДАННСТВО, ХОЛУЙСТВО, ИДИОТСТВО (ЛБГ), РАБСТВО и т.п, но не ГРАЖДАНСТВО!
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18.05.2020 19:44 Ответить
Скоро узнаем, что 73% процента ВР граждане Израиля.
Два паспорта, понедельник-четверг в Украине, пятница -воскресенье
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18.05.2020 19:41 Ответить
алльо ...гараж ...такій країні як наша взагалі протипоказано наявність подвійного громадянства хоча б перших років сто її теперішнього існування ...а в особливості державним чиновникам та депутатам ... кому не зрозуміло то скажіть громадяни - депутати якої країни крали українську землю вночі ...якщо у більшості з їх по два три паспорти іносраних держав ...хотілося б побачити американського конгресмена громадянина нікарагуа наприклад а може параші
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18.05.2020 19:49 Ответить
Гражданство накладывает определенные обязательство гражданина перед страной. Как вообще может быть два, три гражданства. Это полный идиотизм ( хотя и принят сейчас) Т..е потом "гражданин" может выбрать а какое в данный момент гражданство является для него в приоритете. Сегодня мне выгодно это гражданство, завтра другое и т.д. Получается случись что ему нужно выполнять гражданский долг, он в любой момент может спрятать одну книжечку и достать из кармана другую. И сказать да пошли вы.. я гражданин другой страны. Полная ерунда. Ну ладно еще в таком общем образовании как ЕС . ( и то с натяжкой), а в нашей ситуации это конечно полный писец. В итоге получим половину страны с несколькими гражданствами ( польским, румынским, венгерским, словацким.. и т.д) А потом со временем и российский узаконят в полном объеме ( или кто то сомневается). Нам все время говорили что есть одно гражданство - украинское и кто берет второе тот автоматически лишается. украинского. Но нам лгали., "элите" так неудобно ( им выгодно здесь зарабатывать бабло а жить с другим паспортом в Лондоне или Ницце, и пошло поехало. а теперь еще и соседи подключились ( кстати у всех территориальные претензии, пусть пока и не озвученные). В общем это еще один шаг к "обнулению страны".
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18.05.2020 19:59 Ответить
пане Юраш, поясніть будь ласка яким чином буде закладене в Законі "Если гражданин Украины получит гражданство другой страны (кроме государства-агрессора), на законодательном уровне это "будет восприниматься Украиной как данность".
Источник: https://censor.net/n3196294 " на відповідність Статті 4. Конституції України "В Україні існує єдине громадянство." ?
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18.05.2020 20:19 Ответить
Я теж задумався над цією витонченою словоблудною фразою. Що це за така "данність"?
Напевно цей мудак тримає нас за дурнів.Ви або українець ,або кацапський запроданець!!!
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18.05.2020 22:10 Ответить
Все сказки о том, что с двойным гражданством в Европе порядок - это обман.Посмотрите, в каких странах оно разрешено : Италия, Греция, Мальта и Кипр и то, если вкладываешь в страну деньги. Охрененный пример для подражания. В нормальных цивилизованных странах двойное гражданство не предусмотрено. Кроме того, любое вступление в гражданство предусматривает принятие присяги. С нашими идиотами на следующих выборах в Раду победят две партии: ****** и Единая Россия. Ребятам откровенно нечем заняться, все остальное из обещанного они уже выполнили: энергетику угробили, бизнес угробили, экономику угробили. Осталось угробить Конституцию и можно требовать депутатскую пенсию
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18.05.2020 20:21 Ответить
Можна бути громадянином держави, але не громадянином нації. Яке відношення до українських законів можуть мати якісь іноземці, навіть якшо вони "українського походження"?
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18.05.2020 20:25 Ответить
За добровільне набуття громадянства іншої держави треба автоматично відбирати Український паспорт. Батьківщина може бути тільки одна. А хитрожопа діаспора нехай іде лісом. Великі "канадські патрійоти" тепер сподіваються приїхати і скупити тут землю.
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18.05.2020 20:53 Ответить
Ось ніколи не довіряв всякого роду "канадийчикам", "австралійчикам" та ім подібним! Сидять собі в іньших державах,та й ще місцеві поки що мріють втікти за кордон та заробітчанством
заробити собі громадянство.В Польщи я надивився на таких патрийотів. Особливо "хитрожопі" западенці.Стараюсь з ними не спілкуватися під час відряджень,бо дуже хотять стати іноземцями а Україна ім по...Й !
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18.05.2020 22:29 Ответить
предатели уже и не прячутся.
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18.05.2020 20:54 Ответить
Запроданство тепер в моді! Зараз це треба узаконити.
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18.05.2020 22:32 Ответить
Тобто всі вони будуть мати право купувати українську землю. Ось вам і заборона для іноземців. Всю землю скуплять ізраільтяни.
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18.05.2020 21:00 Ответить
Норм. Якраз карантин закінчується.
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18.05.2020 21:06 Ответить
Громадянство лиш одне. Особливо у держслужбовців. Та в ВР разом з адміністрацією президента. Можна з цим було б і почекати. Лише для захисників України зробити поправку для отримання громадянства
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18.05.2020 21:40 Ответить
Теперь любой получив гражданство Украины,может приступить к скупке земель,а потом организовав ООО,может скупить до 00000 гектаров.Шмаркля для этого и проталкивает этот закон.Дальше "гр-не Украины не выдаются в другие страны. Любой уголовник,типа Бини,купив гражданство Украины,может здесь спокойно скрываться.Или Вы думаете,что Дерьмаки не организуют продажу гражданства?
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18.05.2020 21:54 Ответить
А вот и лазеечка для дерибана земли от пархатых мародеров подкатила. Кроме того теперь кацапские паспорта на гугандоне и в крыму можно признавать законными, ну и конечно же венгерские на Закарпатье или румынские раздаваемые нашими соседями с прицелом на оттяпывание у нас куска территории так же легимитизируются. Зе-сепары перестают вообще маскироваться, тем более что зебильное быддло, если верить соцопросам вообще непрошибаемое.
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18.05.2020 22:35 Ответить
Похрін під чим ви його розробили, чи вам дали готовий текст. Не суньте свої плісняві граблі в Конституцію України. Та ще й під час війни
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18.05.2020 23:25 Ответить
бред то все ребята. чел которий получил гражданство инного государства,тобиш два гражданства, должен лишатся прав избирать власть и избиратся во власть, работать на госслужбе и в вооруженних силах. Только так сможем сохранить независимость государства.
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18.05.2020 23:40 Ответить
https://twitter.com/KyrylenkoVyach
https://twitter.com/KyrylenkoVyach

В'ячеслав Кириленко

@KyrylenkoVyach

·https://twitter.com/KyrylenkoVyach/status/1262445282333282304 2 ч

Згідно ст.4 Конституції Україна має «єдине громадянство». Однак Президент(!) вніс з/проект, який легалізує незаконно набуті українськими громадянами іноземні, у т.ч. російські паспорти. Запровадження подвійного громадянства лише створить додаткові лінії для дезінтеграції країни.
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18.05.2020 23:57 Ответить
Хабаду - бути!
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19.05.2020 07:45 Ответить
Дуже небезпечний законопроект ( про політичні наслідки дописувачі вже виловились, тому я їх омину) , адже нові громадяни України підпадають під дію українського законодавства про соціальний захист. Тут можуть виникнути проблеми із навантаженням на українські центральний та місцевий бюджети.
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19.05.2020 08:30 Ответить
 
 