Законопроект о гражданстве разработан под патронатом Всемирного конгресса украинцев и предусматривает ограничения для граждан государства-агрессора, - "слуга народа" Юраш

Верховная Рада на этой неделе начнет решать "один из оригинальных грехов нашего законодательства" - проблему гражданства.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Слуги народа" Святослав Юраш, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, соответствующий законопроект №2590 разработан Национальном институте стратегических исследований под патронатом Всемирного конгресса украинцев и будет рассматриваться в рамках выполнения предвыборных обещаний "Слуги народа".

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Юраш объяснил основные положения законодательного акта:

Если гражданин Украины получит гражданство другой страны (кроме государства-агрессора), на законодательном уровне это "будет восприниматься Украиной как данность".

"Будут абсолютно исключены возможности любых, хотя бы гипотетических, правовых последствий для таких граждан со стороны нашего государства. Также упрощается процесс обновления гражданства Украины для лиц, отказавшихся от него, независимо от актуального места жительства: теперь им будет достаточно подать декларацию об обязательствах прекратить другое гражданство в течение следующих двух лет. Если это станет фактически невозможным - будет достаточно декларации об отказе с обоснованием невозможности формального прекращения", - пояснил нардеп.

Внимание уделено и иностранцам, которые добровольно вступили в ряды Вооруженных сил и стали на защиту Украины.

"Эти люди получат возможность приобретать гражданство Украины с декларацией об отказе от предыдущего гражданства без принуждения получать подтверждение о прекращении от государства предварительного гражданства. Это особенно актуально в отношении граждан России и Беларуси, где отношение к добровольцам в ВСУ далеко не благоприятное", - подчеркнул Юраш.

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Некоторые получатели гражданства должны будут принести присягу. Нардеп отметил, что это введут "для граждан определенного Кабинетом Министров Украины перечня стран (который, вероятно, будет совпадать с перечнем стран, которые не входят в определенные КМУ страны миграционного риска)". По мнению законодателя, процедура "значительно упростит бюрократические сложности для длительных резидентов Украины", а в перспективе - "будет способствовать и улучшению инвестиционного климата нашей страны". Украинское гражданство смогут получить родившиеся или имеющие родных, родившихся "на территориях, которые в течение ХХ века входили в те или иные украинские государственные образования". Для граждан государств, проводящих агрессивную и/или враждебную политику в отношении территориальной целостности Украины (Россия и страны, на международной арене выступающие против признания полноценной территориальной целостности Украины), намеренных принять гражданство Украины, "будет применяться специальный алгоритм, адаптированный больше к фактическому, чем к формальному положению вещей" - "установление фактов преследования этих людей структурами их стран принадлежности, а также их добрых намерений о проживании в Украине будет возложена на вопросы безопасности и правоохранительные структуры Украины, в то время как чисто бюрократические предохранители будут уменьшены".

Юраш также приложил к посту письмо президента Всемирного конгресса украинцев к спикеру Верховной Рады с поддержкой этого законопроекта.

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Напомним, 18 мая стало известно, что законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении. В "Голосе" заявили, что фракция предварительно выступает против принятия законопроекта №2590, который предусматривает механизм предоставления двойного гражданства, но окончательную позицию политсила определит на своем заседании 18 мая. Глава фракции Сергей Рахманин уточнил, что дело даже не в возможности двойного гражданства, а сам законопроект - это "юридически очень нелепый документ, который не столько предусматривает двойное гражданство, сколько в нарушение Конституции создает лазейку, благодаря которой можно предусмотреть множественное гражданство".

Нардеп Ирина Геращенко заявила, что законопроект фактически легализует российские паспорта на оккупированных территориях Донбасса, даст возможность по сути признать кремлевские марионеточные оккупационные администрации и легализует их участие в украинских местных выборах.