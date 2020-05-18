Законопроєкт про громадянство розроблено під патронатом Світового конгресу українців і передбачає обмеження для громадян держави-агресора, - "слуга народу" Юраш

Верховна Рада цього тижня почне вирішувати "один з ориґінальних гріхів нашого законодавства" - проблему громадянства.

Про це у Facebook повідомив нардеп від "Слуги народу" Святослав Юраш, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відповідний законопроект №2590, розроблено в Національному інституті стратегічних досліджень під патронатом Світового конґресу українців і розглядатиметься в рамках виконання передвиборчих обіцянок "Слуги народу".

Юраш пояснив основні положення законодавчого акту:

1. Якщо громадянин України отримає громадянство іншої держави (окрім держави-агресора), на законодавчому рівні це "сприйматиметься Україною як даність".

"Будуть абсолютно виключені можливості будь-яких, бодай гіпотетичних, правових наслідків для таких громадян з боку нашої держави. Також спрощується процес поновлення громадянства України для осіб, що відмовилися від нього, незалежно від актуального місця проживання: тепер їм буде достатньо подати декларацію про зобов’язання припинити інше громадянство протягом наступних двох років. Якщо це стане фактично неможливим - буде достатньо декларації про відмову з обґрунтуванням неможливості формального припинення", - пояснив нардеп.

2. Увага приділяється іноземцям, які добровільно вступили до лав збройних сил та стали на захист України.

"Цим людям стане можливо набувати громадянство України з декларацією про відмову від попереднього громадянства без примусу отримувати підтвердження про припинення від держави попереднього громадянство. Це особливо актуально щодо громадян Росії та Білорусі, де ставлення до добровольців у ЗСУ далеко не сприятливе", - підкреслив Юраш.

3. Деякі одержувачі громадянства повинні будуть скласти присягу. Нардеп зазначив, що це запровадять "для громадян визначеного Кабінетом Міністрів України переліку країн (який, імовірно, збігатиметься з переліком країн, які не входять до визначеного КМУ країн міграційного ризику)". На думку законодавця, процедура "значно спростить бюрократичні складнощі для довготривалих резидентів України", а в перспективі - це "сприятиме і поліпшенню інвестиційного клімату нашої країни".

4. "Відкривається дорога для отримання українського громадянства особам, які народилися або мають рідних, народжених на територіях, які протягом ХХ століття входили до тих чи інших українських державних утворень".

5. Щодо громадян держав, що проводять агресивну та/або ворожу політику щодо територіальної цілісності України (Росія та країни, що на міжнародній арені виступають проти визнання повноцінної територіальної цілісності України), які мають намір бути прийнятими до громадянства України, "застосовуватиметься спеціальний алгоритм, адаптований більше до фактичного, ніж до формального стану речей" - "встановлення фактів переслідування цих людей структурами їхніх країн приналежності, а також їхніх добрих намірів щодо проживання в Україні буде покладено на безпекові та правоохоронні структури України, у той час як суто бюрократичні запобіжники буде зменшено".

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Юраш також доклав до посту лист президента Світового Конґресу Українців до спікера Верховної Ради з підтримкою цього законопроєкту.







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Нагадаємо, 18 травня стало відомо, що законопроєкт про громадянство буде винесено на розгляд Ради в першому читанні. У "Голосі" заявили, що фракція попередньо виступає проти ухвалення законопроєкту №2590, який передбачає механізм надання подвійного громадянства, але остаточну позицію політсила визначить на своєму засіданні 18 травня. Глава фракції Сергій Рахманін уточнив, що справа навіть не в можливості подвійного громадянства, а сам законопроєкт – це "юридично дуже недолугий документ, який не стільки передбачає подвійне громадянство, скільки в порушення Конституції створює лазівку, завдяки якій можна передбачити множинне громадянство".

Нардеп Ірина Геращенко заявила, що законопроєкт фактично легалізує російські паспорти на окупованих територіях Донбасу, дасть можливість по суті визнати кремлівські маріонеткові окупаційні адміністрації та легалізує їхню участь в українських місцевих виборах.