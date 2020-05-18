УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5591 відвідувач онлайн
Новини
4 958 47

Законопроєкт про громадянство розроблено під патронатом Світового конгресу українців і передбачає обмеження для громадян держави-агресора, - "слуга народу" Юраш

Законопроєкт про громадянство розроблено під патронатом Світового конгресу українців і передбачає обмеження для громадян держави-агресора, -

Верховна Рада цього тижня почне вирішувати "один з ориґінальних гріхів нашого законодавства" - проблему громадянства.

Про це у Facebook повідомив нардеп від "Слуги народу" Святослав Юраш, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відповідний законопроект №2590, розроблено в Національному інституті стратегічних досліджень під патронатом Світового конґресу українців і розглядатиметься в рамках виконання передвиборчих обіцянок "Слуги народу".

Юраш пояснив основні положення законодавчого акту:

1. Якщо громадянин України отримає громадянство іншої держави (окрім держави-агресора), на законодавчому рівні це "сприйматиметься Україною як даність".

"Будуть абсолютно виключені можливості будь-яких, бодай гіпотетичних, правових наслідків для таких громадян з боку нашої держави. Також спрощується процес поновлення громадянства України для осіб, що відмовилися від нього, незалежно від актуального місця проживання: тепер їм буде достатньо подати декларацію про зобов’язання припинити інше громадянство протягом наступних двох років. Якщо це стане фактично неможливим - буде достатньо декларації про відмову з обґрунтуванням неможливості формального припинення", - пояснив нардеп.

2. Увага приділяється іноземцям, які добровільно вступили до лав збройних сил та стали на захист України.

"Цим людям стане можливо набувати громадянство України з декларацією про відмову від попереднього громадянства без примусу отримувати підтвердження про припинення від держави попереднього громадянство. Це особливо актуально щодо громадян Росії та Білорусі, де ставлення до добровольців у ЗСУ далеко не сприятливе", - підкреслив Юраш.

3. Деякі одержувачі громадянства повинні будуть скласти присягу. Нардеп зазначив, що це запровадять "для громадян визначеного Кабінетом Міністрів України переліку країн (який, імовірно, збігатиметься з переліком країн, які не входять до визначеного КМУ країн міграційного ризику)". На думку законодавця, процедура "значно спростить бюрократичні складнощі для довготривалих резидентів України", а в перспективі - це "сприятиме і поліпшенню інвестиційного клімату нашої країни".

4. "Відкривається дорога для отримання українського громадянства особам, які народилися або мають рідних, народжених на територіях, які протягом ХХ століття входили до тих чи інших українських державних утворень".

5. Щодо громадян держав, що проводять агресивну та/або ворожу політику щодо територіальної цілісності України (Росія та країни, що на міжнародній арені виступають проти визнання повноцінної територіальної цілісності України), які мають намір бути прийнятими до громадянства України, "застосовуватиметься спеціальний алгоритм, адаптований більше до фактичного, ніж до формального стану речей" - "встановлення фактів переслідування цих людей структурами їхніх країн приналежності, а також їхніх добрих намірів щодо проживання в Україні буде покладено на безпекові та правоохоронні структури України, у той час як суто бюрократичні запобіжники буде зменшено".

Читайте також: Законопроєкт про громадянство буде винесено на розгляд Ради в першому читанні, - Разумков

Юраш також доклав до посту лист президента Світового Конґресу Українців до спікера Верховної Ради з підтримкою цього законопроєкту.

Законопроєкт про громадянство розроблено під патронатом Світового конгресу українців і передбачає обмеження для громадян держави-агресора, - слуга народу Юраш 01
Законопроєкт про громадянство розроблено під патронатом Світового конгресу українців і передбачає обмеження для громадян держави-агресора, - слуга народу Юраш 02
Законопроєкт про громадянство розроблено під патронатом Світового конгресу українців і передбачає обмеження для громадян держави-агресора, - слуга народу Юраш 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новим громадянам України дозволять залишати старе громадянство, - глава Держміграції Соколюк

Нагадаємо, 18 травня стало відомо, що законопроєкт про громадянство буде винесено на розгляд Ради в першому читанні. У "Голосі" заявили, що фракція попередньо виступає проти ухвалення законопроєкту №2590, який передбачає механізм надання подвійного громадянства, але остаточну позицію політсила визначить на своєму засіданні 18 травня. Глава фракції Сергій Рахманін уточнив, що справа навіть не в можливості подвійного громадянства, а сам законопроєкт – це "юридично дуже недолугий документ, який не стільки передбачає подвійне громадянство, скільки в порушення Конституції створює лазівку, завдяки якій можна передбачити множинне громадянство".

Нардеп Ірина Геращенко заявила, що законопроєкт фактично легалізує російські паспорти на окупованих територіях Донбасу, дасть можливість по суті визнати кремлівські маріонеткові окупаційні адміністрації та легалізує їхню участь в українських місцевих виборах.

Автор: 

громадянство (1070) законопроєкт (3583) подвійне громадянство (152) Юраш Андрій (19)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Если хотят жить в Украине пусть отказываются от другого гражданства. Иначе это потенциальные предатели готовые в любой момент отказаться от Украины.

За 2 гражданства нужно наказывать, а не давать такие же права как гражданам, которые жили здесь, платили налоги и никуда не уезжали, не давать возможность купить землю и попасть во власть. Этот закон предательство страны. И для ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРЕДАТЕЛЕЙ, готовых продать Украину в любой момент о чем и свидетельствуют ВСЕ действия власти у которых уже по 2 3 паспорта и эти предатели хотят это легализовать. Узаконенная оккупация .
показати весь коментар
18.05.2020 19:17
+18
Странно, а глава Всемирного конгресса украинцев пишет уже совсем другое

Законопроект о гражданстве разработан под патронатом Всемирного конгресса украинцев и предусматривает ограничения для граждан государства-агрессора, - "слуга народа" Юраш - Цензор.НЕТ 5886
показати весь коментар
18.05.2020 18:41
+15
Цей закон прямо суперече Конституції України.
показати весь коментар
18.05.2020 19:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто все, про що сьогодні заявляла опозиція - має місце в цьому законопроекті...
показати весь коментар
18.05.2020 18:33 Відповісти
Законопроект о гражданстве разработан под патронатом Всемирного конгресса украинцев и предусматривает ограничения для граждан государства-агрессора, - "слуга народа" Юраш - Цензор.НЕТ 9174
показати весь коментар
18.05.2020 18:35 Відповісти
Брррехня знову...
показати весь коментар
18.05.2020 18:36 Відповісти
Странно, а глава Всемирного конгресса украинцев пишет уже совсем другое

Законопроект о гражданстве разработан под патронатом Всемирного конгресса украинцев и предусматривает ограничения для граждан государства-агрессора, - "слуга народа" Юраш - Цензор.НЕТ 5886
показати весь коментар
18.05.2020 18:41 Відповісти
Караул!! Всё пропало!!
показати весь коментар
18.05.2020 18:42 Відповісти
Сегодня Россия страна-агрессор, а завтра страна-партер. У Нелоха это легко и быстро. А какой профит - пару миллионов голосов на выборах обеспеченно.
Закон может и неплох, но явно не во время военной агрессии России.
показати весь коментар
18.05.2020 18:42 Відповісти
А Конституцию читать пробовали??
показати весь коментар
18.05.2020 18:42 Відповісти
хватит патронатов и всякой куйни....которую навязывают Украине ,разные проходимцы,создавая формулы фрицовские ,переговорные групы рашистско ермаковские ,ит,д.Законопроэт о гражданстве должен быть разработан в Украине украинскими юристами и учеными...и обсужден с гражданами Украины ,(где в бумаге указание на ордло .часть Украинской территории.котрая находится под контролем рашиста на протяжении шести лет и в которой ,выдано сотни тысяч рашистских паспортов бывшим гражданам Украины,которые добровольно отказались от украинского гражданства???)
показати весь коментар
18.05.2020 18:48 Відповісти
Є шанс завалити скаргами канал Горндона за пропаганду тероризму (Інтерв'ю з Гіркіним) https://www.youtube.com/watch?v=hf6K6pjK_Yw Гиркин (Стрелков). Донбасс, MH17, Гаага, ФСБ, полудохлый Путин, Сурков, Божий суд. "ГОРДОН" (2020) .СБУ =ФСБ
показати весь коментар
18.05.2020 18:49 Відповісти
А щр поганого в інтерью?
показати весь коментар
18.05.2020 19:04 Відповісти
Я ж написав: пропаганда тероризму.Людина знаходиться в міжнародному розшуку і є міжнародним злочинцем.
Навіть якщо він буде розказувати Горндону дитячі казочки (і тим більш,якщо він їх буде розказувати !),цього не має бути ! Причому протидія має йти в першу чергу на державному рівні.
Це звичайний елемент інформаційної операції,хіба не очевидно ?
показати весь коментар
18.05.2020 19:52 Відповісти
Богатожурналістів світу спілкуються з Путиним. Вони пропагандують терорізм? І не пішить, що макрон і меркель теж нінідники. Журналісьти зобовязані спілкуватися з вбивцями, героями, подонками і інше. Робота у них така.
показати весь коментар
18.05.2020 23:36 Відповісти
Може й ваша правда.Але в будь-якій країні проти такого журналіста була б відкрита кримінальна справа й відібрана ліцензія.В держорганах суверенних країн так заведено.
Робота в них така.
(Про путіна-невдалий приклад,він поки не в розшуку,й не веде бойових дій проти Німеччини,чи Франції).
показати весь коментар
18.05.2020 23:56 Відповісти
Шария завали, уже и мне это чучело фашистское в ленту ютуба выскакивает.
показати весь коментар
18.05.2020 21:59 Відповісти
Он уже обеспечил гражданам внутри страны комфортную ЖИЗНЬ? ГРАЖДАНЕ ВНУТРИ СТРАНЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ПРАВА РЕШАТЬ, кому давать гражданство а кому нет. Этот зелёный леприкон решает за нас кому отдать землю, кого здесь поселить, он не владеет Украиной единолично, где референдумы?

Этот закон для них самих, власти, с двумя тремя паспортами, которые продают Украину и нас всех.

В то время как фермеры беднеют и вся страна обеднела, делают закон о 5000, чтобы граждане внутри страны даже землю не купили. Но вынуждены было отдать за копейки. Это захват и не рынок, без законов и судов.

И не важно кто будет оккупировать Украину кацапье, китайцы или американцы в засуху, а важно, что мы как индейцы уже на своей земле без прав никто и леприкон нас не во что не ставит, а у власти шанс свалить

Нужно наоборот наказывать лишением гражданства за 2 гражданства, чтобы они не имели право ни голосовать, ни захватывать землю. Этот закон же против всех кто здесь остался и работает на Украину и для тех кто может свалить или уже сваливать из страны.

Этот закон оккупационный и Зеля не спрашивает хотим ли мы, чтобы к нам приезжали люди, которые будут здесь как короли В УЩЕРБ ГРАЖДАНАМ ВНУТРИ СТРАНЫ.

ЛЮДИ ВНУТРИ СТРАНЫ ДЛЯ НЕГО НИЧТО И ОН ВСЕМИ ДЕЙСТВИЯМИ ПОКАЗЫВАЕТ ЭТО. Какого у него такой рейтинг вообще не понятно, это геноцид и освобождение территории ради людей, который готовы ПРЕДАТЬ УКРАИНУ ИМЕЯ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО
показати весь коментар
18.05.2020 18:49 Відповісти
Повністю підтримую цей закон! Давно треба було його прийняти!
показати весь коментар
18.05.2020 19:11 Відповісти
https://censor.net/user/461959

Сегодня Россия страна-агрессор, а завтра страна-партер. У Нелоха это легко и быстро. А какой профит - пару миллионов голосов бывших ватных градлан РФ, а ныне граждан Украины - на выборах обеспеченно.
Закон может и неплох, но явно не во время военной агрессии России.
показати весь коментар
18.05.2020 19:20 Відповісти
Если хотят жить в Украине пусть отказываются от другого гражданства. Иначе это потенциальные предатели готовые в любой момент отказаться от Украины.

За 2 гражданства нужно наказывать, а не давать такие же права как гражданам, которые жили здесь, платили налоги и никуда не уезжали, не давать возможность купить землю и попасть во власть. Этот закон предательство страны. И для ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРЕДАТЕЛЕЙ, готовых продать Украину в любой момент о чем и свидетельствуют ВСЕ действия власти у которых уже по 2 3 паспорта и эти предатели хотят это легализовать. Узаконенная оккупация .
показати весь коментар
18.05.2020 19:17 Відповісти
Цей закон прямо суперече Конституції України.
показати весь коментар
18.05.2020 19:25 Відповісти
а їм пох... вони самі у більшості іносранци на заробітках в Україні
показати весь коментар
18.05.2020 19:50 Відповісти
Гражданство - основополающий институт РЕСПУБЛИКИ, а с учетом того, что Украина полицайско-чиновничьий ОЛИГАРХАТ, а "гражданство" по факту - ПОДДАНСТВО, а то и того хуже РАБСТВО - (с крепостной "регистрацией-пропиской"), то уже ДЕЮРЕ происходит его девальаация и деградация (к пустой формальности и графы в паспортной книжке)! В основополагающих и ************** вопросах государственности вообще не должно быть никаких "парнерств" или "советчиков"!
показати весь коментар
18.05.2020 19:37 Відповісти
ГРАДАНСТАО МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ОДНО (кроме союзного или конфедерптивного)!
Все остальное называется как угодно: РЕЗИДЕНТСТВО, ПОДДАННСТВО, ХОЛУЙСТВО, ИДИОТСТВО (ЛБГ), РАБСТВО и т.п, но не ГРАЖДАНСТВО!
показати весь коментар
18.05.2020 19:44 Відповісти
Скоро узнаем, что 73% процента ВР граждане Израиля.
Два паспорта, понедельник-четверг в Украине, пятница -воскресенье
показати весь коментар
18.05.2020 19:41 Відповісти
алльо ...гараж ...такій країні як наша взагалі протипоказано наявність подвійного громадянства хоча б перших років сто її теперішнього існування ...а в особливості державним чиновникам та депутатам ... кому не зрозуміло то скажіть громадяни - депутати якої країни крали українську землю вночі ...якщо у більшості з їх по два три паспорти іносраних держав ...хотілося б побачити американського конгресмена громадянина нікарагуа наприклад а може параші
показати весь коментар
18.05.2020 19:49 Відповісти
Гражданство накладывает определенные обязательство гражданина перед страной. Как вообще может быть два, три гражданства. Это полный идиотизм ( хотя и принят сейчас) Т..е потом "гражданин" может выбрать а какое в данный момент гражданство является для него в приоритете. Сегодня мне выгодно это гражданство, завтра другое и т.д. Получается случись что ему нужно выполнять гражданский долг, он в любой момент может спрятать одну книжечку и достать из кармана другую. И сказать да пошли вы.. я гражданин другой страны. Полная ерунда. Ну ладно еще в таком общем образовании как ЕС . ( и то с натяжкой), а в нашей ситуации это конечно полный писец. В итоге получим половину страны с несколькими гражданствами ( польским, румынским, венгерским, словацким.. и т.д) А потом со временем и российский узаконят в полном объеме ( или кто то сомневается). Нам все время говорили что есть одно гражданство - украинское и кто берет второе тот автоматически лишается. украинского. Но нам лгали., "элите" так неудобно ( им выгодно здесь зарабатывать бабло а жить с другим паспортом в Лондоне или Ницце, и пошло поехало. а теперь еще и соседи подключились ( кстати у всех территориальные претензии, пусть пока и не озвученные). В общем это еще один шаг к "обнулению страны".
показати весь коментар
18.05.2020 19:59 Відповісти
пане Юраш, поясніть будь ласка яким чином буде закладене в Законі "Если гражданин Украины получит гражданство другой страны (кроме государства-агрессора), на законодательном уровне это "будет восприниматься Украиной как данность".
Источник: https://censor.net/n3196294 " на відповідність Статті 4. Конституції України "В Україні існує єдине громадянство." ?
показати весь коментар
18.05.2020 20:19 Відповісти
Я теж задумався над цією витонченою словоблудною фразою. Що це за така "данність"?
Напевно цей мудак тримає нас за дурнів.Ви або українець ,або кацапський запроданець!!!
показати весь коментар
18.05.2020 22:10 Відповісти
Все сказки о том, что с двойным гражданством в Европе порядок - это обман.Посмотрите, в каких странах оно разрешено : Италия, Греция, Мальта и Кипр и то, если вкладываешь в страну деньги. Охрененный пример для подражания. В нормальных цивилизованных странах двойное гражданство не предусмотрено. Кроме того, любое вступление в гражданство предусматривает принятие присяги. С нашими идиотами на следующих выборах в Раду победят две партии: ****** и Единая Россия. Ребятам откровенно нечем заняться, все остальное из обещанного они уже выполнили: энергетику угробили, бизнес угробили, экономику угробили. Осталось угробить Конституцию и можно требовать депутатскую пенсию
показати весь коментар
18.05.2020 20:21 Відповісти
Можна бути громадянином держави, але не громадянином нації. Яке відношення до українських законів можуть мати якісь іноземці, навіть якшо вони "українського походження"?
показати весь коментар
18.05.2020 20:25 Відповісти
За добровільне набуття громадянства іншої держави треба автоматично відбирати Український паспорт. Батьківщина може бути тільки одна. А хитрожопа діаспора нехай іде лісом. Великі "канадські патрійоти" тепер сподіваються приїхати і скупити тут землю.
показати весь коментар
18.05.2020 20:53 Відповісти
Ось ніколи не довіряв всякого роду "канадийчикам", "австралійчикам" та ім подібним! Сидять собі в іньших державах,та й ще місцеві поки що мріють втікти за кордон та заробітчанством
заробити собі громадянство.В Польщи я надивився на таких патрийотів. Особливо "хитрожопі" западенці.Стараюсь з ними не спілкуватися під час відряджень,бо дуже хотять стати іноземцями а Україна ім по...Й !
показати весь коментар
18.05.2020 22:29 Відповісти
предатели уже и не прячутся.
показати весь коментар
18.05.2020 20:54 Відповісти
Запроданство тепер в моді! Зараз це треба узаконити.
показати весь коментар
18.05.2020 22:32 Відповісти
Тобто всі вони будуть мати право купувати українську землю. Ось вам і заборона для іноземців. Всю землю скуплять ізраільтяни.
показати весь коментар
18.05.2020 21:00 Відповісти
Норм. Якраз карантин закінчується.
показати весь коментар
18.05.2020 21:06 Відповісти
Громадянство лиш одне. Особливо у держслужбовців. Та в ВР разом з адміністрацією президента. Можна з цим було б і почекати. Лише для захисників України зробити поправку для отримання громадянства
показати весь коментар
18.05.2020 21:40 Відповісти
Теперь любой получив гражданство Украины,может приступить к скупке земель,а потом организовав ООО,может скупить до 00000 гектаров.Шмаркля для этого и проталкивает этот закон.Дальше "гр-не Украины не выдаются в другие страны. Любой уголовник,типа Бини,купив гражданство Украины,может здесь спокойно скрываться.Или Вы думаете,что Дерьмаки не организуют продажу гражданства?
показати весь коментар
18.05.2020 21:54 Відповісти
А вот и лазеечка для дерибана земли от пархатых мародеров подкатила. Кроме того теперь кацапские паспорта на гугандоне и в крыму можно признавать законными, ну и конечно же венгерские на Закарпатье или румынские раздаваемые нашими соседями с прицелом на оттяпывание у нас куска территории так же легимитизируются. Зе-сепары перестают вообще маскироваться, тем более что зебильное быддло, если верить соцопросам вообще непрошибаемое.
показати весь коментар
18.05.2020 22:35 Відповісти
Похрін під чим ви його розробили, чи вам дали готовий текст. Не суньте свої плісняві граблі в Конституцію України. Та ще й під час війни
показати весь коментар
18.05.2020 23:25 Відповісти
бред то все ребята. чел которий получил гражданство инного государства,тобиш два гражданства, должен лишатся прав избирать власть и избиратся во власть, работать на госслужбе и в вооруженних силах. Только так сможем сохранить независимость государства.
показати весь коментар
18.05.2020 23:40 Відповісти
https://twitter.com/KyrylenkoVyach
https://twitter.com/KyrylenkoVyach

В'ячеслав Кириленко

@KyrylenkoVyach

·https://twitter.com/KyrylenkoVyach/status/1262445282333282304 2 ч

Згідно ст.4 Конституції Україна має «єдине громадянство». Однак Президент(!) вніс з/проект, який легалізує незаконно набуті українськими громадянами іноземні, у т.ч. російські паспорти. Запровадження подвійного громадянства лише створить додаткові лінії для дезінтеграції країни.
показати весь коментар
18.05.2020 23:57 Відповісти
Хабаду - бути!
показати весь коментар
19.05.2020 07:45 Відповісти
Дуже небезпечний законопроект ( про політичні наслідки дописувачі вже виловились, тому я їх омину) , адже нові громадяни України підпадають під дію українського законодавства про соціальний захист. Тут можуть виникнути проблеми із навантаженням на українські центральний та місцевий бюджети.
показати весь коментар
19.05.2020 08:30 Відповісти
 
 