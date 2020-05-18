Законопроєкт про громадянство розроблено під патронатом Світового конгресу українців і передбачає обмеження для громадян держави-агресора, - "слуга народу" Юраш
Верховна Рада цього тижня почне вирішувати "один з ориґінальних гріхів нашого законодавства" - проблему громадянства.
Про це у Facebook повідомив нардеп від "Слуги народу" Святослав Юраш, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, відповідний законопроект №2590, розроблено в Національному інституті стратегічних досліджень під патронатом Світового конґресу українців і розглядатиметься в рамках виконання передвиборчих обіцянок "Слуги народу".
Юраш пояснив основні положення законодавчого акту:
1. Якщо громадянин України отримає громадянство іншої держави (окрім держави-агресора), на законодавчому рівні це "сприйматиметься Україною як даність".
"Будуть абсолютно виключені можливості будь-яких, бодай гіпотетичних, правових наслідків для таких громадян з боку нашої держави. Також спрощується процес поновлення громадянства України для осіб, що відмовилися від нього, незалежно від актуального місця проживання: тепер їм буде достатньо подати декларацію про зобов’язання припинити інше громадянство протягом наступних двох років. Якщо це стане фактично неможливим - буде достатньо декларації про відмову з обґрунтуванням неможливості формального припинення", - пояснив нардеп.
2. Увага приділяється іноземцям, які добровільно вступили до лав збройних сил та стали на захист України.
"Цим людям стане можливо набувати громадянство України з декларацією про відмову від попереднього громадянства без примусу отримувати підтвердження про припинення від держави попереднього громадянство. Це особливо актуально щодо громадян Росії та Білорусі, де ставлення до добровольців у ЗСУ далеко не сприятливе", - підкреслив Юраш.
3. Деякі одержувачі громадянства повинні будуть скласти присягу. Нардеп зазначив, що це запровадять "для громадян визначеного Кабінетом Міністрів України переліку країн (який, імовірно, збігатиметься з переліком країн, які не входять до визначеного КМУ країн міграційного ризику)". На думку законодавця, процедура "значно спростить бюрократичні складнощі для довготривалих резидентів України", а в перспективі - це "сприятиме і поліпшенню інвестиційного клімату нашої країни".
4. "Відкривається дорога для отримання українського громадянства особам, які народилися або мають рідних, народжених на територіях, які протягом ХХ століття входили до тих чи інших українських державних утворень".
5. Щодо громадян держав, що проводять агресивну та/або ворожу політику щодо територіальної цілісності України (Росія та країни, що на міжнародній арені виступають проти визнання повноцінної територіальної цілісності України), які мають намір бути прийнятими до громадянства України, "застосовуватиметься спеціальний алгоритм, адаптований більше до фактичного, ніж до формального стану речей" - "встановлення фактів переслідування цих людей структурами їхніх країн приналежності, а також їхніх добрих намірів щодо проживання в Україні буде покладено на безпекові та правоохоронні структури України, у той час як суто бюрократичні запобіжники буде зменшено".
Юраш також доклав до посту лист президента Світового Конґресу Українців до спікера Верховної Ради з підтримкою цього законопроєкту.
Нагадаємо, 18 травня стало відомо, що законопроєкт про громадянство буде винесено на розгляд Ради в першому читанні. У "Голосі" заявили, що фракція попередньо виступає проти ухвалення законопроєкту №2590, який передбачає механізм надання подвійного громадянства, але остаточну позицію політсила визначить на своєму засіданні 18 травня. Глава фракції Сергій Рахманін уточнив, що справа навіть не в можливості подвійного громадянства, а сам законопроєкт – це "юридично дуже недолугий документ, який не стільки передбачає подвійне громадянство, скільки в порушення Конституції створює лазівку, завдяки якій можна передбачити множинне громадянство".
Нардеп Ірина Геращенко заявила, що законопроєкт фактично легалізує російські паспорти на окупованих територіях Донбасу, дасть можливість по суті визнати кремлівські маріонеткові окупаційні адміністрації та легалізує їхню участь в українських місцевих виборах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Закон может и неплох, но явно не во время военной агрессии России.
Навіть якщо він буде розказувати Горндону дитячі казочки (і тим більш,якщо він їх буде розказувати !),цього не має бути ! Причому протидія має йти в першу чергу на державному рівні.
Це звичайний елемент інформаційної операції,хіба не очевидно ?
Робота в них така.
(Про путіна-невдалий приклад,він поки не в розшуку,й не веде бойових дій проти Німеччини,чи Франції).
Этот закон для них самих, власти, с двумя тремя паспортами, которые продают Украину и нас всех.
В то время как фермеры беднеют и вся страна обеднела, делают закон о 5000, чтобы граждане внутри страны даже землю не купили. Но вынуждены было отдать за копейки. Это захват и не рынок, без законов и судов.
И не важно кто будет оккупировать Украину кацапье, китайцы или американцы в засуху, а важно, что мы как индейцы уже на своей земле без прав никто и леприкон нас не во что не ставит, а у власти шанс свалить
Нужно наоборот наказывать лишением гражданства за 2 гражданства, чтобы они не имели право ни голосовать, ни захватывать землю. Этот закон же против всех кто здесь остался и работает на Украину и для тех кто может свалить или уже сваливать из страны.
Этот закон оккупационный и Зеля не спрашивает хотим ли мы, чтобы к нам приезжали люди, которые будут здесь как короли В УЩЕРБ ГРАЖДАНАМ ВНУТРИ СТРАНЫ.
ЛЮДИ ВНУТРИ СТРАНЫ ДЛЯ НЕГО НИЧТО И ОН ВСЕМИ ДЕЙСТВИЯМИ ПОКАЗЫВАЕТ ЭТО. Какого у него такой рейтинг вообще не понятно, это геноцид и освобождение территории ради людей, который готовы ПРЕДАТЬ УКРАИНУ ИМЕЯ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО
Сегодня Россия страна-агрессор, а завтра страна-партер. У Нелоха это легко и быстро. А какой профит - пару миллионов голосов бывших ватных градлан РФ, а ныне граждан Украины - на выборах обеспеченно.
Закон может и неплох, но явно не во время военной агрессии России.
За 2 гражданства нужно наказывать, а не давать такие же права как гражданам, которые жили здесь, платили налоги и никуда не уезжали, не давать возможность купить землю и попасть во власть. Этот закон предательство страны. И для ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРЕДАТЕЛЕЙ, готовых продать Украину в любой момент о чем и свидетельствуют ВСЕ действия власти у которых уже по 2 3 паспорта и эти предатели хотят это легализовать. Узаконенная оккупация .
Все остальное называется как угодно: РЕЗИДЕНТСТВО, ПОДДАННСТВО, ХОЛУЙСТВО, ИДИОТСТВО (ЛБГ), РАБСТВО и т.п, но не ГРАЖДАНСТВО!
Два паспорта, понедельник-четверг в Украине, пятница -воскресенье
Источник: https://censor.net/n3196294 " на відповідність Статті 4. Конституції України "В Україні існує єдине громадянство." ?
Напевно цей мудак тримає нас за дурнів.Ви або українець ,або кацапський запроданець!!!
заробити собі громадянство.В Польщи я надивився на таких патрийотів. Особливо "хитрожопі" западенці.Стараюсь з ними не спілкуватися під час відряджень,бо дуже хотять стати іноземцями а Україна ім по...Й !
https://twitter.com/KyrylenkoVyach
В'ячеслав Кириленко
@KyrylenkoVyach
·https://twitter.com/KyrylenkoVyach/status/1262445282333282304 2 ч
Згідно ст.4 Конституції Україна має «єдине громадянство». Однак Президент(!) вніс з/проект, який легалізує незаконно набуті українськими громадянами іноземні, у т.ч. російські паспорти. Запровадження подвійного громадянства лише створить додаткові лінії для дезінтеграції країни.