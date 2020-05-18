Ухваливши законопроєкт про громадянство, ми фактично надамо привілеї представникам держави-агресора, - нардеп "Голосу" Рахманін
Фракція "Голос" попередньо виступає проти ухвалення законопроєкту №2590, який передбачає механізм надання подвійного громадянства, але остаточну позицію політсила визначить на своєму засіданні 18 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава фракції Сергій Рахманін.
"Стосовно офіційного ставлення до цього законопроєкту, сьогодні у нас буде засідання фракції, на якому ми визначимося. Я можу послатися лише на попереднє ставлення фракції до цього законопроєкту: ми його не підтримували ще тоді, коли він попередньо вносився до порядку денного, і попередньо – ми проти того, щоб він з’являвся в такому вигляді, в якому він існує нині", – зазначив глава фракції "Голос".
За його словами, справа навіть не в можливості подвійного громадянства, а сам законопроєкт – це "юридично дуже недолугий документ, який не стільки передбачає подвійне громадянство, скільки в порушення Конституції створює лазівку, завдяки якій можна передбачити множинне громадянство".
При цьому Рахманін уточнив, що згаданий законопроєкт пропонує скасувати умову, за якої при добровільній згоді на отримання громадянства іншої держави особа втрачала український паспорт.
"Окрім того, ми вважаємо цей законопроєкт недоцільним, недоречним і невчасним ще й з огляду на дві дуже важливі обставини. По-перше, в нас триває війна, і на тимчасово окупованій території, як відомо, роздаються паспорти держави-агресора, а ми фактично створюємо додаткові привілеї представникам держави-агресора. Друга обставина: у нас запроваджується ринок землі, де є суттєві обмеження щодо громадян-нерезидентів. А фактично громадянин-нерезидент може перетворитися на громадянина-резидента, якщо цей законопроєкт у тому вигляді, в якому він є, буде ухвалений Верховною Радою", – наголосив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроєкт про громадянство буде винесено на розгляд Ради в першому читанні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/207587_1589801908
Номер, дата реєстрації:
2590 від 13.12.2019
Сесія реєстрації:
2 сесія IX скликання
Включено до порядку денного:
485-ІХ від 04.02.2020
Редакція законопроекту:
Основний
Рубрика законопроекту:
Державне будівництво
Суб'єкт права законодавчої ініціативи:
Президент України.Ініціатор(и) законопроекту:
Зеленський Володимир Олександрович Президент України.
идиотизм не лечится, вы в курсе
поэтому население Украины будет постоянно сокращаться до рубежа, когда толковые люди не станут превалировать
З'явилась інформація, що влада хоче прийняти законопроєкт, який передбачає нову статтю Кримінального кодексу - покарання воєнних керівників, у випадку, якщо їх підлеглі "ведуть агресивну війну".
Про це у Facebook повідомив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка.
"Цю горе-пропозицію намагаються внести до денного порядку засідання Верховної Ради України вже цього тижня. Це ще один крок для деморалізації нашої армії та військових. Агресор в нас один - це путінська Росія, яка пішла проти України війною у 2014 році", - написав політик.
Синютка додав, що той, хто пробує підмінити поняття і говорити про "агресивність" українських військових - той прямо працює на ворога.
"В суботу я був на похороні героя України, майора Андрія Супрігана. Наш земляк був лицарем Ордену Богдана Хмельницького 2 та 3 ступенів, на момент смерті йому було 29 років. Зворушливе прощання з патріотом нашої держави й безмежний смуток за ще одним молодим життя. Зеленський і його слуги ніяк не можуть взяти до відома простої істини: держава існує до того часу, доки є люди, які готові захищати її від ворогів зі зброєю в руках", - підкреслив депутат.
Синютка також наголосив, що навіть сама ідея покарати людей, які "занадто агресивно" захищають Батьківщину є капітулянтством і державною зрадою.
"А не допустити прийняття такого закону - це наш обов'язок перед Андрієм Супріганом та всіма загиблими героями України", - підсумував політик.
Он для граждан внутри страны уже нормальное существование сделал???
Это все с продажей земли - захват территории, а мы как индейцы. И не важно кто будет захватывать территорию турки, россияне, китайцы или американцы когда начнётся засуха.
Этот закон и для них втч, с двойными паспортами, не для обычных людей. Обычных людей он истребляет.
Деякі країни допускають подвійне громадянство ...при притриманні суттєвих умов !
Мабуть колись ... і Україна буде допускати подвійне громадянство з країнами , з якими заключить відповідні двосторонні угоди ...
Але не тепер ! Зараз громадяни України , в яких виявлено подвійне (потрійне і т.д. ) громадянство повинні йти на нари з автоматичною конфіскацією усіх майнових прав