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Новини
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Ухваливши законопроєкт про громадянство, ми фактично надамо привілеї представникам держави-агресора, - нардеп "Голосу" Рахманін

Ухваливши законопроєкт про громадянство, ми фактично надамо привілеї представникам держави-агресора, - нардеп

Фракція "Голос" попередньо виступає проти ухвалення законопроєкту №2590, який передбачає механізм надання подвійного громадянства, але остаточну позицію політсила визначить на своєму засіданні 18 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава фракції Сергій Рахманін.

"Стосовно офіційного ставлення до цього законопроєкту, сьогодні у нас буде засідання фракції, на якому ми визначимося. Я можу послатися лише на попереднє ставлення фракції до цього законопроєкту: ми його не підтримували ще тоді, коли він попередньо вносився до порядку денного, і попередньо – ми проти того, щоб він з’являвся в такому вигляді, в якому він існує нині", – зазначив глава фракції "Голос".

За його словами, справа навіть не в можливості подвійного громадянства, а сам законопроєкт – це "юридично дуже недолугий документ, який не стільки передбачає подвійне громадянство, скільки в порушення Конституції створює лазівку, завдяки якій можна передбачити множинне громадянство".

При цьому Рахманін уточнив, що згаданий законопроєкт пропонує скасувати умову, за якої при добровільній згоді на отримання громадянства іншої держави особа втрачала український паспорт.

"Окрім того, ми вважаємо цей законопроєкт недоцільним, недоречним і невчасним ще й з огляду на дві дуже важливі обставини. По-перше, в нас триває війна, і на тимчасово окупованій території, як відомо, роздаються паспорти держави-агресора, а ми фактично створюємо додаткові привілеї представникам держави-агресора. Друга обставина: у нас запроваджується ринок землі, де є суттєві обмеження щодо громадян-нерезидентів. А фактично громадянин-нерезидент може перетворитися на громадянина-резидента, якщо цей законопроєкт у тому вигляді, в якому він є, буде ухвалений Верховною Радою", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроєкт про громадянство буде винесено на розгляд Ради в першому читанні.

Читайте також: Законопроєкт про громадянство легалізує паспорти РФ на окупованій частині Донбасу, - Геращенко

Автор: 

громадянство (1070) подвійне громадянство (152) Рахманін (137) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+14
А некоторые зеленые до сих пор спрашивают, где доказательства, что зеля предатель! Печально, что после голодоморов и репрессий в живых остались только такие овощи, хотя, конечно, именно это и было целью
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18.05.2020 14:44
+14
Это было про алкаша Сивоху, но тут подходит на все 1000%

Ухваливши законопроєкт про громадянство, ми фактично надамо привілеї представникам держави-агресора, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 7645
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18.05.2020 14:50
+10
Приняв законопроект о гражданстве, мы фактически предоставим привилегии представителям государства-агрессора, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 82
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18.05.2020 14:43
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Приняв законопроект о гражданстве, мы фактически предоставим привилегии представителям государства-агрессора, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 82
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18.05.2020 14:43 Відповісти
Депутати взагалі це НЕ мають права ухвалювати, бо це договір Справжніх Громадян !! А для цього ще треба збудувати сам Державний "ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА" якого в Руси-Україні НЕ існує, а потім вже по міжнародним правилам всьому населенню пройти в цьому Інституті процедуру ОТРИМАННЯ Громадянства Руси-України. Підписати особистий договір "Про права і Обов'язки Громадянина", дати клятву на вірність Державі. Це і є ОТРИМАННЯ ГРОМАДЯНСТВА , а не обмін паспортів покійного ССср як це відбулось!!!!!
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18.05.2020 15:13 Відповісти
Зрозуміло що здати іспит на Знання Державної Мови ! І тоді стає зрозумілим :" А навіщо ті "закони про мову" ?
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18.05.2020 15:15 Відповісти
Так выходит украинскую землю при помощи этого закона скупят российские олигархи и ,руководящая ими, российская власть, через миллионы своих рабов-граждан с украинскими паспортами.
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18.05.2020 14:43 Відповісти
Это было про алкаша Сивоху, но тут подходит на все 1000%

Ухваливши законопроєкт про громадянство, ми фактично надамо привілеї представникам держави-агресора, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 7645
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18.05.2020 14:50 Відповісти
Ну Ви... це на емоціях, але ку..ва правдиво.
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19.05.2020 00:08 Відповісти
А некоторые зеленые до сих пор спрашивают, где доказательства, что зеля предатель! Печально, что после голодоморов и репрессий в живых остались только такие овощи, хотя, конечно, именно это и было целью
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18.05.2020 14:44 Відповісти
Общественный деятель Андрей Смолий на своем канале в Telegram предупреждает об опасности возвращения турборежима по ликвидации парламентаризма, а с ним и законности в Украине, сообщает Диалог.UA. "То что предлагают "слуги" Зеленского, уже не имеет никакой связи с реальностью и интересами государства", - пишет Смолий. Речь идет о законопроекте о гражданстве, которым предлагается узаконить двойные паспорта, в том числе российские и ОРДЛО. Второй пункт - азартные игры. "Зеленский уже встретился с "заинтересованными" и сказал, что законопроект будет поддержан 21 мая. По разным данным, на рынок планируют зайти россияне. Смотрящий уже выбран - Борис Баум, бывший гражданин РФ", - утверждает Смолий. Третий пункт - законопроект о "наказании военных руководителей", которые ведут "агрессивную войну". Другими словами, на фронте они не придерживаются стратегии "просто перестать стрелять". По оценке Смолия, турборежим снова включат, чтобы "продвигать" интересы олигархов и Зеленского.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/207587_1589801908
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18.05.2020 14:47 Відповісти
А Рахманину хочу напомнить, что это именно благодаря таким журнашлюхам, как он, Зеля и пришел к власти. Тож нечего на зеркало кивать.....
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18.05.2020 14:44 Відповісти
Їбанько ти. З якого боку там Рахманін? Закрий ****** і не ганьбися.
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18.05.2020 17:09 Відповісти
Ганьба банде Зеленского - предателям украинского народа!
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18.05.2020 14:45 Відповісти
Нехай цей єврейський президент зеленський запитає у своїх одноплемінників з шанованого мною Ізраїлю як їм вдається відстоювати свою незалежність не маючи статтю у їх кримінальному кодексі про ведення їх військовими агресивної війни. Якщо є потреба притягти до відповідальності за військові злочини додатковими законодавчими актами, то ратифікуйте Римський статут. Чому досі це не зробили. А зв'язувати руки армії під час війни - це злочин, за який у всі часи у всіх країнах винних вішають на шибениці.
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18.05.2020 14:51 Відповісти
Самый Сок в Чем , - В том что на днр лнр практически все граждане россии. При принятии Закона , - путин начнет раздавать паспорта на территории Украины и чрез год не надо и завоевывать силой внутри Украины половина будут граждан россии с правовм голоса в Украине и соответствующая Законодательная база. Ползучая интервенция.Кто подал закон ? конкретно и кто лбобирует, Это не Зрада , это намного Больше.
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18.05.2020 14:53 Відповісти
Клоун .Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства

Номер, дата реєстрації:
2590 від 13.12.2019
Сесія реєстрації:
2 сесія IX скликання
Включено до порядку денного:
485-ІХ від 04.02.2020
Редакція законопроекту:
Основний
Рубрика законопроекту:
Державне будівництво
Суб'єкт права законодавчої ініціативи:
Президент України.Ініціатор(и) законопроекту:
Зеленський Володимир Олександрович Президент України.
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18.05.2020 15:04 Відповісти
Ідіоти , такі як ти ніколи не лічаться і не підлягають лікуванню.Суть Ідіот в тім , що хоть і 1812 года законопроєкт , а в тім , що хотять зробити.Вата ніколи не лікується а як ганчірку використовують по Призначенню.
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18.05.2020 15:11 Відповісти
Ви спитали хто автор законопроекту.Я Вам відповіла. Винні зедауни які голосували за цю потвору.
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18.05.2020 15:19 Відповісти
А хто ж Тоді Клоун???. Писав Я і Відтовідь Мені, так Розумію.
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18.05.2020 15:23 Відповісти
Нашому наріду треба примусове лікування(психологічне).
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18.05.2020 15:29 Відповісти
Можна говорити Українською , а не думати по Українські.Лікують Психологічно уже 300 років і не всі підлягають лікуванню.А всіх поголовно причисляти до Хворих, - Ви себе також причисляєте в цю кагорту і хочете примусового Лікування , а Від чого ?.Можете поїхати в Крим , - там можете стати клієнтом психіатричної Лікарні.А народ України справиться, що б не говорили . Просто Народ хоче жити вільно і постіно Дурять , но це не може продовжуватись постійно і край цьому Прийде.
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18.05.2020 15:49 Відповісти
😀А тепер зрозуміло з ким розмовляю."І вас батенька вылечат"."постіно Дурять"😀 Так лікуйтеся 🤕.
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18.05.2020 15:58 Відповісти
Що дальше в ліс То більше Дров. Що Вам зрозуліло , та нічого , просто за відсутністю Мислення.300 років присутність росії як Імперії дало взнаки.На данний час телевізійні канали ведуть мову про відновлення імперіі. Мову забороняли і хотять змінити закон який уже є.Коли вибори , - Говорять те , що люди хочуть Почути , а коли прийдуть до Влади , роблять Своє, - ось чому Дурять.А Ви лікуйтесь , - То му ,що в 3 літрову банку 4 літра не Влазить. Думка на 3 літра , на 4 не Скаже.
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18.05.2020 16:10 Відповісти
😀."Мислення" нема в тих хто йшов голосувати за цей непотріб.Так що смачного.
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18.05.2020 16:19 Відповісти
Дякую, - Вибираю по Смаку і Що мені до Вподоби і можу відрізнити і розложити метр колючої проволки , - На гадюку і проволку.
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18.05.2020 16:27 Відповісти
👿ти це мені кажеш, зелебобік?Ви цю гидоту привели до влади.Манкурти."Можна говорити Українською , а не думати по Українські."👉
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18.05.2020 16:04 Відповісти
А ти де була , з бобіком спала в обнімку . І не думаю , що ти входила в 27% проти .
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18.05.2020 16:15 Відповісти
😀О тепер бачу що справді звічайний зебіл.Що всі аргументи скінчилися,переходимо до образ .В портянки вчився,зебіл?
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18.05.2020 16:25 Відповісти
Да, портянку намотував і мозолі не носив з тарашутом пригав і папперси не Одягав. І перла не розкидав і не збираюсь з Тобою.
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18.05.2020 16:33 Відповісти
😂😂😂🤕Та воно і видно що ти "тарашутом пригав"
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18.05.2020 16:36 Відповісти
😂🍩🤕🤕🤕
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18.05.2020 16:26 Відповісти
дело не в Зеленском - дело в идиотах, которые за него голосовали
идиотизм не лечится, вы в курсе
поэтому население Украины будет постоянно сокращаться до рубежа, когда толковые люди не станут превалировать
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18.05.2020 14:59 Відповісти
Сейчас дело именно в Зеленском и его банде иродов.
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18.05.2020 15:03 Відповісти
****** зелені, вас точно до осені почнуть відстрілювати
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18.05.2020 14:59 Відповісти
Збройним силам слуги-уроди хочуть законодавчо заборонити захищати Україну. Повний физдець. Чому мовчить сиволапий гетьман та його фракція?
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18.05.2020 17:26 Відповісти
Зеленський та його "слуги" хочуть ввести кримінальну відповідальність за "агресивну війну" з окупантами - Синютка

З'явилась інформація, що влада хоче прийняти законопроєкт, який передбачає нову статтю Кримінального кодексу - покарання воєнних керівників, у випадку, якщо їх підлеглі "ведуть агресивну війну".

Про це у Facebook повідомив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка.

"Цю горе-пропозицію намагаються внести до денного порядку засідання Верховної Ради України вже цього тижня. Це ще один крок для деморалізації нашої армії та військових. Агресор в нас один - це путінська Росія, яка пішла проти України війною у 2014 році", - написав політик.

Синютка додав, що той, хто пробує підмінити поняття і говорити про "агресивність" українських військових - той прямо працює на ворога.

"В суботу я був на похороні героя України, майора Андрія Супрігана. Наш земляк був лицарем Ордену Богдана Хмельницького 2 та 3 ступенів, на момент смерті йому було 29 років. Зворушливе прощання з патріотом нашої держави й безмежний смуток за ще одним молодим життя. Зеленський і його слуги ніяк не можуть взяти до відома простої істини: держава існує до того часу, доки є люди, які готові захищати її від ворогів зі зброєю в руках", - підкреслив депутат.

Синютка також наголосив, що навіть сама ідея покарати людей, які "занадто агресивно" захищають Батьківщину є капітулянтством і державною зрадою.

"А не допустити прийняття такого закону - це наш обов'язок перед Андрієм Супріганом та всіма загиблими героями України", - підсумував політик.
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18.05.2020 15:01 Відповісти
КАКОЕ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО?

Он для граждан внутри страны уже нормальное существование сделал???

Это все с продажей земли - захват территории, а мы как индейцы. И не важно кто будет захватывать территорию турки, россияне, китайцы или американцы когда начнётся засуха.

Этот закон и для них втч, с двойными паспортами, не для обычных людей. Обычных людей он истребляет.
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18.05.2020 15:14 Відповісти
Надо понимать российскую особенность: там в отличии от Украины подчиняются приказам. как гласным, так и негласным. Так в 2014 г. в марте-апреле по приказу из Кремля, за небольшие деньги десятки тысяч граждан России перебрасывались через дырявую украинскую границу, чтобы участвовать под видом украинских граждан в "митингах" против Украины, потом уже перебрасывались российские граждане уже с оружием в руках. И вся эта масса старательно разыгрывала спектакль "гражданской войны" в Украине. Я уверен на 100%,что сотни тысяч российских граждан, если не миллионы также старательно будут получать украинские паспорта,чтобы по приказу Кремля участвовать в изменении власти в Украине.
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18.05.2020 16:20 Відповісти
Давайте соберемся и перевешаем всю президенсткую рать вместе с клоуном.
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18.05.2020 16:04 Відповісти
Ну ось знову слуги хочуть просунути лобіський ,олігархічний,далекий від інтересів України закон,тут з Рахманіном погоджуюсь на 100%.
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18.05.2020 16:06 Відповісти
Деякі країни дозволяють подвійне громадянство ...
Деякі країни допускають подвійне громадянство ...при притриманні суттєвих умов !
Мабуть колись ... і Україна буде допускати подвійне громадянство з країнами , з якими заключить відповідні двосторонні угоди ...
Але не тепер ! Зараз громадяни України , в яких виявлено подвійне (потрійне і т.д. ) громадянство повинні йти на нари з автоматичною конфіскацією усіх майнових прав
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18.05.2020 17:06 Відповісти
Який ''Голос'' слизький.
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18.05.2020 23:15 Відповісти
 
 