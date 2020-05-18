Ухваливши законопроєкт про громадянство, ми фактично надамо привілеї представникам держави-агресора, - нардеп "Голосу" Рахманін

Фракція "Голос" попередньо виступає проти ухвалення законопроєкту №2590, який передбачає механізм надання подвійного громадянства, але остаточну позицію політсила визначить на своєму засіданні 18 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава фракції Сергій Рахманін.

"Стосовно офіційного ставлення до цього законопроєкту, сьогодні у нас буде засідання фракції, на якому ми визначимося. Я можу послатися лише на попереднє ставлення фракції до цього законопроєкту: ми його не підтримували ще тоді, коли він попередньо вносився до порядку денного, і попередньо – ми проти того, щоб він з’являвся в такому вигляді, в якому він існує нині", – зазначив глава фракції "Голос".

За його словами, справа навіть не в можливості подвійного громадянства, а сам законопроєкт – це "юридично дуже недолугий документ, який не стільки передбачає подвійне громадянство, скільки в порушення Конституції створює лазівку, завдяки якій можна передбачити множинне громадянство".

При цьому Рахманін уточнив, що згаданий законопроєкт пропонує скасувати умову, за якої при добровільній згоді на отримання громадянства іншої держави особа втрачала український паспорт.

"Окрім того, ми вважаємо цей законопроєкт недоцільним, недоречним і невчасним ще й з огляду на дві дуже важливі обставини. По-перше, в нас триває війна, і на тимчасово окупованій території, як відомо, роздаються паспорти держави-агресора, а ми фактично створюємо додаткові привілеї представникам держави-агресора. Друга обставина: у нас запроваджується ринок землі, де є суттєві обмеження щодо громадян-нерезидентів. А фактично громадянин-нерезидент може перетворитися на громадянина-резидента, якщо цей законопроєкт у тому вигляді, в якому він є, буде ухвалений Верховною Радою", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроєкт про громадянство буде винесено на розгляд Ради в першому читанні.

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