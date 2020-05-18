Приняв законопроект о гражданстве, мы фактически предоставим привилегии представителям государства-агрессора, - нардеп "Голоса" Рахманин

Фракция "Голос" предварительно выступает против принятия законопроекта №2590, который предусматривает механизм предоставления двойного гражданства, но окончательную позицию политсила определит на своем заседании 18 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава фракции Сергей Рахманин.

"Относительно официального отношения к этому законопроекту, сегодня у нас будет заседание фракции, на котором мы определимся. Я могу сослаться только на прежнее отношение фракции к этому законопроекту: мы его не поддерживали еще тогда, когда он предварительно вносился в повестку дня, и предварительно - мы против того, чтобы он появлялся в таком виде, в котором он существует сейчас", - отметил глава фракции "Голос".

По его словам, дело даже не в возможности двойного гражданства, а сам законопроект - это "юридически очень нелепый документ, который не столько предусматривает двойное гражданство, сколько в нарушение Конституции создает лазейку, благодаря которой можно предусмотреть множественное гражданство".

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При этом Рахманин уточнил, что упомянутый законопроект предлагает отменить условие, при котором при добровольном согласии на получение гражданства другого государства лицо лишалось украинского паспорта.

"Кроме того, мы считаем этот законопроект нецелесообразным, неуместным и несвоевременным еще и учитывая два очень важных обстоятельства. Во-первых, у нас идет война, и на временно оккупированной территории, как известно, раздаются паспорта государства-агрессора, а мы фактически создаем дополнительные привилегии представителям государства-агрессора. Второе обстоятельство: у нас вводится рынок земли, где есть существенные ограничения в отношении граждан-нерезидентов. Фактически гражданин-нерезидент может превратиться в гражданина-резидента, если этот законопроект в том виде, в каком он есть, будет принят Верховной Радой", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении.

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