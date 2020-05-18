Приняв законопроект о гражданстве, мы фактически предоставим привилегии представителям государства-агрессора, - нардеп "Голоса" Рахманин
Фракция "Голос" предварительно выступает против принятия законопроекта №2590, который предусматривает механизм предоставления двойного гражданства, но окончательную позицию политсила определит на своем заседании 18 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава фракции Сергей Рахманин.
"Относительно официального отношения к этому законопроекту, сегодня у нас будет заседание фракции, на котором мы определимся. Я могу сослаться только на прежнее отношение фракции к этому законопроекту: мы его не поддерживали еще тогда, когда он предварительно вносился в повестку дня, и предварительно - мы против того, чтобы он появлялся в таком виде, в котором он существует сейчас", - отметил глава фракции "Голос".
По его словам, дело даже не в возможности двойного гражданства, а сам законопроект - это "юридически очень нелепый документ, который не столько предусматривает двойное гражданство, сколько в нарушение Конституции создает лазейку, благодаря которой можно предусмотреть множественное гражданство".
При этом Рахманин уточнил, что упомянутый законопроект предлагает отменить условие, при котором при добровольном согласии на получение гражданства другого государства лицо лишалось украинского паспорта.
"Кроме того, мы считаем этот законопроект нецелесообразным, неуместным и несвоевременным еще и учитывая два очень важных обстоятельства. Во-первых, у нас идет война, и на временно оккупированной территории, как известно, раздаются паспорта государства-агрессора, а мы фактически создаем дополнительные привилегии представителям государства-агрессора. Второе обстоятельство: у нас вводится рынок земли, где есть существенные ограничения в отношении граждан-нерезидентов. Фактически гражданин-нерезидент может превратиться в гражданина-резидента, если этот законопроект в том виде, в каком он есть, будет принят Верховной Радой", - подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении.
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Номер, дата реєстрації:
2590 від 13.12.2019
Сесія реєстрації:
2 сесія IX скликання
Включено до порядку денного:
485-ІХ від 04.02.2020
Редакція законопроекту:
Основний
Рубрика законопроекту:
Державне будівництво
Суб'єкт права законодавчої ініціативи:
Президент України.Ініціатор(и) законопроекту:
Зеленський Володимир Олександрович Президент України.
идиотизм не лечится, вы в курсе
поэтому население Украины будет постоянно сокращаться до рубежа, когда толковые люди не станут превалировать
З'явилась інформація, що влада хоче прийняти законопроєкт, який передбачає нову статтю Кримінального кодексу - покарання воєнних керівників, у випадку, якщо їх підлеглі "ведуть агресивну війну".
Про це у Facebook повідомив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка.
"Цю горе-пропозицію намагаються внести до денного порядку засідання Верховної Ради України вже цього тижня. Це ще один крок для деморалізації нашої армії та військових. Агресор в нас один - це путінська Росія, яка пішла проти України війною у 2014 році", - написав політик.
Синютка додав, що той, хто пробує підмінити поняття і говорити про "агресивність" українських військових - той прямо працює на ворога.
"В суботу я був на похороні героя України, майора Андрія Супрігана. Наш земляк був лицарем Ордену Богдана Хмельницького 2 та 3 ступенів, на момент смерті йому було 29 років. Зворушливе прощання з патріотом нашої держави й безмежний смуток за ще одним молодим життя. Зеленський і його слуги ніяк не можуть взяти до відома простої істини: держава існує до того часу, доки є люди, які готові захищати її від ворогів зі зброєю в руках", - підкреслив депутат.
Синютка також наголосив, що навіть сама ідея покарати людей, які "занадто агресивно" захищають Батьківщину є капітулянтством і державною зрадою.
"А не допустити прийняття такого закону - це наш обов'язок перед Андрієм Супріганом та всіма загиблими героями України", - підсумував політик.
Он для граждан внутри страны уже нормальное существование сделал???
Это все с продажей земли - захват территории, а мы как индейцы. И не важно кто будет захватывать территорию турки, россияне, китайцы или американцы когда начнётся засуха.
Этот закон и для них втч, с двойными паспортами, не для обычных людей. Обычных людей он истребляет.
Деякі країни допускають подвійне громадянство ...при притриманні суттєвих умов !
Мабуть колись ... і Україна буде допускати подвійне громадянство з країнами , з якими заключить відповідні двосторонні угоди ...
Але не тепер ! Зараз громадяни України , в яких виявлено подвійне (потрійне і т.д. ) громадянство повинні йти на нари з автоматичною конфіскацією усіх майнових прав