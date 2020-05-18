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Приняв законопроект о гражданстве, мы фактически предоставим привилегии представителям государства-агрессора, - нардеп "Голоса" Рахманин

Приняв законопроект о гражданстве, мы фактически предоставим привилегии представителям государства-агрессора, - нардеп

Фракция "Голос" предварительно выступает против принятия законопроекта №2590, который предусматривает механизм предоставления двойного гражданства, но окончательную позицию политсила определит на своем заседании 18 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава фракции Сергей Рахманин.

"Относительно официального отношения к этому законопроекту, сегодня у нас будет заседание фракции, на котором мы определимся. Я могу сослаться только на прежнее отношение фракции к этому законопроекту: мы его не поддерживали еще тогда, когда он предварительно вносился в повестку дня, и предварительно - мы против того, чтобы он появлялся в таком виде, в котором он существует сейчас", - отметил глава фракции "Голос".

По его словам, дело даже не в возможности двойного гражданства, а сам законопроект - это "юридически очень нелепый документ, который не столько предусматривает двойное гражданство, сколько в нарушение Конституции создает лазейку, благодаря которой можно предусмотреть множественное гражданство".

Читайте: Законопроект о гражданстве легализует паспорта РФ на оккупированной части Донбасса, - нардеп "ЕС" Геращенко

При этом Рахманин уточнил, что упомянутый законопроект предлагает отменить условие, при котором при добровольном согласии на получение гражданства другого государства лицо лишалось украинского паспорта.

"Кроме того, мы считаем этот законопроект нецелесообразным, неуместным и несвоевременным еще и учитывая два очень важных обстоятельства. Во-первых, у нас идет война, и на временно оккупированной территории, как известно, раздаются паспорта государства-агрессора, а мы фактически создаем дополнительные привилегии представителям государства-агрессора. Второе обстоятельство: у нас вводится рынок земли, где есть существенные ограничения в отношении граждан-нерезидентов. Фактически гражданин-нерезидент может превратиться в гражданина-резидента, если этот законопроект в том виде, в каком он есть, будет принят Верховной Радой", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении, - Разумков

Автор: 

гражданство (1312) двойное гражданство (161) Рахманин (120) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+14
А некоторые зеленые до сих пор спрашивают, где доказательства, что зеля предатель! Печально, что после голодоморов и репрессий в живых остались только такие овощи, хотя, конечно, именно это и было целью
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18.05.2020 14:44
+14
Это было про алкаша Сивоху, но тут подходит на все 1000%

Ухваливши законопроєкт про громадянство, ми фактично надамо привілеї представникам держави-агресора, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 7645
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18.05.2020 14:50
+10
Приняв законопроект о гражданстве, мы фактически предоставим привилегии представителям государства-агрессора, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 82
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18.05.2020 14:43
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Приняв законопроект о гражданстве, мы фактически предоставим привилегии представителям государства-агрессора, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 82
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18.05.2020 14:43 Ответить
Депутати взагалі це НЕ мають права ухвалювати, бо це договір Справжніх Громадян !! А для цього ще треба збудувати сам Державний "ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА" якого в Руси-Україні НЕ існує, а потім вже по міжнародним правилам всьому населенню пройти в цьому Інституті процедуру ОТРИМАННЯ Громадянства Руси-України. Підписати особистий договір "Про права і Обов'язки Громадянина", дати клятву на вірність Державі. Це і є ОТРИМАННЯ ГРОМАДЯНСТВА , а не обмін паспортів покійного ССср як це відбулось!!!!!
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18.05.2020 15:13 Ответить
Зрозуміло що здати іспит на Знання Державної Мови ! І тоді стає зрозумілим :" А навіщо ті "закони про мову" ?
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18.05.2020 15:15 Ответить
Так выходит украинскую землю при помощи этого закона скупят российские олигархи и ,руководящая ими, российская власть, через миллионы своих рабов-граждан с украинскими паспортами.
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18.05.2020 14:43 Ответить
Это было про алкаша Сивоху, но тут подходит на все 1000%

Ухваливши законопроєкт про громадянство, ми фактично надамо привілеї представникам держави-агресора, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 7645
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18.05.2020 14:50 Ответить
Ну Ви... це на емоціях, але ку..ва правдиво.
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19.05.2020 00:08 Ответить
А некоторые зеленые до сих пор спрашивают, где доказательства, что зеля предатель! Печально, что после голодоморов и репрессий в живых остались только такие овощи, хотя, конечно, именно это и было целью
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18.05.2020 14:44 Ответить
Общественный деятель Андрей Смолий на своем канале в Telegram предупреждает об опасности возвращения турборежима по ликвидации парламентаризма, а с ним и законности в Украине, сообщает Диалог.UA. "То что предлагают "слуги" Зеленского, уже не имеет никакой связи с реальностью и интересами государства", - пишет Смолий. Речь идет о законопроекте о гражданстве, которым предлагается узаконить двойные паспорта, в том числе российские и ОРДЛО. Второй пункт - азартные игры. "Зеленский уже встретился с "заинтересованными" и сказал, что законопроект будет поддержан 21 мая. По разным данным, на рынок планируют зайти россияне. Смотрящий уже выбран - Борис Баум, бывший гражданин РФ", - утверждает Смолий. Третий пункт - законопроект о "наказании военных руководителей", которые ведут "агрессивную войну". Другими словами, на фронте они не придерживаются стратегии "просто перестать стрелять". По оценке Смолия, турборежим снова включат, чтобы "продвигать" интересы олигархов и Зеленского.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/207587_1589801908
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18.05.2020 14:47 Ответить
А Рахманину хочу напомнить, что это именно благодаря таким журнашлюхам, как он, Зеля и пришел к власти. Тож нечего на зеркало кивать.....
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18.05.2020 14:44 Ответить
Їбанько ти. З якого боку там Рахманін? Закрий ****** і не ганьбися.
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18.05.2020 17:09 Ответить
Ганьба банде Зеленского - предателям украинского народа!
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18.05.2020 14:45 Ответить
Нехай цей єврейський президент зеленський запитає у своїх одноплемінників з шанованого мною Ізраїлю як їм вдається відстоювати свою незалежність не маючи статтю у їх кримінальному кодексі про ведення їх військовими агресивної війни. Якщо є потреба притягти до відповідальності за військові злочини додатковими законодавчими актами, то ратифікуйте Римський статут. Чому досі це не зробили. А зв'язувати руки армії під час війни - це злочин, за який у всі часи у всіх країнах винних вішають на шибениці.
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18.05.2020 14:51 Ответить
Самый Сок в Чем , - В том что на днр лнр практически все граждане россии. При принятии Закона , - путин начнет раздавать паспорта на территории Украины и чрез год не надо и завоевывать силой внутри Украины половина будут граждан россии с правовм голоса в Украине и соответствующая Законодательная база. Ползучая интервенция.Кто подал закон ? конкретно и кто лбобирует, Это не Зрада , это намного Больше.
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18.05.2020 14:53 Ответить
Клоун .Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства

Номер, дата реєстрації:
2590 від 13.12.2019
Сесія реєстрації:
2 сесія IX скликання
Включено до порядку денного:
485-ІХ від 04.02.2020
Редакція законопроекту:
Основний
Рубрика законопроекту:
Державне будівництво
Суб'єкт права законодавчої ініціативи:
Президент України.Ініціатор(и) законопроекту:
Зеленський Володимир Олександрович Президент України.
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18.05.2020 15:04 Ответить
Ідіоти , такі як ти ніколи не лічаться і не підлягають лікуванню.Суть Ідіот в тім , що хоть і 1812 года законопроєкт , а в тім , що хотять зробити.Вата ніколи не лікується а як ганчірку використовують по Призначенню.
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18.05.2020 15:11 Ответить
Ви спитали хто автор законопроекту.Я Вам відповіла. Винні зедауни які голосували за цю потвору.
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18.05.2020 15:19 Ответить
А хто ж Тоді Клоун???. Писав Я і Відтовідь Мені, так Розумію.
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18.05.2020 15:23 Ответить
Нашому наріду треба примусове лікування(психологічне).
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18.05.2020 15:29 Ответить
Можна говорити Українською , а не думати по Українські.Лікують Психологічно уже 300 років і не всі підлягають лікуванню.А всіх поголовно причисляти до Хворих, - Ви себе також причисляєте в цю кагорту і хочете примусового Лікування , а Від чого ?.Можете поїхати в Крим , - там можете стати клієнтом психіатричної Лікарні.А народ України справиться, що б не говорили . Просто Народ хоче жити вільно і постіно Дурять , но це не може продовжуватись постійно і край цьому Прийде.
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18.05.2020 15:49 Ответить
😀А тепер зрозуміло з ким розмовляю."І вас батенька вылечат"."постіно Дурять"😀 Так лікуйтеся 🤕.
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18.05.2020 15:58 Ответить
Що дальше в ліс То більше Дров. Що Вам зрозуліло , та нічого , просто за відсутністю Мислення.300 років присутність росії як Імперії дало взнаки.На данний час телевізійні канали ведуть мову про відновлення імперіі. Мову забороняли і хотять змінити закон який уже є.Коли вибори , - Говорять те , що люди хочуть Почути , а коли прийдуть до Влади , роблять Своє, - ось чому Дурять.А Ви лікуйтесь , - То му ,що в 3 літрову банку 4 літра не Влазить. Думка на 3 літра , на 4 не Скаже.
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18.05.2020 16:10 Ответить
😀."Мислення" нема в тих хто йшов голосувати за цей непотріб.Так що смачного.
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18.05.2020 16:19 Ответить
Дякую, - Вибираю по Смаку і Що мені до Вподоби і можу відрізнити і розложити метр колючої проволки , - На гадюку і проволку.
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18.05.2020 16:27 Ответить
👿ти це мені кажеш, зелебобік?Ви цю гидоту привели до влади.Манкурти."Можна говорити Українською , а не думати по Українські."👉
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18.05.2020 16:04 Ответить
А ти де була , з бобіком спала в обнімку . І не думаю , що ти входила в 27% проти .
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18.05.2020 16:15 Ответить
😀О тепер бачу що справді звічайний зебіл.Що всі аргументи скінчилися,переходимо до образ .В портянки вчився,зебіл?
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18.05.2020 16:25 Ответить
Да, портянку намотував і мозолі не носив з тарашутом пригав і папперси не Одягав. І перла не розкидав і не збираюсь з Тобою.
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18.05.2020 16:33 Ответить
😂😂😂🤕Та воно і видно що ти "тарашутом пригав"
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18.05.2020 16:36 Ответить
😂🍩🤕🤕🤕
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18.05.2020 16:26 Ответить
дело не в Зеленском - дело в идиотах, которые за него голосовали
идиотизм не лечится, вы в курсе
поэтому население Украины будет постоянно сокращаться до рубежа, когда толковые люди не станут превалировать
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18.05.2020 14:59 Ответить
Сейчас дело именно в Зеленском и его банде иродов.
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18.05.2020 15:03 Ответить
****** зелені, вас точно до осені почнуть відстрілювати
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18.05.2020 14:59 Ответить
Збройним силам слуги-уроди хочуть законодавчо заборонити захищати Україну. Повний физдець. Чому мовчить сиволапий гетьман та його фракція?
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18.05.2020 17:26 Ответить
Зеленський та його "слуги" хочуть ввести кримінальну відповідальність за "агресивну війну" з окупантами - Синютка

З'явилась інформація, що влада хоче прийняти законопроєкт, який передбачає нову статтю Кримінального кодексу - покарання воєнних керівників, у випадку, якщо їх підлеглі "ведуть агресивну війну".

Про це у Facebook повідомив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка.

"Цю горе-пропозицію намагаються внести до денного порядку засідання Верховної Ради України вже цього тижня. Це ще один крок для деморалізації нашої армії та військових. Агресор в нас один - це путінська Росія, яка пішла проти України війною у 2014 році", - написав політик.

Синютка додав, що той, хто пробує підмінити поняття і говорити про "агресивність" українських військових - той прямо працює на ворога.

"В суботу я був на похороні героя України, майора Андрія Супрігана. Наш земляк був лицарем Ордену Богдана Хмельницького 2 та 3 ступенів, на момент смерті йому було 29 років. Зворушливе прощання з патріотом нашої держави й безмежний смуток за ще одним молодим життя. Зеленський і його слуги ніяк не можуть взяти до відома простої істини: держава існує до того часу, доки є люди, які готові захищати її від ворогів зі зброєю в руках", - підкреслив депутат.

Синютка також наголосив, що навіть сама ідея покарати людей, які "занадто агресивно" захищають Батьківщину є капітулянтством і державною зрадою.

"А не допустити прийняття такого закону - це наш обов'язок перед Андрієм Супріганом та всіма загиблими героями України", - підсумував політик.
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18.05.2020 15:01 Ответить
КАКОЕ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО?

Он для граждан внутри страны уже нормальное существование сделал???

Это все с продажей земли - захват территории, а мы как индейцы. И не важно кто будет захватывать территорию турки, россияне, китайцы или американцы когда начнётся засуха.

Этот закон и для них втч, с двойными паспортами, не для обычных людей. Обычных людей он истребляет.
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18.05.2020 15:14 Ответить
Надо понимать российскую особенность: там в отличии от Украины подчиняются приказам. как гласным, так и негласным. Так в 2014 г. в марте-апреле по приказу из Кремля, за небольшие деньги десятки тысяч граждан России перебрасывались через дырявую украинскую границу, чтобы участвовать под видом украинских граждан в "митингах" против Украины, потом уже перебрасывались российские граждане уже с оружием в руках. И вся эта масса старательно разыгрывала спектакль "гражданской войны" в Украине. Я уверен на 100%,что сотни тысяч российских граждан, если не миллионы также старательно будут получать украинские паспорта,чтобы по приказу Кремля участвовать в изменении власти в Украине.
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18.05.2020 16:20 Ответить
Давайте соберемся и перевешаем всю президенсткую рать вместе с клоуном.
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18.05.2020 16:04 Ответить
Ну ось знову слуги хочуть просунути лобіський ,олігархічний,далекий від інтересів України закон,тут з Рахманіном погоджуюсь на 100%.
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18.05.2020 16:06 Ответить
Деякі країни дозволяють подвійне громадянство ...
Деякі країни допускають подвійне громадянство ...при притриманні суттєвих умов !
Мабуть колись ... і Україна буде допускати подвійне громадянство з країнами , з якими заключить відповідні двосторонні угоди ...
Але не тепер ! Зараз громадяни України , в яких виявлено подвійне (потрійне і т.д. ) громадянство повинні йти на нари з автоматичною конфіскацією усіх майнових прав
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18.05.2020 17:06 Ответить
Який ''Голос'' слизький.
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18.05.2020 23:15 Ответить
 
 