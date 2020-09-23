Кулеба про можливість ухвалення закону про подвійне громадянство: "Реальні шанси є"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував можливість ухвалення закону, який би врегулював ситуацію подвійного громадянства в Україні. Він заявив, що реальні шанси на це є.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив на спільному пресбрифінгу з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Ужгороді.
"Для нас це питання набагато ширше, ніж тільки в частині українських угорців. Тому я розумію, що вам болить саме угорське питання, але це набагато ширше питання. Відповідь на ваше запитання такий: реальні шанси є", - сказав Кулеба.
Зазначимо, на початку червня глава МЗС України заявив, що в країні повинні знайти збалансоване рішення для впровадження подвійного громадянства. Однак, повинні бути винятки для окремих категорій українців, а також держав.
У травні Верховна Рада вирішила зняти з порядку денного президентський проєкт закону про подвійне громадянство.
При цьому глава парламенту Дмитро Разумков заявляв, що введення подвійного громадянства можливо, але вимагає додаткового вивчення і підготовки законодавчих норм для захисту національних інтересів.
