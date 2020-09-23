УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12361 відвідувач онлайн
Новини
3 837 41

Кулеба про можливість ухвалення закону про подвійне громадянство: "Реальні шанси є"

Кулеба про можливість ухвалення закону про подвійне громадянство:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував можливість ухвалення закону, який би врегулював ситуацію подвійного громадянства в Україні. Він заявив, що реальні шанси на це є.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив на спільному пресбрифінгу з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Ужгороді.

"Для нас це питання набагато ширше, ніж тільки в частині українських угорців. Тому я розумію, що вам болить саме угорське питання, але це набагато ширше питання. Відповідь на ваше запитання такий: реальні шанси є", - сказав Кулеба.

Зазначимо, на початку червня глава МЗС України заявив, що в країні повинні знайти збалансоване рішення для впровадження подвійного громадянства. Однак, повинні бути винятки для окремих категорій українців, а також держав.

Також читайте: Рани, завдані українсько-угорським відносинам за останні роки, потрібно лікувати повільно й обережно, - Кулеба

У травні Верховна Рада вирішила зняти з порядку денного президентський проєкт закону про подвійне громадянство.

При цьому глава парламенту Дмитро Разумков заявляв, що введення подвійного громадянства можливо, але вимагає додаткового вивчення і підготовки законодавчих норм для захисту національних інтересів.

Автор: 

закон (2874) МЗС (4245) подвійне громадянство (154) Кулеба Дмитро (3605)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
О! Только подумал недавно, что давно про двойное гражданство ничего не было. Как только Бене хвост придавят, так сразу про двойных и тройных граждан вспоминают.
показати весь коментар
23.09.2020 15:01 Відповісти
+18
як нас планомірно готують до інтеграції з ордло. клас!
показати весь коментар
23.09.2020 15:02 Відповісти
+16
Да, да, именно сейчас в стране главные проблемы это Закон о гражданстве о языках и об образовании. Все остальные проблемы Зеля ликвидировал! На корню.
показати весь коментар
23.09.2020 15:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О! Только подумал недавно, что давно про двойное гражданство ничего не было. Как только Бене хвост придавят, так сразу про двойных и тройных граждан вспоминают.
показати весь коментар
23.09.2020 15:01 Відповісти
Кулеба про можливість ухвалення закону про подвійне громадянство: "Реальні шанси є" - Цензор.НЕТ 7622
показати весь коментар
23.09.2020 15:39 Відповісти
И кто должен решать "исключения"?
Что будет с теми, кто уже нарушил закон?
показати весь коментар
23.09.2020 15:02 Відповісти
Считаю, что нарушивших закон надо лишать гражданства и предоставить вид на жительство.....Пусть продолжают жить , работать, плодиться, но не лезут в политику.......
показати весь коментар
23.09.2020 15:31 Відповісти
як нас планомірно готують до інтеграції з ордло. клас!
показати весь коментар
23.09.2020 15:02 Відповісти
С рашкой, какое нах ордло.
показати весь коментар
23.09.2020 15:11 Відповісти
Тогда уже о тройном: Украины, кацапстана и лэнере и дэнэрэ на выбор
показати весь коментар
23.09.2020 15:02 Відповісти
Да, да, именно сейчас в стране главные проблемы это Закон о гражданстве о языках и об образовании. Все остальные проблемы Зеля ликвидировал! На корню.
показати весь коментар
23.09.2020 15:07 Відповісти
Ага. Узаконить подвійні громадянства зелених та їх хазяїв. Та й населеІю ордло та криму, дати можливість тримати Україну на кацпському повідку. Хрін вам.
показати весь коментар
23.09.2020 15:08 Відповісти
А о тройном когда?
показати весь коментар
23.09.2020 15:09 Відповісти
два это уже не одно. Будет и много. Для желающих.
показати весь коментар
23.09.2020 15:57 Відповісти
Шо за маниакальная страсть делать то, чего делать не надо ?
показати весь коментар
23.09.2020 15:11 Відповісти
це одна з причин, чому "аби не Порошенко"
показати весь коментар
23.09.2020 15:13 Відповісти
хоть у меня тут и свой интерес есть, но категорически против.
показати весь коментар
23.09.2020 15:15 Відповісти
должны найти сбалансированное решение для внедрения двойного гражданства. Однако, должны быть исключения для отдельных категорий украинцев, а также государств.
Источник: https://censor.net/ru/n3220860
панам можно а черни нет
показати весь коментар
23.09.2020 15:15 Відповісти
Зелена мразота вже сьогодні роздає паспорта України кому завгодно, з подвійним громадянством українці взагалі можуть втратити свою країну.
показати весь коментар
23.09.2020 15:15 Відповісти
не надо ето делать - для кацапни лазейка - от не надо....
показати весь коментар
23.09.2020 15:18 Відповісти
Никаких двойных гражданств.Я вообще этой дичи не понимаю с гражданствами.Ты или гражданин своей страны или нет .А не турист по странам.Хочешь куда то свалить?Не вопрос там получай гражданство здесь автоматом его забирают.
показати весь коментар
23.09.2020 15:20 Відповісти
во время войны не хер либеральничать... - нет.
показати весь коментар
23.09.2020 15:26 Відповісти
Кулеба о возможности принятия закона о двойном гражданстве: "Реальные шансы есть".-Для передачи 200 000 гектаров украинской земли в одни российско-израильские руки.
показати весь коментар
23.09.2020 15:45 Відповісти
Сиярто...а сколько у вас украинских школ, детсадов, факультетов на украинском языке?
что сделано для Украины, а не против ее, чтоб Украина почувствовала дружбу а не шантаж...
и имеет ли права Украина так же диктовать условия для смены Конституции Венгрии и других подзаконных Актов ???
показати весь коментар
23.09.2020 15:48 Відповісти
Типо можно присягу дать сразу двоим государствам а потом выбирать на чьей стороне выгоднее воевать? Если следовать такой логике то и двоежонство нужно узаканивать. По каждой жене на паспорт ето норма.
показати весь коментар
23.09.2020 15:50 Відповісти
Я закарпатский мадьяров понимаю. Можно будет ездить на евробляхах и тыкать в морду мусорам венгерский паспорт. Тогдадавайте уже всем выдавайте паспорта разных стран по желанию. Я уверен что ето приведет к кону Украине как государству и скорой уже настоящей гражданской войне. Ведь другой паспорт ето только начало. За паспортом будут требовать и другие флаги и законы и условия
показати весь коментар
23.09.2020 15:53 Відповісти
кулебе наверняка давно рожу не полировали . зеленые мрази реально уже достали.
показати весь коментар
23.09.2020 15:57 Відповісти
Подвійне громадянство спростить скупку іноземцями української землі і окупацію українських територій сусідніми країнами, в т.ч. Угорщиною.
показати весь коментар
23.09.2020 15:57 Відповісти
Они там всё ********!!! Двойное гражданство во время войны!!!!
Это то же, что и штраф солдату за ответный огонь по врагу!!!
Твари.
Зе лохторат - вы такое же говно, как и ваш избранник.
показати весь коментар
23.09.2020 15:57 Відповісти
С темного народа какой спрос... А вот с янелоха , да еще с юридическим образованием , спрос - вдвойне
показати весь коментар
23.09.2020 17:25 Відповісти
Людей з подвійним громадянством треба автоматично позбавляти ВИБОРЧОГО ПРАВА ! Не може людина приймати участь у виборах влади в декілька країнах - це нонсенс. А якщо ще й обиратись до влади почне : депутат України і РФ ,наприклад, одночасно ! Це хаос, який вигідний тільки корупціонерам з владними повноваженнями !
показати весь коментар
23.09.2020 16:14 Відповісти
*** ди все под себя красавиц .
показати весь коментар
23.09.2020 16:26 Відповісти
Каждому Украинцу - паспорт гражданина Украины. А остальным - "вид на жительство".
А то сегодня жду лифт, и вдруг выходят две макаки и у одной НАШ кот бездомной породы. Спрашиваю зачем вы нашего кота таскаете с собой, смотрите сколько ваших чёрных - вот их и приручайте. А они как заржут по африкански, что даже кот, и тот глаза выпучил.
показати весь коментар
23.09.2020 16:27 Відповісти
Про паспорта --- норм!
А вот про лифт..... Какой закрученный сюжет!
показати весь коментар
23.09.2020 17:43 Відповісти
заржут по африкански -- это шедевр!
показати весь коментар
23.09.2020 17:44 Відповісти
Ну треба ж українську землю правильним людям продавати, не українцям же.
показати весь коментар
23.09.2020 17:18 Відповісти
Это уже перебор, с двойным гражданством + закон о балотировании зэков.
показати весь коментар
23.09.2020 17:23 Відповісти
Для ніх цей вопрос намного ширє,чим просто українські мадяри...Вони - це вся наша високопоставлена банда,депутатсько-чиновницький шмір...Вони вже давно не українці,вони "гражданє міра",срані космополіти...
показати весь коментар
23.09.2020 17:40 Відповісти
намного шире "вопрос дробленя Украины" - это делается для того,что бы узаконить рашистское гражданство ордло ,и прогнать выборы на этих территориях
показати весь коментар
23.09.2020 19:10 Відповісти
Тогда не называйте это ГРАЖДАНСТВОМ! Классический интитут ГРАЖДАНСТВА (кроме союзного или конфедеративного) только не позволяет быть ПОДДАННЫМ или РАБОМ иностранного государства!
показати весь коментар
23.09.2020 20:20 Відповісти
ГРАЖДАНСТВО может быть только одно (иначе это не гражданство а сто угодно иное) - это ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ВОПРОС, а удобства и выгоды приспособленцев, рабов и барыг - не причина уступок по ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ!
показати весь коментар
23.09.2020 20:24 Відповісти
папа, сын... такой же пацреот...
показати весь коментар
23.09.2020 22:17 Відповісти
Вообще то это какя то дичь - двойное гражданство. Должно быть одно.
показати весь коментар
24.09.2020 07:34 Відповісти
Тогда что, голосовать на выборах будут иностранные граждане?
показати весь коментар
24.09.2020 10:48 Відповісти
 
 