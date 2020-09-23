В сфере энергетики существует серьезный кризис неплатежей, - СНБО

Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности во время заседания во главе с секретарем СНБО Алексеем Даниловым обсудили состояние подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону и функционирование рынков электроэнергии и природного газа в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс- служба Совбеза.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел заседание Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности. Участники заседания рассмотрели проблемные вопросы состояния подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону 2020/2021 гг, а также функционирование рынков электрической энергии и природного газа и обсудили пути совершенствования их работы", - говорится в сообщении.

По словам Данилова, Стратегией национальной безопасности предусмотрено разработать и утвердить ряд стратегий в приоритетных сферах жизнедеятельности и развития Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина снизила стоимость солнечной и ветровой энергии, - Зеленский