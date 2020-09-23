РУС
Новости
В сфере энергетики существует серьезный кризис неплатежей, - СНБО

Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности во время заседания во главе с секретарем СНБО Алексеем Даниловым обсудили состояние подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону и функционирование рынков электроэнергии и природного газа в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс- служба Совбеза.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел заседание Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности. Участники заседания рассмотрели проблемные вопросы состояния подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону 2020/2021 гг, а также функционирование рынков электрической энергии и природного газа и обсудили пути совершенствования их работы", - говорится в сообщении.

По словам Данилова, Стратегией национальной безопасности предусмотрено разработать и утвердить ряд стратегий в приоритетных сферах жизнедеятельности и развития Украины.

СНБО (4462) энергетика (2592) неплательщики (3)
Топ комментарии
+3
Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн, это почти весь первый транш МВФ/Но слуги народа Коломойского обвиняют зелёную энергетику. Мощность которой 8%, а выработка энергии 3%.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:21 Ответить
+3
Якраз бідні платять за все. Не платять скоробагатьки. Принципово.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:29 Ответить
+2
А вы еще поднимите тарифы и нелепый пдв на тарифы,заодно прокатайтесь по дворцам ахметки по всему миру,.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:21 Ответить
Самые добросовестные плательщики - это частный сектор . Если что , отключат газ , электричество , канализацию и воду . В многоэтажках тьма хитрожопых "бедных" или "пострадавших" от эпидемии .
показать весь комментарий
23.09.2020 17:23 Ответить
О! таки ДА! олигархи не платят мега олигархам... а виновато будет ЖКХ сектор транспорт и бытовые потребители- население, ФОПЫ и мелко средний бизнес (остатки таких)...
показать весь комментарий
23.09.2020 18:12 Ответить
то есть все исправно платят и кризис с неплатежами настал?
Надо просто перестать платить!
показать весь комментарий
23.09.2020 18:01 Ответить
Кризис неплатежей - це ти! (с)
показать весь комментарий
23.09.2020 17:23 Ответить
Криза неплатежів не лише в енергетиці. У водоканалів, у газовиків, у теплопостачальників. Скоробагатьки з царських сел категорично не хочуть платити за спожиті ресурси. Платити за спожите для них западло. Відрізати комунікації в них ніхто не наважиться. Та й врізаються вони, як правило, нелегально.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:28 Ответить
Вы ещё несколько плюсОв накрутите к формуле "роттердам+" и будет вам счастье...

В Украине перестала существовать причинно-следственная связь. Здобулы...
показать весь комментарий
23.09.2020 17:30 Ответить
Что, крепостные ахметова не хотят платить? 😂 Ну Тогда отключайте свет! Может без телевизора у зейобиков наконец мозги включатся...
показать весь комментарий
23.09.2020 17:48 Ответить
Что такое? ЗеДятлы, вы почему не платите по счетам? Особенно учителя из стаи ЗеДятлов, вам, что, с 4000 долЯрив США вашей зарплаты, денег не хватает заплатить? Получается, что вы не просто ЗеДятлы, вы еще и жлобы.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:51 Ответить
Те кто не платит жалуются через прессу тем кто платит! Это просьба оплатить и за них?
показать весь комментарий
23.09.2020 17:51 Ответить
 
 