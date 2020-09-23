У сфері енергетики існує серйозна криза неплатежів, - РНБО

Рада експертів з питань енергетичної безпеки під час засідання на чолі з секретарем РНБО Олексієм Даніловим обговорили стан підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до опалювального сезону і функціонування ринків електроенергії та природного газу в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів засідання Ради експертів з питань енергетичної безпеки. Учасники засідання розглянули проблемні питання стану підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до опалювального сезону 2020/2021 рр., а також функціонування ринків електричної енергії та природного газу і обговорили шляхи вдосконалення їхньої роботи", - йдеться в повідомленні.

За словами Данілова, Стратегією національної безпеки передбачено розробити і затвердити ряд стратегій в пріоритетних сферах життєдіяльності і розвитку України.

