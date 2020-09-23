УКР
Новини
У сфері енергетики існує серйозна криза неплатежів, - РНБО

Рада експертів з питань енергетичної безпеки під час засідання на чолі з секретарем РНБО Олексієм Даніловим обговорили стан підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до опалювального сезону і функціонування ринків електроенергії та природного газу в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів засідання Ради експертів з питань енергетичної безпеки. Учасники засідання розглянули проблемні питання стану підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до опалювального сезону 2020/2021 рр., а також функціонування ринків електричної енергії та природного газу і обговорили шляхи вдосконалення їхньої роботи", - йдеться в повідомленні.

За словами Данілова, Стратегією національної безпеки передбачено розробити і затвердити ряд стратегій в пріоритетних сферах життєдіяльності і розвитку України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО співпрацює з міжнародними партнерами для блокування "ВКонтакте" в Україні

РНБО (2326) енергетика (2660) неплатники (2)
Топ коментарі
+3
Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн, это почти весь первый транш МВФ/Но слуги народа Коломойского обвиняют зелёную энергетику. Мощность которой 8%, а выработка энергии 3%.
23.09.2020 17:21 Відповісти
+3
Якраз бідні платять за все. Не платять скоробагатьки. Принципово.
23.09.2020 17:29 Відповісти
+2
А вы еще поднимите тарифы и нелепый пдв на тарифы,заодно прокатайтесь по дворцам ахметки по всему миру,.
23.09.2020 17:21 Відповісти
Самые добросовестные плательщики - это частный сектор . Если что , отключат газ , электричество , канализацию и воду . В многоэтажках тьма хитрожопых "бедных" или "пострадавших" от эпидемии .
23.09.2020 17:23 Відповісти
О! таки ДА! олигархи не платят мега олигархам... а виновато будет ЖКХ сектор транспорт и бытовые потребители- население, ФОПЫ и мелко средний бизнес (остатки таких)...
23.09.2020 18:12 Відповісти
то есть все исправно платят и кризис с неплатежами настал?
Надо просто перестать платить!
23.09.2020 18:01 Відповісти
Кризис неплатежей - це ти! (с)
23.09.2020 17:23 Відповісти
Криза неплатежів не лише в енергетиці. У водоканалів, у газовиків, у теплопостачальників. Скоробагатьки з царських сел категорично не хочуть платити за спожиті ресурси. Платити за спожите для них западло. Відрізати комунікації в них ніхто не наважиться. Та й врізаються вони, як правило, нелегально.
23.09.2020 17:28 Відповісти
Вы ещё несколько плюсОв накрутите к формуле "роттердам+" и будет вам счастье...

В Украине перестала существовать причинно-следственная связь. Здобулы...
23.09.2020 17:30 Відповісти
Что, крепостные ахметова не хотят платить? 😂 Ну Тогда отключайте свет! Может без телевизора у зейобиков наконец мозги включатся...
23.09.2020 17:48 Відповісти
Что такое? ЗеДятлы, вы почему не платите по счетам? Особенно учителя из стаи ЗеДятлов, вам, что, с 4000 долЯрив США вашей зарплаты, денег не хватает заплатить? Получается, что вы не просто ЗеДятлы, вы еще и жлобы.
23.09.2020 17:51 Відповісти
Те кто не платит жалуются через прессу тем кто платит! Это просьба оплатить и за них?
23.09.2020 17:51 Відповісти
 
 