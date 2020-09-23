В "Роттердам+" нет состава преступления, - прокурор САП Пономаренко

Досудебное расследование в деле "Роттердам+" не смогло установить факты совершения преступления или вреда от действия этой формулы.

Об этом в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда сообщил прокурор САП Виталий Пономаренко.

"3,5 года почти длилось досудебное расследование. 3,5 года мы, то есть сторона обвинения, пытались доказать наличие состава преступления, но это не охота на ведьм... не удалось нам собрать комплекс действий, чтобы составить обвинительный акт... Мы считаем, что доказательств недостаточно", - сообщил прокурор Виталий Пономаренко в ходе судебного заседания.

После суда прокурор ещё раз подтвердил журналистам, что собранные доказательства не дают оснований утверждать о совершении преступления.

"Можно однозначно сказать, что нет вины и нет убытков", - сообщил прокурор Пономаренко.

Прокурор отметил, что экспертами не было установлено наличие вреда от действия формулы.

"Поскольку экспертами не установлено наличие вреда то поэтому дело мною закрыто за отступам состава правонарушение ", - сообщил прокурор.

Суд закончил рассмотрение жалобы экс-народного депутата Виктора Чумака и удалился для принятия решения. Оглашение решения суда ожидается утром 24 сентября.

Напомним, 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о закрытии дела "Роттердам+" за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых. 11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба. 9 сентября сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела. Формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.