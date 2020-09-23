РУС
В "Роттердам+" нет состава преступления, - прокурор САП Пономаренко

Досудебное расследование в деле "Роттердам+" не смогло установить факты совершения преступления или вреда от действия этой формулы.

Об этом в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда сообщил прокурор САП Виталий Пономаренко.

"3,5 года почти длилось досудебное расследование. 3,5 года мы, то есть сторона обвинения, пытались доказать наличие состава преступления, но это не охота на ведьм... не удалось нам собрать комплекс действий, чтобы составить обвинительный акт... Мы считаем, что доказательств недостаточно", - сообщил прокурор Виталий Пономаренко в ходе судебного заседания.

После суда прокурор ещё раз подтвердил журналистам, что собранные доказательства не дают оснований утверждать о совершении преступления.

"Можно однозначно сказать, что нет вины и нет убытков", - сообщил прокурор Пономаренко.

Прокурор отметил, что экспертами не было установлено наличие вреда от действия формулы.

"Поскольку экспертами не установлено наличие вреда то поэтому дело мною закрыто за отступам состава правонарушение ", - сообщил прокурор.

Суд закончил рассмотрение жалобы экс-народного депутата Виктора Чумака и удалился для принятия решения. Оглашение решения суда ожидается утром 24 сентября.

Напомним, 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о закрытии дела "Роттердам+" за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых. 11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба. 9 сентября сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела. Формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.

+18
да, ему по Г+Г рассказали.
23.09.2020 17:47 Ответить
+15
А шо щ робить? а, зедебоби? Вся ваша тухла брехлива і маніпулятивна квмпания -2019 була побудовано на ратирдамі+ як одному з стовпів вашої брехні. На базарі кожна хабалка чорнорота знала що клятий парашенка паграбував її на ратирдамі. І тут раптом - БАЦ!!! і знову зелень обісралася. Ви не стомилися обсиратися і обтікати?
23.09.2020 17:41 Ответить
+15
И ещё и нафтогаз при Гетьмане был прибыльный а при Нарике стал убыточен!
23.09.2020 17:54 Ответить
Нет , так нет . 73% поддерживают ? Сколько той зимы ...
23.09.2020 17:40 Ответить
Как это нет,в Роттердаме ничего не покупали из Роттердама ничего не везли,но роттердамную цену и доставку из Роттердама включили в себестоимость,ну совсем нет тут преступления.
23.09.2020 17:40 Ответить
Деньги решают все.
23.09.2020 17:43 Ответить
..Рижого *гудка * !.
23.09.2020 17:45 Ответить
в себестоимость чего?
формула использовалась для расчета прогнозной оптовой цены на электроэнергию для предприятий
23.09.2020 17:44 Ответить
Не звертайте уваги. Чоловяга не знає, ні що пише, ні про що пише. Знає лише, чому пише. Робота така.
23.09.2020 19:55 Ответить
Ти взагалі знаєш що таке Роттердам+?
23.09.2020 17:44 Ответить
да, ему по Г+Г рассказали.
23.09.2020 17:47 Ответить
В том то и дело шо цена угля с доставкой из Роттердама была меньше чем у выкопаного в Украине)
23.09.2020 17:47 Ответить
Утверждение ахметовского идиота.
23.09.2020 17:49 Ответить
Жестокая реальность.
23.09.2020 17:52 Ответить
При Роттердам(+) - около 1740 грн.
Себестоимость - около 1900.
После отмены цена стала более 2500.

https://gordonua.com/news/money/marunich-tsena-po-rotterdam-pljus-nizhe-chem-realnye-tseny-uglja-zahodjashchego-sjuda-po-importu-1248305.html
23.09.2020 17:57 Ответить
После отмены цена стала более 2500

----------------------------------------------------------------
Это жадность+
23.09.2020 18:21 Ответить
это монополия
23.09.2020 19:49 Ответить
нет, это прогнозируемая цена. Упрощенное объяснение:
Допустим мамка доручила маленькому сыну сбегать за хлебом. Рядом с домом есть 3 магазина, цены у всех разные. По этому мамка даёт денег на самый дорогой, если в магазине, где обычно они покупают не окажется хлеба. А по факту получается дешевле в 99% случаев.
23.09.2020 17:55 Ответить
Это нобель по экономике,однозначно.
23.09.2020 17:58 Ответить
ты жертва геруса?
23.09.2020 17:50 Ответить
23.09.2020 17:51 Ответить
это ж по факту. Он такую дичь нёс, ему уже и фактами по роже, и так, и сяк. А оно всё равно дурачка корчит и продолжает рассказывать бенинские сказки.
23.09.2020 17:58 Ответить
Донецкий мразёнышь ахметка нанял много шестёрок,берёт пример со своего подельника потроха,твой ахметка должен сидеть на зоне.
23.09.2020 17:51 Ответить
Да такого не может быть. Чтобы сам человек Саака

В "Роттердам+" нет состава преступления, - прокурор САП Пономаренко - Цензор.НЕТ 5636
23.09.2020 17:52 Ответить
Это пешка потроха,а,как всем известно,потрох подельник ахметки - все сходится,если бы взяли за донецкую жопу ахметку,то он, в ту же минуту, сдал бы своего жирного подельника с потрохами.
23.09.2020 17:55 Ответить
Сакварелидзе пешка Пороха? Можно узнать что ты нюхаешь или куришь?
23.09.2020 17:58 Ответить
Сакварелидзе - друзяка Саакашвілі , а не Пороха !
Порошенко для цих грузинів , ворог номер один !
23.09.2020 18:11 Ответить
всё гораздо проще. Вас ******* и выкинули. Только вы никак не хотите это признать
23.09.2020 17:59 Ответить
"нелохи", получается...
23.09.2020 18:00 Ответить
"нелохи" под руководством "нееврея", коотрый "не марионетка" "неолигарха"
23.09.2020 18:02 Ответить
пока шо "все сходится" шо ти просто дурачек)
23.09.2020 18:00 Ответить
58 уголовных дел и не идут делаВидно в понедельник их мама родила.
23.09.2020 17:40 Ответить
ДЯКУЮ.
23.09.2020 17:41 Ответить
В "Роттердам+" нет состава преступления, - прокурор САП Пономаренко - Цензор.НЕТ 1847
23.09.2020 17:43 Ответить
В "Роттердам+" нет состава преступления, - прокурор САП Пономаренко - Цензор.НЕТ 5826
23.09.2020 17:45 Ответить
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam

Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·https://twitter.com/neumerherwam/status/1308708237366222848 4 ч

Ми живемо в дурдомі https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D1%94%D0%BB%D1%94%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #Зєлєнського ! За місяць газ на світовому ринку здешевшав на 30%, а нам ціну на газ збільшили на 50%. За вересень місяць уже по 5.49 грн/м. куб. + транспортування. Це при тому , що у сховища закачали рекордну за усі роки незалежності кількість газу.
В "Роттердам+" нет состава преступления, - прокурор САП Пономаренко - Цензор.НЕТ 6667
23.09.2020 17:41 Ответить
И ещё и нафтогаз при Гетьмане был прибыльный а при Нарике стал убыточен!
23.09.2020 17:54 Ответить
100% .НАК "Нафтогаз України" в січні-червні 2020 року одержав https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/23/665421/ чистий збиток у розмірі 11,541 мільярда гривень.
23.09.2020 19:46 Ответить
Сергій, моя рекомендація- купуйте газ у Нафтогаза. Дешевше, аніж у монополістів. Робиться все онлайн протягом двох-трьох тижнів. Фотографії (скани) документів і заява (заява генерується автоматично після заповнення анкети).
23.09.2020 20:37 Ответить
А шо щ робить? а, зедебоби? Вся ваша тухла брехлива і маніпулятивна квмпания -2019 була побудовано на ратирдамі+ як одному з стовпів вашої брехні. На базарі кожна хабалка чорнорота знала що клятий парашенка паграбував її на ратирдамі. І тут раптом - БАЦ!!! і знову зелень обісралася. Ви не стомилися обсиратися і обтікати?
23.09.2020 17:41 Ответить
В "Роттердам+" нет состава преступления, - прокурор САП Пономаренко - Цензор.НЕТ 5980
23.09.2020 17:44 Ответить
Нет трупа - нет преступления!
23.09.2020 17:44 Ответить
А ты был уверен шо бывает по другому?
23.09.2020 17:48 Ответить
"Вийди звідси розбійник!"
23.09.2020 17:49 Ответить
у зерыгосрани вся жизнь -боль
23.09.2020 17:52 Ответить
В "Роттердам+" нет состава преступления, - прокурор САП Пономаренко - Цензор.НЕТ 5066
23.09.2020 17:57 Ответить
Думати нема чим , зеблазню !!
23.09.2020 18:06 Ответить
Что ни новость, то пичалька для гаймаритных соплей.
23.09.2020 17:57 Ответить
Из Ротердама везли газ и уголь?
23.09.2020 17:59 Ответить
Ой, как это нет состава преступления? Не верю. Разве зебилы могут ошибаться? Тут зелебобики в прошлом году все уши прожужали з этим Роттердамом))))
23.09.2020 18:54 Ответить
В "Роттердам+" нет состава преступления, - прокурор САП Пономаренко - Цензор.НЕТ 7010
23.09.2020 18:54 Ответить
чушка, расскажи как ахметка нажилсяна на роттердаме?
23.09.2020 19:54 Ответить
Та він під кожною фоткою ліпить "дякую". Людина ще в минулому живе)))
23.09.2020 20:35 Ответить
Вава за базар отвечает? он же закидывал Порошенко на дебатах про "занос"
23.09.2020 19:06 Ответить
Можно ли признавать результати виборов, если населения страни било подвергнуто тотальному обману?!
23.09.2020 19:11 Ответить
В "Роттердам+" нет состава преступления, - прокурор САП Пономаренко - Цензор.НЕТ 8827
23.09.2020 19:50 Ответить
на месте вовка (бывший руководитель нкрекп) я бы подал в суд на зелю за клевету. сколько дерьма от шмаркли было, особенно перед выборами
23.09.2020 19:52 Ответить
Недарма країна батьківшина Леопольда фон Захер-Мазоха...

Населення *буть у різних позах "камасутри" - а вони тіки волають "ой, кицюні, як нам добре".. Тьху...
23.09.2020 20:03 Ответить
Они , наверное, на уроках математики в школе играли в морской бой, совсем арифметику не знают
23.09.2020 20:11 Ответить
Як немає? На цьому ж будувалась передвиборча програма Голобородька... Зелеботи тут бомбардували інфопростір...
Тьху
23.09.2020 20:33 Ответить
я вообще угораю с больных на голову . кто то верит ахметке? он с порохом поделился акциями , сча членограя с дерьмаком кормит баблом и не только.при таком количестве бабла как у рыжей мрази он купит любого , можно даже двух оптом. какие нах раследования, какие нах расчеты. не смешите мои тапки .
23.09.2020 21:05 Ответить
Значит зеленский должен выйти на стадион и извинится перед Порошенко и народом за своё вранье.
23.09.2020 21:47 Ответить
Звичайно ж для порошенка та зеленського грабувати українцiв-не злочин.Пiсля введення цiєї формули була пiднята цiна на електроенергiю для населення.Скiльки вагонiв вугiлля завезено з Роттердаму?Якщо вугiлля не завозили з Роттердаму,то звiдки завозили i по якiй цiнi?
23.09.2020 21:51 Ответить
+100500
23.09.2020 21:59 Ответить
да весь народ в прибылях и рукоплещет. рыжий и потужный отротердамили всех по закону.
24.09.2020 03:11 Ответить
А идиотов, я смотрю, не меньшает. Хотя можэ на зарплате просто
24.09.2020 09:22 Ответить
Мой махнарылый друг!
Уж если ты используешь столько разных имён - ты разнообразь тексты под разными именами!
А так имена разные, а текст одинаковый - плохо выглядит!
24.09.2020 09:39 Ответить
 
 