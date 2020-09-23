УКР
В "Роттердам +" немає складу злочину, - прокурор САП Пономаренко

Досудове розслідування в справі "Роттердам+" не змогло встановити факти скоєння злочину або шкоди від дії цієї формули.

Про це під час засідання Вищого антикорупційного суду повідомив прокурор САП Віталій Пономаренко.

"3,5 роки майже тривало досудове розслідування. 3,5 роки ми, тобто сторона обвинувачення, намагалися довести наявність складу злочину, але це не полювання на відьом ... не вдалося нам зібрати комплекс дій, щоб скласти обвинувальний акт ... ми вважаємо, що доказів недостатньо", - повідомив прокурор Віталій Пономаренко під час судового засідання.

Після суду прокурор ще раз підтвердив журналістам, що зібрані докази не дають підстав стверджувати про вчинення злочину.

"Можна однозначно сказати, що немає провини і немає збитків", - повідомив прокурор Пономаренко.

Прокурор зазначив, що експертами не було встановлено наявність шкоди від дії формули.

"Оскільки експертами не встановлено наявність шкоди, справу мною закрито через відсутність складу правопорушення", - повідомив прокурор.

Суд закінчив розгляд скарги екснародного депутата Віктора Чумака та вийшов для ухвалення рішення. Оголошення рішення суду очікується вранці 24 вересня.

Нагадаємо, 28 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про закриття справи "Роттердам +" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних. 11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам +". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила заподіяння збитків. 9 вересня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи. Формула "Роттердам +" діяла в 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії. Формула автоматично припинила діяти 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для промислових споживачів зросла.

Топ коментарі
+18
да, ему по Г+Г рассказали.
показати весь коментар
23.09.2020 17:47 Відповісти
+15
А шо щ робить? а, зедебоби? Вся ваша тухла брехлива і маніпулятивна квмпания -2019 була побудовано на ратирдамі+ як одному з стовпів вашої брехні. На базарі кожна хабалка чорнорота знала що клятий парашенка паграбував її на ратирдамі. І тут раптом - БАЦ!!! і знову зелень обісралася. Ви не стомилися обсиратися і обтікати?
показати весь коментар
23.09.2020 17:41 Відповісти
+15
И ещё и нафтогаз при Гетьмане был прибыльный а при Нарике стал убыточен!
показати весь коментар
23.09.2020 17:54 Відповісти
Нет , так нет . 73% поддерживают ? Сколько той зимы ...
показати весь коментар
23.09.2020 17:40 Відповісти
Как это нет,в Роттердаме ничего не покупали из Роттердама ничего не везли,но роттердамную цену и доставку из Роттердама включили в себестоимость,ну совсем нет тут преступления.
показати весь коментар
23.09.2020 17:40 Відповісти
Деньги решают все.
показати весь коментар
23.09.2020 17:43 Відповісти
..Рижого *гудка * !.
показати весь коментар
23.09.2020 17:45 Відповісти
в себестоимость чего?
формула использовалась для расчета прогнозной оптовой цены на электроэнергию для предприятий
показати весь коментар
23.09.2020 17:44 Відповісти
Не звертайте уваги. Чоловяга не знає, ні що пише, ні про що пише. Знає лише, чому пише. Робота така.
показати весь коментар
23.09.2020 19:55 Відповісти
Ти взагалі знаєш що таке Роттердам+?
показати весь коментар
23.09.2020 17:44 Відповісти
да, ему по Г+Г рассказали.
показати весь коментар
23.09.2020 17:47 Відповісти
В том то и дело шо цена угля с доставкой из Роттердама была меньше чем у выкопаного в Украине)
показати весь коментар
23.09.2020 17:47 Відповісти
Утверждение ахметовского идиота.
показати весь коментар
23.09.2020 17:49 Відповісти
Жестокая реальность.
показати весь коментар
23.09.2020 17:52 Відповісти
При Роттердам(+) - около 1740 грн.
Себестоимость - около 1900.
После отмены цена стала более 2500.

https://gordonua.com/news/money/marunich-tsena-po-rotterdam-pljus-nizhe-chem-realnye-tseny-uglja-zahodjashchego-sjuda-po-importu-1248305.html
показати весь коментар
23.09.2020 17:57 Відповісти
После отмены цена стала более 2500

----------------------------------------------------------------
Это жадность+
показати весь коментар
23.09.2020 18:21 Відповісти
это монополия
показати весь коментар
23.09.2020 19:49 Відповісти
нет, это прогнозируемая цена. Упрощенное объяснение:
Допустим мамка доручила маленькому сыну сбегать за хлебом. Рядом с домом есть 3 магазина, цены у всех разные. По этому мамка даёт денег на самый дорогой, если в магазине, где обычно они покупают не окажется хлеба. А по факту получается дешевле в 99% случаев.
показати весь коментар
23.09.2020 17:55 Відповісти
Это нобель по экономике,однозначно.
показати весь коментар
23.09.2020 17:58 Відповісти
ты жертва геруса?
показати весь коментар
23.09.2020 17:50 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2020 17:51 Відповісти
это ж по факту. Он такую дичь нёс, ему уже и фактами по роже, и так, и сяк. А оно всё равно дурачка корчит и продолжает рассказывать бенинские сказки.
показати весь коментар
23.09.2020 17:58 Відповісти
Донецкий мразёнышь ахметка нанял много шестёрок,берёт пример со своего подельника потроха,твой ахметка должен сидеть на зоне.
показати весь коментар
23.09.2020 17:51 Відповісти
Да такого не может быть. Чтобы сам человек Саака

В "Роттердам+" нет состава преступления, - прокурор САП Пономаренко - Цензор.НЕТ 5636
показати весь коментар
23.09.2020 17:52 Відповісти
Это пешка потроха,а,как всем известно,потрох подельник ахметки - все сходится,если бы взяли за донецкую жопу ахметку,то он, в ту же минуту, сдал бы своего жирного подельника с потрохами.
показати весь коментар
23.09.2020 17:55 Відповісти
Сакварелидзе пешка Пороха? Можно узнать что ты нюхаешь или куришь?
показати весь коментар
23.09.2020 17:58 Відповісти
Сакварелидзе - друзяка Саакашвілі , а не Пороха !
Порошенко для цих грузинів , ворог номер один !
показати весь коментар
23.09.2020 18:11 Відповісти
всё гораздо проще. Вас ******* и выкинули. Только вы никак не хотите это признать
показати весь коментар
23.09.2020 17:59 Відповісти
"нелохи", получается...
показати весь коментар
23.09.2020 18:00 Відповісти
"нелохи" под руководством "нееврея", коотрый "не марионетка" "неолигарха"
показати весь коментар
23.09.2020 18:02 Відповісти
пока шо "все сходится" шо ти просто дурачек)
показати весь коментар
23.09.2020 18:00 Відповісти
58 уголовных дел и не идут делаВидно в понедельник их мама родила.
показати весь коментар
23.09.2020 17:40 Відповісти
ДЯКУЮ.
показати весь коментар
23.09.2020 17:41 Відповісти
В "Роттердам+" нет состава преступления, - прокурор САП Пономаренко - Цензор.НЕТ 1847
показати весь коментар
23.09.2020 17:43 Відповісти
В "Роттердам+" нет состава преступления, - прокурор САП Пономаренко - Цензор.НЕТ 5826
показати весь коментар
23.09.2020 17:45 Відповісти
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam

Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·https://twitter.com/neumerherwam/status/1308708237366222848 4 ч

Ми живемо в дурдомі https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D1%94%D0%BB%D1%94%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #Зєлєнського ! За місяць газ на світовому ринку здешевшав на 30%, а нам ціну на газ збільшили на 50%. За вересень місяць уже по 5.49 грн/м. куб. + транспортування. Це при тому , що у сховища закачали рекордну за усі роки незалежності кількість газу.
В "Роттердам+" нет состава преступления, - прокурор САП Пономаренко - Цензор.НЕТ 6667
показати весь коментар
23.09.2020 17:41 Відповісти
И ещё и нафтогаз при Гетьмане был прибыльный а при Нарике стал убыточен!
показати весь коментар
23.09.2020 17:54 Відповісти
100% .НАК "Нафтогаз України" в січні-червні 2020 року одержав https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/23/665421/ чистий збиток у розмірі 11,541 мільярда гривень.
показати весь коментар
23.09.2020 19:46 Відповісти
Сергій, моя рекомендація- купуйте газ у Нафтогаза. Дешевше, аніж у монополістів. Робиться все онлайн протягом двох-трьох тижнів. Фотографії (скани) документів і заява (заява генерується автоматично після заповнення анкети).
показати весь коментар
23.09.2020 20:37 Відповісти
А шо щ робить? а, зедебоби? Вся ваша тухла брехлива і маніпулятивна квмпания -2019 була побудовано на ратирдамі+ як одному з стовпів вашої брехні. На базарі кожна хабалка чорнорота знала що клятий парашенка паграбував її на ратирдамі. І тут раптом - БАЦ!!! і знову зелень обісралася. Ви не стомилися обсиратися і обтікати?
показати весь коментар
23.09.2020 17:41 Відповісти
В "Роттердам+" нет состава преступления, - прокурор САП Пономаренко - Цензор.НЕТ 5980
показати весь коментар
23.09.2020 17:44 Відповісти
Нет трупа - нет преступления!
показати весь коментар
23.09.2020 17:44 Відповісти
А ты был уверен шо бывает по другому?
показати весь коментар
23.09.2020 17:48 Відповісти
"Вийди звідси розбійник!"
показати весь коментар
23.09.2020 17:49 Відповісти
у зерыгосрани вся жизнь -боль
показати весь коментар
23.09.2020 17:52 Відповісти
В "Роттердам+" нет состава преступления, - прокурор САП Пономаренко - Цензор.НЕТ 5066
показати весь коментар
23.09.2020 17:57 Відповісти
Думати нема чим , зеблазню !!
показати весь коментар
23.09.2020 18:06 Відповісти
Что ни новость, то пичалька для гаймаритных соплей.
показати весь коментар
23.09.2020 17:57 Відповісти
Из Ротердама везли газ и уголь?
показати весь коментар
23.09.2020 17:59 Відповісти
Ой, как это нет состава преступления? Не верю. Разве зебилы могут ошибаться? Тут зелебобики в прошлом году все уши прожужали з этим Роттердамом))))
показати весь коментар
23.09.2020 18:54 Відповісти
В "Роттердам+" нет состава преступления, - прокурор САП Пономаренко - Цензор.НЕТ 7010
показати весь коментар
23.09.2020 18:54 Відповісти
чушка, расскажи как ахметка нажилсяна на роттердаме?
показати весь коментар
23.09.2020 19:54 Відповісти
Та він під кожною фоткою ліпить "дякую". Людина ще в минулому живе)))
показати весь коментар
23.09.2020 20:35 Відповісти
Вава за базар отвечает? он же закидывал Порошенко на дебатах про "занос"
показати весь коментар
23.09.2020 19:06 Відповісти
Можно ли признавать результати виборов, если населения страни било подвергнуто тотальному обману?!
показати весь коментар
23.09.2020 19:11 Відповісти
В "Роттердам+" нет состава преступления, - прокурор САП Пономаренко - Цензор.НЕТ 8827
показати весь коментар
23.09.2020 19:50 Відповісти
на месте вовка (бывший руководитель нкрекп) я бы подал в суд на зелю за клевету. сколько дерьма от шмаркли было, особенно перед выборами
показати весь коментар
23.09.2020 19:52 Відповісти
Недарма країна батьківшина Леопольда фон Захер-Мазоха...

Населення *буть у різних позах "камасутри" - а вони тіки волають "ой, кицюні, як нам добре".. Тьху...
показати весь коментар
23.09.2020 20:03 Відповісти
Они , наверное, на уроках математики в школе играли в морской бой, совсем арифметику не знают
показати весь коментар
23.09.2020 20:11 Відповісти
Як немає? На цьому ж будувалась передвиборча програма Голобородька... Зелеботи тут бомбардували інфопростір...
Тьху
показати весь коментар
23.09.2020 20:33 Відповісти
я вообще угораю с больных на голову . кто то верит ахметке? он с порохом поделился акциями , сча членограя с дерьмаком кормит баблом и не только.при таком количестве бабла как у рыжей мрази он купит любого , можно даже двух оптом. какие нах раследования, какие нах расчеты. не смешите мои тапки .
показати весь коментар
23.09.2020 21:05 Відповісти
Значит зеленский должен выйти на стадион и извинится перед Порошенко и народом за своё вранье.
показати весь коментар
23.09.2020 21:47 Відповісти
Звичайно ж для порошенка та зеленського грабувати українцiв-не злочин.Пiсля введення цiєї формули була пiднята цiна на електроенергiю для населення.Скiльки вагонiв вугiлля завезено з Роттердаму?Якщо вугiлля не завозили з Роттердаму,то звiдки завозили i по якiй цiнi?
показати весь коментар
23.09.2020 21:51 Відповісти
+100500
показати весь коментар
23.09.2020 21:59 Відповісти
да весь народ в прибылях и рукоплещет. рыжий и потужный отротердамили всех по закону.
показати весь коментар
24.09.2020 03:11 Відповісти
А идиотов, я смотрю, не меньшает. Хотя можэ на зарплате просто
показати весь коментар
24.09.2020 09:22 Відповісти
Мой махнарылый друг!
Уж если ты используешь столько разных имён - ты разнообразь тексты под разными именами!
А так имена разные, а текст одинаковый - плохо выглядит!
показати весь коментар
24.09.2020 09:39 Відповісти
 
 