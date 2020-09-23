В "Роттердам +" немає складу злочину, - прокурор САП Пономаренко

Досудове розслідування в справі "Роттердам+" не змогло встановити факти скоєння злочину або шкоди від дії цієї формули.

Про це під час засідання Вищого антикорупційного суду повідомив прокурор САП Віталій Пономаренко.

"3,5 роки майже тривало досудове розслідування. 3,5 роки ми, тобто сторона обвинувачення, намагалися довести наявність складу злочину, але це не полювання на відьом ... не вдалося нам зібрати комплекс дій, щоб скласти обвинувальний акт ... ми вважаємо, що доказів недостатньо", - повідомив прокурор Віталій Пономаренко під час судового засідання.

Після суду прокурор ще раз підтвердив журналістам, що зібрані докази не дають підстав стверджувати про вчинення злочину.

"Можна однозначно сказати, що немає провини і немає збитків", - повідомив прокурор Пономаренко.

Прокурор зазначив, що експертами не було встановлено наявність шкоди від дії формули.

"Оскільки експертами не встановлено наявність шкоди, справу мною закрито через відсутність складу правопорушення", - повідомив прокурор.

Суд закінчив розгляд скарги екснародного депутата Віктора Чумака та вийшов для ухвалення рішення. Оголошення рішення суду очікується вранці 24 вересня.

Нагадаємо, 28 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про закриття справи "Роттердам +" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних. 11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам +". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила заподіяння збитків. 9 вересня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи. Формула "Роттердам +" діяла в 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії. Формула автоматично припинила діяти 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для промислових споживачів зросла.