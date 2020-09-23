МВД запускает чат-бот о местных выборах
Министерство внутренних дел запустит чат-бот с информацией о местных выборах. Этот сервис должен повысить защиту украинцев во время волеизъявления.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что сейчас уже работает геоинформационный аналитический портал МВД "Местные выборы 2020", который предназначен для мониторинга правонарушений и состояния общественной безопасности в режиме реального времени.
"Следующим шагом вскоре станет запуск нового технологического продукта - Чат-бота "Выборы-2020", который в значительной степени повысит защиту волеизъявления граждан", - говорится в сообщении.
Small Jerboa
Гера Михин
PREDATOR PREDATOR
PREDATOR PREDATOR
Игорь Монахов #368908
