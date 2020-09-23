РУС
787 8

МВД запускает чат-бот о местных выборах

Министерство внутренних дел запустит чат-бот с информацией о местных выборах. Этот сервис должен повысить защиту украинцев во время волеизъявления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что сейчас уже работает геоинформационный аналитический портал МВД "Местные выборы 2020", который предназначен для мониторинга правонарушений и состояния общественной безопасности в режиме реального времени.

"Следующим шагом вскоре станет запуск нового технологического продукта - Чат-бота "Выборы-2020", который в значительной степени повысит защиту волеизъявления граждан", - говорится в сообщении.

...все сообщения содержащие слова "слуги" и "нарушения" будут удаляется этим Ботом, а их авторы автоматически блокироваться.
23.09.2020 21:36 Ответить
кодовое слово для общения - рюкзак
23.09.2020 21:38 Ответить
В технологічній Японії є таке?
23.09.2020 21:40 Ответить
І скільки цей бот коштує бюджетних грошей?
23.09.2020 21:41 Ответить
Сегодня взломали сайт МВД. Контроль они себе вернули, но что там случилось пока неясно... Они в это время запускали чат-бот о местных выборах..
23.09.2020 22:22 Ответить
 
 