МВД запускает чат-бот о местных выборах

Министерство внутренних дел запустит чат-бот с информацией о местных выборах. Этот сервис должен повысить защиту украинцев во время волеизъявления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что сейчас уже работает геоинформационный аналитический портал МВД "Местные выборы 2020", который предназначен для мониторинга правонарушений и состояния общественной безопасности в режиме реального времени.

"Следующим шагом вскоре станет запуск нового технологического продукта - Чат-бота "Выборы-2020", который в значительной степени повысит защиту волеизъявления граждан", - говорится в сообщении.

