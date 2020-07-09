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Новости Вступительная кампания
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Для помощи абитуриентам Минобразования запустило чат-бот

Для помощи абитуриентам Минобразования запустило чат-бот

На сайте Министерства образования и науки заработал чат-бот по вопросам вступительной кампании в учреждения образования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице МОН в фейсбуке.

"На сайте МОН заработал чат-бот, который станет вашим онлайн помощником в вопросах вступительной кампании 2020. Консультации предоставляются специалистами оперативно, вопрос обрабатываются в максимально сжатые сроки", - говорится в сообщении.

В МОН также напомнили, что, кроме предоставления онлайн-помощи, специалисты ведомства консультируют на бесплатной горячей линии по вопросам вступительной кампании и через другие средства связи.

График работы специалистов: пн-чт - 09:00 - 18:00; пт - 09:00 - 16:45.

Также читайте: Минобразования запускает телефонные линии по вопросам вступительной кампании

Для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, а прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО) и до 16 августа (для абитуриентов, которые будут сдавать вступительные экзамены).

Автор: 

вступительная кампания (288) Минобразования (1738) абитуриент (147) чат-бот (22)


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Вот сейчас читает старшее поколение за эти ваши чат-боты и думает : когда же вы дебилы к нормальным экзаменам вернётесь? В головах пусто, зато круглосуточно в онлайне
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09.07.2020 21:50 Ответить
понос слов запор мьісли.
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09.07.2020 22:05 Ответить
Будет льготникам с Лугандонии переводить условия поступления с украинского?
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09.07.2020 21:53 Ответить
єтим еще нет, а вот на след код - да. єти еще репетиторов нанимали для ЗНО и сегодняшнее ЗНО сдают.
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09.07.2020 22:08 Ответить
 
 