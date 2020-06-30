Минобразования запускает телефонные линии по вопросам вступительной кампании

Министерство образования и науки Украины сообщает о начале работы консультационных линий и приемная граждан по вступительной кампании 2020 года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Поступающие, их родители, члены приемных комиссий смогут получить ответы о проведении вступительной кампании 2020 года, в частности, регистрации электронных кабинетов и представлении заявлений, сертификатов ВНО, предоставления льгот и тому подобное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для каждой категории вопросов будут работать телефонные линии в Минобразования (0800 50 45 70), правительственном контактном центре (1545), ГП "ИнфоРесурс", Государственной службе качества образования, а также линия для поступающих из временно оккупированных территорий (0800 50 44 25)

С полным перечнем телефоном можно ознакомиться на сайте Минобразования.

Приемная граждан будет работать в помещении министерства в Киеве по адресу бул.Шевченко, 16, каб.401 в пн-чт 9:00- 8:00, в пт 9:00-16:45.

Данные телефонные линии и приемная будут работать до 15 сентября включительно.

Как сообщалось, в Украине вступительная кампания в заведения высшего образования начнется с 1 августа, заявления на поступление можно будет подавать до 22 августа.

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