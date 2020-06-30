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Міносвіти запускає телефонні лінії з питань вступної кампанії

Міносвіти запускає телефонні лінії з питань вступної кампанії

Міністерство освіти і науки України повідомляє про початок роботи консультаційних ліній і приймальні громадян щодо вступної кампанії 2020 року

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Вступники, їхні батьки, члени приймальних комісій зможуть отримати відповіді про проведення вступної кампанії 2020 року, зокрема, реєстрації електронних кабінетів і поданні заяв, сертифікатів ЗНО, надання пільг тощо", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що для кожної категорії питань працюватимуть телефонні лінії в Міносвіти (0800 50 45 70), урядовому контактному центрі (1545), ДП "Інфоресурс", Державній службі якості освіти, а також лінія для вступників з тимчасово окупованих територій (0800 50 44 25)

З повним переліком телефонів можна ознайомитися на сайті Міносвіти.

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Приймальня громадян працюватиме в приміщенні міністерства в Києві за адресою бул.Шевченка, 16, каб.401 в пн-чт 9:00-18:00, в пт 9:00-16:45.

Ці телефонні лінії і приймальня працюватимуть до 15 вересня включно.

Як повідомлялося, в Україні вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться з 1 серпня, заяви на вступ можна буде подавати до 22 серпня.

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Ставлю на то, что будет "как обычно"!))
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30.06.2020 18:23 Відповісти
Якщо не гірше.
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30.06.2020 18:27 Відповісти
Звонок на телефонную линию по вопросам вступительной кампании:
https://images.cnscdn.com/images/7/3/f/f/73ff66fd1b9162d98724af8714982251/original.jpg
- Моего приняли?
- Нет.
- А есть варианты?
- Да. Много. От 10 000.
- Доноворились.
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30.06.2020 18:28 Відповісти
Нафіга воно їм? Щоб класти плитку? Пффф.
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30.06.2020 18:36 Відповісти
Запускают?
Это хорошо,- можно позвонить когда на душе хреново и по выносить мозги операторам.
Телефонные психологи нынче не дешёвые, а тут бесплатно...
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30.06.2020 19:08 Відповісти
 
 