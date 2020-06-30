Міносвіти запускає телефонні лінії з питань вступної кампанії

Міністерство освіти і науки України повідомляє про початок роботи консультаційних ліній і приймальні громадян щодо вступної кампанії 2020 року

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Вступники, їхні батьки, члени приймальних комісій зможуть отримати відповіді про проведення вступної кампанії 2020 року, зокрема, реєстрації електронних кабінетів і поданні заяв, сертифікатів ЗНО, надання пільг тощо", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що для кожної категорії питань працюватимуть телефонні лінії в Міносвіти (0800 50 45 70), урядовому контактному центрі (1545), ДП "Інфоресурс", Державній службі якості освіти, а також лінія для вступників з тимчасово окупованих територій (0800 50 44 25)

З повним переліком телефонів можна ознайомитися на сайті Міносвіти.

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Приймальня громадян працюватиме в приміщенні міністерства в Києві за адресою бул.Шевченка, 16, каб.401 в пн-чт 9:00-18:00, в пт 9:00-16:45.

Ці телефонні лінії і приймальня працюватимуть до 15 вересня включно.

Як повідомлялося, в Україні вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться з 1 серпня, заяви на вступ можна буде подавати до 22 серпня.

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