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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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вступна кампанія (228) Кабмін (13940) Крим (14078) Донбас (22348) Степанов Максим (2195) самоізоляція (62)

Кабмін скасував самоізоляцію для абітурієнтів з окупованих Криму і Донбасу

Кабмін скасував самоізоляцію для абітурієнтів з окупованих Криму і Донбасу

Кабмін вніс зміни в постанову № 392 від 20 травня 2020 року "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Представляючи проєкт рішення на засіданні уряду 25 червня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив: "Пропонується передбачити, що центри надання адміністративних послуг самостійно визначають час своєї роботи. Також пропонується виключити з випадків обов'язкової самоізоляції чи обсервації учасників вступних випробувань, зокрема для вступу через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".

За його словами, передбачено також можливість припинення режиму самоізоляції або обсервації для осіб, які перетинають державний кордон (іноземців або осіб без громадянства) або контрольно-пропускні пункти на межі з тимчасово окупованою територією, у разі одержання негативного результату тестування на коронавірус методом ПЛР.

Читайте також: На ЗНО не змогли приїхати 89% випускників шкіл окупованих територій, - ОДА
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Топ коментарі
+25
Сепарам - все, патриотам - тюрьма, вот это лозунг зеленой банды мародеров!
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25.06.2020 17:56
+11
Кабмин отменил самоизоляцию для абитуриентов из оккупированных Крыма и Донбасса - Цензор.НЕТ 7009
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25.06.2020 17:58
+10
Та что так мелочитесь. Выдавайте им сразу красные дипломы.
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25.06.2020 17:57
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Сепарам - все, патриотам - тюрьма, вот это лозунг зеленой банды мародеров!
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25.06.2020 17:56 Відповісти
Кабмин отменил самоизоляцию для абитуриентов из оккупированных Крыма и Донбасса - Цензор.НЕТ 7009
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25.06.2020 17:58 Відповісти
Ему по роялю ...
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25.06.2020 17:58 Відповісти
Мало того, ще й робоча як корабельна сосна!
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25.06.2020 18:11 Відповісти
ты - дурак !!!!

абитуриенты из Крыма и ОРДЛЫ покупают сейчас БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ !

ты думаешь они вернутся в оккупированные области после получения диплома ?
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25.06.2020 18:20 Відповісти
а ты не думал, что среди абитуриентов есть агенты ФСБ? Почему зебилы засекретили персональные данные этих абитуриентов?
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25.06.2020 18:29 Відповісти
а ты не думаешь, что 73% населения и оффисс преЗика - агенты ФСБ


и шо ?

Украина держится на честном слове Добробатов и Волонтеров
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25.06.2020 18:33 Відповісти
Это бред.
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25.06.2020 18:38 Відповісти
Украина держится на преЗике, МО, СБУ и т.д. и т.п.

тебе самому не смешно ?
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25.06.2020 19:05 Відповісти
У тебя в голове ералаш. лепить в одну кучу жителей ОРДЛО с патриотами. На кого работаешь, прохиндей?
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25.06.2020 19:20 Відповісти
А вот мои знакомые посл5 объявления принятия этих самых « нашихдетей» на шару, решили ребенка отправить учиться в польско- японский институт в Варшаве ( мальчик отлично закончил it- лицей), но они не понимают чем их ребенок хуже тех кто с тех территорий. Я поддерживаю родителей которые отправляют детей учиться заграницу, дети должны быть в равных условиях. С таким успехом не плачьте что через десять лет во многих областях будут приходить с уровнем 7Б
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25.06.2020 19:18 Відповісти
польско- японский институт в Варшаве


дорогой ты мой геноцвали, нормальные дети вступаею в японские институту в Японии



есть вагон стипендиальных программ от народа Японии
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25.06.2020 19:23 Відповісти
Хоть я и не ჟანკვალი, но не поленилась для вас скопировать ссылочку
Вдруг понадобится детям/ внукам
https://eurostudy.info/info/polsko-yaponskij-universitet
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25.06.2020 20:02 Відповісти
Еще не принят закон о принятии донецких и крьімских без зно. Сейчас они сдают как все.
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25.06.2020 20:27 Відповісти
ну если они учась в Украине пишут про биндеровцев и славят новососию с кацапией . что им мешает вернуться ? или вся родня осталась в дыре . а они прямо изгнанники
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25.06.2020 19:25 Відповісти
Схоже, це була предвиборна обіцянка.
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25.06.2020 20:25 Відповісти
А почему дети из луганды не учатся в ростове или московие ????? Им же так нравятся зеленые человечки и рузьке мир
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25.06.2020 19:16 Відповісти
Учатся, просто есть и те, что едут в Украину учиться, точно так же как и те, что покидают ее.
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25.06.2020 20:29 Відповісти
Они вчера бегали аквафрешом махали а позавчера лайкали стишок про скакунов с майдана...а теперь они едут в Украину потомушта они видите ли украинцы ..... ОНИ БИОМУСОР ! этот биомусор продал свою Украину за настойку боярышника и балалайку.у них две дороги - в роисю или яму 2×1
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25.06.2020 21:21 Відповісти
Врачи увольняются , теперь доценты . Решение правильное , но не в условиях карантина .
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25.06.2020 17:56 Відповісти
а что мне карантин?
Или врачу?
Во имя чего приносить себя в жертву?
Во имя страны полудурков???
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25.06.2020 18:12 Відповісти
Та что так мелочитесь. Выдавайте им сразу красные дипломы.
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25.06.2020 17:57 Відповісти
И распределители их сразу в министерские кресла
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25.06.2020 18:30 Відповісти
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3154245121287646/

Журналістом було виконано запити в міські держ. адміністрації України. По усіх містах за перші 5 місяців 2020року померло менше людей, ніж за перші 5 місяців 2019 року. У Львові аж на 600 людей менше.

Але мафія шмигалів, степанових, ляшків тощо продовжує лякати людей страшною епідемією.
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25.06.2020 17:58 Відповісти
Да, всяких пи2арасов эта страна повидала, но эти - просто уникальные уё2ища.
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25.06.2020 17:59 Відповісти
Каждый народ ....
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25.06.2020 18:00 Відповісти
Та знаю я все слова.
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25.06.2020 18:01 Відповісти
Саме народ, а не русскаязичьнає насєлєніє.
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25.06.2020 18:21 Відповісти
пцр это то что иногда не дожидаются, аж пока уже поциент "отпет"?
ну так пусть ждут, одно и то же - запаковать всех в помещение и взять кровь, а потом через пару дней принести результат - Петренко нездоров, а вот Вася - Менеджер.(а то что от Васм все заразились а Петренко добавил - побоку).
Обсервалили, обсервалили, да обобсервалились.
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25.06.2020 18:00 Відповісти
А дозволити вступ випускникам з регіонів, що постраждали від паводку, без ЗНО та будь-яких тестів слабо? Чи вони не вчились 6 років ненавидіти все українське під пильним оком ФСБ, тому дулю їм з маком, а от з Донбасу чи Криму - да ради Бога!
От же ж сволота у владі!
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25.06.2020 18:00 Відповісти
Ще закона ремає. Зараз усі здають. Потопельці встигають на додаткову сесію.
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25.06.2020 20:31 Відповісти
А самое обидное то что их принимают у выши вне конкурса как сирот а нашим тольковым ребятам как всегда нехватает места.Вот поетому все эти ублюдки и ползут из окупированых територий пока ихние родные убивают наших воинов.
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25.06.2020 18:06 Відповісти
Толковым всегда место будет. Это ваши тупари за бабло занимают места.
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25.06.2020 18:18 Відповісти
"Ваши тупари" это кто? Ты считаешь что абитуриенты с ОРДЛО и Крыма умнее остальных?
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25.06.2020 18:32 Відповісти
так они же зверьки
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25.06.2020 23:22 Відповісти
Ага-а,так почему не едут поступать в кацапию?А потому что там на них насрали и придется поступать на общих основаниях,а для поступления на общих основаниях они дебилы.
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25.06.2020 18:34 Відповісти
Едут в разньіе стороньі, точно так же как и недонецкие едут в Европу, плюя на Украину.
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25.06.2020 20:32 Відповісти
А интересно из какими паспортами?
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26.06.2020 19:00 Відповісти
Донецкие в Украину, украинцьі подальше изиУкраиньі. А по получению украинского пасспорта, и донецкие валят.
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26.06.2020 19:26 Відповісти
Как же так украинцев министры обвиняют в нарушениях мер безопасности, а лугандонов в свободную Украину пускают просто так. без режима самоизоляции, без масок и т.д.? Значит пусть приезжают и заражают всех нас.
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25.06.2020 18:06 Відповісти
а что делать с пылкими речами преЗЕдента и с каждодневными рекордами по заболеваемости ???? это никак не связывается друг с другом????
"У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", - сказал глава государства.
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25.06.2020 18:10 Відповісти
Вітаємо еліту країни!
Без карантину, без ЗНО, на бюджетні місця!
Велкоме!
Кабмин отменил самоизоляцию для абитуриентов из оккупированных Крыма и Донбасса - Цензор.НЕТ 2027
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25.06.2020 18:19 Відповісти
вот эти малолетки должны дышать киевским воздухом СВОБОДЫ

и тогда Дамбас останется с пенсами и алконавтами
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25.06.2020 18:23 Відповісти
Мы таких дыхателей свободы каждый день видим и слышит. Особенно в СН и ОПЗЖ
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25.06.2020 18:33 Відповісти
в мене половина друзів і знайомих - ПАТРІОТИ ІЗ ОРДЛИ

це дуже діяльні і патріотичні хлопці, вони сепарів на шмаття порвуть !
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25.06.2020 18:38 Відповісти
Или ты брехун или фантазер. Еще ни одного сепара твои придуманные друзья не порвали. Наоборот. Пока прессуют патриотов
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25.06.2020 18:41 Відповісти
у моїх друзів і знайомих - ПАТРІОТІВ ІЗ ОРДЛИ,

залишились там квартири, бізнес, навіть одяг, вони бігли у чому були

ти думаєш вони простять це сепарам ?
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25.06.2020 18:46 Відповісти
Ты запутался, зедаун . При чем тут переселенцы с Донбасса и абитуриенты с ОРДЛО. Мозги набекрень, как у всех зебилов
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25.06.2020 18:50 Відповісти
не думал что ДЕТИ РАСТУТ И ЗАКАНЧИВАЮТ ШКОЛУ ?

в т.ч. в ОРДЛе ?

им ехать поступать в Ростов?
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25.06.2020 18:55 Відповісти
за кого голосував Київ ?
за СН и ОПЗЖ

Київ це 5 млн. сепарів ?
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25.06.2020 18:42 Відповісти
Очередной бред.
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25.06.2020 18:46 Відповісти
Киев голосовал за Слугу.

для тебя это новость?
голосовали сепары, или "свои" ватники ?
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25.06.2020 18:51 Відповісти
ты хочешь чтобы они пошли зарабатывать себе на пропитание в "армейские корпуса" ?
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25.06.2020 18:24 Відповісти
Звичайно ні! Варто б ще стипендію їм призначити. Тисяч 20 для нормальново донбассково пацана на курьоху та бухлішко має вистачити, як гадаєш?
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25.06.2020 18:27 Відповісти
я гадаю що

Дамбас останется с пенсами и алконавтами

а більшого мені і не треба - там має бути Дикий Степ !
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25.06.2020 18:36 Відповісти
Да. Пусть идут служить *****. И сдохнут. Все равно с них толку, как с Гитлерюгенда интернационалисты
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25.06.2020 18:37 Відповісти
а може хай амбітні та розумні служать Україні ?

не думав ?
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25.06.2020 18:40 Відповісти
А откуда тебе ведомо, что "амбітні та розумні"? Не надозсдесь писать чушь. Кто хотел - давно за 6 лет из-под рашисткой оккупации свалил.
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25.06.2020 18:43 Відповісти
кто хотел - свалил, да!

а сейчас хочет свалить из ОРДЛы молодежь

ТАМ НЕТ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ !!!!

ты это понимаешь, дурымар ?
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25.06.2020 18:49 Відповісти
Дуремар это твоя фамилия. То за что ты задницу рвешь называется ХАЛЯВОЙ. Если кого и принимать без экзаменов, так это детей участников АТО, а не ...знает кого. Возражать будешь, сосновый пенек?
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25.06.2020 19:26 Відповісти
в Киеве неамбитный - пропадет!

Киев мегаполис, дорогой и молодежь едет сюда за будущим
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25.06.2020 18:53 Відповісти
Молодь шурує за бугор баблос нормальний заробляти ..
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25.06.2020 18:55 Відповісти
через Киев, дорогой, а не через Дамбас

а многие и остаются!
не знал бы, не говорил
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25.06.2020 18:58 Відповісти
Отучится это быдло за счет вдов десанта погибщего в луганском аэропорту или родных киборгов а может за счет близких тех кого убили грады орков,а через 5- 6 лет эта гнида будет работать в органах власти и заниматься реабилитацией куринного дегенерала , дыркина, алкаша цыгана и рыжего С-200 ....... Мы здобули .....
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25.06.2020 21:25 Відповісти
Кабмин совсем сдурел ? Вы своими действия вокруг ониженаших вызываете только злобу по отношению к Кабмину ,и ненависть по отношению к ним!!!
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25.06.2020 18:33 Відповісти
принять без екзаменоф!
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25.06.2020 18:48 Відповісти
Кабмін скасував самоізоляцію для абітурієнтів з окупованих Криму і Донбасу - Цензор.НЕТ 253
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25.06.2020 18:56 Відповісти
Панове, не сперечайтесь!
Ось вам новина: "https://censor.net/news/3204425/na_vno_ne_smoglo_priehat_89_vypusknikov_shkol_okkupirovannyh_territoriyi_oga"
То хай вже ті 11% будуть навчатися у вільнійУкраїні...
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25.06.2020 18:58 Відповісти
вопрос: ПОЧЕМУ НЕ ВЫПУСТИЛИ 90% АБИТУРИЕНТОВ в Украину?

без вопросов!
Ду-май-те !!!!
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25.06.2020 19:01 Відповісти
пусть учатся по общим для всех правилам. Чем они отличаются от остальных? Ответов нет.
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25.06.2020 19:38 Відповісти
Без зно имеют право вступать только иностранцьі, т.е. те у кого неукраинский аттес ат. Если они хотят так, то донецкие не украинцьі. Зеля имеет когнитивньій диссонанс в обширной форме. Он же их назьівает украинцами.
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25.06.2020 20:37 Відповісти
Если Зеленский и его окружение не будут слышать проукраинскую часть населения Украины, то это для них неизбежно закончится очень плохо. Все-таки в Украине еще очень много людей для которых Украина еще что-то значит.
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25.06.2020 19:00 Відповісти
Вы бы еще чикотило реабилитирывали......в то время как страна борится с ковидом вы пускаете заразу в Украину.при этом всех граждан терроризируете своим вирусобесием.стыдно когда патриот с Кировоградчины должен уступить своё место детям врагов
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25.06.2020 19:14 Відповісти
Вата вате симпатизирует,несмотря что Мордор на третьем месте в мире по заражениям а Крым и Донбасс общее с ими пространство
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25.06.2020 19:18 Відповісти
а что - даунбассовский скот не переносит инфекцию. Дустом. И в прожарочную камеру всех - градусов на 300.
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25.06.2020 19:36 Відповісти
А папашки и мамашки почему молчат, не выражают протестов . Или им все равно что сепаров без ВНО, а их дети будут сдавать и не факт что пройдут.
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25.06.2020 19:45 Відповісти
после этого будет"зе" пик заболеваемости
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25.06.2020 20:34 Відповісти
И правильно, не надо никакой самоизоляции- пусть они наших детей заражают.
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25.06.2020 21:32 Відповісти
 
 