Кабмін скасував самоізоляцію для абітурієнтів з окупованих Криму і Донбасу
Кабмін вніс зміни в постанову № 392 від 20 травня 2020 року "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Представляючи проєкт рішення на засіданні уряду 25 червня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив: "Пропонується передбачити, що центри надання адміністративних послуг самостійно визначають час своєї роботи. Також пропонується виключити з випадків обов'язкової самоізоляції чи обсервації учасників вступних випробувань, зокрема для вступу через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".
За його словами, передбачено також можливість припинення режиму самоізоляції або обсервації для осіб, які перетинають державний кордон (іноземців або осіб без громадянства) або контрольно-пропускні пункти на межі з тимчасово окупованою територією, у разі одержання негативного результату тестування на коронавірус методом ПЛР.
Будь ласка, зачекайте...
абитуриенты из Крыма и ОРДЛЫ покупают сейчас БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ !
ты думаешь они вернутся в оккупированные области после получения диплома ?
и шо ?
Украина держится на честном слове Добробатов и Волонтеров
тебе самому не смешно ?
дорогой ты мой геноцвали, нормальные дети вступаею в японские институту в Японии
есть вагон стипендиальных программ от народа Японии
Вдруг понадобится детям/ внукам
https://eurostudy.info/info/polsko-yaponskij-universitet
Или врачу?
Во имя чего приносить себя в жертву?
Во имя страны полудурков???
Журналістом було виконано запити в міські держ. адміністрації України. По усіх містах за перші 5 місяців 2020року померло менше людей, ніж за перші 5 місяців 2019 року. У Львові аж на 600 людей менше.
Але мафія шмигалів, степанових, ляшків тощо продовжує лякати людей страшною епідемією.
ну так пусть ждут, одно и то же - запаковать всех в помещение и взять кровь, а потом через пару дней принести результат - Петренко нездоров, а вот Вася - Менеджер.(а то что от Васм все заразились а Петренко добавил - побоку).
Обсервалили, обсервалили, да обобсервалились.
От же ж сволота у владі!
"У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", - сказал глава государства.
Без карантину, без ЗНО, на бюджетні місця!
Велкоме!
и тогда Дамбас останется с пенсами и алконавтами
це дуже діяльні і патріотичні хлопці, вони сепарів на шмаття порвуть !
залишились там квартири, бізнес, навіть одяг, вони бігли у чому були
ти думаєш вони простять це сепарам ?
в т.ч. в ОРДЛе ?
им ехать поступать в Ростов?
за СН и ОПЗЖ
Київ це 5 млн. сепарів ?
для тебя это новость?
голосовали сепары, или "свои" ватники ?
Дамбас останется с пенсами и алконавтами
а більшого мені і не треба - там має бути Дикий Степ !
не думав ?
а сейчас хочет свалить из ОРДЛы молодежь
ТАМ НЕТ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ !!!!
ты это понимаешь, дурымар ?
Киев мегаполис, дорогой и молодежь едет сюда за будущим
а многие и остаются!
не знал бы, не говорил
Ось вам новина: "https://censor.net/news/3204425/na_vno_ne_smoglo_priehat_89_vypusknikov_shkol_okkupirovannyh_territoriyi_oga"
То хай вже ті 11% будуть навчатися у вільнійУкраїні...
без вопросов!
Ду-май-те !!!!