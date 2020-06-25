Кабмин отменил самоизоляцию для абитуриентов из оккупированных Крыма и Донбасса
Кабмин внес изменения в постановление № 392 от 20 мая 2020 года "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мер".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Представляя проект решения на заседании правительства 25 июня, министр здравоохранения Максим Степанов заявил: "Предлагается предусмотреть, что центры предоставления административных услуг самостоятельно определяют время своей работы. Также предлагается исключить из случаев обязательной самоизоляции или обсервации участников вступительных экзаменов, в том числе для поступления через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".
По его словам, предусмотрена также возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации для лиц, пересекающих государственную границу (иностранцев или лиц без гражданства) или контрольно-пропускные пункты на границе с временно оккупированной территории, в случае получения отрицательного результата тестирования на коронавирус методом ПЦР.
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абитуриенты из Крыма и ОРДЛЫ покупают сейчас БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ !
ты думаешь они вернутся в оккупированные области после получения диплома ?
и шо ?
Украина держится на честном слове Добробатов и Волонтеров
тебе самому не смешно ?
дорогой ты мой геноцвали, нормальные дети вступаею в японские институту в Японии
есть вагон стипендиальных программ от народа Японии
Вдруг понадобится детям/ внукам
https://eurostudy.info/info/polsko-yaponskij-universitet
Или врачу?
Во имя чего приносить себя в жертву?
Во имя страны полудурков???
Журналістом було виконано запити в міські держ. адміністрації України. По усіх містах за перші 5 місяців 2020року померло менше людей, ніж за перші 5 місяців 2019 року. У Львові аж на 600 людей менше.
Але мафія шмигалів, степанових, ляшків тощо продовжує лякати людей страшною епідемією.
ну так пусть ждут, одно и то же - запаковать всех в помещение и взять кровь, а потом через пару дней принести результат - Петренко нездоров, а вот Вася - Менеджер.(а то что от Васм все заразились а Петренко добавил - побоку).
Обсервалили, обсервалили, да обобсервалились.
От же ж сволота у владі!
"У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", - сказал глава государства.
Без карантину, без ЗНО, на бюджетні місця!
Велкоме!
и тогда Дамбас останется с пенсами и алконавтами
це дуже діяльні і патріотичні хлопці, вони сепарів на шмаття порвуть !
залишились там квартири, бізнес, навіть одяг, вони бігли у чому були
ти думаєш вони простять це сепарам ?
в т.ч. в ОРДЛе ?
им ехать поступать в Ростов?
за СН и ОПЗЖ
Київ це 5 млн. сепарів ?
для тебя это новость?
голосовали сепары, или "свои" ватники ?
Дамбас останется с пенсами и алконавтами
а більшого мені і не треба - там має бути Дикий Степ !
не думав ?
а сейчас хочет свалить из ОРДЛы молодежь
ТАМ НЕТ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ !!!!
ты это понимаешь, дурымар ?
Киев мегаполис, дорогой и молодежь едет сюда за будущим
а многие и остаются!
не знал бы, не говорил
Ось вам новина: "https://censor.net/news/3204425/na_vno_ne_smoglo_priehat_89_vypusknikov_shkol_okkupirovannyh_territoriyi_oga"
То хай вже ті 11% будуть навчатися у вільнійУкраїні...
без вопросов!
Ду-май-те !!!!