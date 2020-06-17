Минздрав предоставил пограничникам разъяснения относительно обсервации прибывающих из стран "красной" и "зеленой" зон, - Степанов

Министерство здравоохранения предоставило пограничникам разъяснения относительно прибывающих из стран "красной" и "зеленой" зон.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.

"12 июня было принято соответствующее постановление правительства относительно распределения стран, которые относятся к "красной" и "зеленой" зоне. Минздрав предоставил соответствующие письма-разъяснения, в том числе и в Госпогранслужбу", - сказал он.

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По словам министра, при возвращении в Украину обсервацию не должны проходить в случае, если прибывающий не является гражданином страны, которая относится к "красной зоне", или не был там последние две недели.

"Правило обсервации распространяется только на тех, кто пребывал в стране из "красной зоны" в течение некоторого времени, а именно 14 дней", - уточнил Степанов.