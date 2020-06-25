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Вступна кампанія до вищих навчальних закладів розпочнеться 1 серпня, - Мандзій

Вступна кампанія до вищих навчальних закладів розпочнеться 1 серпня, - Мандзій

Вступна кампанія до вищих навчальних закладів стартує 1 серпня, заяви можна буде подавати до 22 серпня.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця голови Міносвіти Любомира Мандзій, передає Цензор.НЕТ.

"Вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться з 1 серпня. Електронні заяви на вступ до університетів можна буде подавати до 22 серпня", - зазначила Мандзій.

За словами заступниці голови Міносвіти, якщо абітурієнт до цього часу не отримає свідоцтво про середню освіту до 22 серпня, він може подати заяви в електронному кабінету абітурієнта без самого свідоцтва, але із записом про його замовлення.

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Мандзій додала, що оригінал можна буде подати на початку навчання.

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Вступительная кампания в вузы начнется 1 августа, - Мандзий - Цензор.НЕТ 9095

Вступительная кампания в вузы начнется 1 августа, - Мандзий - Цензор.НЕТ 9302
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25.06.2020 15:05 Відповісти
Вступительная кампания в вузы начнется 1 августа, - Мандзий - Цензор.НЕТ 2550
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25.06.2020 15:07 Відповісти
проспали країну
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25.06.2020 15:20 Відповісти
https://twitter.com/FursaSergey
https://twitter.com/FursaSergey

Fursa Sergey

@FursaSergey

·https://twitter.com/FursaSergey/status/1276115699006668801 35 мин

Кабмин назначил плагиатора, коррупционера, фаната Януковича, ректора заштатного университета (и это все один человек), желающего отменить ЗНО, министром образования. Каких еще профессионалов во власти вам не хватало?
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25.06.2020 15:06 Відповісти
Призначення Шкарпєта було вимогою Москви. Не може ж наш Вовік піти проти Кремля.
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25.06.2020 15:19 Відповісти
А на фіга?- Всі бюджетні місця Вовік планує віддати дітям ОРДЛО, без ЗНО.
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25.06.2020 15:18 Відповісти
Ви в подробицях розкажіть як личинки сепарів будуть вступати у виші без ЗНО. Ще одне питання. Часто буває, що люди роками живуть в Києві, а прописка у них лугандонська і діти вчились в столичних школах. Їм теж ЗНО можна не здавати, так візьмуть?
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25.06.2020 15:19 Відповісти
 
 