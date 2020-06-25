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Вступна кампанія до вищих навчальних закладів розпочнеться 1 серпня, - Мандзій
Вступна кампанія до вищих навчальних закладів стартує 1 серпня, заяви можна буде подавати до 22 серпня.
Про це під час брифінгу повідомила заступниця голови Міносвіти Любомира Мандзій, передає Цензор.НЕТ.
"Вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться з 1 серпня. Електронні заяви на вступ до університетів можна буде подавати до 22 серпня", - зазначила Мандзій.
За словами заступниці голови Міносвіти, якщо абітурієнт до цього часу не отримає свідоцтво про середню освіту до 22 серпня, він може подати заяви в електронному кабінету абітурієнта без самого свідоцтва, але із записом про його замовлення.
Мандзій додала, що оригінал можна буде подати на початку навчання.
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Fursa Sergey
@FursaSergey
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Кабмин назначил плагиатора, коррупционера, фаната Януковича, ректора заштатного университета (и это все один человек), желающего отменить ЗНО, министром образования. Каких еще профессионалов во власти вам не хватало?